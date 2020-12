Borja Cabezón encarrila su nombramiento como director de Casa de América con el apoyo del Gobierno, González y Solana

Publicada el 21/12/2020 a las 12:01 Actualizada el 21/12/2020 a las 13:42

El desbloqueo para el nombramiento de Borja Cabezón como director de Casa de América estaría próximo según fuentes conocedoras del proceso, un escenario al que da pie su renuncia al acta de diputado en la Asamblea de Madrid.

En la vida hay que saber qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar. Estoy muy ilusionado. Gracias por todo! — Borja Cabezón (@BorjaCabezon) December 21, 2020

Este consorcio público, que tiene como objetivo estrechar los lazos entre España y el continente americano, especialmente con Iberoamérica, está integrado por el Ministerio de Exteriores, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Pese al rechazo inicial de ambas instituciones gobernadas por el Partido Popular, las fuentes consultadas por este diario aseguran que el departamento de Carolina Darias estaría acercando posturas con los de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

Es a este ministerio, como financiador mayoritario, al que le corresponde proponer candidato. Con 1,4 millones de euros, aporta el 92% de su presupuesto. Completan sus arcas la Comunidad con unos 60.000 euros anuales y el Ayuntamiento con unos 50.000. La tradición demuestra que este nombramiento siempre se ha resuelto por consenso, apoyando la Comunidad y el consistorio la propuesta de Exteriores.

Salvo cambios de última hora, Cabezón será el cuarto director no diplomático de este consorcio público integrado por el Ministerio de Exteriores, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Politólogo de 40 años, Cabezón cuenta con una amplia experiencia en América Latina antes de haber aterrizado director general de Asuntos Nacionales en Moncloa en el primer mandato de Pedro Sánchez. Así, fue anteriormente coordinador e impulsor de tres Cumbres Iberoamericanas de jóvenes celebradas en Buenos Aires, México y Madrid. También fue elegido y encargado como director técnico durante cuatro años del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos de la Fundación Carolina, la Fundación Rafael del Pino y el Banco Santander. Y fue seleccionado por la Administración de Estados Unidos para su programa de inmersión.

Fuentes conocedoras del proceso, mantienen que no sólo cuenta con el respaldo de Exteriores, también contaría con el del presidente Pedro Sánchez y su director de Gabinete, Iván Redondo. A lo largo de su trayectoria ha ido contando, además, con el apoyo de del ex presidente del Gobierno Felipe González, el ex ministro de Exteriores y ex Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea Javier Solana o Enrique Iglesias, ex Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.