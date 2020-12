Save the Children pide a Comunidad de Madrid actuar con urgencia para garantizar los derechos de infancia en Cañada Real

Publicada el 23/12/2020 a las 12:13 Actualizada el 23/12/2020 a las 12:28

Save the Children se ha puesto en contacto con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para transmitirle su preocupación por la "grave situación" en la que se encuentran casi 2.000 niños en la Cañada Real Galiana y para pedirle que "actúe de manera urgente para proteger y garantizar el bienestar y los derechos fundamentales de la infancia que se encuentra en ese territorio".

En un comunicado recogido por Europa Press, Save the Children recuerda que desde principios de octubre de este año hay una falta de suministro eléctrico en las viviendas de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana, lo que ha provocado una "grave situación de desprotección para los niños de la zona, que se están enfrentando, sin apenas recursos, a la bajada de las temperaturas en la Comunidad de Madrid".

"Esta situación está vulnerando gravemente los derechos de estos niños, que están viendo perjudicada su salud, están teniendo dificultades para continuar con el ritmo escolar, no están pudiendo satisfacer sus necesidades básicas, no disponen de una vivienda digna, y, en definitiva, están viendo comprometido su adecuado desarrollo", ha sostenido la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.

La organización se suma así a las reivindicaciones del Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil y del Defensor del Pueblo, que ya han manifestado la necesidad de actuar con rapidez en esta zona para garantizar el interés superior del menor.

En este sentido, Save the Children considera "esencial que se priorice el realojamiento de las familias que tienen niños a cargo, en línea con lo pactado en 2018, y, que hasta que esto sea posible, se reestablezca el suministro de energía eléctrica en la zona para garantizar la protección de la infancia que está viendo vulnerados sus derechos".

Save the Children está atendiendo a más de 10.800 niños en toda España a través de sus programas, de los cuales aproximadamente 1.000 residen en la Comunidad de Madrid. Con la intención de poder agilizar los procesos y lograr una solución "rápida y sostenible" para los niños de Cañada Real Galiana, la organización ha ofrecido al Ejecutivo regional su experiencia y apoyo.