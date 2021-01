Directo | Llegan a España las primeras dosis de la vacuna de Moderna

Publicada el 12/01/2021 a las 09:52 Actualizada el 12/01/2021 a las 12:47

La pandemia de coronavirus continúa en España con un "crecimiento claro", según Fernando Simón, que este lunes anunció que la incidencia del virus había ascendido hasta los 435 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En esta semana, marcada por los estragos del temporal Filomena, se repartirán 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que llegó el lunes a la península como estaba previsto. Mientras, las redes de transporte y carreteras van retomando progresivamente la normalidad tras el colapso producido este fin de semana por la nieve.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este martes.

13.01. Bomberos continúan sin poder buscar sobre el terreno al operario de una quitanieves desaparecido en Asturias. Los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) continúan este martes sin poder buscar sobre el terreno al operario de una máquina quitanieves desaparecido desde el pasado 1 de enero en el puerto de San Isidro (Aller). Allí, un alud de nieve sepultó la máquina en la que trabajaba junto a otro operario, cuyo cuerpo fue encontrado el mismo día del incidente horas después. Las labores de búsqueda han estado condicionadas desde el inicio por la meteorología adversa y los sucesivos aludes que se produjeron en la misma zona. Este martes, los trabajos se centrarán en sobrevolar con el helicóptero y el dron la zona para seguir buscando con el georradar.

12.58. Las reclamaciones por daños por 'Filomena' que no superen los 2.000 euros no necesitan asistencia de abogado. La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha recordado que las reclamaciones de los consumidores que acudan a los tribunales de justicia por daños causados por la borrasca 'Filomena' que no superen los 2.000 euros no necesitarán la asistencia de abogado y procurador. No obstante, la organización ha señalado en un comunicado que siempre es aconsejable contar con el asesoramiento de un profesional ante estas situaciones. En materia de transportes, CECU ha destacado que con estas condiciones climáticas tan adversas y extraordinarias, ante la cancelación o retraso de un viaje, no se puede exigir indemnización alguna puesto que no opera la responsabilidad del transportista.

12.45. Llegan a España las primeras dosis de la vacuna de Moderna. Las primeras dosis de la vacuna desarrollada por Moderna contra el Covid-19 han llegado este martes al centro de España a las 8.00 horas de la mañana en un camión procedente de Bélgica, según ha informado La Moncloa. Se trata de la segunda vacuna que ha llegado a España, después de que la semana pasada la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) diera el visto bueno a su autorización y, posteriormente, la Comisión Europea la aprobara. Según anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se espera que en unas semanas se reciban unas 600.000 dosis.

12.38. Desciende el número de vías afectadas por el temporal hasta las 527, de las que 29 son de la red principal. El número de carreteras españolas afectadas por el temporal en toda España desciende paulatinamente y se sitúa en las 527 vías, de las que 29 son de la red principal, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultados por Europa Press en torno a las 12.14 horas de este martes. En Toledo, permanece cortada la carretera CM-43 en Illescas; son necesarias las cadenas en la CM-41 en Cedillo del Condado; y continúa prohibido el paso de camiones en la CM-41 en Valmojado y en la R4 a altura de Ocaña.

ℹ️️ 527 vías afectadas #temporal



▶️ En la red principal 29 #Toledo⚫ CM43 Illescas

⛓️ CM41 Cedillo del Condado

⛔️ CM41 Valmojado y R-4 Ocaña



Transitable con precación 26 Toledo, Madrid, Soria, Ávila, La Rioja, Álava

▶️ De red secundaria 112 vías ⚫ y en 127 ⛓️ pic.twitter.com/kCpWk08NGi — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 12, 2021

12.32. China confirma que la misión de la OMS llegará directamente a Wuhan. La misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigará el origen del virus SARS-CoV-2 llegará directamente a Wuhan, la ciudad que se sitúa como epicentro de una pandemia que ya ha dejado más de 90 millones de casos y casi dos millone de muertos en todo el mundo. El Gobierno chino adelantó el lunes que la misión llegará el jueves al país asiático y este martes un portavoz del Ministerio de Exteriores, Zhao Lijian, ha confirmado que volarán directamente desde Singapur hasta Wuhan. En los análisis participarán también expertos chinos, según la agencia de noticias Xinhua.

