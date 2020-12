Directo | Pepita, Nicanor, Josefa... Los mayores de las residencias de toda España arrancan la vacunación

Publicada el 27/12/2020 a las 10:51 Actualizada el 27/12/2020 a las 14:34

Este domingo se han comenzado a administrar las primeras dosis de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 en España. Araceli Rosario Hidalgo, interna de la residencia de mayores Los Olmos de Guadalajara desde el año 2013 y nacida en 1924, ha sido la primera persona en recibir la vacuna a las 9.00 horas, ha informado Europa Press. Unos minutos después se le ha administrado la vacuna a Mónica Tapias, nacida en 1972, técnico de cuidados auxiliar de enfermería (TCAE) que trabaja en dicho centro desde hace diez años.

Las dosis se irán distribuyendo de forma equitativa a las comunidades autónomas para ir prosiguiendo el proceso de vacunación y en base al plan de vacunación aprobado por el Consejo de Ministros. La citación para recibir la vacuna también se realizará "lo antes posible" y no hay previstas sanciones para los que se nieguen a acudir a recibirla.

La vacuna va a ser suministrada en la red sanitaria habitual, de forma gratuita en los más de 13.000 puntos de vacunación de los que dispone España. Debido a que la vacuna presenta una serie de dificultades de distribución, la compañía va a ser la encargada de distribuirla en varios puntos de España y, posteriormente, cada comunidad autónoma contará con dos puntos concretos para recibirlas en su territorio.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de esta jornada histórica:

14.30. Mayores de las residencias de Vallecas, Las Azaleas y Parque Almansa, primeros vacunados en Madrid. Personas mayores de la residencia de Vallecas, perteneciente a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), Las Azaleas y Parque Almansa ya están recibiendo las primeras vacunas contra el covid-19 de la Comunidad de Madrid en esta primera jornada. Madrid comienza así este domingo la vacunación contra el coronavirus con 1.200 dosis en tres residencias de mayores. El primero en vacunarse ha sido Nicanor, que, tras recibir la vacuna entre aplausos de los sanitarios, ha declarado que no ha sentido dolor: "No me he enterado de nada. Todo perfecto". A continuación, se ha procedido a vacunar José Antonio, de 78 años, un residente que lleva en la residencia cuatro años, y que se ha mostrado "orgulloso" de haber sido el segundo de los vacunados. "Nos dieron la opción de vacunarnos y dije que sí. La vacunación ha sido fácil, limpia y sin dolor", ha expuesto. Después, ha recibido la vacuna María, de 86 años, que ha declarado sentirse "fenomenal". La residente más mayor del centro de Vallecas que se ha vacunado ha sido Gerarda, de 99 años.

▶️ Así ha sido el momento en el que, con Nicanor, comenzamos la campaña de vacunación contra el COVID-19 en nuestra región.



https://t.co/gHqTGarMuO pic.twitter.com/ksTIkqRea2 — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) December 27, 2020

14.20. Tres mujeres de 91, 87 y 80 años de edad, primeras personas vacunadas de Euskadi. Tres mujeres de 91, 87 y 80 años de edad han sido finalmente las tres primeras personas vacunadas de Euskadi que ha arrancado este domingo de manera simultánea en otras tantas residencias de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. De este modo, Bernardina Escudero, de 87 años, ha sido la primera usuaria de la residencia Caser Betharram de Hondarribia, en Guipúzcoa, en recibir la vacuna de Pfizer contra el covid-19. En el caso de la residencia Ajuria de Vitoria, la primera vacunada ha sido Consuelo Landa, de 91 años, mientras que Begoña del Olmo, de 80 años, ha recibido la primera dosis en la residencia del IFAS en Elorrio (Vizcaya). La primera vacunada en Vizcaya, Begoña del Olmo, ha animado a ponerse la vacuna al resto de la población. "Porque le hará bien para ella y para mí", ha afirmado, destacando la importancia de la vacunación para afrontar la pandemia.

14.12. Javier Martín, de 68 años, recibe la primera vacuna contra en La Rioja. Javier Martín, interno de la residencia Hogar Madre de Dios de Haro, de 68 años, ha sido la primera persona en recibir la vacuna frente al covid-19 en La Rioja. "Me he puesto un poco nervioso pero es algo normal, aparte no me importa... yo aguanto todo", ha afirmado a los medios de comunicación. Tras recibir la vacuna ha reconocido, además, que "no pensaba que fuera a ser el primero en La Rioja pero estoy encantado" y asegura estar esperanzado porque "tengo muchas ganas de ver a mi nietillo". Después de Javier Martín ha sido Juli Rioja, cocinera del centro quien ha recibido la primera dosis de la vacuna y ha afirmado sentirse como una "privilegiada". "Animo a todo el mundo a vacunarse" para lograr "erradicar esta enfermedad", ha dicho.

