Las cárceles catalanas proponen de nuevo conceder el tercer grado a todos los presos del 1-O

Publicada el 14/01/2021 a las 12:48 Actualizada el 14/01/2021 a las 15:29

Las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona) han propuesto de nuevo clasificar en tercer grado a los nueve presos del 1-O Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Lo ha explicado este jueves en rueda de prensa en la sede de la Conselleria de Justicia de la Generalitat el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat, Armand Calderó, informa Europa Press.

La clasificación penitenciaria de cada preso se revisa cada seis meses, y en julio las Juntas de Tratamiento de las prisiones ya propusieron este grado de semilibertad para todos los presos del 1-O: el Tribunal Supremo (TS) lo tumbó en diciembre para los nueve al considerarlo una medida prematura, y la mayoría (excepto Forcadell y Bassa) no llegaron a usar el tercer grado ya que quedó en suspenso tras los recursos que presentó la Fiscalía.

Cuixart vaticina que se tumbará el tercer grado

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha vaticinado este jueves que los tribunales tumbarán el tercer grado a los presos del 1-O, por lo que ha pedido "concentrar esfuerzos" en la amnistía. Lo ha dicho en un comunicado, después de que las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona) han propuesto de nuevo clasificar en tercer grado a los nueve presos soberanistas.

Cuixart ha pronosticado que este tercer grado "será efímero y no es la solución de nada", y ha defendido que su prioridad no es salir de la cárcel, sino que se resuelva el conflicto.

"Ningún chantaje de Estado nos hará renunciar a los derechos fundamentales porque la única manera de poder salir verdaderamente en libertad es vivir en un país libre: amnistía, retorno de los exiliados y fin de la represión", ha añadido.

Unidas Podemos apoya el tercer grado a los presos

Unidas Podemos ha apoyado la concesión del tercer grado a los presos del procés, un derecho que "ningún brazo judicial de la derecha debería haber cuestionado nunca", aunque esto "no es suficiente" y apremia al Ministerio de Justicia a acelerar la reforma del Código Penal para hacer posible su "plena libertad".

Así lo ha indicado el diputado en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Joan Mena. "El tercer grado es un derecho que ningún brazo judicial de la derecha debería haber cuestionado nunca. Pero no es suficiente. Hay que acelerar la reforma del Código Penal que el Ministro de Justicia ya tiene sobre la mesa y hacer posible la libertad plena", ha apuntado Mena.

A finales de año, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, subrayó que la reforma de los delitos de sedición y rebelión no se ha "estancado" y aseguró que el "desfase" que supone este tipo con respecto a otros países europeos se solucionará finalmente en 2021. En una línea similar se ha manifestado también Asens, al destacar que la concesión del tercer grado a los presos "no es un privilegio". "Tampoco un acto de terquedad de las juntas penitenciarias. Es un derecho bloqueado por un tribunal que jueces europeos han declarado no competente para juzgar la causa", ha esgrimido.