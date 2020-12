OMS Europa convoca una reunión para analizar medidas contra la nueva cepa en Reino Unido

Publicada el 22/12/2020 a las 12:12 Actualizada el 22/12/2020 a las 12:28

OMS Europa convocará a los Estados miembros para debatir "estrategias de testeo, reducción de la transmisión y comunicación de riesgos" de la nueva variante del virus del covid-19 que mantiene en vilo a Reino Unido, según ha anunciado su director regional, Hans Kluge, a través de Twitter.

El dirigente ha explicado que el organismo sanitario está "monitorizando de cerca" los informes de la nueva variante, conocida de momento como VUI - 202012/01. Tal y como se ha comentado desde otras instituciones, como el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), esta cepa "parece que se extiende más fácilmente", informa Europa Press.

We are closely monitoring reports of a growing #COVID19 variant VUI – 202012/01. Here’s what we know:

✅Appears to spread more easily

✅Severity not yet clear increased preventive measures are critical



1/3 — Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

Sin embargo, Kluge ha puntualizado que "aún no está claro" si aumenta la gravedad del covid-19. Por ello, considera "fundamental aumentar las medidas preventivas" para intentar controlar su expansión. Así, ha apoyado la limitación de viajes desde Reino Unido impuesta por la mayoría de países europeos.

"Limitar los viajes para contener la propagación es prudente hasta que tengamos mejor información", ha detallado, aunque puntualizando que "las cadenas de suministro de bienes esenciales y los viajes esenciales deben seguir siendo posibles".

In response @WHO_Europe to convene member states to discuss strategies for testing, reducing transmission & communicating risks



Limiting travel to contain spread is prudent until we have better info. Supply chains for essential goods & essential travel should remain possible

December 22, 2020

Por último, Kluge ha acogido con satisfacción que Reino Unido haya compartido los datos sobre esta nueva variante y haya intensificado sus investigaciones al respecto. "Reafirmamos una vez más nuestro compromiso de solidaridad ante los nuevos retos de covid-19. Nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo", ha concluido.