12.25. Manifestantes contra las medidas covid tiran petardos a los agentes de Policía que custodian el Parlament de Baleares. Una decena de policías nacionales custodian las puertas cerradas del Parlament balear ante cientos de personas concentradas contra las medidas covid aprobadas por el Gobierno de las Islas Baleares. Durante la concentración en el Consolat, un grupo de manifestantes ha comenzado a gritar a través de un megáfono que la presidenta estaba en el Parlament y han llamado a tomar el edificio. "Como en Estados Unidos", han coreado en masa. Se han trasladado al Parlament donde ya se habían cerrado las puertas. Han encendido bengalas y tirado petardos a los policías que vigilaban la puerta para impedir que entrasen.

12.23. Vara confía en que la incidencia baje en Extremadura "los próximos días" con las medidas adoptadas. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha confiado la incidencia de contagios por coronavirus vaya bajando en la región en "los próximos días" ya que, al detectar a los contagiados, se les aisla y la decisión adoptada en las grandes localidades, con el cierre del comercio y la hostelería "se tiene que empezar a notar". Vara cree que, a partir de la semana que viene, las medidas que se han tomado empiecen a dar resultados, y ha destacado la "responsabilidad" de la ciudadanía porque "mayoritariamente" se ha quedado en su casa, por lo que confía en que la incidencia de la región, que es la más alta del país, baje en los próximos días.

12.16. Los accidentes en los desplazamientos al trabajo por el temporal se consideran 'in itínere'. Los accidentes sufridos en el desplazamiento a los centros de trabajo por la borrasca Filomena se consideran accidentes 'in itínere', según ha recordado este martes CCOO-Madrid en su página web. Un accidente 'in itínere' es todo aquel que sufre el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo, entendiendo como lugar de trabajo no solo el centro habitual, sino también cualquier área a la que deban acceder los trabajadores por motivos laborales, por ejemplo la empresa de un cliente o de un proveedor. El sindicato señala que el trabajador debe probar que el accidente se ha producido en el camino, para lo que existen distintos medios de prueba.

12.15. Andalucía alerta de que "vienen días de tendencia al alza" y pide "reforzar la precaución y respetar las normas". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este martes de que vienen "días de tendencia al alza" en lo que respecta a los contagios por coronavirus, de manera que ha pedido a la ciudadanía "reforzar la precaución y respetar todas las normas". En un mensaje su cuenta en Twitter, el presidente, que ha adjuntado una gráfica donde se refleja esa tendencia al alza en los contagios en los últimos días, pide a los ciudadanos "mucho respeto al virus": "La situación es compleja y vienen días de tendencia al alza, es muy importante que reforcemos la precaución y se respeten todas las normas".

Mucho respeto al virus. La situación es compleja y vienen días de tendencia al alza, es muy importante que reforcemos la precaución y se respeten todas las normas. Juntos lo hemos demostrado, sólo desde la máxima responsabilidad se supera cada golpe de la pandemia. pic.twitter.com/FBMDTxQYLI — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 12, 2021

12.15. Gobierno de Aragón: "Hay la esperanza de que, si los datos acompañan, podamos desconfinar las provincias". El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha señalado que tienen la "esperanza" desde el Ejecutivo de que, "si los datos acompañan", se puedan desconfinar las provincias aragonesas. Aunque se mantendría el confinamiento de la región. En una rueda de prensa este martes, Aliaga ha matizado que todas las decisiones sobre las restricciones sanitarias se toman teniendo en cuenta la situación epidemiológica y bajo criterio sanitario. Al respecto, ha subrayado que, en estos momentos, no se está contemplando ninguna medida que suponga el cierre del interior de bares y restaurantes.

11.59. California convertirá Disneylandia en un centro de vacunación a gran escala contra el coronavirus. Las autoridades de Estados Unidos han anunciado que el parque de atracciones de Disneylandia, situado en el estado de California (suroeste), se convertirá en un centro de vacunación contra el coronavirus, tras el cierre de las instalaciones en marzo a causa de la pandemia. El Gobierno del condado de Orange ha señalado que las instalaciones serán el primer punto de vacunación y ha hecho hincapié en el papel de Disneylandia "para hacer frente a una tarea monumental en el proceso de distribución de vacunas". "Apreciamos realmente el apoyo de los Bomberos de Orange, nuestras ciudades y nuestros residentes mientras llevamos a cabo las vacunaciones en todo el condado", ha dicho el presidente en funciones del condado, Andrew Do, según un comunicado.