Haro fue el primer municipio de La Rioja que se vio afectado por la #COVID19.



Hoy, Javier, residente en el Hogar Madre de Dios de Haro, ha sido la primera persona vacunada en nuestra tierra.



✔️El principio del fin.#LaRiojaSeVacuna pic.twitter.com/LEM5OrzMtv — Concha Andreu Rguez/❤️ (@ConchaAndreu) December 27, 2020

14.05. Áureo López, de 88 años, primera persona en ponerse la vacuna en Castilla y León. Áureo López García, un hombre de 88 años y usuario de la Residencia Santa Eugenia de Cevico de la Torre (Palencia), ha sido la primera persona de Castilla y León en recibir la vacuna contra el coronavirus. A Áureo le han administrado la primera de las 122 dosis que se pondrán hoy entre los 82 residentes y los 40 trabajadores del centro sanitario. Además, Domitila Bilbao Calleja, ha sido también la primera de las empleadas de la residencia en vacunarse. López se mostraba "satisfecho" y "contento" por haber sido elegido el primero en Castilla y León para vacunarse. "He confiado siempre en ello y tenía mucha ilusión. Además tengo esperanza en que podamos mejorar porque esto es la leche", se ha sincerado.

14.00. Aragonès celebra la primera vacunación, pero avisa: "Queda túnel". El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado este domingo que se haya vacunado a la primera persona en toda Cataluña contra el coronavirus: "Empezamos a ver la luz al final del túnel, pero queda túnel", ha avisado. En rueda de prensa tras la vacunación en una residencia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha explicado que durante los siguientes meses se deberá actuar "con la máxima responsabilidad" porque serán difíciles. "No podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir cumpliendo con las medidas de prevención y de protección".

13.55. Emilia, la primera vacunada en Aragón: "Es el único medio que tenemos para despachar al bicho". La primera persona vacunada contra el covid-19 en Aragón, Emilia Nájera, de 80 años, de la Residencia Romareda del IASS, en Zaragoza, ha afirmado este domingo que "hay que hacerlo porque es el único medio que tenemos, de momento, para despachar al bicho de España". Una sanitaria ha inyectado la vacuna de Pfizer a Nájera a las 12.00 horas en una sala de la residencia, donde a continuación se han vacunado también otros dos residentes, Manuel Cebolla y Carmen García, así como dos trabajadores socio-sanitarios de la misma, María Sanz y Fernando Artal. Emilia Nájera ha declarado que "no hay que ser valiente" para vacunarse, sino "pensar en las cosas, que lo hacen todo a favor de nosotros". "A ver si podemos abrazarnos; el día que coja a mis hijas no las soltaré en no sé cuánto tiempo" ha declarado Nájera.

Emilia Najera, de 80 años, ha sido la primera vacunada de #covid en #Aragón, en la residencia Romareda de #Zaragoza: "Es buena para todo el mundo, nos va a curar y dejar abrazarnos". También se ha vacunado a Manuel Cebolla y Carmen García #YoMeVacuno pic.twitter.com/bqoAmpYUS4 — Gobierno de Aragón (@GobAragon) December 27, 2020

13.50. Chivite destaca que la vacuna "es el principio del fin" pero señala que hay que mantener las restricciones. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado que la vacuna del covid-19 significa "esperanza e ilusión" y "es el principio del fin", si bien ha subrayado que es necesario "seguir manteniendo" las medidas restrictivas, que ha calificado de "absolutamente necesarias" para que, en caso de una tercera ola, "nos afecte lo menos posible". "No podíamos terminar de mejor manera este año", ha manifestado Chivite.

Las vacunas #COVID19 ya están en Navarra. Y se han distribuido ya entre primeros centros residenciales para su administración por parte de @Salud_na



Día para la esperanza, sigamos con la responsabilidad.#TeCuidasNosCuidas pic.twitter.com/H7a1Mc6btW — María Chivite / ❤️ (@mavichina) December 27, 2020

13.40. Page pide "prescindir del miedo" a la vacuna: "Significa protegernos y un acto de solidaridad". El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este domingo tanto a la sociedad española como a la castellanomanchega que "prescinda del miedo" a la vacuna contra el covid-19 y acuda a vacunarse porque, ha añadido, "significa protegernos y un acto de solidaridad". Así lo ha manifestado García-Page en la declaración institucional que ha ofrecido este domingo, en un día que ha calificado "especialmente simbólico y relevante" después de que la dos primeras personas que han recibido la vacuna en España lo hayan hecho en una residencia de Guadalajara.

13.35. María Dolores Luzuriaga, de 72 años, primera cántabra en recibir la vacuna. María Dolores Luzuriaga, de 72 años y usuaria del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Cueto, ha sido la primera cántabra en recibir la vacuna frente al coronavirus en la región en la mañana de este domingo. Luzuriaga fue trabajadora del Servicio Cántabro de Salud (SCS) -terapeuta ocupacional- y se ofreció "con mucho entusiasmo" a ser la primera vacunada en Cantabria, ya que estaba "muy concienciada" de la importancia de vacunarse y ha estado animando al resto de compañeros del CAD a que lo hagan también. La mujer, que se ha mostrado "muy agradecida" por ser la primera en la región, ha descansado durante 15 minutos tras recibir su dosis y a continuación se ha marchado a dar su paseo diario. En la comunidad este domingo se vacunará a 35 personas y entre ellos cinco profesionales: un médico, dos enfermeros y dos auxiliares de clínica. Mañana se continuará con las dosis sobrantes y a partir de ahí se irá definiendo el calendario en la medida que vayan llegando las vacunas a la autonomía.

13.28. Antonio y Pilar, residentes en Granada, son los primeros vacunados contra el coronavirus en Andalucía. Antonio y Pilar, ambos residentes en un centro de mayores de Granada, han sido los primeros en recibir este domingo la vacuna contra el covid-19 en Andalucía. Así lo ha dado a conocer este domingo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un mensaje en Twitter, consultado por Europa Press, en el que ha celebrado que "las primeras dosis ya han llegado y, por fin, empieza la vacunación en Andalucía". El presidente de la Junta de Andalucía se ha mostrado este domingo "ilusionado y esperanzado" con el inicio de la vacunación frente al covid-19 tanto en Andalucía como en el resto de España, lo que ha considerado "el primer paso para recuperar la normalidad perdida a causa de la pandemia". Moreno ha animado a todos los andaluces a no tener miedo ante la vacuna y a que den un paso adelante por "responsabilidad moral". "La ciencia nos ha brindado la posibilidad de acabar con el covid-19, con la vacuna, no sólo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a nuestros seres queridos y al conjunto de la sociedad", ha concluido el presidente andaluz.

Las primeras dosis ya han llegado y, por fin, empieza la vacunación en #Andalucía. Las dos primeras personas en vacunarse han sido Antonio y Pilar, en una residencia en Granada. Llevábamos mucho tiempo esperando una noticia como ésta. Hoy es un día para la ilusión y la esperanza. pic.twitter.com/FL3x9KI3Li — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 27, 2020

13.20. Francisco Guerrero, de 70 años, primer vacunado contra el covid-19 en Navarra. El pamplonés Francisco Guerrero Cana, de 70 años y residente desde hace ocho en la Residencia El Vergel de Pamplona, ha sido la primera persona en recibir la vacuna contra el covid-19 en Navarra. Tras serle administrada la dosis, Francisco Guerrero, quien tiene un hijo, nuera y dos nietas, ha reconocido sentirse "encantado" y ha expresado que esta vacuna ha generado "mucha alegría" entre todas personas residentes del centro. También ha agradecido la labor del personal de la residencia durante estos meses, quienes "han trabajado sin parar".

13.00. Iglesias afirma que el inicio de la vacunación "representa un futuro de esperanza". El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado como una "gran noticia" el inicio de la vacunación. "La vacunación de Araceli y Mónica es una gran noticia en el final de este duro 2020 y representa un futuro de esperanza", ha señalado a través de Twitter, en referencia a las dos primeras personas en recibir la vacuna este domingo. El vicepresidente ha dado las gracias "a la ciencia y a los profesionales sanitarios" por la vacuna, ya que permite "empezar a ver la luz al final del túnel". "Gracias a quienes lo habéis dado todo para cuidarnos", ha dicho.

