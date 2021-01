Directo | Ayuso pedirá la declaración de la Comunidad de Madrid como zona catastrófica en su conjunto

Publicada el 14/01/2021 a las 09:09 Actualizada el 14/01/2021 a las 12:32

España amanece este jueves con 34 provincias en alerta por las bajas temperaturas y más de 400 carreteras todavía afectadas por las consecuencias del temporal Filomena. Mientras, la pandemia de coronavirus continúa su avance. Este miércoles Sanidad notificó el máximo histórico de contagios de la pandemia: 38.869 nuevos casos.

12.31. Madrid solicita formalmente al Gobierno que declare la capital zona catastrófica y pide "celeridad" en la respuesta. La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ha aprobado este jueves solicitar al Gobierno de la Nación la solicitud para que declare la capital zona afectada gravemente por una emergencia, conocida anteriormente como zona catastrófica, tras el paso del temporal 'Filomena' y la gran nevada del pasado fin de semana. Pese a que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ya avanzaron ayer que darían luz verde a esta solicitud, la Junta de Gobierno lo ha aprobado hoy formalmente. Almeida ha pedido "celeridad" en la respuesta del Gobierno para "aligerar" la situación que vive la capital, sobre todo por los madrileños "gravemente afectados".

12.29. Andalucía reprocha al Gobierno que deje "tiradas" a CCAA ante una tercera ola "más agresiva y explosiva". El Gobierno andaluz ha reprochado este jueves al Ejecutivo nacional que deje de nuevo "tiradas" a las comunidades autónomas y deje en sus manos exclusivamente la toma de decisiones ante una tercera ola de la pandemia del coronavirus "más agresiva y explosiva" con un ritmo de crecimiento de los contagios mayor que en la primera y segunda ola. Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Sevilla, el consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha insistido en mostrar su preocupación por que el Gobierno central haya dejado "tiradas" a las comunidades y que cada una gestione la situación "como quiera", lo que "no es serio". Asimismo, ha puesto de manifiesto que, en el peor momento de la pandemia, como es esta tercera ola "más agresiva y explosiva", el ministro de Sanidad, Salvador Illa, sólo está al "50%", porque la mitad del tiempo la dedica a su responsabilidad como candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña.

12.15. Personas sordas denuncian "falta de accesibilidad" de los canales de información durante la nevada. La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha denunciado "falta de accesibilidad" en los canales de información y comunicación en situaciones de emergencia, como el temporal de nieve que ha afectado durante los últimos días a España. Según advierten desde la Confederación, "quienes tienen habitualmente dificultad para establecer una comunicación telefónica debido a que los números de atención telefónica no son accesibles, han visto añadidas muchas dificultades en estas situaciones de emergencia por la falta de provisión de productos de apoyo para la comunicación".

12.15. PNV teme que el criterio para el reparto de fondos europeos sea por por población y espera que prime el de "eficacia". El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que, si el criterio de los ministerios para el reparto de fondos es por "eficacia" de los proyectos, Euskadi tendrá "una importante cantidad" pero ha expresado su temor de que se pueda realizar atendiendo a la población. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido, de esta manera, al reparto pendiente de los fondos europeos, de los que Euskadi espera captar 5.700 millones.

12.15. Ayuso pedirá la declaración de la Comunidad de Madrid como zona catastrófica en su conjunto. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pedirá la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia, antes conocido como 'zona catastrófica', para toda la región en su conjunto. Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios, en Torrejón de Velasco, donde ha detallado que esta petición se abordará en el próximo miércoles en el Consejo de Gobierno, ya que los consejeros están ahora mismo evaluando los daños en sus áreas.

12.14. Funcionarios de la prisión de Valdemoro critican que la dirección no previera las necesidades básicas. Las secciones sindicales de Acaip-UGT, APFP, CC.OO. y CSIF en la prisión de Valdemoro han criticado este jueves a la dirección del centro penitenciario por no prever las necesidades básicas pese a las advertencias del temporal que iba a azotar la región por la nieve y las bajas temperaturas, han informado las organizaciones sindicales en un comunicado. "Faltaron mantas, ropa de abrigo, lugares de descanso acondicionados para pasar las duras y largas noches de frío y nieve, toallas, artículos de higiene personal y ropa de cambio. Faltó organización en las comidas, en los menús, botellas de agua, así como lugares apropiados donde comer los casi 100 empleados públicos", han denunciado.

