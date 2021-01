La Justicia belga no entregará a España al exconseller Lluis Puig, después de que la Fiscalía haya renunciado este viernes a recurrir la decisión del tribunal de Apelación de Bruselas, que denegó en segunda instancia su extradición.

Después de que este jueves dicho tribunal volviera a rechazar su entrega, la Fiscalía ha decidido no acudir a la última instancia judicial en el ordenamiento belga, el Tribunal de Casación.

"La Fiscalía confirma que no recurrirá el fallo del tribunal de Apelación. La sentencia sobre la no extradición de Lluis Puig ya es firme", ha informado Simon Bekaert, uno de sus abogados, en un mensaje en las redes sociales, según recoge Europa Press.

More good news. The Belgian prosecutor's office confirmed not going in cassation appeal against the judgement of the court of appeal. The judgement not to extradite Lluis Puig has become final.