La vacunación de Araceli y Mónica es una gran noticia en el final de este duro 2020 y representa un futuro de esperanza. Gracias a la ciencia y a los profesionales sanitarios, podemos empezar a ver la luz al final del túnel. Gracias a quienes lo habéis dado todo para cuidarnos. pic.twitter.com/Z70NXhaxMF — Pablo Iglesias (@PabloIglesias) December 27, 2020

12.52. Josefa, de 83 años, primera persona en ponerse la vacuna en la Región de Murcia. Josefa, una mujer de 83 años y usuaria de la Residencia de Personas Mayores de San Pedro del Pinatar, ha sido la primera persona de la Región de Murcia en recibir la vacuna contra el coronavirus. "Nerviosa por el momento y por la expectación, la ha recibido con muchas ganas por haber sido la primera persona", ha comentado el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. El presidente, que ha estado acompañado por el portavoz de Salud, Jaime Pérez, ha calificado la fecha de hoy domingo de "día histórico" y de "día para la esperanza", pero López Miras también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, porque "este momento de esperanza no puede servir para relajarnos".

Todo está listo en la #RegióndeMurcia para distribuir y administrar las vacunas frente al #Covid19.



Las primeras 335 dosis ya han llegado a la residencia de personas mayores de San Pedro del Pinatar y al centro de personas con discapacidad de Churra, en Murcia. pic.twitter.com/dW0JzpufVa — Fernando López Miras (@LopezMirasF) December 27, 2020

12.47. Vicente Mirón, de 72 años, primer extremeño en recibir la vacuna. La campaña de vacunación ha comenzado este domingo en Extremadura, al igual que en el resto de España, en la residencia Rosalba de Mérida. Vicente Mirón, un usuario de 72 años de Ceclavín, ha sido el primero en recibir la primera de las dosis de la vacuna de Pfizer que han llegado este mismo domingo a la comunidad autónoma, según el plan avanzado este pasado sábado por el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles. Este domingo está previsto vacunar en esta residencia privada y en otra de la capital extremeña, El Prado, en este caso pública. Para este lunes está previsto que se comience a vacunar en residencias de Cáceres y Badajoz.

12.45. Javier Martín, de 68 años, recibe la primera vacuna en La Rioja. Javier Martín, interno de la residencia Hogar Madre de Dios de Haro, de 68 años, ha sido la primera persona en recibir la vacuna en La Rioja. "Me he puesto un poco nervioso pero es algo normal, aparte no me importa... yo aguanto todo", ha afirmado a los medios de comunicación. Tras recibir la vacuna ha reconocido, además, que "no pensaba que fuera a ser el primero en La Rioja pero estoy encantado" y asegura estar esperanzado porque "tengo muchas ganas de ver a mi nietillo". Después de Javier Martín ha sido Juli Rioja, cocinera del centro quien ha recibido la primera dosis de la vacuna. "Animo a todo el mundo a vacunarse" para lograr "erradicar esta enfermedad", ha dicho.

12.43. Illa celebra que la vacuna marca "el principio del fin" de la pandemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha celebrado que este domingo empieza "el principio del fin" de la pandemia con el inicio de la campaña de vacunación contra el covid-19 en España. Lo ha dicho en una rueda de prensa desde la Delegación del Gobierno en Cataluña, en la que ha explicado que a las 12.00 todas las comunidades ya habían recibido las dosis de la primera entrega "anticipada" de la vacuna de Pfizer en una operación de gran complejidad logística, ha dicho. Ha destacado la movilización de recursos científicos e industriales para lograr una vacuna en menos de un año, sin renunciar a los protocolos que garantizan su seguridad: "No ha habido ningún paso que se haya suprimido".

Araceli y Mónica son las dos primeras personas que se han vacunado en España. Con su gesto, ambas mujeres envían al mundo un mensaje de esperanza porque ya avanzan en el proceso de inmunización. Estamos ante el inicio del fin de la pandemia.#YoMeVacuno #COVID19 pic.twitter.com/AaRG118leL — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) December 27, 2020

12.33. Josefa Pérez, de 89 años, la primera persona vacunada en Cataluña. Josefa Pérez, de 89 años, ha sido la primera persona en recibir la vacunación contra el coronavirus en Cataluña el mediodía de este domingo en la residencia de ancianos Feixa Llarga, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). La enfermera que la ha vacunado ha sido Idoia Crespo, que a continuación también ha suministrado una dosis a la directora del centro, Conxita Barbeta, de 52 años. Han sido dos de las 1.595 dosis de la vacuna de Pfizer que ha recibido Cataluña para este domingo, y en las próximas horas se vacunará también en una residencia de cada una de las regiones sanitarias catalanas.

