Faltan menos de 24 horas para que todos los países de la Unión Europea, incluido España, comiencen a vacunar a su población contra el coronavirus. Este sábado se confirmó la llegada de las primeras dosis, que ya están en todos los estados miembros. En España, como informó infoLibre, los primeros vacunados serán una interna y un trabajador de una residencia de mayores de Guadalajara.

Sigue con infoLibre el minuto a minuto de la jornada:

12.39. El PSOE acusa a la Comunidad de Madrid de usar el plan de vacunación para "atacar" al Gobierno y generar "inseguridad". El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha acusado a la Comunidad de Madrid de utilizar el plan de vacunación, que se pondrá en marcha en España a partir de mañana, para "atacar al Gobierno y generar más inseguridad y más incertidumbre" entre la población. Simancas ha instado a las fuerzas políticas a "colaborar" para que el próximo año sea el de la "política leal" y no del partidismo. "Necesitamos más entendimiento y menos confrontación", ha insistido. "Más lealtad exige que no se utilice el plan de vacunación para atacar al Gobierno y para generar más inseguridad y más incertidumbre entre la población española. Y es lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid", ha criticado en declaraciones difundidas por el PSOE.

12.00. Transportistas españoles advierten de que el retorno desde Reino Unido podría alargarse hasta Nochevieja. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) han advertido este sábado de que los profesionales de la carretera españoles retenidos en Reino Unido a causa del cierre de la frontera decretado por Francia no podrán llegar a sus lugares de origen en algunos casos hasta bien avanzada la próxima semana, coincidiendo con la Nochevieja. "Miles de camiones españoles y del resto de Europa continúan atrapados en la 'ratonera' en que se ha convertido el Reino Unido 6 días después del cierre de la frontera decretado por Francia, y al ritmo actual de salida de transportistas que se está produciendo por la desastrosa operativa logística puesta en marcha por el Gobierno británico, muchos compatriotas no llegarán a España hasta Nochevieja", ha denunciado la Federación a través de un comunicado. En este contexto, Fenadismer ha señalado que el servicio ferroviario de Eurostar para que los camiones puedan cruzar el Canal está operando a menos del 50% de su capacidad, con lo que los transportistas que llegan a Calais deben esperan varias horas para embarcar en uno de los trenes lanzaderas, contribuyendo de este a ralentizar su salida.

11.45. Madrid confina otras cuatro zonas básicas de salud ante el aumento de casos. La Comunidad de Madrid amplía a diez las Zonas Básicas de Salud (ZBS) que registrarán restricciones de movilidad desde la medianoche de este lunes 28 de diciembre, dos nuevas en San Sebastián de los Reyes (Reyes Católicos y Quinto Centenario) y otras dos en la capital (Moncloa y Moscardó, en Tetuán). Son cuatro zonas básicas que han superado el umbral de la incidencia de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Las restricciones de movilidad se aplicarán durante catorce días, desde la medianoche de este lunes 28 de diciembre hasta la medianoche del 11 de enero. La Comunidad mantiene las restricciones en la ZBS de La Moraleja (Alcobendas), a pesar de que sigue una tendencia descendente pero "no alcanza el nivel esperado". Las restricciones a la movilidad en estas zonas se mantendrán del 28 de enero hasta el 4 de enero, una semana más.

11.30. Madrid confirma cuatro casos de la variante del virus detectada en Reino Unido y otros tres se encuentran en estudio. La Comunidad de Madrid ha notificado cuatro casos confirmados de la variante del virus detectada en Reino Unido y otros tres se encuentran en estudio, cuyos resultados podrán conocerse entre el martes y el miércoles, ha informado en rueda de prensa el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero. Los cuatro casos están relacionados con viajes procedentes de Reino Unido, que "han entrado por el aeropuerto de Madrid-Barajas". Zapatero ha detallado que el jueves de la pasada semana un ciudadano detectó un positivo en un test de antígeno. Al día siguiente tres miembros de su familia acudieron a un hospital con síntomas, donde les confirmaron el coronavirus. [Ampliación]

10.55. La Unión Europea anuncia la llegada de la vacuna a todos sus estados miembros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este sábado la llegada de la vacuna contra el coronavirus a todos sus estados miembros, en la víspera del comienzo, este próximo domingo, de la esperada campaña de vacunación, once meses después de la aparición del primer caso en su territorio, el 24 de enero en Francia. "Estamos empezando a doblar la esquina de un año difícil. Hoy es el día de la llegada y mañana comenzará la campaña de vacunación. La vacuna contra el covid-19 ha sido suministrada a todos los países de la UE, y la gente comenzará a recibirla en Atenas, Helsinki, Sofía... Esta campaña va a ser un conmovedor momento de unidad", ha destacado en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter. Von der Leyen ha aplaudido esta "historia de éxito europeo". "Muy pronto disfrutaremos de más vacunas, una vez que se demuestre que son seguras y eficaces", ha añadido la presidenta de la Comisión Europea, quien ha recordado que Bruselas ha garantizado inyecciones de sobra para los más de 450 millones de habitantes del bloque europeo.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV