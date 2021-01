Directo | Las nuevas restricciones en Andalucía tras las fiestas navideñas entran en vigor este lunes

Publicada el 11/01/2021 a las 09:09 Actualizada el 11/01/2021 a las 11:33

La pandemia de coronavirus avanza en nuestro país con buena parte de la península paralizada por el temporal de nieve. Según los últimos datos de Sanidad, este viernes se registraron 12.327 nuevos casos de coronavirus en España y la incidencia media de contagios en los últimos 14 días siguió su aumento hasya los 350,48 casos por cada 100.000 habitantes.

Sigue en infoLibre toda la actualidad sobre la pandemia.

11.28. Expertos dicen que la vacuna de Pfizer no tiene más contraindicaciones en los alérgicos que en población general. Los miembros del Comité de Medicamentos de varias sociedades científicas de Alergología e Inmunología Clínica han asegurado que la vacuna de Pfizer y BioNTech frente al covid-19 no presenta más contraindicaciones en los pacientes alérgicos que en cualquier otra persona de la población general. "No se puede generalizar la evitación de vacuna a todas aquellas personas que han tenido reacciones graves con medicamentos y/o alimentos. Las reacciones alérgicas que pueden aparecer tras la administración de una vacuna dependerán de la composición de la misma, y los excipientes se utilizan para dar estabilidad al principio activo, mantener su esterilidad o dar sabor", han dicho los expertos.

11.03. Baleares recomienda incrementar la ventilación natural de las aulas, a pesar de las bajas temperaturas. La Conselleria de Educación, Universidad e Investigación ha pedido este lunes a los centros del archipiélago que, pese a las bajas temperaturas, "en ningún caso" renuncien a la ventilación natural de las aulas, una medida para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención frente al coronavirus. En una nota de prensa, la Conselleria ha explicado que esta medida no es incompatible con el sistema de calefacción y ha subrayado que tiene que incrementarse su uso para mantener temperaturas más elevadas dentro de las aulas.

10.57. La pandemia de coronavirus supera el umbral de los 90 millones de contagios. La pandemia de coronavirus ha dejado durante las últimas 24 horas más de 588.000 casos en todo el mundo, y ha superado ampliamente los 90 millones de contagios globales, según los datos del balance de la Universidad Johns Hopkins actualizado a este lunes. El ente ha detallado a través de su página web que durante el último día se han confirmado 588.511 casos y 8.160 fallecidos, lo que sitúa los totales en 90.298.391 y 1.935.613, respectivamente.

10.33. Extremadura considera que "no es aconsejable" ir a un nuevo confinamiento, y aboga por reducir la movilidad. El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha considerado este lunes que en la situación actual "no es aconsejable ir a un nuevo confinamiento" domiciliario como ocurrió en marzo, sino que ha abogado por "intentar por todos los medios disminuir la movilidad". Para ello es necesario "concienciarse todos de que tenemos que poner de nuestra parte", ha considerado Vergeles en una entrevista este lunes en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press, en la que ha considerado que un nuevo confinamiento sería "muchísimo más deletéreo para el desarrollo social y económico de este país".

10.17. Cataluña registra 1.147 casos y 70 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este lunes 428.167 casos confirmados acumulados de coronavirus —393.533 con una prueba PCR o test de antígenos—, 1.147 más que en el recuento del domingo, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra total de fallecidos se sitúa en 17.628, que son 70 más que los registrados el domingo: 10.945 en hospital o centro sociosanitario, 4.404 en residencia, 1.003 en domicilio y 1.276 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.383 —470 en las UCI—, 27 más que en el último recuento.

9.00. Las nuevas restricciones en Andalucía tras las fiestas navideñas entran en vigor este lunes. Las nuevas restricciones decididas por el Gobierno andaluz para frenar los contagios de coronavirus en la comunidad autónoma, una vez que han pasado las fiestas navideñas, entran en vigor este lunes 11 de enero y se mantendrán vigentes hasta la medianoche del domingo 24 al lunes 25 de este mes. Andalucía vuelve a estar cerrada perimetralmente y sólo se podrá entrar y salir de la comunidad por causas justificadas. Por el momento, se mantendrá la movilidad entre provincias, aunque ello se irá revisando permanentemente por si hubiera que limitarla en algún momento por consejo de los expertos. Asimismo, el toque de queda se fija entre las 22.00 y las 6.00 horas.

8.56. El presidente de Corea del Sur promete vacunar gratis a la población contra el covid-19 a partir de febrero. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, ha prometido este lunes que el Gobierno proporcionará de forma gratuita vacunas contra el nuevo coronavirus a toda la población a partir de febrero, tras un día en el que se ha confirmado el menor número de casos desde el 1 de diciembre. Así, ha destacado que el Ejecutivo "se asegurará de que todo el mundo es vacunado de forma gratuita, según las prioridades", antes de agregar que Seúl espera la llegada de los envíos de las primeras dosis durante las próximas semanas.

8.22. Alemania confirma cerca de 12.500 casos y más de 300 muertos por coronavirus durante el último día. Las autoridades de Alemania han confirmado este lunes cerca de 12.500 casos de coronavirus y más de 300 muertos durante el último día, un descenso respecto a los datos del domingo, cuando el país superó el umbral de los 40.000 fallecidos por covid-19 desde el inicio de la pandemia. El Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha detallado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han detectado 12.497 casos y 343 fallecidos, lo que sitúa los totales en 1.921.024 y 40.686, respectivamente, al tiempo que ha cifrado en cerca de 334.800 el número de casos activos en el país.

7.29. Pekín anuncia que el equipo de la OMS que investigará el origen del coronavirus llega este jueves a China. China ha confirmado este lunes que el equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) encargados de estudiar el origen del coronavirus llegará al país este jueves, después de que en los últimos días se produjera un "malentendido" por la demora de los permisos de entrada en el país para el grupo de científicos. El Ministerio de Salud de China ha emitido un breve comunicado confirmando la llegada este jueves de la delegación científica de la OMS, la cual trabajara con los expertos chinos, sin ofrecer más detalles, informa el diario South China Morning Post.