España supera los 50.000 fallecidos por covid-19 y Sanidad pide mantener "muy alta" la guardia pese a signos de estabilización

Publicada el 28/12/2020 a las 20:47

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este lunes en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad junto al ministro Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, tras la reunión del Consejo Interterritorial, que en los últimos días se registra una cierta estabilización en la evolución de la pandemia, si bien hay que esperar a una consolidación de los datos tras las festividades. “Tenemos cifras menores que las que observábamos a principios de la semana pasada, pero los tres días festivos no nos permiten interpretar esta información. Puede haber ciertos retrasos y no hay interpretación”, ha incidido Simón.

El departamento que dirige Salvador Illa ha registrado este lunes una incidencia de 246 casos por cien mil habitantes. Una cifra que, si bien roza el umbral de riesgo de 250 casos por cien mil habitantes, supone una cierta mejoría respecto a los datos del pasado jueves, que registraba una incidencia de 262 casos por cien mil habitantes. En cuanto a la ocupación hospitalaria, esta alcanza un 10% de camas convecionales, que se eleva hasta el 21% en UCI, “cifras mejores que las del mes de noviembre”, pero que aún “son muy altas”, en palabras del director del CCAES. Sanidad también registra un descenso en la letalidad, que se sitúa en el 0,8% en los últimos días. Sin embargo, tras registrar 198 muertes desde Navidad, España ha superado el umbral de los 50.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Respecto al retraso de Pfizer en la entrega de la vacuna debido a un problema logístico, el ministro de Sanidad ha asegurado que este martes llegarán alrededor de 369.000 dosis de la vacuna contra el covid-19. “Van a llegar por vía aérea en cuatro vuelos, que van a tener su punto de destino en Madrid, Barcelona, Vitoria y Canarias, desde donde van a ser distribuidas a lo largo de la mañana al casi centenar de puntos de recepción que han fijado las comunidades autónomas”, ha asegurado Illa, que ha añadido que el reparto en Ceuta y Melilla será realizado por las Fuerzas Armadas. Tras esta distribución, Illa ha asegurado que el suministro quedará regularizado para recibir en torno a 350.000 dosis cada lunes para poder continuar con el proceso de vacunación.

El ministro de Sanidad también ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía, si bien ha pedido que se mantenga la prudencia y el cumplimiento de las normas sanitarias de cara al fin de año, y “una petición unánime de mantener la guardia alta no, muy alta”.

Sanidad no ha registrado por ahora ningún efecto adverso tras el comienzo de las vacunaciones en España el pasado 27 de diciembre, y el ministerio ha creado el portal www.vacunacovid.gob.es para responder a las principales dudas de los ciudadanos respecto al proceso, así como ofrecer información sobre el reparto de las dosis y las etapas del Plan de Vacunación.

Sobre la variante del coronavirus registrada en Inglaterra, Fernando Simón ha asegurado que ya se han detectado nueve casos en territorio español. Un dato que es “esperable” debido a la conexión de nuestro país con el sur de Inglaterra, y de los que se esperan más en estudio. “La mayor parte de estos casos iniciaron síntomas a los cuatro, cinco días, que no eran ni infectivos ni detectables en los vuelos. La probabilidad de detección en origen era muy baja”, ha desarrollado el director del CCAES, que ha explicado que la nota que más preocupante es ese supuesto aumento de la transmisibilidad de esta variación, si bien los datos que arroja Reino Unido no muestran una gran variación en la evolución de la pandemia respecto a sus vecinos europeos.

“No tenemos una información que diga que es muy diferente a lo que ha pasado en otros países”, ha señalado Simón, que ha indicado que si bien la variante circulaba desde septiembre y ha ocupado gran parte del espacio del coronavirus respecto a otras variantes, no se puede concluir que se haya producido una mayor transmisibilidad a raíz de esta variante. “Inglaterra venía de un periodo de descenso, que pasó a un periodo de ascenso que coincidió con el espacio de ocupación de esta cepa. Pero si vemos la evolución de la epidemia, no es diferente a otros países que no tenían esta cepa. Para ver si hay una mayor transmisibilidad tiene que haber un mayor incremento de transmisión de lo esperado, y lo cierto es que no ha habido una variación importante”.