12.30. La primera dosis en Asturias para Pepita, que anima a la población a vacunarse "por el bien de todos". Una mujer de 80 años llamada Eulalia Josefa Paleo, conocida como Pepita, ha sido la primera mujer que ha recibido la vacuna de Pfizer en Asturias contra el nuevo coronavirus. Ha sido en la Residencia Mixta de Gijón, donde lleva 12 años viviendo. Pepita, en una retransmisión en el perfil del Gobierno asturiano en Facebook, ha animado a la población a vacunarse "por el bien de todos". Las primeras vacunas llegaron a la residencia de mayores de Gijón a las 9.30 horas. A las 10.25 se administraron las primeras vacunas. Junto a 'Pepita', otros tres residentes y una trabajadora. Nacida en la provincia de Lugo (Galicia), Pepita, que se trasladó muy joven a Gijón y vivió en el barrio de La Calzada, ha confesado que le tiene "terror" al covid-19. No tiene familia y una de las cosas que más desea es volver a dar largos paseos.

EN DIRECTO desde la Residencia CPR Mixta de Gijón



Charlamos con la primera persona en recibir la vacuna contra la #covid19 en #Asturias y con el personal sanitario y sociosanitario que participó en su administración.

Puedes ver el encuentro en https://t.co/8m12JxpL7N — Gobierno de Asturias (@GobAsturias) December 27, 2020

12.06. Batiste, de 81 años, la primera persona vacunada en la Comunitat Valenciana: "Ha sido un pinchazo y ya". Batiste Martí, interno de la residencia de mayores Virgen del Milagro de Rafelbunyol (Valencia), de 81 años, ha sido la primera persona en recibir la vacuna en la Comunitat Valenciana. Unos minutos después se le ha administrado la dosis a Josefa Martínez, directora del centro. "Un poco nervioso", ha confesado Batiste, al tiempo que ha admitido que "no ha dormido mucho" la pasada noche. Tras recibir la inyección, ha afirmado que no había sido "nada" y que estaba "contento". "Ha sigut una punxaeta i au" (ha sido un pinchacito y ya), ha asegurado. Después, Josefa ha recibido la vacuna. Tanto Batiste como Josefa han permanecido unos minutos sentadas tras recibir las vacunas, sin sufrir ningún tipo de reacción.

12.05. Llegan a Cataluña las primeras dosis de la vacuna. Las primeras dosis de la vacuna contra el covid-19 de la compañía Pfizer han llegado este domingo a Cataluña, donde a las 12.00 horas empezará la campaña de vacunación en una residencia de L'Hospitalet (Barcelona). En un comunicado este domingo, el Gobierno informa de que las ha entregado a la Generalitat en el marco de una estrategia de reparto según "criterios equitativos, que coinciden en buena medida con criterios poblacionales". El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado la llegada de las dosis: "Aunque no nos podemos relajar, empezamos a ver el principio del final", ha dicho en un tuit recogido por Europa Press. Y en otro apunte en Twitter, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha asegurado que todo está listo para empezar a vacunar, pero ha pedido no relajarse "porque aún queda mucho camino para recorrer".

Les vacunes ja han arribat a Catalunya. Tot està a punt per començar a vacunar i ja veiem més a prop el final del túnel. Però no ens hem de relaxar perquè encara queda molt de camí per recórrer pic.twitter.com/He7wkwLRfZ — Alba Vergés Bosch (@albaverges) December 27, 2020

12.04. Comienza la distribución de las vacunas en Canarias. La distribución de las vacunas en Canarias ha comenzado a primera hora de la mañana y tres helicópteros del GES se dirigen a todas las islas para empezar la vacunación hoy domingo. Así lo ha anunciado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien ha destacado en su cuenta de Twitter que hoy es "un día emocionante; el primero de una etapa esperanzadora". Las vacunas llegaron ayer por la tarde al Aeropuerto Tenerife Norte y quedaron bajo custodia del Ministerio de Defensa, que este domingo las ha entregado a las autoridades sanitarias. Sobre las 14.00 horas está prevista la primera vacunación, que será en Tenerife, en el Hospital Ntra. Sra. de Los Dolores. Seguidamente, de manera simultánea, se iniciarán las vacunaciones en el resto de las islas. En Gran Canaria será en el Centro Sociosanitario El Pino.

