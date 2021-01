Directo | Marlaska y Ábalos no descartan declarar Madrid zona catastrófica

Publicada el 11/01/2021 a las 09:55 Actualizada el 11/01/2021 a las 11:36

Los efectos de Filomena comienzan a remitir este lunes, pero las zonas afectadas continúan afrontando las secuelas dejadas por el temporal a lo largo del fin de semana.

11.38. Más de 2.000 abonados siguen sin electricidad en Castilla-La Mancha por la nieve. Unos 2.014 abonados de Castilla-La Mancha continúan este lunes sin suministro eléctrico debido a la nieve, según los datos del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112. Por provincias, 1.826 de esos abonados están en la de Toledo donde la mayor incidencia se ha dado en las localidades de Villamuelas, Villanueva de Bogas, Tembleque y Mora. De su lado, 180 abonados de la provincia de Cuenca siguen sin luz y ocho en la provincial de Ciudad Real.

11.36. El 112 atiende 328 incidencias relacionadas con la borrasca 'Filomena' en Murcia. El Centro de Coordinación de Emergencias ha atendido un total de 291 llamadas sobre 328 asuntos desde el pasado miércoles, 6 de enero, todas relacionadas con la borrasca Filomena, siendo el viernes el día el que se registraron más llamadas a causa del temporal. En concreto, el miércoles se atendieron dos llamadas sobre ocho asuntos; el jueves 105, acerca de 113 asuntos: el viernes 135, en relación con 141 asuntos; el sábado, 21 sobre 33 asuntos; el domingo 27 acerca de 32 asuntos y este lunes, una.

11.35. Las plazas de alojamiento para personas sin hogar en España son "insuficientes". Directores y Gerentes de Servicios Sociales han advertido de las "insuficientes" plazas de alojamiento para las entre 30.000 y 35.000 personas sin hogar que se calcula que hay en España, con 4,3 plazas por cada 10.000 habitantes de media. Así lo han advertido coincidiendo con el temporal de nieve, ante el cual se ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de estas personas. Según recuerdan los gerentes de Servicios Sociales, en España hay entre 30.000 y 35.000 personas sin hogar y la capacidad de centros de alojamiento para personas sin hogar en España es de 20.219 plazas, según indican, citando un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado en septiembre de 2019. El nivel de ocupación media es del 90% y el 82,4% de las plazas están financiadas total o predominantemente por la administración, según añade la asociación.

11.33. Servicio ferroviario de Pamplona a Madrid y Barcelona espera ser restablecerlo el martes. El servicio ferroviario de Pamplona a Madrid y Barcelona sigue suspendido como consecuencia del temporal y Renfe espera poder restablecerlo este martes. Según han informado fuentes de Renfe, durante este lunes no habrá servicio de trenes desde la capital navarra ni a Madrid ni a Barcelona. Probablemente el servicio pueda reanudarse este martes, pero será a lo largo de la jornada de este lunes cuando se compruebe si se dan las condiciones para restablecer los trenes. Asimismo, según han explicado desde Renfe, se están prestando los servicios de media distancia, de tal modo que funciona la conexión Pamplona-Vitoria o Pamplona-Zaragoza, aunque no circulan todos los trenes.

11.32. El Gobierno riojano afirma que la borrasca 'Filomena' "no ha provocado incidentes de gravedad". La portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, ha indicado que la borrasca Filomena "no ha provocado incidentes de gravedad" en la región. Ha apuntado que el SOS Rioja ha recibido el fin de semana "más de 2.000 llamadas, de las que un centenar tenían que ver con el temporal". Ha sido en una comparecencia de prensa, en la que Alba ha estado acompañada del consejero de Transición Ecológica, Álex Dorado, el de Educación, Pedro Uruñuela, y el de Servicios Sociales, Pablo Rubio. Han informado que, a pesar del temporal, "se ha mantenido el programa de vacunación".

