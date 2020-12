Publicada el 15/12/2020 a las 22:30 Actualizada el 15/12/2020 a las 23:47

"Reacción ejemplar. Mucho ánimo, Carlos!" Así respondió Iván Espinosa de los Monteros al tuit con el que Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez anunció a las 22 horas del viernes 13 de noviembre su dimisión como diputado. Número dos en la lista por Almería, Fernández había hecho pública su renuncia al acta con un mensaje que se limitaba a atribuir su salida del Congreso a "una denuncia" que había conocido dos días antes y de la que se defendería "en los juzgados ordinarios" para "aclarar este episodio cuanto antes".

El mensaje orillaba así la almendra central del "episodio", en palabras de Fernández-Roca, que no es otro que la denuncia que le señala como autor de un delito contra la libertad sexual. Fuentes relacionadas con el caso aseguran que el ahora exdiputado ya ha declarado en calidad de imputado ante el juez de instrucción número 38 de Madrid, Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba.

Fue a la mañana siguiente de su anuncio de dimisión cuando el portavoz parlamentario de Vox le ofreció en la misma red social Twitter un encendido respaldo con el mensaje que abre este texto. Espinosa de los Monteros no es un diputado cualquiera sino el número dos del grupo parlamentario ultraderechista, tras Santiago Abascal, y el responsable del día a día de los 52 diputados en la Cámara Baja. En otras palabras, es inverosímil que Espinosa de los Monteros desconociese el motivo de la dimisión de Fernández-Roca, ya que es a él a quien el exparlamentario por Almería tuvo que presentársela. ¿Le pidió Espinosa que devolviese el acta dada la situación en que se encontraba? ¿Lo elogiaron Espinosa de los Monteros así como otros diputados o dirigentes de distintos niveles porque confían ciegamente en su inocencia? Este periódico trasladó este lunes esos interrogantes a los portavoces de comunicación de la formación ultraderechista pero no hubo respuesta.

Arropado por sus compañeros

Además del portavoz parlamentario se pronunciaron en esa misma línea otros diputados como Francisco José Alcaraz, que ensalzó su decisión de dimitir: "Un ejemplo frente a quienes se esconden en su aforamiento. Abrazo y ánimo".

Un ejemplo frente a quienes se esconden en su aforamiento. Abrazo y ánimo. — José Alcaraz Martos (@fjosealcaraz) November 14, 2020

El diputado por Segovia Rodrigo Jiménez Revuelta escribió un mensaje del que se infiere que conocía el objeto de la denuncia: "Amigo mio @cfdezrocysua ya sabes lo que pienso porque te lo he dicho en privado. Ánimo y confiamos en tu inocencia y en la Justicia. Que el Sagrado Corazón de Jesús te proteja en estos momentos difíciles". Julio Utrilla, con escaño por Valencia, lo expuso así: "Mi amigo @cfdezrocysua en un ejemplo de valentía y honradez, deja su acta de diputado. Espero de corazón que se respete su derecho a la presunción de inocencia y que se haga justicia".

Mi amigo @cfdezrocysua, en un ejemplo de valentía y honradez, deja su acta de diputado.



Espero de corazón que se respete su derecho a la presunción de inocencia y que se haga justicia. https://t.co/Jtao7JF2GU — Julio Utrilla Cano (@JulioUtrilla) November 14, 2020

Desde cuentas como la de Vox en Pontevedra, o la de Paracuellos o la de un cuarto diputado como el cántabro Emilio del Valle, Fernández Roca recibió también muestras de apoyo sin fisuras. El presidente de Vox en Cáceres, Óscar Fernández, hizo suyo uno de los términos que más circularon por Twitter a través de usuarios de la red afines a Vox: "caballero". "Le esperamos, D. Carlos. Es usted un caballero y su actitud le honra y nos honra a todos", escribió el dirigente extremeño.

Le esperamos D. Carlos. Es usted un caballero y su actitud le honra y nos honra a todos. — Óscar Fernández Calle (@OscarFdezCalle) November 14, 2020

Negacionista de la violencia de género

Enemigo de la ley contra la violencia machista, difusor de la idea de que la mayor parte de las agresiones sexuales son cometidas por extranjeros y radical detractor de la futura ley de libertad sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí, Vox ha convertido en uno de sus ejes políticos el discurso contra lo que denomina "ideología de género". La portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha sido siempre clara sobre la posición de su partido respecto a la norma aprobada por unanimidad en 2004 para combatir la violencia machista. Cree que "atenta contra la presunción de inocencia y crea desigualdad jurídica y tribunales especiales" y que no es más que "una mera herramienta ideológica con la que confrontar a hombres y mujeres".

La ausencia de cargos electos del partido ultra en las convocatorias que se convocan cada vez que se produce un crimen machista es una constante desde su irrupción en la vida política. En noviembre de 2019, una superviviente de la violencia de género, Nadia Otmani, plantó cara al secretario general del partido y concejal del Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, después de que este criticase con dureza la ley contra la violencia machista, a la que ha calificó de "discriminatoria" e "injusta" en un acto institucional precisamente convocado contra la violencia contra la mujer. En junio de este año, la diputada Macarena Olona sorpendió en el Congreso con una intervención a gritos desde la tribuna para defender la posición de su grupo frente a la violencia de género. "Como mujer, española, madre, hermana y política afirmo que la violencia no tiene género y no vamos a asumir que se criminalice al varón porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino, no aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias". Vox impidió que saliera adelante, con su negativa a suscribirla, la declaración institucional del Congreso de los Diputados por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el pasado 25 de noviembre.

El último eslabón de la cadena lo constituye la futura norma que pretende afianzar como elemento clave el consentimiento para que una relación sexual se lleve a efecto. Mientras que Santiago Abascal se prodigaba en repetir su afirmación de que el 69% de los violadores en manada son extranjeros, extremo que desmintió la propia coautora del estudio que invocaba como fuente documental, otros dirigentes de Vox se esforzaron en cuestionar la validez del consentimiento. Por ejemplo, su portavoz en las Cortes valencianas, Ana Vega, dedicó en marzo una de sus intervenciones parlamentaria a atacar la futura norma. “El problema –dijo– es cómo comprobamos que sólo sí es sí, y que no se cambia después por un no”. Por si quedaban dudas sobre el significado de sus palabras, Vega se preguntó si “debería haber un notario que diese fe”. “Me parece que las agresiones sexuales –prosiguió– están bien reguladas en el Código Penal y que todo esto se lleva al extremo y a la locura a raíz de la manada de Pamplona. Una cosa es una agresión y otra es mantener relaciones sexuales y después arrepentirse”, agregó.

La cuestión de cómo observa y se posiciona Vox en cuanto a las políticas sobre la mujer emerge ahora con los tuits que como el de Espinosa de los Monteros se esparcieron por las redes sociales en respuesta a la dimisión de Carlos Fernández-Roca.