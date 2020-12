Publicada el 21/12/2020 a las 09:01 Actualizada el 21/12/2020 a las 10:43

La pandemia de coronavirus avanza con especial virulencia en Reiuno Unido, donde se está propagando una nueva cepa de Sars-CoV-2 que no es más grave, pero sí más contagiosa. Casi una quincena de países han restringido los vuelos británicos y España ha insistido en coordinar medidas con la UE al tiempo que refuerza el control de las PCR de viajeros procedentes de Reino Unido.

Sigue en infoLibre toda la actualidad de este lunes.

10.43. Desarticulada una red criminal que cometió más de 260 estafas con la venta de mascarillas en 21 provincias. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal responsable de 265 delitos de estafa relacionados con la venta de mascarillas y material para prevenir el covid-19 en 21 provincias en una operación en la que han sido detenidas seis personas de nacionalidad moldava y realizado tres registros en Salou y Reus (Tarragona) y en San Adria del Besos (Barcelona). Los investigadores estiman que la cantidad estafada por esta organización criminal podría ascender a unos 100.000 euros. Los detenidos están acusados de los delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales en el marco de la Operación Hontecilla.

10.37. Cataluña registra 980 casos y 40 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este lunes 373.091 casos confirmados acumulados de coronavirus —340.004 con una prueba PCR o test de antígenos—, 980 más que en el recuento del domingo, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 16.623, que son 40 más que los registrados el domingo: 10.301 en hospital o centro sociosanitario, 4.356 en residencia, 975 en domicilio y 991 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.623 —327 en las UCI—, lo que supone un aumento de 56 respecto al último recuento.

10.36. La pandemia de coronavirus supera los 76,8 millones de contagios tras sumar más de 534.000 casos nuevos. La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 534.000 casos nuevos y 7.679 muertos, con lo que el total supera los 76,8 millones de contagios y los 1,69 millones de víctimas morales, según el balance publicado este lunes por la Universidad Johns Hopkins. Con los nuevos datos, el cómputo global se sitúa ya en 76.836.147 personas contagiadas y 1.693.447 víctimas mortales, mientras que los pacientes que se han recuperado se elevan a 43,3 millones, con India a la cabeza con más de 9,6 millones de personas curadas.

10.23. El PP pide al Gobierno que informe sobre la cepa de coronavirus y sobre los controles en aeropuertos. La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha pedido este lunes al Gobierno que informe sobre la nueva cepa de coronavirus detectada en Inglaterra y que ha llevado a once países europeos —entre los que no se cuenta España— a cerrar sus fronteras con Reino Unido al ser esta variante más contagiosa que la original. En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Pastor ha asegurado que el Ejecutivo "debería de informar a la oposición de la información que tenga en este momento". "Me gustaría saber si se están tipando las cepas, que imagino que sí y si hay algún caso en España", ha señalado.

10.22. El PP critica que Sánchez siga sin tomar decisiones tras la nueva cepa de covid en Reino Unido: "Siempre llega tarde". La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez debería estar ya tomando decisiones en relación con Reino Unido tras la nueva cepa de covid, sin dejar que "sean otros lo que tomen decisiones" en su lugar. Tras asegurar que el Ejecutivo "siempre llega tarde" en la pandemia, ha recordado que hay más de una docena de países que han cerrado sus fronteras. Gamarra, que ha participado en el desayuno NEF Online organizado por Nueva Economía Fórum, ha asegurado en relación con los vuelos de Reino Unido que el Ejecutivo español debería estar "tomando decisiones con transparencia y comunicándoselas a los españoles" y no estar en el "caos constante".

10.21. El ECDC avisa de que la nueva cepa del coronavirus detectada en Reino Unido es "más transmisible". El Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha publicado un informe preeliminar en el que avisa de que la nueva cepa de coronavirus encontrada en Reino Unido es significativamente "más transmisible" que las variantes anteriores. De hecho, según el organismo, a nueva variante tiene un potencial estimado para aumentar el número reproductivo (R) en 0,4 o más, y cuna transmisibilidad aumentada estimada de hasta un 70%. No obstante, informa de que por ahora no hay indicios de una mayor gravedad de la infección asociada a esta nueva cepa. La nueva ha surgido en una época del año en la que hay unos mayores contactos sociales y familiares. Por ahora, además del Reino Unido, Dinamarca, Islandia y los Países Bajos han informado de algunos casos con la nueva variante y, según algunas noticias publicadas en medios de comunicación también se han hallado casos en Bélgica.

