Javier Martínez | Ana Bernad

Publicada el 10/01/2021 a las 12:05 Actualizada el 10/01/2021 a las 13:15

La borrasca Filomena sigue su camino hacia el norte de la península, con varias provincias en alerta por lluvia y nieve, tras haber dejado en el centro una nevada histórica. En Madrid, no se tenían registros de algo similar desde 1972: nevó durante 30 horas seguidas, dejando hasta un metro acumulado en algunas zonas de la capital. Los servicios de emergencia coordinados por los Gobiernos central, autonómico y local luchan contrarreloj para quitar la mayor cantidad de nieve posible antes de que se convierta en hielo por las bajísimas temperaturas que se esperan a partir del lunes, que la convertirían en peligroso hielo. Más de 700 vías siguen afectadas por el temporal, y los vuelos con origen y destino a Madrid siguen paralizados: este mediodía se estudiará la vuelta a la normalidad tanto en Barajas como en los trenes de corta, media y larga distancia.



Sigue en infoLibre la última hora del temporal:

13.10. Grúas de la EMT retirarán los 700 vehículos abandonados a lo largo de la M-30. Las gruas procederán a retirar los 700 vehículos que fueron abandonados a lo largo de la M-30 cuando fueron sorprendidos por la nevada provocada por el temporal Filomena. Así lo ha dado a conocer este domingo el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante,tras la Junta de Gobierno extraordinaria celebrada debido a la nevada histórica de la capital. Se va a activar, ha explicado, un "protocolo de grúas de EMT para que los retiren, los lleven a las cocheras de EMT". Se ha puesto a disposición de los propietarios un correo electrónico para que sepan dónde está su vehículo y que se efectúe la recogida en "condiciones de seguridad".

13.00. Endesa informa de que 4.900 clientes se han quedado sin suministro por el temporal en Cataluña. La empresa Endesa ha informado de que tiene 13 incidencias abiertas con unos 4.900 clientes que se han quedado sin suministro eléctrico, afectados por el temporal Filomena en Cataluña, principalmente en la provincia de Tarragona. Se están desplazando equipos al territorio para localizar las averías y solucionarlas, ya que el sábado no pudo hacerse por la seguridad de los trabajadores, ha informado el Govern este domingo en su página web. "No hay una gran afectación", pero los accesos son complicados por la gran acumulación de nieve, y a aquellas averías a las que no pueda acercarse con vehículo se llegará en helicóptero o se harán revisiones.

12.50. El Ayuntamiento de Madrid estudia solicitar la declaración de zona catastrófica para la capital. El Ayuntamiento de Madrid estudia solicitar la declaración de zona catastrófica para la capital, tal y como ha indicado este domingo el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en rueda de prensa posterior a la Junta extraordinaria de la ciudad. "Valoramos ese estado, es una de las opciones que manejamos como medio y manera de controlar esta situación", ha detallado a continuación. Junto a él han estado presentes la vicealcaldesa, Begoña Villacís; la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

12.40. La nieve retiene a 1.474 camiones en la provincia de Zaragoza y 16 tramos de carreteras siguen en nivel rojo. La nieve mantiene retenidos, este domingo, 10 de enero, a 1.474 vehículos pesados en áreas de servicio de la provincia de Zaragoza y 16 tramos de carreteras siguen en nivel de alerta rojo, debido al temporal, por lo que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y está prohibido el tránsito de camiones, articulados y autobuses.

Los tramos de carreteras de la provincia que se encuentran en nivel rojo son: en la N-232, de los kilómetros 286 a 296,7, entre Gallur y Mallén; en la N-330, del 417,5 al 482,7, de Paniza a María de Huerva; en la A-2, del 298 al 319, entre La Muela y Zaragoza; en la N-II, entre el kilómetro 200 al 231, de Cetina a Calatayud; en la A-1506, entre Daroca y Romanos; en la N-232, entre El Burgo de Ebro y Quinto; en la Z-32, de Zaragoza a Utebo; en la N-II, de Alfajarín a Bujaraloz, y en la A-II, entre los kilómetros 431,5 a 443,7.

