Directo | Illa dice que no hay "una evidencia científica incontestable" de que la variante detectada en Reino Unido sea más contagiosa

Publicada el 23/12/2020 a las 09:33 Actualizada el 23/12/2020 a las 12:18

El coronavirus sigue acechando las navidades más extrañas que se recuerdan. Según los datos del Ministerio de Sanidad hechos públicos este martes, las comunidades autónomas han comunicado 10.654 casos de covid-19 en los últimos días, de los que 5.637 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 2.156 registrados el lunes, elevándose la cifra global de personas infectadas por coronavirus a las 1.829.903. La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue aumentando, situándose en los 236,27 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 224,88 notificado el lunes por el organismo dirigido por Salvador Illa.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de la pandemia:

12.25. El TC rechaza el recurso del abogado que pidió suspender restricciones en Navidad al no vulnerar derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso presentado por un abogado valenciano que solicitaba la suspensión del vigente estado de alarma y con ello la anulación de las normas restrictivas, en especial las que afectan a los desplazamientos, que han sido dictadas por las Comunidades Autónomas de cara a las fiestas navideñas. La Sección Primera de la Sala Primera del tribunal de garantías ha dictado una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se acuerda, tras examinar el recurso, no admitir el recurso de amparo "dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".

12.11. Baleares estudiará "hasta el último momento" si nivel 4 en Mallorca debe ser "más reforzado" a partir del lunes. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reiterado este miércoles que la situación de crecimiento de casos de covid-19 en Mallorca "hace pensar que el lunes" el Govern mantendrá el nivel 4 de alerta sanitaria para Mallorca, si bien "hasta el último momento" se estudiará "si debe ser un nivel 4 más reforzado", algo que permite el sistema de niveles. Así lo ha expresado en respuesta a una pregunta de los periodistas durante un acto público. Armengol ha recordado que los niveles 3 y 4 "permiten medidas de más restricción dentro del propio nivel", medidas que "aún se pueden plantear". La presidenta ha rehusado anticipar ahora "cómo quedará cada isla" porque "no es una decisión política" sino tomada según "los criterios del grupo de asesores". Actualmente, Ibiza y Formentera están en nivel 2, Menorca en nivel 3 y Mallorca en el 4.

12.11. Navarra realizará pruebas PCR a las personas que hayan regresado del Reino Unido en los últimos 14 días. El departamento de Salud del Gobierno de Navarra realizará pruebas PCR a todas las personas que hayan regresado del Reino Unido en los últimos 14 días. También se les hará la prueba a aquellas que se la hayan realizado 72 horas antes de llegar a la Comunidad foral, según ha informado el Ejecutivo. Por esta razón, Salud hace un llamamiento para que todas estas personas se pongan en contacto con el departamento a través del teléfono 648 200 400, donde se les citará para que acudan a las instalaciones de Refena para realizarse la prueba.

12.04. Euskadi advierte: la ampliación del toque de queda el 24 y 31 a las 00.30h es para volver a casa y no para encuentros. La ampliación del toque de queda durante las noches de Nochebuena a Navidad y de la Nochevieja a Año Nuevo a las 00.30 horas se ha permitido solo para que los ciudadanos puedan volver a su casa tras las reuniones familiares y en ningún caso para mantener posteriores encuentros sociales, según advierte el decreto del Lehendakari con las nuevas restricciones de cara a las fiestas navideñas. Las cenas familiares el 25 de diciembre podrán ser de hasta diez personas, pero se limitan a seis en Nochevieja. El texto recoge las medidas que ya dio a conocer ayer la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, tras su aprobación en el comité asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi, LABI, y entrará en vigor a las 00.00 horas del día 24 de diciembre.