11.44. Urkullu dice que la vacuna es "un rayo de esperanza", pero se tardará "meses en proteger a todos". El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que la vacuna contra el covid-19 representa "un rayo de esperanza", aunque ha advertido de que se tardará "muchos meses en llegar y proteger a todas las personas". En su cuenta personal de Twitter, el lehendakari ha valorado que este domingo haya comenzado la campaña de vacunación contra el coronavirus en toda Europa, pero ha instado a seguir manteniendo las medidas de autoprotección.

11.26. Nicanor, de 72 años, primer madrileño en recibir la vacuna. Nicanor, de 72 años, residente en la Residencia de Mayores de Vallecas, perteneciente a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), será el primer madrileño en recibir la primera vacuna contra el covid-19 de la Comunidad de Madrid, ha informado el Gobierno regional. Procedente de Badajoz, vive en Vallecas desde los 4 años y desde hace dos reside junto a su mujer en esta residencia. Madrid comienza así este domingo la vacunación contra el coronavirus con 1.200 dosis en tres residencias de mayores y después, seguirán vacunando en las residencias de Ciudad Lineal y Aravaca.

▶️ Nicanor, de 72 años, será el primer madrileño en recibir la vacuna contra el COVID en nuestra región.



Procedente de Badajoz, vive en Vallecas desde los 4 años y desde hace dos reside junto a su mujer en la Residencia Personas Mayores Vallecas https://t.co/5R82oCf6CI pic.twitter.com/P0M1jTgldt — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) December 27, 2020

11.25. El Gobierno vasco cree que es un día "histórico" y comienza "una nueva etapa en la lucha contra la pandemia". La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha asistido a la recepción de las primeras vacunas a Euskadi y ha señalado que se trata de un día "histórico" en el que "comienza una nueva etapa en la lucha contra la pandemia". Las primeras dosis de la vacuna contra el covid-19 desarrolladas por Pfizer y Biontech han llegado a Euskadi esta misma mañana desde Guadalajara para ser distribuidas en el centro Ajuria de Vitoria en Álava, el centro asistencial Elorrio-IFAS en Bizkaia, y Caser Betharram de Hondarribia en Gipuzkoa.

11.23. Llegan a Andalucía las 1.845 primeras dosis de la vacuna para ser distribuidas desde Granada. Las 1.845 primeras dosis de la vacuna han llegado en la mañana de este domingo a Andalucía, concretamente a la localidad de Atarfe (Granada), desde donde serán distribuidas al resto de la región. Así lo informa en un tuit la Delegación del Gobierno en Andalucía. Las vacunas han llegado al almacén central provincial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), escoltadas por la Guardia Civil. Las primeras dosis en Andalucía se pondrán en esta provincia en la residencia Beato Fray Leopoldo de Granada capital, en el centro de mayores La Milagrosa de Armilla y en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada.

11.22. La santiaguesa Nieves Cao, de 82 años, se convierte en la primera gallega en vacunarse. La santiaguesa Nieves Cao, de 82 años y residente en el centro de mayores Porta do Camiño de la capital gallega, ha sido la primera gallega en recibir la vacuna contrael covid-19. Minutos después de las 11.00 horas de este domingo, esta compostelana ha recibido la inoculación de la vacuna, la primera suministrada en Galicia. Tras ella, que ha permanecido en observación durante media hora y que, según las autoridades sanitarias, se ha mostrado muy contenta, ha sido el turno de José Antonio Arcay, trabajador de la cocina de la residencia Porta do Camiño, ubicada en el casco histórico compostelano.

11.21. Llegan a Cantabria las primeras vacunas. Las primeras dosis de la vacuna desarrollada por la compañía Pfizer ya han llegado a Cantabria en torno a las 10 horas de este domingo. Las dosis han llegado al punto de recepción en una furgoneta que las ha transportado desde el almacén establecido por el Gobierno de España en Guadalajara. Personal de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria ha recepcionado estas primeras dosis con las que los equipos de vacunación comenzarán a administrar la vacuna. Las primeras vacunaciones se realizarán este mismo domingo en el CAD de Cueto.