11.55. Teruel, Guadalajara, Zaragoza, Cuenca, Ávila y Segovia registran mínimas de entre -25,4ºC y -16,2ºC. Localidades de Teruel, Guadalajara, Zaragoza, Cuenca, Ávila, Segovia, Madrid y Valencia han registrado la pasada madrugada temperaturas gélidas y los diez registros más fríos oscilaron entre los -25,4 grados centígrados (ºC) de Bello (Teruel) y los -16,2º de Salvacañete (Cuenca), de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ya había avisado de que podrían llegarse a estos valores. La pasada madrugada ha sido "muy fría", tal y "como estaba previsto", según ha confirmado a Europa Press el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, que indica que las heladas han sido generalizadas y se han producido en "prácticamente toda la Península", excepto en algunas zonas litorales, de modo que es posible que esta haya sido "una de las noches más frías en España en muchas décadas".

11.55. Renfe prevé retrasos para este martes en gran parte de su red por la congelación de algunas estructuras. Renfe ha restablecido el servicio en todas las líneas de Alta Velocidad tras la cancelación de numerosos servicios desde el pasado viernes por el paso de la borrasca Filomena, aunque prevé que sigan produciéndose retrasos como consecuencia de la congelación de algunos elementos indispensables par la circulación. A primera hora de la mañana, una avería en el sistema de electrificación obligó a suspender la circulación del AVE entre Zaragoza y Madrid, aunque Adif ya ha solventado el problema y el servicio ha podido ser reanudado, según informa un portavoz de la operadora a Europa Press.

#INFO: Actualización del estado del servicio. Consulta toda la información https://t.co/5Xt4gyxUxJ — Renfe (@Renfe) January 12, 2021

11.52. La pandemia "retrasa" la decisión de tener hijos en España y un 74% no se lo plantea como prioridad en 5 años. La pandemia ha "retrasado" la decisión de tener hijos en España pues ha disminuido el porcentaje de personas (menores de 45 años) que se plantean como prioridad formar una familia en un horizonte de 5 años, que ha pasado de un 40% en 2019 a un 26,3% en 2020. Así, casi un 74% no se lo plantea como prioridad, según el X Barómetro de las Familias en España de The Family Watch. "A raíz de la pandemia, los índices de natalidad pueden verse disminuidos por la precariedad económica de este segmento --aunque puede que haya un repunte posterior, en el medio plazo--. Si el año pasado un 40% de la población menor de 45 años deseaba tener hijos en un horizonte de 5 años, este porcentaje disminuye a un 26%", ha apuntado la directora de Investigación de GAD3, Sara Morais, este martes en rueda de prensa.

11.42. Castilla-La Mancha cuantifica daños provocados por 'Filomena' antes de plantear al Gobierno ser declarada zona catastrófica. El Gobierno de Castilla-La Mancha se encuentra recabando información de empresarios, sindicatos, tercer sector y diputaciones entidades locales de la región para, una vez cuantificados los daños causados por 'Filomena', estudiar la posibilidad de pedir al Gobierno central que declare a la región zona catastrófica. Así lo ha explicado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, preguntado por este extremo durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes para hacer balance de la gestión del Ejecutivo ante el temporal, en la que ha indicado que en función de los "datos objetivos" recibidos, el Ejecutivo puede plantear la posibilidad de remitir esa información al Ministerio de Interior, quien dictamina "si es factible o no dicha declaración".

11.42. Extremadura aboga por aplicar medidas "contundentes" de "restricción social" para doblegar la curva. El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha abogado por aplicar "medidas que sean contundentes" y que tengan que ver con la "restricción social", y siempre "intentando conjugarlo con el desarrollo social y económico que debe permitirse". Vergeles ha considerado que Extremadura está "probablemente en el momento más complicado de la pandemia", con una incidencia superior a los mil casos por cada 100.000 habitantes, ante la que ha apostado por "intentar ir hacia un aislamiento".

@hoyporhoy | @jvergelesb: Estamos castigando a una parte del sector productivo para restringir la movilidad de la sociedad.



✅ Hay que evitar un confinamiento global.



@La_SER #Covid19 — Junta de Extremadura (@Junta_Ex) January 12, 2021

11.41. Un total de 537 carreteras permanecen afectadas en toda España por el temporal. Un total de 537 carreteras permanecen afectadas por el temporal en toda España, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultados por Europa Press en torno a las 11.00 horas de este martes. De la red principal, Tráfico detalla que en Toledo continúa cortada la carretera CM-43 en Illescas; es necesario el uso de cadenas en la CM-41 en Cedillo del Condado; y está prohibido el paso de camiones en la CM-41 en Valmojado y en la R4 a altura de Ocaña.