12.20. Teruel, Zaragoza, Tarragona y Castellón siguen hoy con avisos rojos por riesgo extremo de nevadas. Este domingo, viento, nieve, olas y lluvia pondrán en riesgo a 15 CC.AA. En concreto, la nieve pondrá en riesgo extremo a Teruel, Zaragoza, Tarragona y Castellón, que será importante en Madrid, País Vasco, Navarra, Huesca, Burgos, Cantabria, La Rioja, y habrá riesgo en Huelva, Sevilla, Asturias, Badajoz, Palencia, Barcelona, Girona, Lérida, estas dos últimas también en riesgo por viento. Tarragona también lo estará pero por lluvia.

En riesgo por frío estarán Castilla-La Mancha, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Granada, Zaragoza, HUesca, Cáceres y el oleaje también pondrá en riesgo a Comunidad Valencia, Lugo, Pontevedra, Asturias, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, que ascenderá a importante en A Coruña, Barcelona, Girona y Tarragona.

12.00. La M-30 ya tiene carriles habilitados en ambos sentidos y las principales arterias se están desbloqueando. La M-30 ya tiene habilitados carriles en ambos sentidos tras la nieve que ha dejado la borrasca Filomena y las principales arterias de la capital se están desbloqueando. "Es muy complicado realmente porque estamos hablando de que Madrid tiene 9.000 calles y, por tanto, no hay capacidad de máquinas quitanieves. Nosotros el planteamiento que hemos hecho es desbloquear y tratar de crear carriles, habilitarlos, en arterias principales de prácticamente todos los distritos de la capital", ha señalado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press.

11.40. Un total de 716 vías continúan afectadas por la nieve, 165 cortadas al tráfico, por Filomena, según información del Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Tráfico (DGT).

11.26. Almeida pide abrir el Cercanías cuanto antes. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al Gobierno central que abra "lo antes posible" Cercanías, porque es una "arteria absolutamente vital para la comunicación" de la ciudad de Madrid. Así lo ha indicado en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, donde ha hecho hincapié en que mientras no se tenga la capacidad de que las vías de la capital estén abiertas a los vehículos y a los autobuses de la EMT, las dos grandes bazas son Metro y Cercanías.Almeida ha considerado una "grandísima noticia" que el Metro haya abierto durante 24 horas porque ha dado "un respiro muy importante a la movilidad en una situación tan difícil".

11.15. La Comunidad de Madrid recomienda quitar la nieve y el hielo de los portales y no usar el coche. La Comunidad de Madrid inicia, a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), la segunda fase de la vuelta a la normalidad tras el temporal de nieve y frío, una vez resueltos los rescates de personas atrapadas en carreteras a primera hora de la tarde de ayer sábado, y tras ser atendidos estos ciudadanos en zona segura.

La autoridad regional recuerda a los madrileños, a través de un comunicado, que en las próximas horas se van a registrar temperaturas muy bajas con nieve acumulada en las calzadas y aceras que se va a transformar en hielo.

11.00. Renfe estudia si es posible reactivar el servicio a mediodía con máquinas exploradoras. La reactivación de los servicios de Renfe con origen y destino Madrid a las 12.00 horas depende de que se haya podido iniciar la salida de las exploradoras, que tienen que salir de los talleres de Renfe, según ha informado Moncloa. Renfe extendió la tarde de ayer la suspensión de los servicios con origen y destino Madrid, tanto AVE como Larga Distancia y Media Distancia, al menos hasta el mediodía de hoy, debido a los efectos de la borrasca Filomena.

También se han suspendido todas relaciones transversales, excepto el corredor mediterráneo, que incluye la línea Barcelona-Alicante, cuyo funcionamiento dependerá de la evolución del temporal. Renfe trabaja para normalizar los servicios "lo antes posible" e informará a los viajeros cuando se pueda restablecer la circulación en los distintos corredores.



10.13. El Gobierno evaluará a las 13 horas la situación en Barajas. A las 13.00 horas de hoy se evaluará la situación en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuya actividad permanece suspendida debido a los efectos provocados por la borrasca Filomena, para concretar la reapertura será "muy gradual", según ha informado Moncloa. En cualquier caso, el aeropuerto mantendrá la suspensión de operaciones hasta, al menos la tarde de este domingo.