11.31. Suspendidas por tercera vez las declaraciones de los investigados del caso amianto por la nevada. La juez de Instrucción número 23 de Madrid, María Isabel Garaizaba, ha suspendido por tercera vez las declaraciones de los investigados en la causa penal contra siete responsables de salud y prevención de riesgos laborales de Metro de Madrid por la presunta comisión de dos homicidios imprudentes en relación al amianto, han informado fuentes sindicales. La juez había citado para los días 11, 12 y 13 de enero a los responsables de Metro de Madrid en calidad de investigados acusados por la Fiscalía, pero las dificultades a la movilidad generada por la borrasca Filomena ha obligado a su suspensión.

11.29. Pumares (Foro) reprocha a Educación de Asturias que informe por los medios de la suspensión de clases en 38 concejos. El portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, ha reprochado este lunes a la consejera de Educación, Carmen Suárez, de que informase a través de los medios de comunicación de la suspensión de las clases en 38 concejos por el temporal. "Que la consejera de Educación utilice los medios de comunicación para trasladar a los equipos directivos y al profesorado su decisión de suspender las clases en 38 concejos asturianos, no hace más que a demostrar su incapacidad para el cargo", apunta el diputado de Foro en nota de prensa. Para Pumares, "la decisión de la Consejera de Educación de suspender las clases, que ni las familias ni los docentes entienden ni comparten, es fruto de la improvisación".

11.28. 5.482 kilómetros de la red de carreteras de Castilla-La Mancha continúan afectados. El Gobierno regional sigue manteniendo activo el dispositivo especial de carreteras debido al temporal Filomena que desde las 0.00 hasta las 9.00 horas de este lunes 11 de enero ha dejado 5.482 kilómetros de la Red Regional de Carreteras afectados. La provincia más afectada ha sido Cuenca con 1.566 kilómetros de la Red afectados, seguido de Guadalajara con 1.434, Toledo 1.427, Albacete 936 y Ciudad Real 119, ha informado la Junta en nota de prensa. Con carácter general, las carreteras de la provincia de Guadalajara están teniendo dificultades por hielo, y en algunas se encuentran cortadas a la circulación del tráfico pesado.

11.21. Todas las carreteras de Murcia, transitables tras el temporal. Todas las carreteras de la Región se encuentran transitables y presentan una circulación fluida tras los problemas provocados por las nevadas en los últimos días, según han informado la Guardia Civil. En concreto, la Benemérita ha informado que todas las carreteras están abiertas desde este domingo, después de que el temporal dificultara o condicionara la circulación en varias vías concentradas, fundamentalmente, en las comarcas del Altiplano y del Noroeste.

11.20. Unas 40 escuelas catalanas no abren este lunes por falta de suministro eléctrico. El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha explicado que unas 40 escuelas catalanas no podrán abrir este lunes —primer día del segundo trimestre— por falta de suministro eléctrico a causa de la borrasca Filomena. El conseller ha concretado que la mayoría de estos centros son escuelas rurales, "con pocos alumnos", y algún instituto, como el de Falset (Tarragona), y que una gran parte se encuentran en la comarca del Priorat (Tarragona).

11.18. El 112 ha atendido 90 incidentes por la alerta de nieve en Extremadura. El Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha atendido desde el pasado viernes, día 8, y hasta este domingo, día 10, un total de 90 incidencias en la región en relación con la alerta por nieve por la borrasca Filomena. En concreto, ha atendido 22 incidencias el pasado viernes, 48 el sábado y 20 este pasado domingo relacionadas con la alerta por nieve en la región (del total de 700 que gestionó el 112 a lo largo de la jornada del domingo).

11.16. El servicio de AVE Zaragoza-Madrid se restablece a las 13.45 horas de este lunes. El servicio de AVE Zaragoza-Madrid se restablecerá este lunes, 11 de enero, a las 13.45 horas, según han informado fuentes de Renfe. A lo largo de la jornada está previsto que se restablezcan el resto de conexiones del corredor nordeste, Madrid-Zaragoza-Barcelona. No obstante, por el momento no hay circulación ferroviaria entre la capital española y la ciudad condal, ni entre éstas y Tarragona, Lérida, Zaragoza, Calatayud, Guadalajara, Huesca, Teruel, Pamplona y Logroño.

