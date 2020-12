El PP critica que Sánchez siga sin tomar decisiones tras la nueva cepa de covid hallada en Reino Unido: "Siempre llega tarde"

Publicada el 21/12/2020 a las 10:55 Actualizada el 21/12/2020 a las 12:02

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez debería estar ya tomando decisiones en relación con Reino Unido tras la nueva cepa de covid, sin dejar que "sean otros lo que tomen decisiones" en su lugar. Tras asegurar que el Ejecutivo "siempre llega tarde" en la pandemia, ha recordado que hay más de una docena de países que han cerrado sus fronteras, ha informado Europa Press.

Gamarra, que ha participado en el desayuno NEF Online organizado por Nueva Economía Fórum, ha asegurado en relación con los vuelos de Reino Unido que el Ejecutivo español debería estar "tomando decisiones con transparencia y comunicándoselas a los españoles" y no estar en el "caos constante".

Además, ha echado en cara al Gobierno que deje que "sean otros los que tomen decisiones en lugar de tomarlas" el Gobierno. "Eso es lo que tiene que hacer Pedro Sánchez en estos momentos y no hace. Ahora dice que tienen que ser el resto de los países los que se coordinen, pero es que ya supera la docena el número de países que ha cerrado las fronteras y la llegada de los vuelos a Europa", ha dicho, para añadir que el Ejecutivo debería preguntarse "por qué lo hacen otros" y él no lo hace.

Dice que Sánchez "siempre llega tarde y mal"

Gamarra ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "siempre llega tarde y mal" y ha agregado que "lo ha hecho desde el principio de la pandemia", algo que, a su juicio, demuestra que "no ha aprendido absolutamente nada". Además, le ha acusado de "falta de transparencia e información".

Tras recalcar que ahora el Gobierno "repite que espera que se coordine Europa" ante la nueva cepa en Reino Unido, ha subrayado que en España "la coordinación interna la deja en las comunidades autónomas" y ahora "espera que se coordine un tercero". "Creo que está faltando transparencia e información sobre qué está ocurriendo y qué posición va a tener el Gobierno de España", ha agregado.

Acusa al Gobierno de "cobardía política"

En su intervención, la portavoz parlamentaria del PP ha criticado la "disparidad de planes" que hay en España ante la Navidad y ha acusado al Gobierno de "descoordinación" y de "eludir sus responsabilidades". A su entender, hay "cobardía política" por no querer asumir el papel que le corresponde.

"Cuando se tienen 17 planes de Navidad, lo que no se tiene es ningún plan de Navidad en un país como es España. Al final los españoles se están volviendo locos porque dependiendo de cada comunidad autónoma se podrá cenar o no los allegados, o si estamos en seis o diez", ha enfatizado.

Gamarra ha señalado que esa misma "descoordinación" y "falta de liderazgo" se ve con el plan de vacunación porque, a su juicio, ese plan "no existe". Así, ha señalado que no tienen detalles sobre dónde se van a guardar las dosis de vacunas, cómo se va a transportar, quiénes son los colectivos vulnerables o cómo se va a garantizar el reparto equitativo entre las comunidades autónomas. "Yo me vacunaré porque así lo recomiendan las autoridades sanitarias y cuando me toque", ha confesado.

Al ser preguntada qué le parecen las imágenes del concierto de Navidad que ofreció el cantante Raphael este fin de semana en Madrid con un aforo de 5.000 personas y que ha encendido la polémica en redes sociales, ha indicado que las autoridades sanitarias "dicen que se han cumplido todos los requisitos y las condiciones que se pusieron para la celebración" de ese concierto. "Si se han cumplido, es correcto que se haya celebrado", ha concluido

100 vuelos de Reino Unido

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, no entiende cómo este lunes llegarán más de 100 vuelos procedentes de Reino Unido y cómo se han podido recibir 277 vuelos durante el fin de semana.

Así lo ha expresado en su cuenta de Twitter, después de hacer hincapié en que según el ministro de Sanidad británico, Matt Hancoc, "la nueva cepa del covid está fuera de control".

Según el ministro de sanidad británico, la nueva cepa del #COVID19 está “fuera de control".



No entiendo cómo hemos podido recibir 277 vuelos procedentes del Reino Unido durante el fin de semana...y que hoy vayan a llegar más de 100.https://t.co/tmxfLEyVaa — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) December 21, 2020

Por el momento, el Gobierno de España descarta suspender los transportes con Reino Unido aunque ha anunciado que, ante la aparición de una nueva cepa de coronavirus, reforzará en aeropuertos y puertos el control de verificación de pruebas PCR a las personas que procedan del país.