12.12. Murcia pide al Gobierno central que habilite la posibilidad del confinamiento domiciliario. El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha reconocido que el confinamiento domiciliario es una opción "necesaria" y que "tiene que estar sobre la mesa" tras un día en el que se ha registrado el mayor pico de contagios de toda la pandemia a nivel nacional, por lo que ha pedido al Gobierno central que ponga esa herramienta al alcance de las comunidades autónomas. En declaraciones al programa de Ana Rosa en Telecinco recogidas por Europa Press y al ser preguntado por si se plantea un confinamiento más estricto, López Miras ha puntualizado que, para comprender la evolución de la pandemia en la Región y en cualquier comunidad autónoma, "tenemos que ver cómo está evolucionando en Europa, y vemos que Alemania ha decretado un confinamiento hasta marzo, Reino Unido también, y Portugal durante un mes".

El confinamiento estricto es una opción que tiene que estar sobre la mesa, pero ahora mismo sólo puede aprobarlo el Gobierno central.



12.03. Echenique rechaza bajar el IVA de la luz, medida que "no le cuesta ni un euro a las eléctricas" y perjudica al Estado. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado "el campañote" para hacer bajar el IVA de la luz, una medida que "no le cuesta ni un euro a las eléctricas" y que reduce los ingresos del Estado. En contraposición, ha insistido en aplicar la reforma del mercado eléctrico basada en la eliminación de los denominados 'beneficios caídos del cielo' para que la bajada de la factura "la paguen las eléctricas, que se están forrando, y no la sanidad pública".

12.02. Rusia desvela planes para desarrollar una vacuna combinada contra la gripe y el coronavirus. El Centro Gamaleya, dependiente del Ministerio de Sanidad de Rusia, ha desvelado este jueves planes para desarrollar una vacuna combinada contra la gripe y el coronavirus y ha agregado que podría estar lista a finales de 2022. "Esperamos obtener tal vacuna hacia finales del año que viene", ha señalado el director del Centro Gamaleya, Alexander Guinzburg, quien ha resaltado que el organismo ya ha desarrollado la tecnología para la fabricación de estas vacunas "Actualmente estamos efectuando ensayos en las cepas que tenemos a nuestra disposición y después añadiremos otras, planeamos empezar las pruebas clínicas a principios de 2022", ha resaltado, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.

11.54. Casado acusa al Gobierno de "negar a la mitad de fallecidos" por covid tras los datos del INE: "No se combate engañando". El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez de "negar a la mitad de fallecidos" por coronavirus como, a su juicio, reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A su entender, "no se combate el covid engañando a la sociedad". Según la estadísticas de defunciones publicada por el INE, entre mediados de marzo y finales de diciembre de 2020 murieron en España 391.399 personas frente a las 311.196 que perdieron la vida en el mismo periodo del año anterior, lo que supone una diferencia de algo más de 80.000 personas. Aparte del covid-19, el INE también recoge fallecimientos por otras causas.

11.52. Los centros comerciales gallegos, obligados desde este viernes a contabilizar "en todo momento" su aforo. Los centros y parques comerciales, así como los establecimientos que tengan la consideración de grandes superficies estarán obligadas desde este viernes a disponer de un sistema que permita contabilizar y controlar, "en todo momento", el número de personas que hay en su interior. Así, y en la línea de lo que apuntó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa de este miércoles, en la que avanzó que una de las medidas más relevantes iba a estar focalizada en la vigilancia, el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 13 de enero de 2020 número 7 (bis) publicó una orden en la que se recoge por escrito la obligatoriedad de llevar a cabo estas labores de vigilancia, de las que son responsables las personas físicas o jurídicas titulares de las instalaciones o de las que tengan atribuida su gestión.

11.33. Familias numerosas exigen al Gobierno que "frene" la subida de la luz ante la crisis y la ola de frío. La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido al Gobierno que medie para "frenar" la subida de la luz y así proteger a las familias en un momento "tan crítico", ante la crisis y en plena ola de frío. En concreto, la FEFN pide al Ejecutivo que introduzca medidas que permitan contener el incremento en los recibos que tienen que pagar las familias. "El Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados ante esta situación y debe mediar y establecer mecanismos para proteger a los consumidores", subrayan desde la Federación.