#INFO: Consulta aquí el estado del servicio actualizado y los trenes que circularán en el día de hoyhttps://t.co/Ni9H2hRwGx — Renfe (@Renfe) January 11, 2021

11.14. El Consorcio de Bomberos retoma en Castellón las rutas de quitanieves. Desde primeras horas de este lunes, todas las máquinas del Consorcio de Bomberos de Castellón han retomado las rutas de quitanieves y también para esparcir sal, debido al riesgo de formación de placas de hielo. Según ha indicado el Consorcio, los bomberos han estado realizando durante todo el fin de semana tareas de limpieza de carreteras, en los accesos principales a los municipios y también en el interior de los mismos. También se está realizando la apertura de accesos a masías y granjas, atendiendo las distintas necesidades de los habitantes y ganaderos, en puntos como Vistabella, Forcall, Llucena y Morella, y se ha abierto accesos a otras infraestructuras como la planta embotelladora de Bejís o el camping de dicho municipio.

Quinto día de operativo de #nevadas. Hoy cobra gran importancia el dispositivo de maquinaria pesada . Un total de 20 maquinas trabajando por toda la provincia en apertura de masías y explotaciones ganaderas aisladas. Resto dispositivo trabajando en las rutas de carretera. pic.twitter.com/7m0AfPI9sN — CPBC (@SIAB_Castellon) January 11, 2021

11.10. Salamanca mantiene 43 kilómetros de carreteras con nivel negro. La provincia de Salamanca mantiene cuatro tramos de carreteras con nivel negro debido al temporal que suponen un total de 43,5 kilómetros y en los que, por el momento, es "intransitable" el tráfico de vehículos. Además, en nivel rojo, en las que está prohibido el tráfico de camiones, articulados y autobuses, y el uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno para el resto.

11.09. Localidades de Almería y Granada registran temperaturas de hasta -4,6ºC. Varias localidades de las provincias de Almería y Granada han sido las que han registrado las temperaturas más bajas esta madrugada, con el récord en Láujar de Andarax (Almería), donde se han alcanzado los 4,6 grados centígrados bajo cero a las 7,50 horas de este lunes. Según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web el siguiente municipio en sufrir la temperatura más baja ha sido Víznar (Granada), donde se han alcanzado los 4,5 grados bajo cero a las 6,40 horas.

11.02. Muere de un infarto un conductor atrapado por el temporal en Belltall (Tarragona). Un hombre de 55 años murió de un infarto el domingo después de quedar atrapado con su coche por el temporal en Belltall (Tarragona). Al explicarlo en rueda de prensa este lunes, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha destacado que "no existe un nexo de causalidad entre su muerte y la nevada". El hombre tuvo un infarto dentro del vehículo y "la dificultad que hubo fue que llegaran los servicios" del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ha explicado Sàmper, y ha añadido que Mossos d'Esquadra y Bomberos de la Generalitat también intervinieron para facilitar el acceso.

11.01. Toda la red de Cercanías funcionará esta tarde y Barajas estará prácticamente operativo al mediodía. Toda la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid funcionará esta tarde y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estará este mediodía prácticamente operativo, "aunque no al 100%", ha informado esta mañana el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. El representante del Gobierno central en Madrid cree que "no estaría de más" prolongar dos días más el cierre de los colegios por las bajas temperaturas actuales, ya que las aulas han de estar ventiladas para evitar la propagación del coronavirus. Franco ha asegurado que se va a necesitar "mucho tiempo" para recuperar la normalidad de la región "con seguridad".