Llegan las primeras dosis de la vacuna frente a la #COVID19 a #Cantabria



María Dolores Zuluriaga, residente del #CAD de #Cueto, será la primera persona en la región que reciba la vacuna #YoMeVacuno pic.twitter.com/aIqpPE0aVz — Gobierno Cantabria (@cantabriaes) December 27, 2020

11.13. Navarra recibe las primeras dosis de la vacuna contra el covid-19. Navarra ha recibido ya las primeras dosis de la vacuna, que serán administradas este domingo a los usuarios de la residencia pública El Vergel, de Pamplona. En esta primera etapa de la campaña se vacunarán a todos los residentes y profesionales del ámbito sociosanitario de recursos residenciales, tanto de residencias como de pisos de personas mayores, de discapacidad física e intelectual y de trastorno mental grave con un número de residentes mayor de 10 personas. Se trata de unas 13.000 personas, 7.647 residentes y 5.345 profesionales. Salud prevé que en febrero finalice la vacunación en todo el ámbito sociosanitario y probablemente a partir de la segunda quincena de enero se comience a vacunar a los profesionales sanitarios. De este modo, en los tres primeros meses de 2021 se espera vacunar a 36.000 personas.

10.57. Las 500 dosis de la vacuna que recibe Galicia ya están en la residencia Porta do Camiño de Santiago. Las 500 primeras vacunas de Pfizer-BioNTech que recibe Galicia ya se encuentran en la residencia Porta do Camiño de Santiago para su administración a los mayores, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias. Las dosis han entrado en territorio gallego por la A-52 sobre las 7,20 horas de la mañana escoltadas por la Guardia Civil. Así, en torno las 10,00 de la mañana, han llegado a la capital para su posterior distribución al centro sociosanitario. Tras las primeras inoculaciones de la vacuna, está previsto que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, hagan una valoración al mediodía sobre el inicio de la campaña en los exteriores de la residencia, concretamente en la Praza 8 de Marzo.

10.56. Baleares pone en marcha el dispositivo para administrar la vacuna. El dispositivo para iniciar este domingo la administración de la vacuna en Baleares ya está en marcha, según ha informado el Govern a través de un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press. Para el Ejecutivo autonómico, este será un proceso "largo", que se prolongará hasta después del verano y "progresivo", con "entre 500 y 1.000 vacunaciones al día". En esta línea, la consellera de Salud, Patrícia Gómez, ha querido poner en valor que "el de hoy es un día realmente importante en las vidas de todos, por que con la llegada de las vacunas se está ante el principio del final de la pandemia".

El dispositiu per administrar la vacuna a les Illes ja és en marxa. Serà un procés llarg, fins passat l’estiu, i progressiu, amb entre 500 i 1.000 vacunacions/dia.



Mentrestant, tothom ha de mantenir les mesures de protecció per cuidar de nosaltres i dels nostres éssers estimats. pic.twitter.com/WYYhaY5KT9 — Govern de les Illes Balears (@goib) December 27, 2020

10.55. Las dos primeras vacunadas en España se encuentran "muy bien". Tanto Araceli, la primera anciana vacunada en España contra el covid-19, como Mónica, la auxiliar de la residencia de mayores Los Olmos, en Guadalajara, se encuentran "muy bien". La previsión que en esta misma jornada se vacune casi el 87,5% de los residentes de este centro público, que es el porcentaje que ha decidido ponerse la vacuna y casi el 99% de los profesionales en plantilla. "Hay que vacunarse porque es el principio de un final que estamos esperando", ha dicho a las puertas de la residencia, en declaraciones posteriores a los periodistas, la directora de Los Olmos, Marina Vadillo, quien ha matizado que tanto la residente como la profesional se encuentran perfectamente y que a partir de ahora se empezará a suministrar la vacuna al resto de los residentes y posteriormente al resto de los trabajadores.

10.53. Arrimadas pide "prudencia" en el inicio de la vacunación en España. La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha pedido "prudencia" este domingo, día en que da inicio la vacunación contra el covid-19 en España, a pesar de que considera esta jornada como un día para "celebrar" y "para la esperanza". Así, considera necesario "seguir manteniendo toda la prudencia porque el virus todavía está entre nosotros". "Sigue circulando y siendo contagioso y peligroso", advierte. Arrimadas aclara que con la vacuna, el mundo ya cuenta con "la mejor arma" para derrotar a este coronavirus, pero insiste en que "se va a tardar meses en vacunar a un volumen grande de la población y es muy importante no bajar la guardia ni relajarnos". "De nuestra responsabilidad individual depende también contener al máximo los daños de lo que queda de pandemia", afirma.

10.35. Casado pide al Gobierno que garantice la distribución equitativa de la vacuna "sin propaganda". El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al Gobierno que garantice la distribución equitativa de la vacuna contra el covid-19 "sin propaganda". "La UE coordina su adquisición, las CCAA la administran y el Gobierno debe garantizar su distribución equitativa sin propaganda para atribuirse un éxito que su nefasta gestión no merece", ha señalado el conservador a través de Twitter. En cualquier caso, Casado ha calificado este día de inicio de la vacunación contra el covid-19 en España como "una gran noticia para superar pronto la pandemia".