10.48. Las peluquerías perdieron en 2020 el 48,1% de sus trabajadores tras el cierre de 10.464 salones. El sector de la imagen personal ha perdido en 2020 el 48,1% de sus trabajadores, lo que supone más de 52.000 empleos por el impacto que está teniendo el coronavirus, según los datos de la IV Oleada del estudio de impacto económico de la crisis del covid-19 realizada en diciembre. Hasta finales de 2020, habían cerrado 10.464 salones de peluquería y estética, el 21,8% de los que existían. El sector subraya que sin un plan de choque y rescate con ayudas y medidas como la recuperación del IVA reducido, de aquí a marzo podrían desaparecer 18.337, es decir, el 48,9% de los existentes. De esta forma, el total de peluquerías y salones de estética que pueden desaparecer hasta finales de marzo de 2021 es de 28.801, el 60% de las que existían en 2019.

10.40. Un total de 439 carreteras siguen afectadas por el hielo y la nieve, 26 de ellas en la red principal. Un total de 439 vías siguen afectadas por el hielo y la nieve, 26 en la red principal. De ellas se encuentra cortada al tráfico la CM43 a la altura de Illescas (Toledo), y es obligatorio el uso de cadenas en la CM41 a la altura de Cedillo del Condado (Toledo), según ha informado el Ministerio del Interior. En la red secundaria, 49 vías se encuentran cortadas mientras que en 62 es necesario el uso de cadenas. Las provincias más afectadas son Toledo con 18 vías, Castellón de la Plana con 14, Asturias (con 12, Huesca con 9 y Cuenca y Valencia con 7 cada una.

10.37. Tercer día de récord de frío en España este jueves: Getafe (Madrid) con -12ºC supera su mínima más baja de 1985. La ola de frío, que podría llegar a su fin a lo largo de este jueves o el viernes, ha vuelto a dejar un día más récord de temperaturas mínimas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que informa de que, la pasada madrugada, en Getafe (Madrid) se alcanzaron -12 grados centígrados (ºC). Este valor, según la AEMET, supera en 3ºC al anterior récord, que se alcanzó hace ya 35 años, cuando en enero de 1985 el mercurio bajó hasta los -9ºC en este observatorio que acumula datos desde 1951. Es decir, que la pasada madrugada, la localidad madrileña ha registrado su temperatura más baja en 70 años de historia de su estación meteorológica.

10.33. La vacuna podría ser un requisito para acceder a eventos y restaurantes, según ARAG. El inicio de la vacunación del covid-19 abre la puerta a que los organizadores de eventos puedan exigirla como un requisito para acceder a ellos, según la aseguradora ARAG. La entidad ha recordado que el Gobierno ha anunciado que las personas vacunadas tendrán un carné donde lo certifique. En teoría, este documento podría abrir la puerta, en opinión de ARAG, a que sea obligatorio presentarlo en ciertos eventos o lugares.

10.32. Satse denuncia que el proceso de vacunación sigue siendo "lento" en algunas comunidades autónomas. El sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que en distintas comunidades autónomas el ritmo de vacunación del covid-19 sigue siendo "lento" y no se han puesto en marcha "importantes medidas" para acelerar la campaña como, por ejemplo, la administración de las dosis de la vacuna fuera del horario de 8.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes. Transcurridos 19 días desde el inicio de la vacunación del covid-19 en España, Satse ha realizado un análisis de la situación en la que se encuentran las distintas comunidades autónomas, lamentando que, pese a haberse experimentado un avance en positivo, aún persisten "distintas velocidades" a la hora administrar la vacuna a las personas mayores en los centros sociosanitarios y al personal sanitario.

10.31. La pandemia deja ya más de 92 millones de casos en el mundo con cerca de 750.000 en el último día. La pandemia de coronavirus ha dejado cerca de 750.000 casos a nivel mundial durante las últimas 24 horas, con lo que el acumulado supera los 92 millones desde el inicio de la pandemia, en medio de un aumento de los contagios durante las últimas semanas en todo el mundo. La Universidad Johns Hopkins ha detallado a través de su página web que durante el último día se han confirmado 744.289 contagios y 16.260 muertos, lo que sitúa los totales en 92.383.934 y 1.979.316, respectivamente.