10.55. Almeida pide a Marlaska que no rechace declarar Madrid como zona catastrófica antes de plantearlo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este lunes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "no diga no" a declarar Madrid como zona catastrófica tras el paso de Filomena por la capital cuando el Consistorio aún no lo ha planteado. "Que no diga que no a algo que no hemos planteado", ha manifestado el regidor. Ayer Marlaska aseguraba que "no hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados" como para declarar la ciudad de Madrid zona catastrófica por el temporal de nieve, tal y como está estudiando solicitar el Ayuntamiento.

10.50. Ábalos critica a Casado por hacer "actos de cara a la galería". El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este viernes que el Gobierno estaba trabajando para que el impacto de Filomena fuese menos dañino mientras que el presidente del PP, Pablo Casado, realizaba "actos de cara a la galería" que "tienen poca contribución" para los ciudadanos. "Casado puede coger una pala, otros fueron a hacer muñecos de nieve y otros se tiraron bolas: cada uno disfrutó de la nieve como quiso", ha sostenido el ministro, que ha recordado que "no todo el mundo tiene una pala en su casa para bajar a hacer ese servicio" que, según ha apuntado, "corresponde a los servicios públicos".

10.49. 200 camiones permanecen en áreas de descanso de la A-4. Unos 200 camiones permanecen en áreas de descanso y aparcamientos de la Autovía de Andalucía (A-4) a su paso por La Carolina y Guarromán (Jaén) una vez que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado luz verde para que puedan reanudar su marcha. En torno a un millar de vehículos pesados se han llegado a acumular en estas zonas desde el viernes, debido a los efectos de la borrasca Filomena en el centro peninsular. Este domingo, unos 320 pudieron retomar su viaje, en concreto los que se dirigían hacia a Levante y no a Madrid, ya fuera como destino o como escala del trayecto.

10.45. Robles lamenta que el PP haya intentado "sacar rédito político" del temporal. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lamentado este lunes que el Partido Popular haya seguido la misma estrategia que ha utilizado durante la pandemia y haya querido "sacar rédito político" del paso del temporal Filomena, una "situación de emergencia" que requiere la unidad de todas las administraciones. La ministra ha asegurado que este tipo de situaciones deberían servir para sacar "lo mejor" de cada uno, como ocurrió con las personas que cogieron sus vehículos personales para llevar a personas enfermas a los hospitales. "Ese es el país que yo quiero, la España que necesitamos", ha sostenido. "El Gobierno no sacará rentabilidad política de situaciones como esta", ha sostenido Robles.

10.42. El Ayuntamiento de Madrid va a duplicar los puntos de recogida de sal. El Ayuntamiento de Madrid va a duplicar los puntos de recogida de sal para las comunidades de vecinos de la capital según ha anunciado el alcalde de la ciudad. Almeida ha animado a que se acuda a recoger esta sal para eliminar la nieve y el hielo de las aceras con el objetivo de facilitar el tránsito peatonal. Ha recordado en este punto que mientras no sea imprescindible, no se salga de casa. El alcalde ha garantizado el abastecimiento de alimentos en la capital.

10.40. Marlaska ya no descarta declarar Madrid zona catastrófica y defiende la coordinación. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este lunes que no hay que descartar que se declare por el Consejo de Ministros la zona catastrófica en Madrid debido a los daños por el temporal de nieve, aunque ha pedido "no anticiparse" porque ahora la prioridad es minimizar los estragos del temporal y garantizar los servicios públicos y de abastecimiento, incluyendo los sanitarios y las vacunas contra la covid-19. En este sentido, ha dicho que se puede estar "razonablemente satisfecho" de la cooperación entre administraciones y ha recordado que son las comunidades autónomas y ayuntamientos los que tienen que solicitar ayuda complementaria a través del Sistema Nacional de Protección Civil, ya que existen "medios suficientes".



