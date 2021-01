Publicada el 10/01/2021 a las 15:10 Actualizada el 10/01/2021 a las 17:46

La llegada de la borrasca Filomena, con decenas de centímetros de nieve y frío intenso a partir del domingo, ha agravado la situación en Cañada Real (Madrid), donde centenares de vecinos de los llamados sectores 5 y 6 permanecen desde hace meses sin corriente eléctrica. La empresa encargada de la distribución, Naturgy, asegura que el consumo excesivo de determinados enganches a la red producen sobrecarga. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid apunta a plantaciones de marihuana que se quedan con todo el recurso. Pero, más allá de estos posibles delitos, son muchos los que, manteniendo un consumo compatible solo con sacar adelante una familia, se han quedado sin electricidad. Según una carta a la que ha tenido acceso infoLibre, la empresa UFD, distribuidora de Naturgy, pide ahora la autorización administrativa de la Comunidad de Madrid, o del Gobierno en su defecto, para cortar la luz solo a los consumos excesivos, potencialmente vinculados a actividades ilícitas, para restaurar el consumo al resto de afectados. Pero el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, cree que no es necesario y que ya tienen la garantía tanto del Ayuntamiento como de Delegación de Gobierno para acoger a las familias que se vean afectadas por estos cortes puntuales y para garantizar protección policial. "Naturgy está mareando la perdiz" y "jugando a trileros", acusa.



La ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en su artículo 50.1, establece que se puede cortar una conexión ilegal sin contar con autorización administrativa previa por razones de seguridad. Por lo que, según esta norma, Naturgy podría ejecutar lo que administraciones y muchos vecinos le piden: dejar sin luz a los consumos excesivos, vinculados, según un informe de la Policía Local de Rivas Vaciamadrid, a plantaciones de marihuana. Y devolver la electricidad al resto de vecinos que, aunque muchos se alimentan de empalmes también fuera de la norma, están en situación de vulnerabilidad ante el frío. La distribuidora, en una carta enviada este sábado a la dirección general de Política Energética y Minas del Gobierno y a la dirección general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, asegura que lo comparte, pero que necesita más protección legal.



Entiende la energética que, si bien la ley del 97 le permite cortar un suministro sin autorización previa, ni de un Gobierno ni de un juez, la norma entra en conflicto con las medidas tomadas por el Ejecutivo central a raíz de la pandemia por coronavirus, que dicta que "mientras esté vigente el actual estado de alarma no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable". Según la empresa, "la dificultad reside en que se desconoce qué conexiones suministran a un consumidor vulnerable y qué otras pueden estar ligadas a consumos de mayor volumen, probablemente con finalidades industriales o productivas, sean o no legales".



Pero para el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, no existen estas dificultades. El informe de la Policía Local identifica con claridad dónde se encuentran las posibles plantaciones de marihuana. Y asegura que, si con el corte se quedan algunas familias sin suministro, el Ayuntamiento se compromete a darles una alternativa habitacional o asistirles. Por lo que considera que, meses después del inicio de la crisis energética en la zona, ya no valen más excusas. "Lo que están haciendo es marear la perdiz e intentar salvar su imagen reputacional", acusa, en conversación con infoLibre. "Es un comportamiento que no es compatible con la mínima sensibilidad humana y roza lo criminal".



Los vecinos de la Cañada Real le han garantizado al alcalde que si alguna familia se queda sin luz al desenganchar los consumos excesivos, que ellos mismos se encargan. Por lo que el regidor no entiende que vayan a verse afectados consumidores vulnerables que impidan aplicar la ley del 97 del Sector Eléctrico. Además, indica que ha hablado con la Comunidad de Madrid, y desde la dirección general de Industria, Energía y Minas no tienen constancia de ningún requerimiento de Naturgy. "Estamos viendo cómo se ponen a jugar de trileros. Podría estar resuelto desde hace tres meses". Apunta, además, que tienen el compromiso de la Delegación de Gobierno para asistir policialmente la actuación, otra de las peticiones de la energética en su carta.



Por su parte, Transición Ecológica ha respondido este mismo domingo a la distribuidora asegurando que la autorización que solicitan es competencia exclusivamente autonómica. "La empresa distribuidora deberá

comunicar las interrupciones del suministro a la Administración competente, la Comunidad Autónoma de Madrid en este caso, haciéndolo por escrito o por cualquier otro medio aceptado entre las partes", recuerda en una carta a la que ha tenido acceso infoLibre el director general de Política Energética y Minas, Manuel García.



Un decreto para obligar a Naturgy



De hecho, el Ayuntamiento ha emitido un decreto para que UFD proceda en un plazo máximo de 48 horas a la retirada y desconexión de los enganches ilegales a la red eléctrica de una serie de parcelas del sector IV y V de la Cañada Real Galiana, tras el informe de la Policía local que las identifica como zonas de cultivo de marihuana.

El decreto, remitido ya a la compañía, dispone los medios materiales de Seguridad de la administración local que la empresa considere convenientes para ejecutar dicha suspensión. En concreto, se notifica a los servicios de Urbanismo, Mantenimiento Urbano y Policía Local a prestar la asistencia para estas labores.

También detalla esas parcelas a las que se ciñe la suspensión, ante el perjuicio que generan para el resto de habitantes. Para ello, se apoya en las disposiciones de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y en otras normativas.



"Naturgy tiene capacidad de oficio" para cortar la luz a los puntos en los que se detecta la sobrecarga, insiste Del Cura. Pero el tiempo corre en contra de los centenares de vecinos de Cañada Real: ya han sufrido el frío durante estos meses de invierno, pero lo que se viene a partir del lunes se puede llevar vidas por delante.