10.21. Extremadura mantiene reuniones bilaterales con el Ministerio de Sanidad ante su "mala" situación. La Junta de Extremadura está manteniendo reuniones bilaterales con el Ministerio de Sanidad y con el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias para ir evaluando la "mala" situación de la comunidad autónoma por las "altas" tasas de incidencia de covid-19 que está padeciendo. Estas reuniones se mantienen de forma complementaria a la "cogobernanza" que se está desplegando en el sistema nacional de salud a través del Consejo Interterritorial de Sanidad, según ha explicado este jueves el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, quien ha agradecido en todo caso esa "cogobernanza" tanto a los consejeros autonómicos como al propio Gobierno de España.

10.20. Cataluña registra 4.473 casos y 122 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este jueves 444.563 casos confirmados acumulados de coronavirus —409.691 con una prueba PCR o test de antígenos—, 4.473 más que en el recuento del miércoles, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra total de fallecidos se sitúa en 17.847, que son 122 más que los registrados el miércoles: 11.096 en hospital o centro sociosanitario, 4.415 en residencia, 1.015 en domicilio y 1.321 que no son clasificables por falta de información.

10.20. Más Madrid apoyará la petición de declarar la ciudad zona catastrófica porque es una "medida buena" para la capital. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha avanzado que su grupo municipal apoyará la petición de declarar la ciudad zona catastrófica porque es una "medida buena" para la capital. En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, la concejala ha asegurado que Más Madrid apoyará "siempre medidas que sean buenas para Madrid, para la economía, para los particulares". "Apoyaremos esa petición al Gobierno de España", ha aseverado. Pero también Más Madrid exige al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que explique "qué ha cambiado para decir que Madrid estaba preparada y el lunes pedir la declaración de zona catastrófica". El grupo municipal ya ha pedido la celebración de un pleno extraordinario para analizar la gestión que Cibeles ha hecho de la borrasca 'Filomena'.

10.14. Asturias publica la orden para que la Policía tenga localizadas a las personas en aislamiento. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado este jueves la resolución de la Consejería de Salud por la que se ceden los datos de localización de las personas con medidas de aislamiento o cuarentena a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para asegurar su cumplimiento. También recoge la prohibición expresa de fumar en terrazas. La resolución, consultada por Europa Press, establece que las personas que estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico confirmado o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con covid-19, "tienen la obligación de permanecer en sus domicilios el tiempo impuesto por los protocolos de Vigilancia Epidemiológica y no podrán circular libremente por espacios públicos ni acudir a locales, establecimientos o centros por el incremento de riesgo de transmisión de la enfermedad".

10.05. Almeida, sobre el estado de la capital: "No es imposible poner un pie en la calle". "No creo que falten personal ni medios, es un problema de la magnitud del problema al que nos enfrentamos que se combinan con la situación meteorológica con temperaturas muy bajas", ha comentado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, esta mañana en una entrevista con la Cadena Ser. Asimismo, ha asegurado que el "problema de movilidad" puede extenderse durante semanas, pero que "no es imposible poner un pie en la calle".

9.50. La UME y equipos de emergencia siguen centrados en facilitar la movilidad en municipios de Madrid. La Comunidad de Madrid continúa centrada en apoyar a los municipios para facilitar la movilidad de los ciudadanos y retirar elementos inestables, ha informado esta mañana el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, Carlos Novillo, quien recuerda mantiene activado el nivel 2 del Plan de Inclemencias Invernales de la Comunidad. "Ha sido una jornada muy tranquila en cuanto ha incidentes en la sala de Madrid 112 pero de trabajo intenso por parte de los equipos de seguridad y emergencias de la Comunidad de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en apoyo a los municipios para ir recuperando poco a poco la normalidad", ha explicado.

9.49. Almeida reconoce que Madrid tiene "problemas puntuales de desabastecimiento en algunos lugares". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que la capital tiene "problemas puntuales de desabastecimiento en algunos lugares" pese a que "la ciudad está abastecida de forma general". Lo ha dado a conocer en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha aseverado que este desabastecimiento puntual se debe a la acumulación de nieve y hielo en algunas zonas y la imposibilidad de acceder a los transportistas.