10.38. La UME y la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra trabajan desde esta noche en Toledo. La Unidad Militar de Emergencias (UME), dependiente de las Fuerzas Armadas Españolas, y la Brigada Paracaidista o BRIPAC, de la unidad de élite del Ejército de Tierra, se encuentran desplegados desde anoche en Toledo donde han efectuado trabajos de limpieza y conexión de vías, principalmente para garantizar el servicio del AVE Madrid-Toledo y la movilidad en el Casco. La alcaldesa, Milagros Tolón, ha recibido en la Academia de Infantería a los miembros que integran la Brigada Paracaidista que aportarán a la ciudad más recursos humanos y materiales para poder recobrar la normalidad lo antes posible, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

10.35. Madrid evaluará la vuelta a las clases en función del ritmo de limpieza y no descarta prorrogar el cierre. La Comunidad de Madrid evaluará a lo largo de este lunes el ritmo de limpieza de las calles de la capital y la región para decidir la vuelta de las clases el próximo miércoles, si bien no descarta que se prolongue el cierre ante la "situación extraordinaria" que ha dejado la borrasca Filomena en la región, por lo que ha pedido "paciencia" a los padres de los alumnos madrileños. Así lo ha señalado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en sendas entrevistas en TVE y Onda Madrid, recogidas por Europa Press, donde ha recalcado que hay que hacer "un esfuerzo" porque no se puede llegar a las calles concretas y hay que "ir priorizando".

10.33. Renfe restablecerá este lunes por la tarde el servicio en el corredor nordeste Madrid-Zaragoza-Barcelona. Renfe ha informado de que está previsto restablecer este lunes, 11 de enero, a partir de las 14.00 horas, el servicio ferroviario en el corredor nordeste, Madrid-Zaragoza-Barcelona. Fuentes de Renfe han indicado que por el momento no habrá trenes entre la capital española y la ciudad condal, ni entre éstas y Tarragona, Lérida, Zaragoza, Calatayud, Guadalajara, Huesca, Teruel, Pamplona y Logroño. Por tanto, la situación, a las 6.00 horas, en la comunidad aragonesa continúa siendo la misma que la del pasado sábado día 9, cuando se decidió suspender casi todos los trenes que circular por Aragón, debido al temporal provocado por la borrasca Filomena.

10.18. La nieve y el hielo cierran 23 tramos de carreteras y obliga a usar cadenas en otros 43 en Castilla y León. La nieve y el hielo impiden la circulación en 23 tramos de carreteras de la Comunidad, todas de ellas en la red secundaria, mientras que obliga a usar cadenas o neumáticos de invierno en otros 43, según refleja la web de la Dirección General de Tráfico consultada por Europa Press a las 09.30 horas.

10.00. Ábalos no descarta declarar Madrid zona catastrófica: "Hay que evaluar los daños cuando amaine el temporal". El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, no ha descartado declarar la Comunidad de Madrid zona afectada por emergencias, antes denominado zona catastrófica, debido a los efectos provocados por la borrasca Filomena. "Hay que hacer la evaluación de los daños cuando amaine el temporal. Hay que ver las causas, los daños, el alcance de los mismos y es cuando se procede esta cuestión", ha señalado este lunes el ministro en una entrevista en La hora de la 1.

9.58. Villacís apunta al miércoles como "una primera posibilidad" para que empiecen a circular los autobuses de la EMT. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha apuntado al miércoles como "una primera posibilidad" para que empiecen a circular los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), aunque ha llamado a ser "prudentes" desde la Administración porque no quieren alimentar falsas expectativas. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la vicealcaldesa espera que de aquí al miércoles la ciudad recupere "cierta normalidad", aunque sin obviar que esta semana "va a ser extraordinaria" y reconociendo que los madrileños están "hartos de vivir cosas extraordinarias".

9.53. Robles afirma que 1.500 militares están trabajando a "pico y pala". La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado que unos 1.500 militares de las Fuerzas Armadas están trabajando "pico y pala" contra los efectos provocados por la borrasca Filomena que ha causado intensas nevadas en varios puntos de España. "En estos momentos tenemos unas 1.500 personas trabajando pico y pala. Han llegado refuerzos de todos los sitios donde tenemos base de la UME, también el Ejército del Aire ha apoyado", ha explicado este lunes Robles en una entrevista en El programa de Ana Rosa de Telecinco.

