Publicada el 14/01/2021 a las 06:00

El rechazo este miércoles del Grupo Parlamentario Socialista a dar luz verde a una comisión de investigación sobre el rey emérito en el Congreso de los Diputados pese al dictamen a favor de los letrados de la Cámara ha servido para que Unidas Podemos, uno de los grupos proponentes de la iniciativa, y el PSOE vuelvan a exhibir sus diferencias en todo lo que tiene que ver con la monarquía. Ambas formaciones, integrantes del Gobierno de coalición, chocan de nuevo en una semana en la que tampoco han ocultado sus roces en materia de la subida del recibo de la luz.

El debate en el seno del órgano de gobierno de la Cámara Baja ha dado pie a la reapertura de otro debate muy recurrente en las últimas semanas, desde que se conoció que el rey emérito había intentado regularizar sus deudas con Hacienda. El de la necesidad de legislar para modernizar la Corona e introducir nuevos mecanismos de transparencia y fiscalización. Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había sido poco preciso en su última rueda de prensa del año, en la que habló de una "hoja de ruta" compartida con la Casa del Rey para modernizar la institución, este miércoles, la vicepresidenta Carmen Calvo aclaró que el debate, por supuesto que está abierto, pero que esto tiene que hacerse "bien pensado, bien planteado y con grandes consensos".

Calvo llegó incluso a citar al Partido Popular recordando que los conservadores han mostrado recientemente su disposición a trabajar en una Ley sobre la Corona. Quien no estará, dijo la vicepresidenta, son los partidos republicanos, que según destacó, no tienen mayoría en el Congreso de los Diputados.

¿Inviolabilidad?¿Ley de la Corona?¿Más transparencia?

Sobre los plazos y la forma que puede tomar esa hoja de ruta el Gobierno se muestra ahora muy prudente para evitar que se instale la idea de que se trata de algo que vaya a ser de la noche a la mañana. "Eso no es algo inminente y necesitará, llegado su momento, la forma que se requiera para los contenidos que se puedan abordar. Y todo esto habrá que hacerlo con un amplísimo consenso", explican desde el Ejecutivo.

"No hay plazo ni contenido concreto y todo lo que se haga debe ser siempre a iniciativa de la casa real", dice otra de las fuentes de la Moncloa consultadas añadiendo el importante matiz de que no se dará ningún paso que no cuente con el visto bueno y la disposición de Felipe VI. El hecho de que cualquier legislación o reforma que se aborde vaya a tener al monarca como punto de partida es una garantía de que el principal partido de la oposición, gran defensor de la monarquía, no vaya a querer borrarse de la foto.

En la entrevista que concedió a Canal 24 horas de RTVE, el periodista recordó a Carmen Calvo las palabras de Pedro Sánchez del mes de julio en las que el presidente señalaba que "los aforamientos de cargos públicos deben circunscribirse a su actividad". Y que él defendía "lo mismo para el rey", en declaraciones del jefe del Ejecutivo a infoLibre y eldiario.es. "El tema de la inviolabilidad se puede abordar", dijo la vicepresidenta, añadiendo a renglón seguido que es una reforma que requiere la "reflexión" y "pausa". "Calma", llegó a decir. "El presidente está en esa disposición", añadió.

"Resulta evidente que 42 años después, la Constitución tiene que seguir desplegándose, avanzando y mejorando todas las instituciones con arreglo a criterios éticos y de la exigencia de esta sociedad. En ese espacio, estaremos trabajando hacia el futuro para la monarquía parlamentaria, que es el órgano constitucional que establece nuestra Constitución", añaden desde el Gobierno.

A priori, el PP no estará del lado del Gobierno en lo que tiene que ver con la inviolabilidad. La postura del PP es que estarán del lado de Sánchez para reforzar la monarquía con leyes o con reformas. Pero que no cuenten con ellos para modificar la Constitución.

En esto de la inviolabilidad, el PP no ha cambiado su posición tradicional. Ya en el mes de julio, cuando Sánchez hizo el anuncio, infoLibre informó de que, a ojos del PP, este es un "debate" en el que ahora "no está la gente". Y que ellos no iban a morder el anzuelo. "Es electoralista", señalaban a las puertas de las elecciones autonómicas gallegas y vascas.