11.52. Madrid pide que cualquier residente en zona de alta incidencia pueda realizarse test de antígenos en farmacias. La Comunidad de Madrid ha remitido este miércoles al Ministerio de Sanidad la documentación complementaria sobre el plan para realizar test de antígenos en las oficinas de farmacia, que contempla que cualquier residente en zona de alta incidencia o persona de riesgo pueda acudir a realizarse las pruebas en estos establecimientos. Junto al documento de 58 páginas donde se detalla la operativa para poner en marcha esta medida, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha remitido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, una carta donde manifiesta que confía que ese documento "resuelva todas las cuestiones concretas que pudieran haber quedado pendientes", y, "una vez conocida la disposición favorable por parte del Ministerio de Sanidad a esta petición, se conceda la autorización en el menor plazo de tiempo posible".

Muchas familias ya podrían cenar esta Navidad habiéndose hecho un test de antígenos, pero seguimos esperando a @sanidadgob.



Como en otros países, las farmacias reforzarían el diagnóstico en unas fechas clave.



Tenemos 500 farmacias preparadas y a la espera. pic.twitter.com/IiB3DawzIg — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 23, 2020

11.30. La pandemia de coronavirus bate récord con 14.468 muertos en un día y supera los 78 millones de casos. La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 646.000 casos nuevos y 14.468 muertos, con lo que bate el récord diario de decesos y eleva el total a más de 78 millones de contagios y 1,71 millones de víctimas morales, según el balance publicado este miércoles por la Universidad Johns Hopkins. Con los nuevos datos, el cómputo global se sitúa ya en 78.042.453 personas contagiadas y 1.717.579 víctimas mortales, mientras que los pacientes que se han recuperado se elevan a 44 millones, con India a la cabeza con más de 9,66 millones de personas curadas.

11.15. Familiares de fallecidos por covid-19 en Italia reclaman daños al Gobierno por 100 millones de euros. El grupo Noi Denunceremo, que reúne a familiares de víctimas del covid-19 en Italia, ha anunciado la presentación de una denuncia reclamando a las autoridades del país 100 millones de euros por daños por la gestión realizada durante la pandemia. En un comunicado, la organización ha indicado que este mismo miércoles se va a presentar una denuncia en nombre de unas 500 personas que han perdido a familiares, solicitando "una compensación media de 200.000 euros por persona, para un total de unos 100 millones".

11.05. Fuerte descenso de casos en Logroño, 21 menos, mientras suben en Calahorra y Ezcaray. Logroño ha visto descender de forma importante los casos activos de Covid-19, al reducirse en 21, pasando de 219 de ayer lunes a los 198 de hoy (con lo que vuelve a bajar de los 200), una tónica de bajada que se mantiene en la mayoría de los municipios testados, excepto el incremento considerable en Calahorra y Ezcaray, con seis casos más en cada uno. De este modo, Calahorra se coloca con 36 casos activos en este miércoles, y vuelve a ser la segunda localidad riojana con mayor número de casos tras Logroño. Después se sitúa Nájera, que ha sufrido también un importante descenso, de 8 casos menos, hasta quedar en 30.

10.35. Andalucía analiza la secuenciación de la cepa del covid de casos positivos llegados de Reino Unido el último mes. La Junta de Andalucía está analizando la secuenciación de la cepa del Covid de personas que llegaron desde el Reino Unido a la comunidad y que han dado positivo en el último mes, según ha informado este miércoles el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, ha explicado que hay dos puntos donde se están haciendo las analíticas de secuenciación de la cepa del covid, uno en el Hospital San Cecilio de Granada y otro en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, a donde se están mandando todas las cepas de esas personas contagiadas que llegaron desde el Reino Unido y que dieron positivo en los últimos 30 días.

10.30. Cataluña registra 2.639 casos y 56 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este miércoles 377.965 casos confirmados acumulados de coronavirus —344.724 con una prueba PCR o test de antígenos—, 2.639 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 16.711, que son 56 más que los registrados el martes. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.633 —332 en las UCI—, lo que supone un aumento de 23 respecto al último recuento.