ℹ️Circulación #Carreteras: 11.000 km afectados, la mayoría red secundaria, y en 3.000 km necesario #cadenas.



Despejado tronco central #M40 #Madrid



Asegúrate de que tu población de destino esté transitable. Infórmate antes. NO dejes tu vehículo en el arcén de la carretera. pic.twitter.com/L4xCuM1oRZ — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 12, 2021

11.34. Bruselas dice que "no son posibles" las compras "paralelas" de vacunas al margen de la UE. La Comisión Europea ha asegurado este martes que las compras "paralelas" de dosis de vacunas autorizadas por parte de países de forma individual y al margen del proceso conjunto de la UE "no son posibles" y que, en cualquier caso, los grupos farmacéuticos siempre entregarán antes las unidades adquiridas a nivel europeo. Así lo ha asegurado la directora general de Salud y Seguridad Alimentaria del Ejecutivo comunitario, Sandra Gallina, ante los eurodiputados de la comisión competente del Parlamento Europeo, en la que ha comparecido en calidad de negociadora jefe de Bruselas con los grupos farmacéuticos.

11.20. Vuelve a subir en Galicia la presión hospitalaria, con casi 500 ingresados, y la positividad de las PCR con 12,6%. La presión hospitalaria en Galicia debido a la incidencia de la pandemia del coronavirus continúa al alza, con 23 ingresados más en un día que eleva la cifra global hasta los 491. Aunque los pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI) han descendido en uno, hasta los 71, los que se encuentran en planta son 24 más, un total de 421. Además, según consta en la web de la Consellería de Sanidade, con datos actualizados a las 18,00 del lunes, la tasa de positividad de las PCR realizadas en la Comunidad se ha disparado al 12,6%, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) marca en el 5% el umbral para dar por controlada la pandemia.

11.08. Los estudiantes denuncian la situación de frío extremo en el interior de las aulas: "Es insostenible". La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) denuncia la situación de frío extremo en el interior de los centros educativos, situación que consideran "insostenible". Según critica la Confederación, el regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad "ha sacado a relucir la preocupante situación de cientos de centros educativos en todo el país, que están atravesando una de las peores olas de frío en los últimos años". En este sentido, denuncian que en muchos centros se encuentran con los calefactores rotos, falta de aislamiento en las aulas y con temperaturas bajo cero en los primeros días de clase tras las vacaciones de Navidad.

11.06. El Gobierno de Japón prevé ampliar el estado de emergencia a nuevas provincias por la expansión del virus. El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, ha adelantado este martes ante miembros de su partido que prevé ampliar el alcance del estado de emergencia decretado la semana pasada para que cubra también las prefecturas de Osaka, Kioto y Hyogo, en un intento por contener el repunte de casos de coronavirus. Tokio y tres regiones aledañas se encuentran bajo estado de emergencia desde el pasado viernes y, en principio, hasta el 7 de febrero. La capital ha informado este martes de 970 nuevos casos de covid-19, una enfermedad que mantiene en Tokio a 144 personas en estado grave, la cifra más alta hasta la fecha.

11.06. El PSOE acusa a la Comunidad de Madrid de "abandonar" a los municipios afectados por el temporal. El PSOE-M ha criticado el "abandono" que han sufrido los alcaldes y de la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno regional tras los daños ocasionados por el temporal 'Filomena' y le han acusado de centrarse solo en la capital. "Desde que se declaró el temporal todas los municipios madrileños se han visto obligadas a afrontar en solitario los efectos de las fuertes nevadas, sin recibir apoyo logístico, ni de material, ni humano por parte del Gobierno regional", ha trasladado la secretaria de Organización del PSOE-M, Carmen Barahona, en declaraciones remitidas a los medios.

11.05. Ayuso pide "paciencia" ante situaciones inéditas e insiste en que apoyará las peticiones de zona catastrófica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido "paciencia y comprensión" ante las situaciones inéditas que se están viviendo por los efectos del temporal 'Filomena' y ha insistido en que apoyará las peticiones de zona catastrófica que realicen desde los ayuntamientos de la región. Además, ha animado a "mirar hacia adelante y a trabajar juntos". Según fuentes del Gobierno madrileño, la presidenta ha trasladado estas palabras en el seno de la reunión matinal del comité asesor del Platercam, que se ha celebrado de forma telemática. En la cita, también se ha recordado que con el objetivo de que "los niños no estén sin clase un mes" a partir de mañana se iniciarán de forma telemática, ya que los centros estarán cerrados hasta el 18 de enero.