Las mismas fuentes recordaban que un cambio en lo referente a la monarquía implica una reforma constitucional por la que ellos no han abogado en su programa electoral. "Cualquier cambio en la Constitución debe hacerse con las mayorías que la alumbraron, no para salir con menos apoyos", mantenían. "Pensamos lo mismo. Para cambiar la Constitución no van a poder contar con nosotros", señalan desde Génova.

En las últimas semanas, se ha hablado de la posibilidad de la redacción de una ley sobre la Corona o de medidas encaminadas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del monarca del estilo de las aplicadas a los altos cargos. Y ahora se ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la inviolabilidad. Pero en la Moncloa señalan que no hay nada cerrado, que hay terreno sobre el que avanzar. Pero que nada más.

La línea roja del PP

El PP, pues, pone su línea roja en la Carta Magna con el convencimiento de que se puede reforzar a la monarquía son tocar este texto. En todo caso, las relaciones entre el principal partido del Gobierno y el principal partido de la oposición llevan meses muy tocadas. Los estados de alarma, la gestión de la pandemia, el reparto de los fondos europeos y de la vacuna y, ahora, el temporal, han ido erosionando una relación que nunca fue buena del todo. A esto hay que añadir que Casado mantiene bloqueada la renovación de órganos clave como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

¿Y mientras Unidas Podemos? En la formación liderada por Pablo Iglesias aseguran que a ellos no se les va a poder encontrar en una ley de la Corona que contase con apoyos de las formaciones de la derecha, como ha ocurrido en la Mesa del Congreso a la hora de rechazar la comisión de investigación.

Desde la formación morada consideran que la alianza de PSOE, PP y Vox a la hora de negar que se investigara al rey emérito hace presagiar que la ley de la Corona vaya a querer proteger a la Corona más que fiscalizarla.

La prioridad del partido de Pablo Iglesias en este terreno es la de seguir insistiendo en la comisión de investigación rechazada este miércoles pese al aval de los letrados del Congreso. Y, por el camino, dar apoyo a toda aquella iniciativa legislativa que sirva para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la institución monárquica.

Consumado el veto de la Mesa, el secretario primero del Congreso y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, destacó, en declaraciones a Europa Press que la labor de su grupo parlamentario ha evidenciado, tras el visto bueno de los letrados a su iniciativa, que las "excusas legales y jurídicas" para poder investigar a la monarquía "se han acabado". "Si se rechaza es solo por razones políticas", detalló Pisarello para agregar que ya no hay opción ya de "parapetarse" en criterios jurídicos. Y avanzó que seguirán insistiendo hasta que dicha negativa sea "inasumible" políticamente.

De forma paralela, la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, replicó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que investigar en el Congreso al rey emérito Juan Carlos I supone "precisamente defender las instituciones", mientras que "alinearse con la derecha y los ultras" es "una vez más decepcionante".

Que el Congreso investigue, como han reconocido sus letrados que puede hacer, las actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos, es precisamente defender las instituciones.



Proteger los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras una vez más es decepcionante. pic.twitter.com/wWcTOKpH4r — Ione Belarra (@ionebelarra) January 13, 2021

Así lo escribió en su perfil de Twitter en relación a unas declaraciones de la titular de Defensa en las que acusaba a Unidas Podemos de estar "cuestionando las instituciones".

Ministra, seguir el criterio de los letrados del Congreso no es degradar las instituciones. Lo que las degrada es blindar su corrupción, impunidad y opacidad. pic.twitter.com/qyD73evOBa — Jaume Asens (@Jaumeasens) January 13, 2021

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, respondió a la ministra que investigar al emérito "no degrada las instituciones". "Lo que las degrada es blindar su corrupción, impunidad y opacidad", añadió.

Poco después, Robles era preguntada por estas declaraciones en la rueda de prensa con la que a diario la Moncloa rinde cuentas sobre el temporal. Defendió que la situación de emergencia provocada por el temporal no permite "perder el tiempo" e instó a la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Iglesias, a trabajar "en lo que importa a los ciudadanos", como la atención a los más vulnerables o las residencias de ancianos, que además ha recordado que están siendo desinfectadas por las Fuerzas Armadas. El Gobierno de coalición acaba de cumplir su primer año.