10.27. Illa dice que no hay "una evidencia científica incontestable" de que la cepa británica tenga "mayor transmisibilidad". El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que no hay "una evidencia científica incontestable" de que la cepa de coronavirus detectada en Reino Unido tenga una "mayor transmisibilidad", aunque ha pedido "prudencia" ante las "sorpresas" que pueda "seguir dando" el covid-19. En una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press, el titular de Sanidad ha explicado que, según la "información" de la que dispone, esta mutación "no invalida las vacunas" disponibles hasta la fecha. Así, y pese a que ha reconocido que la "posibilidad" de que el virus sea más contagioso existe, ha pedido "estar a lo que diga la ciencia".

10.12. Madrid adelanta restricciones en nuevas zonas básicas de salud. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha adelantado este miércoles que aplicarán restricciones en nuevas zonas básicas de salud. "Hay algunas zonas más que están con esa incidencia acumulada elevada y que probablemente vayan a entrar en esas zonas donde esas restricciones serán mayores", ha manifestado en una entrevista en 'Antena 3'. Escudero ha reiterado que la Comunidad de Madrid seguirá con el modelo de restricciones específicas por zonas básicas de salud, junto a limitaciones de carácter general en toda la región, que les hizo controlar los contagios en la segunda ola.

DIRECTO| @eruizescudero, consejero de Sanidad de la CAM, sobre el repunte de contagios:



"En cuanto nos relajamos un poco aumentan los casos. Nosotros continuaremos con el modelo que permitió controlar la segunda ola" #17NavidadESP



▶https://t.co/AhwolmPgFM pic.twitter.com/u8yhz45Ebj — Espejo Público (@EspejoPublico) December 23, 2020

10.10. Marlaska reconoce un "plus de dificultad" por las diferentes restricciones de CCAA en Navidad para prevenir el covid. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido un "plus de dificultad" por las diferentes restricciones que aplica cada comunidad autónoma (CCAA) en Navidad para evitar los contagios de covid-19, aunque ha enfatizado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "se adaptan" a la normativa en vigor y que los controles desde el primer estado de alarma lo que buscan es "garantizar la salud". En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Grande-Marlaska ha valorado la apertura desde este martes al tránsito entre regiones para la visitas de familiares y allegados por las fiestas navideñas, aunque con excepciones en la Comunidad Valenciana y Tenerife.

10.10. La Sociedad Española de Cardiología asegura que los pacientes anticoagulados pueden vacunarse del covid-19. El Grupo de Trabajo de Trombosis Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha asegurado que la vacuna frente al covid-19 no solo no está contraindicada en pacientes que están bajo tratamiento con anticoagulantes orales, sino que se recomienda "fervientemente". Y es que, tal y como ha señalado, en muchos pacientes tratados con anticoagulantes subyace una enfermedad crónica, fundamentalmente cardiovascular. "En España debe haber alrededor de un millón de esta clase de pacientes. Y este millón debería estar vacunado frente al SARS-Cov-2 en el primer trimestre de 2021", ha dicho el coordinador del Grupo de Trabajo, David Vivas.

09.52. Alemania eleva el balance diario de coronavirus con 24.740 casos nuevos y 962 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 24.740 casos nuevos y 962 muertos, frente a los 19.528 contagios y los 731 muertos de la jornada anterior, según el balance publicado este miércoles por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.554.920 personas contagiadas y 27.968 fallecidos. En cuanto a las recuperaciones, la cifra asciende a 1.160.100 personas curadas, incluidas unas 23.400 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.

09.37. El alcalde de Oviedo anima a los ovetenses a vivir la Navidad "con la máxima responsabilidad". El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha animado este miércoles a los ovetenses a vivir la Navidad y las fiestas "con la máxima responsabilidad y cumpliendo todas las normas sanitarias vigentes para frenar el avance de la pandemia". En un año "tan especial como este", el alcalde ha publicado un Bando Municipal en el que ha enviado "un fuerte abrazo a todos aquellos que han perdido un ser querido". "Durante todo este tiempo, los ovetenses hemos sido un ejemplo en el cumplimiento de las medidas dictadas por las autoridades competentes", ha dicho.