La declaración de zona catastrófica es imprescindible para recuperar muchas localidades que están muy afectadas.



Apoyaremos a cualquier alcalde, de cualquier municipio y de cualquier signo político que lo solicite.@ComunidadMadrid está con ellos.#PlanInclemenciasCM — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 12, 2021

10.49. La viróloga Margarita del Val avisa de que se está en el "peor momento" de la pandemia y recomienda vacunarse. La viróloga, inmunóloga e investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), Margarita del Val, ha avisado de que España está actualmente en el "peor momento" de contagios del coronavirus "porque han sido fechas de muchos contactos sociales a los que no estamos renunciando. Además, las bajas temperaturas hacen que realicemos muchas actividades en interior, y eso aumenta el riesgo de transmisión de virus respiratorios", ha detallado la experta. Por ello, la viróloga ha asegurado que, a su juicio, España ya se sitúa en la cuarta ola de contagios porque, según ha cuantificado, se sufrió la primera en la primavera, la segunda en verano, la tercera en otoño y ahora, con la llegada del frío, se está en la cuarta.

10.48. El Gobierno vasco cree que Euskadi sigue en una segunda ola prolongada y espera unos días de evolución al alza. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, cree que Euskadi no ha entrado en una tercera ola de la pandemia del coronavirus, sino que se encuentra inmersa todavía en la segunda ola, que "está siendo más larga que la primera". Además, ha asegurado que se esperan todavía unos días de "evolución al alza". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Sagardui ha apuntado que el comportamiento del virus en esta segunda ola es "distinto". "Las subidas son un poco más ralentizadas que en la primera ola, pero estamos hablando todavía de una segunda ola", ha indicado. En todo caso, ha advertido de que la remisión de la expansión de la pandemia va a venir de la mano de la aplicación de un conjunto de medidas de prevención y restrictivas.

10.39. Normalidad en las prisiones de Madrid y Aragón al restablecerse los relevos de trabajadores. Instituciones Penitenciarias ha dado este martes por normalizada la situación en las prisiones de Madrid y Aragón, especialmente afectadas por el temporal 'Filomena', al restablecerse las líneas de autobús y poder proceder a los relevos de funcionarios tras un fin de semana en el que algunos tuvieron que doblar turnos al quedar aislados. Se han recuperado las líneas de bus que trasladan a los trabajadores a los siete centros penitenciarios de Madrid. De esta forma, los relevos se están realizando "con mínimas incidencias", según señalan desde Instituciones Penitenciarias. A pesar de las heladas y las bajas temperaturas, las prisiones de Aragón también han recuperado la normalidad.

10.39. Cataluña registra 7.047 casos y 86 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este martes 435.214 casos confirmados acumulados de coronavirus —400.514 con una prueba PCR o test de antígenos—, 7.047 más que en el recuento del lunes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra total de fallecidos se sitúa en 17.714, que son 86 más que los registrados el lunes: 11.007 en hospital o centro sociosanitario, 4.409 en residencia, 1.009 en domicilio y 1.289 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.445 —477 en las UCI—, 62 más que en el último recuento.

10.14. Vox dice que la "inacción de Sánchez" ante Filomena es una "buena noticia" y califica de "absurdo" a Casado. El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha calificado de "buena noticia" la "inacción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el temporal Filomena al tiempo que ha calificado de "absurdo" que el líder del PP, Pablo Casado, haya sido grabado retirando nieve con una pala. En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Espinosa de los Monteros ha asegurado que la gestión ante fenómenos de este tipo debe dejarse "en manos de gente que sepa como funciona". "Porque cada vez que los políticos meten mano lo estropean más", ha sostenido.

10.08. La pandemia deja más de 600.000 casos y cerca de 10.000 muertos en el mundo durante el último día. La pandemia de coronavirus ha dejado durante el último día más de 600.000 casos y cerca de 10.000 muertos en todo el mundo, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins y publicados a través de su página web. El organismo ha detallado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 609.476 contagios y 9.943 fallecidos por covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, lo que sitúa los totales en 90.944.546 y 1.945.203, respectivamente. Asimismo, ha resaltado que hasta la fecha 50.304.353 personas se han recuperado de la enfermedad, con India al frente de esta lista con 10.111.294 altas.

