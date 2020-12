Iglesias respeta que Illa sea candidato del PSC y dice que es el PSOE el que tiene que explicar esta decisión

Publicada el 30/12/2020 a las 14:18 Actualizada el 30/12/2020 a las 15:37

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha mostrado este miércoles su respeto por la decisión del titular de Sanidad, Salvador Illa, de ser el candidato del PSC a las elecciones catalanas, y ha asegurado que corresponde al propio ministro y a su partido explicar esta decisión de abandonar el Ministerio.

Así se ha pronunciado Iglesias en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre la decisión de Salvador Illa de dar un paso al frente en la candidatura del PSC en los comicios catalanes del próximo 14 de febrero. En este sentido, el dirigente de Unidas Podemos ha destacado la "dignidad" de Illa en los momentos difíciles de la pandemia.

"Máximo respeto a las decisiones del PSC y sobre quién tiene que ser su candidato. Aprecio a Illa y le deseo lo mejor en términos personales, aunque la mejor candidata es Jessica Albiach, la candidata de los comunes y partir de ahora habrá una campaña electoral y cada uno defenderá a su partido", ha subrayado.

Iglesias dice que regalaría a Felipe VI la serie 30 monedas

Por otro lado, Iglesias ha asegurado que seguiría regalando series al rey Felipe VI y en concreto ha apuntado a la serie de Álex de la Iglesia 30 monedas, recientemente estrenadada y cuyo título hace referencia a la cantidad de monedas por la que Judas Iscariote traicionó a Jesucristo.

Iglesias, que ya recomendó la serie 30 monedas a través de un mensaje en su perfil oficial de Twitter, ha apuntado a este presente hacia el actual jefe del Estado en un momento en el que los dirigentes de Unidas Podemos han criticado a Felipe VI porque entendían que no hizo referencia a su padre, Juan Carlos I, en el discurso de Navidad.

En los días previos al discurso tradicional de Nochebuena del jefe del Estado, algunos miembros del Gobierno de Podemos instaban a Felipe VI a condenar explicítamente las presuntas actividades delictivas del rey emérito.

Coloca al PSOE en la defensa del rey

En este contexto, Iglesias ha insistido en que dentro del Gobierno de coalición existen dos posiciones distintas sobre la forma del Estado y ha situado al PSOE en la defensa de la monarquía parlamentaria, "junto al PP y Vox".

"El discurso de Nochebuena causó reacciones diferentes respecto a los partidos republicanos. A Vox y al PP le encantó, al PSOE parece que también y a las fuerzas republicanas no nos gustó tanto por las ausencias de su discurso", ha subrayado el dirigente de Unidas Podemos.

Por ello, ha asegurado que respeta la iniciativa de los socialistas para reforzar el papel de la corona, aunque ha señalado que el debate que existe en España es "si la monarquía es más o menos útil".

Según el vicepresidente segundo, este es un debate que se está dando en la ciudadanía y ha vuelto a criticar que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunte sobre este asunto en su barómetro mensual.

Defiende el jarabe democrático de los escraches contra el PP

Iglesias también ha reivindicado este miércoles el jarabe democrático de los escraches, cuando éstos se producían contra dirigentes del PP, al tiempo que ha asegurado que es muy "doloroso e intimidante" haber recibido acoso en su domicilio.

"Los movimientos por una vivienda digna hicieron cosas importantes para ponerlo en agenda, y si alguien está sugiriendo que es merecedor de que cometan un delito contra una persona por lo que haya podido decir... a mí me van a acusar de haber dicho muchas cosas. Nunca me he callado", ha asegurado.

Así, Iglesias ha reivindicado el haber sido capaz de decir cosas "que muy poquitas personas se han atrevido a decir", aunque eso le acarree estar en el "punto de mira de la ultraderecha y de ciertos poderes" que, a su juicio, le harían "cualquier cosa siempre y cuando pudieran hacerlo con impunidad".

En esta línea, Iglesias ha insistido en que es quien es y ha llegado "hasta aquí diciendo las cosas" que ha dicho. "Nos ha costado mucho estar donde estamos", ha reconocido, para después señalar que "quien comete un delito, quien acosa y quien intimida tendrá que enfrentarse a los tribunales".

El vicepresidente, que ha dicho que "comparar a la ultraderecha con lo que" hace la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es "inaceptable", ha dejado claro que no va a ir "de víctima aunque sea muy doloroso e intimidante" recibir acoso en su propia casa.

"Cada uno puede decir lo que quiera, y hay gente que por hacer política le han torturado y le han metido un tiro en la cabeza. Lo que se hace con nosotros no se ha hecho prácticamente nunca en este país. Han ido de manera ininterrumpida durante ochos meses y hecho cosas que jamás antes se habían consentido", ha sostenido.