09.34. El Gobierno vasco: "Está en manos de cada uno conseguir que no haya una tercera ola a la vuelta de Navidad". La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha asegurado que está en manos de cada uno de los vascos "conseguir que no haya un repunte, una tercera ola a la vuelta de las navidades". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Tapia ha afirmado que todos están "preocupados y ocupados" con el tema de la pandemia del coronavirus y la administración debe adoptar las medidas oportunas para evitar una mayor propagación, así como abordar los problemas que puedan surgir en materia de salud. Por otro lado, ha precisado que también existe una responsabilidad individual "para poder conseguir que no se produzca un repunte, una tercera ola a la vuelta de las navidades".

09.17. Andalucía baja 48 hospitalizados covid hasta 1.121 y 12 ingresos en UCI hasta 235. Los pacientes ingresados en los hospitales andaluces por covid-19 se han reducido este miércoles 23 de diciembre tras dos jornadas consecutiva de ascenso hasta 1.121, 48 menos que la víspera y 169 menos que el miércoles pasado, de los que 235 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), doce menos que el martes y 36 menos que hace siete días. Así lo ha avanzado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, en la que ha destacado que la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días se sitúa en 139,6 con una tendencia "estable" con un ligero ascenso en los últimos seis días frente a la "subida importante" registrada a nivel nacional en el mismo periodo.

08.45. Refuerzo del "triple frente" en Castilla y León para el control perimetral, los toques de queda y el respeto de cuarentenas. Un total de 1.742 efectivos de la Guardia Civil y agentes de la Guardia Civil de Tráfico vigilará el cumplimiento de las restricciones de circulación establecidas por el confinamiento perimetral en las vías de Castilla y León entre este miércoles, 23 de diciembre, y el sábado, día 26, para asegurar que no se produzcan desplazamientos desde y hacia afuera de la Comunidad Autónoma más allá de los permitidos por la normativa. Según los datos facilitados por la 12ª Zona de la Guardia Civil, con sede en León, se establecerán en total durante esos cuatro días 1.132 controles en autovías, autopistas, carreteras nacionales y secundarias de las ocho provincias que limitan con regiones vecinas.

08.30. De qué forma nos puede afectar la nueva variante del coronavirus detectada en Reino Unido. Este lunes, el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) publicó un informe preliminar en el que avisaba de que la nueva variante de SARS-CoV-2 encontrada en Reino Unido es significativamente "más transmisible" que las anteriores. De hecho, según el organismo, tiene un potencial estimado para aumentar el número reproductivo (R) en un 0,4 o más (es decir, que puede infectar hasta un 0,4 veces más de personas), y una transmisibilidad aumentada estimada de hasta un 70%. No obstante, la buena noticia es que la institución informa de que por ahora no hay indicios de una mayor gravedad de la infección asociada a esta nueva variante. Por ahora, además del Reino Unido, Dinamarca, Islandia y los Países Bajos han notificado algunos casos con la nueva variante y, según algunas noticias publicadas en medios de comunicación también se han hallado casos en Bélgica.

07.00. Comienza el cierre perimetral en Madrid que permite desplazamientos para visitas a familiares o allegados. La Comunidad de Madrid permanecerá perimetrada desde las 00.00 horas de hoy, 23 de diciembre, hasta el 6 de enero, incluido, no pudiendo entrar o salir de la región salvo por causas justificadas tales como acudir al médico o al trabajo, pero se permitirán desplazamientos a otros territorios para visitar a familiares y allegados con motivo de las fiestas navideñas. Unos 7.000 policías nacionales y guardias civiles vigilarán el cumplimiento de las restricciones de movilidad y del resto, por lo que podrían pedir un justificante a los madrileños que se marchen de la región. El Gobierno regional ha lanzado un sencillo salvoconducto para que los madrileños que salgan de Madrid por las causas estipuladas puedan presentarlo a los agentes en caso de que se lo requieran durante el nuevo cierre perimetral de la región, que comienza este miércoles y que durará hasta el 6 de enero.