El inicio de la vacunación contra el Covid es una gran noticia para superar pronto la pandemia.

La UE coordina su adquisición, las CCAA la administran y el Gobierno debe garantizar su distribución equitativa sin propaganda para atribuirse un éxito que su nefasta gestión no merece — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 27, 2020

10.32. Las primeras 315 dosis de la vacuna destinadas a Aragón llegan al Hospital Clínico de Zaragoza. Las primeras 315 dosis de la vacuna de Pfizer para prevenir el covid-19 destinadas a Aragón han llegado poco antes de las 10.00 horas de este domingo, 27 de diciembre, al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. El Gobierno de Aragón ha informado de que las 315 dosis están distribuidas en 63 viales, que han sido entregados con una escolta policial. A mediodía (12.00 horas) comenzará la campaña de vacunación en Aragón, con un acto médico en la Residencia Romareda de Zaragoza, al que acudirán las consejeras de Sanidad, Sira Repollés, y de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto.

10.31. Las primeras vacunas ya están en la Comunitat Valenciana. A las 09.53 horas de este domingo han llegado las primeras vacunas de Pfizer al punto de distribución de la Comunitat Valenciana, desde donde serán distribuidas a las siete residencias en las que se comenzará el proceso de vacunación. El proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2 arranca este domingo en la Comunitat en siete residencias, donde se administrarán las primeras 800 dosis a usuarios y personal sociosanitario de estos centros, según han avanzado fuentes de la Conselleria de Sanidad. Así, este 27 de diciembre está previsto administrar las primeras 800 dosis de la vacuna de Pfizer y, a partir del lunes, se comenzarán a recibir de forma regular unas 30.000 dosis semanales.

10.29. Las primeras dosis de la vacuna llegan a Euskadi. Las 405 primeras dosis de la vacuna de Pfizer-BioNtech contra elcovid-19 han llegado este domingo a Euskadi. La Guardia Civil ha entregado esta mañana a la Ertzaintza el camión refrigerado que contiene las dosis para conducirlo hasta Vitoria-Gasteiz, desde donde se distribuirán a los centros en los que se va a iniciar la vacunación, según ha confirmado el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, a través de sus redes sociales. La vacunación en Euskadi comenzará este domingo en tres centros residenciales, uno en cada territorio histórico. En concreto, según anunció este pasado sábado el Departamento vasco de Salud, el centro Ajuria de Vitoria en Álava, el centro asistencial Elorrio-IFAS en Bizkaia, y Caser Betharram de Hondarribia en Gipuzkoa.

10.28. Sánchez, sobre las primeras personas vacunadas en España: "Representan una nueva etapa esperanzadora". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que Araceli, de 96 años, y Mónica, de 48, primeras personas en vacunarse contra el covid-19 en España, "representan una nueva etapa esperanzadora". "Hoy Araceli y Mónica representan una nueva etapa esperanzadora. Un día para la emoción y la confianza", ha indicado este domingo el presidente del Ejecutivo en Twitter.

Hoy Araceli y Mónica representan una nueva etapa esperanzadora. Un día para la emoción y la confianza.



España inicia la vacunación frente al #COVID19 gracias a la fortaleza de su SNS y miles de profesionales que garantizarán un proceso rápido, solvente y equitativo. #YoMeVacuno pic.twitter.com/yE2060YQcc — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 27, 2020

09.00. Araceli, de 96 años, la primera persona vacunada contra el covid-19 en España. Araceli Rosario Hidalgo, interna de la residencia de mayores Los Olmos de Guadalajara desde el año 2013 y nacida en 1924, ha sido la primera persona en recibir la vacuna frente al covid-19 en España a las 9.00 hora. Unos minutos después se le ha administrado la vacuna a Mónica Tapias, nacida en 1972, técnico de cuidados auxiliar de enfermería (TCAE) que trabaja en dicho centro desde hace diez años. Araceli tiene una hija y un hijo, cuatro nietos y un bisnieto y es oriunda de Guadix (Granada), pero lleva 25 años empadronada en Guadalajara, y Mónica es natural de Guadalajara. "Muy nerviosa" ha dicho Araceli, que se ha santiguado antes de recibir el pinchazo ante las cámaras de televisión. [Ampliación]