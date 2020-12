PSOE y Podemos marcan en diciembre su peor dato desde las generales y son superados por la suma del PP, Vox y Cs

Publicada el 21/12/2020 a las 11:47 Actualizada el 21/12/2020 a las 14:15

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de diciembre mantiene al PSOE como el partido con más respaldo electoral, con un porcentaje del 29,5%, pero experimenta un retroceso respecto a estudios anteriores al igual que ocurre con su socio de coalición, Unidas Podemos, hasta el punto de que por primera vez son superados por la suma del PP, Vox y Ciudadanos, los tres en alza.

La encuesta se realizó en los días en los que el Congreso aprobaba los Presupuestos Generales de 2021 con el apoyo de formaciones independentistas de ERC y Bildu y con el voto en contra de las formaciones de centro derecha, ha informado Europa Press.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos cosechan su peor dato en el CIS desde las elecciones generales de hace un año, con un respaldo del 29,5 y del 10,8%, mientras que el PP sube al 19,2%, Vox marca un 14% y Ciudadanos llega al 10,5%, amenazando la cuarta plaza del grupo confederal.

Si mañana mismo volviera a haber elecciones, uno de cada cuatro encuestados ya asegura su voto al PSOE (19,4%), mientras que el PP tiene una intención de voto del 11,8% y los otros tres partidos figuran casi empatados: 7,5% apuesta por Ciudadanos, un 7,1% por Unidas Podemos y un 7% por Vox. Ante esa pregunta, hay un 20% que no sabe o que no contesta y un 11,5% que asegura que no iría a votar.

La conclusión del CIS es que, un año después de las elecciones generales y tras meses de pandemia del coronavirus, el PSOE tiene un respaldo del 29,5%, lo que le permite seguir en cabeza. Pero su tendencia es a la baja pues pierde casi un punto respecto a noviembre, cumple cinco meses cayendo y por primera vez en el año cae por debajo 30%. Aun así, según el CIS sigue por encima del 28% que logró el 10N.

También continúa en caída Unidas Podemos, que baja seis décimas en un mes y en diciembre se anota un 10,8%, su cota más baja en las encuestas del CIS de los últimos tiempos, incluso por debajo del 12,8% que sumó en las generales de hace un año.

Juntos, los partidos del Gobierno de coalición alcanzan el 40,3% y, por primera vez en la legislatura, son superados por la suma de PP, Vox y Cs, que ahora reúnen el 43,7%. La encuestadora privada GAD3 ya había reflejado en diciembre esa derrota de la suma de la coalición de gobierno frente a la oposición del centro y la derecha.

Y es que la oposición incrementa su respaldo en la recta final del año 2020. El PP sube seis décimas en un mes y aparece en diciembre en el CIS con un respaldo del 19,2%, su mejor dato desde julio pero aún por debajo del 20,8 que logró en las urnas hace un año; Vox también asciende ocho décimas tras el debate de su moción de censura y ahora está en el 14%, sólo un punto por debajo de su dato de las generales; y Ciudadanos, que en esas semanas previas estuvo intentando acuerdos con el Gobierno sobre los Presupuestos, también se muestra al alza anotándose un 10,5% y amenazando la cuarta plaza de Unidas Podemos.

En la tabla de líderes, el socialista Pedro Sánchez sigue en cabeza con una nota media de 4,3 puntos, una décima menos que en noviembre. Sigue siendo el político preferido para presidir el Gobierno, pero ahora con un 25% de las menciones.

Como en el conjunto de la encuesta, también baja nota el vicepresidente Pablo Iglesias (ahora 3,2) y suben décimas los líderes de la oposición: Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, afianza la segunda plaza marcando una calificación de 3,9 puntos; Pablo Casado (PP) cosecha 3,6 y Santiago Abascal (Vox), aunque sigue último, puntúa ahora con 2,5.

En el resto del hemiciclo también destaca el ascenso de la coalición de Más País y Compromís, que marca un 2,4%, su mejor dato en el CIS, incluso por encima del 1,25% que logró en las generales de hace un año.

Entre los partidos de ámbito territorial, Bildu sube medio punto tras apoyar los Presupuestos del Gobierno y figura en la encuesta con un 1,2%, y el PNV marca un 1,4%, una décima por debajo de su dato de noviembre. En Cataluña, Esquerra pierde tres décimas y se queda en el 2,9% mientras que Junts y la CUP se mantienen (1,7 y 0,8%, respectivamente).