10.11. Tests de antígenos, distancia de seguridad, mamparas y mascarillas en el protocolo del sorteo de Navidad 2020. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 dispondrá de un protocolo de medidas de seguridad sanitaria y de prevención frente al covid-19, en el que se establece la realización de pruebas de antígenos, el mantenimiento de la distancia de seguridad, y el uso de mamparas y mascarillas, entre otras medidas. "Será el sorteo con las mayores medidas de seguridad sanitaria de su historia y sin la presencia habitual de público", según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que recuerda que "lleva meses trabajando", junto con el Teatro Real y la Residencia-Internado de San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid, en el desarrollo de este protocolo.

10.05. Unos 7.000 policías nacionales y guardias civiles controlarán las restricciones estas navidades en Madrid. Unos 7.000 policías nacionales y guardias civiles vigilarán el cumplimiento de las medidas anti-covid, entre ellas las restricciones a la movilidad, estas navidades en la región, según ha informado este viernes el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. En una entrevista en 'Onda Madrid' recogida por Europa Press, ha indicado que se va a repetir un dispositivo parecido al del anterior cierre perimetral, que duró del 4 al 13 de diciembre, y que comienza este miércoles, con controles de entrada y salida a la región los días que disponga la Comunidad de Madrid, "ya que la autoridad sanitaria madrileña está al mando de la situación".

.@conJoseMFranco @DGobiernoMadrid



"Esta tarde reunión de coordinación para fijar el cuestionario para controlar que las personas que salgan van a visitar de verdad a familia"



Escucha a @JPColmenarejo en @ondamadrid en directo

101.3 y 106 FMhttps://t.co/TBJP5v8JZe — Buenos Días Madrid (@BuenosDiasOM) December 21, 2020

10.02. La mitad de las pymes cree que su supervivencia está en riesgo por la pandemia, según Cepyme. El 50,51% de las pymes españolas piensa que la supervivencia de su empresa está "en riesgo" por la crisis económica provocada por la pandemia, según se desprende del barómetro de opinión de las pymes '#LaPymeHabla', realizado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y centrado en este caso en las medianas empresas. De hecho, en el caso de las medianas empresas, tan solo un 23% cree que su negocio está en peligro. No obstante, las compañías de este tamaño sí que aseguran estar viviendo una "merma" de ingresos. Así, aunque el 86% de la medianas empresas afirman registrar menores ingresos por el covid, tan solo el 17% apunta que está perdiendo la mitad de sus ingresos o más.

10.01. Franco ve "sensato" cerrar fronteras con Reino Unido y dice a Aguado que "es fácil acertar quiniela el lunes" en Barajas. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado este lunes que "lo más sensato y recomendable" es que se decida, tras la opinión de la Unión Europea, cerrar las fronteras españolas con el Reino Unido tras detectarse en ese país una nueva cepa virulenta del coronavirus. En declaraciones a Onda Madrid recogidas por Europa Press, Franco ha indicado que se está reforzando el número de personas en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas que controlan la entrada con PCR negativa en un plazo previo de 72 horas a los viajeros que proceden de Gran Bretaña. Y ha recalcado que se les devolverá a su país si no cumplen esa medida.

10.00. Aguado no entiende cómo hoy llegarán más de 100 vuelos procedentes de Reino Unido. El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, no entiende cómo hoy llegarán más de 100 vuelos procedentes de Reino Unido y cómo se han podido recibir 277 vuelos durante el fin de semana. Así lo ha expresado en su cuenta de Twitter, después de hacer hincapié en que según el ministro de Sanidad británico, Matt Hancoc, "la nueva cepa del Covid está fuera de control".

Según el ministro de sanidad británico, la nueva cepa del #COVID19 está “fuera de control".



