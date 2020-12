La Eurocámara da por agotados los plazos para aprobar un acuerdo post 'Brexit' este año

El Parlamento Europeo ha advertido este domingo que considera agotados los plazos para poder ratificar antes de que termine el año un posible acuerdo bilateral definitivo con Reino Unido tras su salida de la Unión Europea, ya que las partes continúan negociando, informa Europa Press.

"Acabamos de saber que hoy no habrá acuerdo. Por consiguiente, el Parlamento Europeo no está en posición de garantizar la ratificación de un acuerdo este año", ha afirmado el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, el eurodiputado conservador alemán David McAllister, a través de su cuenta en Twitter.

1: After intensive negotiations this week, there is still no clarity whether an agreement for the future UK-EU relations will be reached or not.