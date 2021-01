Aragonès propondrá un Govern con Junts, PDeCAT, CUP y Comuns si ERC gana las elecciones

Publicada el 01/01/2021 a las 17:57 Actualizada el 01/01/2021 a las 17:58

El vicepresidente de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones, Pere Aragonès, ha afirmado este viernes que, si gana, propondrá "formalmente" a Junts, PDeCat, CUP y Comuns formar parte del Govern. "Esta es la vía amplia hacia la República de derechos y libertades y por la reconstrucción del país después de la Covid", ha defendido en un artículo de La Humanitat recogido por Europa Press, y ha añadido textualmente de que sólo un Govern fuerte encabezado por ERC puede abrir una etapa de reanudación y reconstrucción.

Ha asegurado que esta reanudación debe ser en todos los ámbitos y que debe "asentarse sobre la mayoría amplia que defiende el derecho de autodeterminación, para poder resolver el bloqueo actual a través de una decisión democrática valiente". Aragonès ha añadido que ERC "continúa siendo el socio más fiable de la ciudadanía para conseguir la autodeterminación y la libertad de los presos políticos y los exiliados, mediante la amnistía".

Además, ha dicho que el Govern tomará "las decisiones que haga falta si los datos epidemiológicos siguen empeorando", y ha pedido al Gobierno de PSOE y Podemos responsabilidad, facilitando ayudas directas para empresas y empleados que no pueden trabajar por las restricciones de la pandemia. Aragonès ha dicho que no es suficiente flexibilizar el déficit el último trimestre del año, y ha pedido más recursos: "No es momento de esconderse detrás de banderas ni discursos amables ni mucho menos de jugar con los recursos por puro cálculo electoral".

Ha admitido que la Covid-19 ha desbordado el sistema sanitario y la atención residencial, lo que ha hecho patente la importancia de reforzar los servicios públicos, y ha lamentado el "mal hacer en las épocas de recortes impuestos por los gobiernos de centroderecha".

Aragonès ha asegurado que la toma de decisiones no ha sido "nada fácil" por la incertidumbre y el desconocimiento global, las limitaciones legales y económicas, y la dificultad para encontrar un equilibrio entre las medidas sanitarias y la supervivencia económica.

Sin embargo, ha defendido que la gestión que se está haciendo en Cataluña "es buena", y ha afirmado que se está controlando la curva con muchos menos muertos que en otros territorios, y ha agradecido la responsabilidad en el cumplimiento mayoritario de las medidas.