No entiendo cómo hemos podido recibir 277 vuelos procedentes del Reino Unido durante el fin de semana...y que hoy vayan a llegar más de 100.https://t.co/tmxfLEyVaa — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) December 21, 2020

9.32. Illa apuesta por la coordinación europea para decidir sobre la cepa de Reino Unido. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apostado por la coordinación europea para decidir sobre la nueva cepa de coronavirus de Reino Unido, y ha asegurado que en España "no hay constancia" de que haya presencia de esta cepa. En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha explicado que este lunes a las 11 horas habrá una reunión a nivel europeo para tomar una decisión, después de que países como Alemania, Francia, Países Bajos e Italia hayan decidido cancelar los vuelos con Reino Unido, y ha avisado que España es el segundo país de la UE en número de cepas de covid-19 y el quinto o sexto del mundo. "Hemos apostado por que estas medidas sean coordinadas. Es bueno que haya una respuesta coordinada a nivel europeo", ha destacado el ministro, que ha asegurado que se están reforzando los controles de entrada a España y que la vacuna también será efectiva con esta cepa del coronavirus.

9.00. Barbón muestra su preocupación ante la "nueva cepa" y aclara que no tiene competencias sobre el aeropuerto. El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha mostrado en su perfil de redes sociales en la noche del domingo su preocupación ante la "nueva cepa" de coronavirus que "está desatando la alarma en toda Europa". "Por los datos que llegan del Reino Unido, parece ser mucho más contagiosa que la conocida hasta el momento", ha indicado en su cuenta de Facebook. Ante las consideraciones del dirigente asturiano, han sido varios los usuarios que han reclamado la suspensión de las conexiones aéreas entre Londres y Asturias. A este respecto, Barbón ha contestado aclarando que el Gobierno de Asturias "no tiene competencias para cerrar conexiones aéreas, ni el aeropuerto ni el espacio aéreo español".

9.00. Hallado en Roma un caso de la variante británica de coronavirus. El Ministerio de Sanidad italiano ha informado este domingo de la detección de un caso de la variante británica del coronavirus, un paciente que llegó recientemente de Reino Unido a través del Aeropuerto de Fiumicino. "El Departamento Científico del Policlínico Militar Celio, que en esta emergencia colabora con el Instituto Superior de la Sanidad, ha secuenciado el genoma del virus Sars-CoV-2 de un sujeto que dio positivo con la variante encontrada en las últimas semanas en Reino Unido", ha explicado el Ministerio en una nota de prensa. El paciente y su pareja, llegados de Reino Unido en los últimos días, se encuentran en aislamiento y han seguido todos los procedimientos establecidos por el Ministerio de Sanidad junto con otros familiares y contactos cercanos.

8.27. Alemania rebaja el balance diario de coronavirus con 16.643 casos nuevos y 226 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 16.643 casos nuevos y 226 muertos, frente a los 22.771 contagios y los 409 fallecidos de la jornada anterior, según el balance publicado este lunes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas. Este balance supone un descenso significativo respecto del récord de 33.000 contagios registrado el viernes. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.510.652 personas contagiadas y 26.275 fallecidos.

7.19. Catorce países europeos cierran sus fronteras a Reino Unido por la nueva cepa del covid-19. Catorce países europeos han anunciado la imposición inmediata de restricciones a los vuelos y transportes procedentes de Reino Unido en respuesta a la aparición de una nueva cepa de coronavirus que sería un 70% más contagiosa que la original. Así, Países Bajos, Bélgica, Italia, Alemania, Francia, Irlanda, Austria, Suiza, Portugal, República Checa, Bulgaria, Letonia, Lituania, Estonia, han anunciado medidas excepcionales para impedir la entrada de la nueva variante. El primer país en anunciar el cierre de fronteras ha sido Países Bajos, al que han seguido con la cancelación de vuelos Bélgica, Austria, Francia, Italia y Suecia. Alemania también ha restringido los vuelos y solo permitirá los transportes de carga.

6.22. El Congreso de EEUU acuerda un paquete de ayuda contra el coronavirus de 900.000 millones de dólares. El Congreso de Estados Unidos, tras varios meses de negociaciones fallidas y poco antes de que se cumpliera el plazo, ha alcanzado este domingo un acuerdo para lanzar un paquete de ayuda económica contra el coronavirus valorado en casi 900.000 millones de dólares (más de 735.000 millones de euros). El acuerdo incluye ayudas económicas de hasta 600 dólares (490 euros) en función de los ingresos del destinatario, y bono por desempleo de hasta 300 dólares (245 euros) por semana, así como una partida de 284.000 millones de dólares (232.000 millones de euros) para que las empresas y negocios afectados por la crisis de la pandemia puedan hacer frente a los alquileres y a la nómina de sus trabajadores.