9.29. Almeida reconoce que "en algunos colegios" será "difícil" la vuelta a las aulas esta semana debido a los desperfectos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este jueves que el regreso de los alumnos a "algunos colegios" de la capital será "difícil" debido a los desperfectos que se han observado en determinados centros causados por la borrasca 'Filomena' y la nevada histórica de este pasado fin de semana. Así lo ha manifestado el regidor en una entrevista con Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha añadido que el Consistorio continúa "evaluando cuál es el estado real de los colegios". "Estamos accediendo a todas las instalaciones de los colegios, también la Comunidad, y hasta no tener informaciones, me parece aventurado", ha expresado sobre el regreso a las aulas este lunes.

9.27. Ribera explorará "mecanismos colchón" para mitigar picos altos en el precio de la luz. La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha pedido este jueves "prudencia" a la hora de valorar la escalada del precio de la luz hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emita su evaluación sobre lo ocurrido en los últimos días, aunque se ha abierto a la posibilidad de explorar "mecanismos colchón" para mitigar los picos altos en el precio. Ribera, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha descartado por su complejidad y su dificultad para encajar en el "mercado marginalista" que existe en la UE el aplicar una fórmula como la de establecer un precio fijo para determinadas energías, como la hidráulica y nuclear, que han puesto sobre la mesa algunos expertos.

8.24. Alemania supera por primera vez los 1.200 muertos por coronavirus en un día. Alemania ha registrado este jueves un nuevo máximo diario de fallecidos por coronavirus al superar por primera vez los 1.200 muertos en 24 horas, en medio de un repunte de los contagios durante las últimas semanas en el país europeo. El Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha indicado en su página web que 1.244 personas han muerto durante el último día, lo que sitúa el total en 43.881, con un total de 1.978.590 casos, incluidos más de 25.000 en las últimas 24 horas.

8.14. El Ayuntamiento de Madrid pedirá hoy al Gobierno ser declarada zona catastrófica. Varios municipios de la Comunidad de Madrid, liderados tanto por la izquierda como por la derecha, han adelantado que pedirán al Gobierno central la declaración de zona catastrófica, unas solicitudes que contarán con el apoyo de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, entre las que figura la de capital, que, en concreto, lo reclamará este jueves. Las corporaciones locales buscarán con la petición de la ahora recogida como "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" recibir más recursos para hacer frente a los efectos del paso de la borrasca Filomena que atravesó la Península Ibérica el pasado fin de semana con copiosas nevadas y dejando una ola de frío que ha llevado las mínimas por debajo de los 12 grados negativos.

8.13. Los avisos por temperaturas mínimas continúan este jueves en 34 provincias, tres de ellas con aviso rojo. Los avisos por temperaturas mínimas siguen activos este jueves en 34 provincias, de los cuales tres son avisos rojos por temperaturas que podrían alcanzar nuevamente los -15ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Durante la jornada, en gran parte del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el extremo norte peninsular, aumentará la nubosidad durante el día, con probables lluvias en el Cantábrico oriental y noroeste de Navarra, sin descartarlas en el norte de Galicia, resto del Cantábrico y Pirineos.

7.24. Los primeros confinamientos del COVID-19 tuvieron menos impacto en la calidad del aire urbano de lo que se creía. Los primeros confinamientos motivados por el covid-19 llevaron a cambios significativos en los niveles de contaminación del aire urbano en todo el mundo, pero fueron menores de lo esperado, revela un nuevo estudio, que publican sus autores en la revista 'Science Advances'. Después de desarrollar nuevas correcciones para el impacto del clima y las tendencias estacionales, como la reducción de las emisiones de NO2 de invierno a verano, los investigadores evaluaron los cambios en las concentraciones ambientales de NO2, O3 y partículas finas (PM2.5) que surgen de los cambios en las emisiones durante el confinamiento en 11 ciudades del mundo: Beijing, Wuhan, Milán, Roma, Madrid, Londres, París, Berlín, Nueva York, Los Ángeles y Delhi.

7.32. Un grupo de expertos de la OMS llega a China para investigar el origen del coronavirus. Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llegado este jueves a la ciudad china de Wuhan, para investigar el origen del coronavirus, cuya pandemia ha dejado ya más de 92 millones de contagios por todo el mundo, y de cuya presencia en el país asiático se tiene constancia desde finales de diciembre de 2019. De esta manera, el equipo, que busca rastrear el origen del virus, trabajará en colaboración con científicos chinos, y juntos "redoblarán el esfuerzo colectivo de ambas partes a fin de entender mejor el virus y evitar con más eficacia la propagación de la contagiosa enfermedad en el futuro", han asegurado las autoridades chinas.