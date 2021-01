Qué se puede y no se puede hacer en Madrid tras el paso de Filomena

El paso del temporal Filomena por Madrid ha provocado el bloqueo de algunas calles y autopistas de la capital por la acumulación de nieve y la caída de algunos árboles, así como el cierre de algunos establecimientos, incluidos supermercados, considerados servicio esencial, por causas meteorológicas.

Con la previsión de la bajada brusca de temperaturas para principios de esta semana debido a la ola de frío polar que trae un nuevo anticiclón, el reto de la ciudad es ahora trabajar contrarreloj para reestablecer de nuevo la actividad.

Desde el Ayuntamiento y los servicios de Emergencia se ha pedido a los madrileños quedarse en casa y dejar las vías despejadas para que los servicios esenciales y de emergencia puedan trabajar.

En esta guía se encuentran algunas preguntas y respuestas de la ciudadanía sobre lo que se puede y no se puede hacer en Madrid tras el paso de Filomena:

¿Cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía en Madrid?

¿Cuáles son las recomendaciones para las comunidades de propietarios ante la ola de frío?

¿Cuál es el punto de recogida de sal más cercano en mi zona?

Medio Ambiente y Movilidad de Madrid ha compartido un listado con los puntos de recogida de sal según la zona. Se puede consultar pinchando en este enlace.

¿Dónde acudir para pedir que retiren un árbol?

Puedes comunicar avisos e incidencias en el servicio de atención ciudadana @Lineamadrid por medio de tres vías: web, App y teléfono.

¿Qué servicios están abiertos este lunes y martes?

¿Cuáles son los supermercados que están abiertos en Madrid?

Tras un fin de semana marcado por el temporal que ha obligado a muchos comercios y supermercados a echar el cierre, este lunes muchos de ellos reanudan su actividad. Estos son algunos de los principales:

Las tiendas de Carrefour abrirán en su horario habitual, que varía en función de la tienda y su comunidad, por lo que la mejor opción es consultar su buscador de tiendas.

Mercadona abre todas sus tiendas este lunes 11, excepto su tienda de El Palmeral (Las Rozas) y Arroyoculebro (Leganés).

Buenos días. Por el momento no tenemos ninguna incidencia en los horarios. Únicamente tenemos cerradas dos tiendas en Madrid: El Palmeral (Las Rozas) y Arroyoculebro (Leganes). Un saludo.

La mayoría de las tiendas físicas de Lidl recuperan ya su horario habitual en la Comunidad de Madrid. Para consultar disponibilidad, es recomendable acudir al buscador de su página web.

Alcampo abre todas su tiendas en horario comprendido entre las 09.00 y las 20.00 horas, con algunas excepciones.

Supermercados Día no garantizan la apertura de todos sus establecimientos debido a las condiciones meteorológicas.

Hola, no podemos garantizar la apertura de todas las tiendas debido a la situación meteorológica actual. Depende de la disponibilidad de nuestros empleados para acceder a su puesto de trabajo. Sentimos las molestias. Un saludo.

Ahorramás modifica su horario.

¿Cómo consultar qué centros de salud están abiertos?

El portal web del Ayuntamiento de Madrid informa de que algunos centros de salud permanecerán cerrados el 11 de enero de 2021. Para consultar en detalle, los ciudadanos deben acudir a www.madridsalud.es

¿Qué parques están abiertos hoy y cuáles no?

Continúa la alerta roja el 11 de enero hasta nuevo aviso por la previsión de condiciones meteorológicas adversas en el Retiro y otros 8 parques de la ciudad: El Capricho, Jardines de Sabatini (cerrados temporalmente por las obras de Plaza de España), Juan Carlos I, Juan Pablo II, Quinta Torre Arias, Quinta de los Molinos, Quinta Fuente del Berro y la Rosaleda del Parque del Oeste.

Esto significa que permanecerán cerrados al público mientras continúen las condiciones metereológicas adversas. La reapertura de estos parques se realizará progresivamente, una vez terminen las labores de inspección de los mismos.

¿Cómo ver qué calles están limpias de Nieve?

El Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de los ciudadanos un mapa en el que se puede ver la evolución de los trabajos de limpieza de nieve de las calles a través de la herramienta de Google Maps de Google.

¿Puedo utilizar mi vehículo particular para desplazarme?

La recomendación de la Comunidad de Madrid y la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid es que se evite coger el vehículo privado para desplazamientos y dejar las vías despejadas para uso exclusivo de los servicios municipales.

¿Cómo puedo desplazarme?

El único transporte que funciona prácticamente en su totalidad este lunes es el Metro, después de que los servicios de limpieza consiguieran despejar las vías que habían cortado el servicio en la línea 10.

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) continúa con la suspensión de sus servicios este lunes.

Por otro lado, una veintena de líneas de autobuses interurbanos de la red del Consorcio Regional de Transportes reanudan su actividad, aunque con limitaciones en su recorrido. De momento, hay cuatro líneas en funcionamiento en los corredores de la A-3 Rivas (desde Conde de Casal), A-5 Alcorcón-Móstoles-Navalcarnero (desde Príncipe Pío), A-6 Villalba-Moralzarzal-Cerceda (desde Moncloa), A-2, limitado en Canillejas (desde Avenida de América). Además de un servicio especial entre Madrid y la parada en el hospital de Villa del Prado.

En cuanto al cercanías, en estos momentos se encuentran operativas todas las líneas con excepción de #MadC1( Chamartín-Aeropuerto T4), #MadC4b( Colmenar-Chamartín) y #MadC10 ( Villalba- Las Rozas-Atocha). Está previsto su reanudación paulatina durante la tarde de hoy.

¿Sigue funcionando el SER?

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) permanecerá inactivo el lunes y el martes.

❗El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de la ciudad queda suspendido hasta el miércoles. Se recomienda no acudir hasta entonces a recoger los vehículos. Seguimos trabajando con urgencia para despejar todas las vías de Madrid #QuedateEnCasa #Filomenamadrid #Filomena

¿A partir de cuándo puedo recoger mi vehículo de la calle?

El portal web del Ayuntamiento de Madrid informa que, por motivos de seguridad se ruega a los propietarios de los vehículos que debido a la fuerte borrasca se vieron obligados a abandonarlos en la M30 que no acudan a recogerlos. Gratuitamente se trasladarán al depósito municipal más cercano.

Los propietarios deberán escribir a info@mc30.es para que el Ayuntamiento pueda contactar con el solicitante incluyendo sus datos personales (nombre, apellidos, teléfono de contacto, matrícula, color y modelo del vehículo, y ubicación aproximada de donde se dejó).

¿Puedo viajar en avión?

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas comenzó a operar a lo largo de la tarde del domingo, aunque Aena informa de que las laboras de limpieza continúan en las pistas de la Terminal 1, que no se encuentra operativa en estos momentos. Por otro lado, "se está recuperando la operativa de forma paulatina en la T4 y T4S".

❌ Información importante: NO operarán vuelos en la Terminal 1 del AS #Madrid-#Barajas. Prosiguen las labores de limpieza de pistas.

⚠️ Se está recuperando la operativa de forma paulatina en T4 y T4S.

➡️ Consulta con la aerolínea.

❌ No acudas a la Terminal 1 del #Aeropuerto. pic.twitter.com/O5mbFq2jw9