9.47. Cerrados todos los puertos de la red secundaria de carreteras riojanas por la presencia de nieve en la calzada. Todos los puertos de montaña de la red secundaria de carreteras riojanas se encuentran en estos momentos cerrados al tráfico por la presencia de nieve en la calzada, de acuerdo con los últimos datos facilitados por la Guardia Civil de Tráfico, correspondientes a las 08.30 horas de este lunes 11 de enero. En concreto, y según el parte, se encuentran cerrados el puerto de La Rasa (LR-245) en Muro de Cameros desde el kilómetro 8 hasta el 14; y el puerto de Sancho Leza (LR-250) en Laguna del 50 al 56, y el de La Pradilla, en Valgañón, desde el kilómetro 0 al 6.

9.45. La nieve mantiene cerrados al tráfico los puertos de Azurki, Bernedo, Elosua, Karabieta, Opakua y Orduña. La nieve y el hielo mantienen este lunes cortados al tránsito de todo tipo de vehículos los puertos vascos de Azurki, Bernedo, Elosua, Karabieta, Opakua y Orduña. De este modo, según informa la página web del Departamento de Seguridad, a las 8.30 horas es necesario también el uso de las cadenas para todo tipo de vehículos en el puerto alavés de Herrera, mientras que se sigue pidiendo precaución a los conductores.

9.37. Castilla-La Mancha registra 39 incidencias por hielo y nieve en la madrugada de este lunes. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha registrado un total de 39 incidencias por hielo y nieve desde las 0.00 a las 8.00 horas de este lunes, según los datos del seguimiento del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam). Fuentes del Servicio de Atención a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha señalan que Toledo continúa siendo la provincia más afectada con 23 incidencias, seguida de Guadalajara con 15 y Albacete con una.

9.30. Un total de 689 vías continúan afectadas por 'Filomena' y 138 permanecen cortadas. En este momento un total de 689 vías continúan afectadas por el temporal Filomena, que ha provocado intensas nevadas en varios puntos de España, y 138 permanecen cortadas, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizados sobre las 08.45 horas. Del total de vías afectadas, una de ellas pertenece a la red principal de carreteras española, la C-25 en Girona. Además, Tráfico ha advertido de que son necesarias las cadenas por nieve o hielo en Madrid, en toda la red vial; y en Castilla-La Mancha, en la CM-41 en Cedillo del Condado y en la CM-43 en Illescas. A esta hora, en la red principal de carreteras está prohibido el paso a camiones y articulados en nueve vías de Madrid, Toledo y Segovia. Por su parte, en la red secundaria hay 137 carreteras cortadas y en más de 300 vías se precisan cadenas o los neumáticos de invierno.

9.00. Una ola de frío extremo pone hoy en aviso a más de 30 provincias por temperaturas de hasta -15ºC. El temporal de nieve que este fin de semana ha cubierto de blanco casi toda España dará paso este lunes a una ola de frío que pondrá en aviso a más de una treintena de provincias por temperaturas que podrían llegar a los -15ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha emitido este domingo un aviso especial. Durante la jornada, en el Cantábrico y alto Ebro, hay posibilidad de precipitaciones de carácter débil y disperso, mientras que en el área mediterránea, se esperan precipitaciones ocasionales, que podrán ser en forma de chubascos y tormentas localmente intensos en zonas litorales del Estrecho, Alborán y Baleares. Las islas de Mallorca y Menorca estarán en aviso amarillo (riesgo) por lluvias. En el resto de la península, se prevén intervalos nubosos, predominando las nubes bajas en el interior. Y en Canarias, los cielos estarán nubosos y traerán lluvias débiles en general en el norte de las islas.