Bruselas autoriza la vacuna de Moderna, la segunda que se usará en la Unión Europea

La Comisión Europea ha autorizado este miércoles el uso de la vacuna de Moderna en la Unión Europea, por lo que será la segunda que se administre en el continente siguiendo a la de Pfizer BioNTech que se aprobó el día 21 de diciembre, informa Europa Press.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en las redes sociales a las pocas horas de que el prototipo de Moderna recibiera el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). "Estamos proveyendo a los europeos de vacunas seguras y efectivas contra el covid-19. Hemos autorizado la vacuna de Moderna, la segunda que se usará en la UE", ha señalado.

We are providing safe & effective #COVID19 vaccines for Europeans.



We have authorised the @moderna_tx vaccine, the 2nd vaccine approved in the EU.



Europe has secured so far 2 billion doses of potential vaccines - more than enough for protecting us all #StrongerTogether pic.twitter.com/Ujg4C997fK