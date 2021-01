La vicepresidencia segunda exige a Naturgy restablecer "inmediatamente" el suministro de Cañada Real

Publicada el 10/01/2021 a las 18:29 Actualizada el 10/01/2021 a las 20:04

La vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha exigido este domingo a la compañía energética Naturgy que restablezca "inmediatamente" el suministro eléctrico en Cañada Real, ante la llegada de la ola de frío a la capital. Considera el departamento que comanda Pablo Iglesias que Naturgy "reconoce en una carta enviada ayer que puede desconectar tramos de su red por motivos de seguridad sin previa autorización administrativa, con lo que tiene en su mano cortar los puntos de conexión ilegal que están provocando la sobrecarga del sistema y son el argumento que esgrime la empresa para dejar sin luz, calefacción y agua caliente a miles de personas".



La carta, firmada por UFD, la distribuidora de Naturgy, reconoce que la ley del Sector Eléctrico le permite cortar una conexión sin autorización, pero la empresa esgrime que la legislación del estado de alarma impide dejar sin luz a consumidores vulnerables, y que no tiene capacidad de saber si, al dejar sin electricidad a los supuestos cultivos de marihuana origen de las sobrecargas, se perjudicará a estos usuarios, derivando en posibles consecuencias legales. En la misiva, como ha publicado infoLibre, se pide autorización a la Comunidad de Madrid: sin embargo, el Ayuntamiento de Rivas asegura que la administración regional no ha recibido ningún requerimiento.



La vicepresidencia segunda rechaza los argumentos de la distribuidora y lamenta que la situación es "muy preocupante", "ya que la emergencia ha derivado de social a sanitaria, con riesgo para la integridad de las personas, muchas de ellas niños y personas mayores". El Gobierno, además, critica al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por su "dejación" al no pedir grupos electrógenos a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Denuncia "la absoluta falta de humanidad y decencia que está demostrando la Comunidad de Madrid permitiendo que miles de personas sigan sin electricidad en medio de una nevada histórica en Madrid".



El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid asegura que, pese a lo que se teme la distribuidora, pondrán todos los medios a su alcance para evitar que consumidores vulnerables se queden sin amparo tras el corte que piden a Naturgy, que permitiría restablecer la electricidad a cientos de familias. Y la Delegación de Gobierno ha garantizado que los operarios tendrán protección policial. Pero Naturgy, a través de su distribuidora, sigue pidiendo una autorización regional aunque, asegura el Gobierno de Ayuso, el requerimiento no ha llegado.

"Lo que están haciendo [Naturgy] es marear la perdiz e intentar salvar su imagen reputacional", acusa el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, en conversación con infoLibre. "Es un comportamiento que no es compatible con la mínima sensibilidad humana y roza lo criminal". Su corporación ha publicado un decreto para que UFD proceda en un plazo máximo de 48 horas a la retirada y desconexión de los enganches ilegales a la red eléctrica de una serie de parcelas del sector IV y V de la Cañada Real Galiana, tras el informe de la Policía local que las identifica como zonas de cultivo de marihuana.

El decreto, remitido ya a la compañía, dispone los medios materiales de Seguridad de la administración local que la empresa considere convenientes para ejecutar dicha suspensión. En concreto, se notifica a los servicios de Urbanismo, Mantenimiento Urbano y Policía Local a prestar la asistencia para estas labores.

También detalla esas parcelas a las que se ciñe la suspensión, ante el perjuicio que generan para el resto de habitantes. Para ello, se apoya en las disposiciones de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y en otras normativas.