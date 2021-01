El Govern de Cataluña se prepara para posponer las elecciones más allá de Semana Santa

Publicada el 13/01/2021 a las 15:41 Actualizada el 13/01/2021 a las 16:04

El Gobierno catalán se decanta por posponer las elecciones autonómicas previstas para el 14 de febrero más allá de la Semana Santa, teniendo en cuenta el incremento de afectados por el coronavirus y las malas previsiones para las próximas semanas, aunque la decisión no está tomada, aseguran diversas fuentes del Govern consultadas por Europa Press. Estas fuentes aseguran que en caso de posponerlas "no tendría sentido celebrarlas quince o veinte días después" porque no se espera que la situación sea mejor, así que no las prevén antes de Semana Santa.

Pese a que no hay una fecha clara en el horizonte, esa festividad se está teniendo en cuenta debido a que de nuevo serán fechas en las que se producirá un incremento de la movilidad que puede producir un incremento de los infectados, así que, si se posponen, será al menos un mes y medio después del Lunes de Pascua, que cae el cinco de abril. "También se tiene en cuenta que hará mejor tiempo en esas fechas, aunque no hay ninguna decisión tomada", han incidido las mismas fuentes, que recuerdan que este jueves se emitirá una nuevo informe técnico desde el departamento de Salud y el viernes se celebrará la mesa de partidos tras lo que el Govern tomará una decisión definitiva.

Pese a que "todo apunta que se pospondrá", aseguran que el Govern quiere escuchar a esos partidos a los que pide una decisión consensuada, aunque por ahora no parece que vaya a obtenerla ya que el PSC se ha posicionado claramente a favor de mantener la fecha establecida. Otras fuentes del Govern, aclaran que no prevén llevar "ninguna propuesta" a la mesa de partidos, aunque reconocen que dado el incremento de casos de covid-19, están estudiando posponer los comicios.

Aseguran estar preparados para acudir a las urnas, pero también subrayan que lo estarán del mismo modo si las elecciones se acaban celebrando en mayo o junio. Pese a que a día de hoy convienen en que las elecciones están convocadas para dentro de un mes, están "a la espera de que la Conselleria de Salud y la de Exteriores (responsable de organizar los comicios) justifiquen un aplazamiento".

La posición del PSC

Por su parte, el PSC ha insistido en que "no hay razones" para aplazar las elecciones catalanas del 14F y ha recordado que la legislación vigente no contempla la suspensión de unas elecciones ya convocadas, por lo que el Govern está obligado a garantizar que se hagan con las máximas garantías.

En un comunicado de este miércoles, han advertido de que las elecciones catalanas han sido convocadas automáticamente y no por una decisión del Govern y que, por tanto, "quien no ha convocado, no puede aplazar". Para los socialistas, las elecciones son un momento sagrado de la democracia y han señalado a los comicios de Estados Unidos, Francia o Alemania como ejemplo de que la pandemia no suspende la democracia: "Si hay que ir a trabajar, si estamos orgullosos de tener abiertas las escuelas, no nos podemos permitir cerrar los colegios electorales".

Asimismo, han pedido al Govern que haga caso al director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat, Ismael Peña-López, que decía el lunes que celebrar las elecciones es posible: "Esperemos que no estén más atentos a las encuestas que a garantizar la celebración segura de las elecciones". Por último, han asegurado que el PSC es en estos momentos la única garantía de cambio: "Salimos a ganar las elecciones del 14 de febrero y creemos que estamos en condiciones de ganarlas con nuestro candidato Salvador Illa, se celebren cuando se celebren".

ERC carga contra los socialistas

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha afeado este miércoles al PSC que exija mantener las elecciones el 14 de febrero pese a la situación de la pandemia del coronavirus por "puro electoralismo". En su intervención en la Diputación Permanente del Parlament tras la comparecencia del Govern sobre la gestión del covid-19, ha defendido que para decidir si se mantienen o se posponen los comicios es necesario que los partidos catalanes logren un consenso, dejen de lado los intereses electorales y no aprovechen "para hacer demagogia o intentar desgastar".

Así, Sabrià ha criticado que el PSC defienda mantener el 14F, especialmente cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, es su candidato: "Ya es grave dejar sus responsabilidades en medio de una pandemia para ir a hacer de candidato, pero todavía es peor presionar por puro electoralismo". Para él, es incoherente que los socialistas apuesten por celebrar las elecciones el 14 de febrero cuando el PSOE ha decidido posponer su Congreso Federal por el coronavirus: "Es difícil quedar más retratados".

Aunque no se ha posicionado sobre si mantener o no los comicios, ha advertido de que los datos de evolución de la pandemia no son buenos y que la decisión "es muy compleja".

Batet (JxCat): "Estamos a punto y queremos votar"

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha asegurado por su parte que están preparados para que se celebren las elecciones previstas para el 14 de febrero y que quieren votar. "Estamos a punto y queremos votar. Lo que no haremos es entrar en batalla partidista pública, que degrade aun más a la política", ha sostenido en su comparecencia en la Diputación Permanente del Parlament sobre la gestión de la pandemia.

Así, ha apelado a que "la responsabilidad de los ciudadanos y el civismo" que han demostrado enmarque la manera cómo la política catalana debe abordar un posible retraso electoral, y ha pedido preservar la democracia, el derecho a voto y las garantías democráticas.

Ciudadanos lamenta el "silencio"

En cuanto a Ciudadanos, su líder en Cataluña y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha acusado al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y a la portavoz del Ejecutivo y consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, que no hayan traído una propuesta clara a 48 horas de decidirse si se celebrarán las elecciones el 14 de febrero: "¿De verdad podemos mirar a las ojos de los catalanes y decirles 'salid en masa a votar, que todo está controlado'?"

Durante su intervención en la Diputación Permanente del Parlament de este miércoles, ha reprochado a Budó y Aragonès su "silencio" sobre las elecciones, ya que no se han referido al debate sobre si mantener o posponer los comicios durante su comparecencia sobre la gestión de la pandemia. Carrizosa les ha recordado que la Conselleria de Salud de la Generalitat ha previsto que las cifras de la pandemia empeoren a vísperas de las elecciones: "¿De verdad pasan por alto la incertidumbre de no saber si habrá elecciones? Es que nos quedan 48 horas. ¿A ustedes les merece alguna opinión que haya 6.000 contagiados diarios mientras sacamos a la ciudadanía a votar?".