10.06. AstraZeneca solicita a la Unión Europea autorización para su vacuna. La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha recibido la petición de AstraZeneca y la Universidad de Oxford para distribuir su vacuna en la Unión Europea, tal y como ha confirmado el propio organismo. La agencia evaluará la vacuna y podría emitir un dictamen sobre la autorización de comercialización antes del 29 de enero, durante la reunión del Comité Científico de Medicamentos Humanos (CHMP) de la agencia. Todo ello, siempre que los datos presentados sobre la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna sean lo suficientemente sólidos y completos, informa el organismo europeo.

EMA receives the application for a conditional marketing authorisation of #COVID19 Vaccine AstraZeneca: https://t.co/FVoelj9uvP pic.twitter.com/rpPoVEcNPk — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 12, 2021

10.00. Sánchez agradece a los que han trabajado "sin descanso" por 'Filomena': "Vuestro ejemplo nos hace mejores". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado las gracias a todas las personas que llevan trabajando "sin descanso" desde la semana pasada para paliar los efectos del temporal y de la ola de frío. "Vuestro ejemplo nos hace mejores", ha manifestado este martes Sánchez en una publicación en su cuenta de Twitter, después de las intensas nevadas que ha provocado la borrasca 'Filomena' en varios puntos de España y en plena ola de frío, que tiene en riesgo rojo a once provincias.

Gracias a todas las personas que llevan trabajando sin descanso desde la semana pasada para paliar los efectos de #Filomena y de la #OlaDeFrío. Y gracias, también, a quienes han colaborado de forma desinteresada en muchos puntos de nuestro país. Vuestro ejemplo nos hace mejores. pic.twitter.com/8oJJkO0LAk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 12, 2021

9.48. Renfe opera hoy 36 trenes entre Andalucía y Madrid y los ocho con Barcelona tras ser restituida la línea AVE. Una vez operativa de nuevo la línea de Alta Velocidad (AVE) ferroviaria entre Madrid, Córdoba, Sevilla y Málaga, cerrada como consecuencia del fuerte temporal de nieve y lluvias, la compañía de transporte ferroviario de viajeros Renfe prevé que este martes operen con normalidad 36 trenes de sus relaciones entre Andalucía y Madrid y los ocho convoyes de las relaciones entre Andalucía y Cataluña. Así, según han informado a Europa Press fuentes de la entidad, todos los enlaces ferroviarios correspondientes a Andalucía están restablecidos a excepción de dos trenes Intercity Madrid-Almería y cuatro trenes Media Distancia Madrid-Jaén, al encontrarse cerrada al tráfico aún la vía convencional.

9.34. El hielo y la nieve mantiene cortadas 540 carreteras, 33 de ellas de la red principal. El hielo y la nieve mantiene cortadas 540 carreteras, 33 de ellas de la red viaria principal la mayoría en la provincia de Toledo, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Asimismo, otras 29 vías principales en Toledo, Madrid, Soria, Ávila, La Rioja y Álava están transitables con precaución. Así, en Toledo está cortada la carretera CM43 en Illescas, es necesario el uso de cadenas en la CM 41 en Cedillo del Condado y está prohibido el paso de camiones en la CM41 en Valmojado y en la R4 a altura de Ocaña.

9.17. Almeida reitera que se dan "indicios más que suficientes" para plantear que Madrid sea declarada zona catastrófica. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este martes que se dan "indicios más que suficientes" para plantear que la capital pueda ser declarada zona catastrófica tras el paso del temporal 'Filomena'. "Celebro la rectificación del Gobierno; seguimos evaluando. Se dan los indicios suficientes para que se plantee, y no cabe denegarla sin haberla planteado. Estamos haciendo estudios, informes, dictámenes y en función de eso tomaremos la decisión de solicitarlo o no", ha expresado el regidor en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

@AlmeidaPP_ en @MasDeUno : "No se puede denegar la petición de zona catastrófica sin que la hayamos planteado" https://t.co/2Tb5vB2nhW — Onda Cero (@OndaCero_es) January 12, 2021

8.26. Alemania suma cerca de 900 fallecidos por coronavirus y supera el umbral de los 41.000 muertos. Las autoridades de Alemania han confirmado este martes la muerte de cerca de 900 personas a causa del coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país supera la barrera de los 41.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado que durante el último día se han registrado 12.802 casos y 891 fallecidos, lo que sitúa los totales en 1.933.826 y 41.577, respectivamente.