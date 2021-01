Publicada el 19/01/2021 a las 06:00

Portugal y Cataluña, dos territorios con elecciones cercanas y dos formas de gestionar la convocatoria debido a la grave situación en que se encuentran por la incidencia de la pandemia de coronavirus. En ambos lugares ha habido debate político y jurídico acerca de la conveniencia y las posibilidades que ofrece la legislación para aplazar la cita con las urnas, pero las soluciones distan mucho de ser parecidas. Mientras los comicios presidenciales portugueses previstos para este domingo, 24 de enero, siguen en marcha con medidas concretas para tratar de evitar contagios, la Generalitat, previa consulta a los partidos, ha optado por postergar la votación que se había convocado el 14 de febrero, decisión que ha derivado en la presentación de recursos ante los tribunales.

A fecha de este lunes, la Dirección General de Salud de Portugal ha confirmado más de 10.000 contagios en las últimas 24 horas por quinto día consecutivo, lo que le sitúa como segundo país del mundo por incidencia semanal de la enfermedad por millón de casos, solo detrás de Israel. Según datos del sitio web Our World in Data, de la Universidad de Oxford, en la tasa de incidencia de casos por millón de habitantes durante esta semana, Portugal registra 885 contagios, sólo por detrás de Israel, con 958 casos nuevos por millón de habitantes, y seguido de Irlanda, con 840, informa Europa Press. Además, en las últimas 24 horas ha habido 152 fallecidos por la covid-19 en el país luso, que tiene una población de algo más de 10,2 millones de habitantes. Estas cifras sitúan a Portugal con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes por encima de 900 casos.

En Cataluña, mientras tanto, la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 596,08 por cada 100.000 habitantes, según el último recuento oficial de la Generalitat. Se han contabilizado además 2.533 nuevas infecciones y 129 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra que supone un nuevo récord de fallecimientos y que es similar a las de la primera ola de la pandemia.

Debate constitucional en Portugal

Con este panorama en la evolución de la incidencia del coronavirus, en Portugal y en Cataluña se han planteado distintos escenarios de cara a sus respectivas convocatorias electorales: en el país vecino se mantienen, mientras que en la comunidad autónoma ya hay un decreto de aplazamiento. No es que en Portugal, donde está en vigor el estado de emergencia, no se haya planteado el aplazamiento, de hecho el debate estuvo encima de la mesa, pero se alegó que para retrasarlas hubiese sido necesario aprobar una enmienda a la Constitución y el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousase –que se presenta a la reelección y es el claro favorito–, ha alegado falta de tiempo para acometer una reforma de este calado.

Sin embargo, esta decisión no ha estado exenta de polémica, pues no todos los expertos en Derecho Constitucional estaban de acuerdo con este argumento, tal y como recuerda a infoLibre el politólogo de la Universidad de Lisboa Pedro Magalhães. En realidad, no ha habido consenso claro con respecto a la interpretación de la Constitución: los hay que están de acuerdo con el presidente, mientras que otros no lo tenían tan claro e incluso alguno planteó que la votación podía ampliarse a dos días para evitar aglomeraciones en los colegios electorales, una medida que sería "relativamente sencilla" de aplicar, tal y como informó el diario Expreso.

2.100 centros más

Una vez confirmado que los comicios presidenciales del domingo seguían adelante, las autoridades portuguesas han puesto en marcha una serie de medidas dirigidas a tratar de evitar multitudes en los centros electorales, explica Magalhães. La primera fue organizar la votación anticipada para todas aquellas personas que están bajo confinamiento domiciliario obligatorio, incluyendo a los ancianos en residencias, trasladando equipos autorizados para recoger sus votos. A día de hoy se han registrado alrededor de 13.000 personas para poder depositar así su voto –tenían hasta ayer para hacerlo–. Los sufragios se recogerán este martes y miércoles.

La segunda medida fue aumentar el número de centros para votación anticipada. Sin embargo, como el número de votantes registrados ha aumentado considerablemente (de 56.000 en las legislativas a 246.000 el pasado domingo), este incremento se vio "claramente insuficiente", según Magalhães, lo que generó "largas colas para votar en los concejos más poblados". Para el 24 de enero, todos los colegios electorales donde haya más de 1.000 registrados se subdividirán con el objetivo de mitigar las aglomeraciones. En otras palabras, se han creado 2.100 centros más y se ha reclutado a 10.500 integrantes de colegios electorales más en comparación con las elecciones anteriores.

Y todo ello en medio de las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno luso y que durarán al menos un mes. Los portugueses tienen obligación de quedarse en casa, incluido para trabajar, aunque a diferencia de la primavera de 2020, las escuelas se mantendrán abiertas, al igual que las empresas que suministran servicios esenciales. Las restricciones a la movilidad se levantaron el pasado domingo, 17 de enero, para las votaciones por adelantado, y también lo harán el día de las elecciones.

Tres recursos ante los tribunales

En Cataluña, quedaba un mes exactamente para las elecciones autonómicas cuando los partidos políticos llegaron a un consenso para retrasar la votación ante la evolución de la tercera ola de la pandemia. El PSC se había quedado solo exigiendo de forma clara a la Generalitat que no aplazara los comicios y que pusiera en marcha medidas dirigidas a garantizar al máximo la seguridad de los votantes con el objetivo de evitar contagios, pero en la mesa de partidos del pasado 15 de enero los socialistas finalmente apoyaron la decisión común, aunque no estuvieron de acuerdo en la posible nueva fecha que después se plasmó en el decreto del Govern, el 30 de mayo.

A día de hoy existe en Cataluña un confinamiento perimetral y municipal y el toque de queda se sitúa entre las 22.00 y las 6.00 horas. En lo que respecta a las medidas al comercio, se permite la apertura de aquellos con una superficie de hasta 400 metros cuadrados a un 30% de su aforo, y los fines de semana sólo pueden abrir aquellos establecimientos de productos esenciales, mientras que los centros comerciales permanecen cerrados todos los días. Por otra parte, los catalanes solo pueden consumir en establecimientos de hostelería de las 7.30 a las 9.30 horas y de las 13.00 hasta las 15.30 horas.

A diferencia de lo que ocurrió el año pasado cuando se postergaron las elecciones vascas y gallegas, en el caso de Cataluña ya se han presentado varios recursos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) contra el decreto firmado por el vicepresidente Pere Aragonès –en sustitución del presidente inhabilitado Quim Torra–. Este hecho presenta un escenario de incertidumbre sin precedentes acerca de lo que puede ocurrir en los próximos días, esto es, si los jueces darán la razón a la Generalitat y mantendrá la decisión de aplazamiento o si, por el contrario, atenderá los recursos y los comicios se mantendrán para el 14 de febrero.

No parece probable que esta última posibilidad sea la que prospere, a la luz de lo que plantean los expertos en Derecho Constitucional y Administrativo consultados por infoLibre. Esto es debido a los sujetos firmantes de los recursos, un particular y dos partidos políticos que no habían presentado candidatura a las elecciones autonómicas, ya que ninguno de ellos estaría legitimado para recurrir decretos de la Generalitat.

Fuentes del Tribunal Supremo admiten que la legitimación de los recurrentes es "dudosa", mientras que catedráticos y fuentes de la Junta Electoral Central (JEC) opinan que la jurisprudencia del alto tribunal establece que los particulares no pueden impugnar este tipo de normas y que sólo podrían hacerlo las candidaturas oficiales que ya estaban admitidas. En esas candidaturas no están los partidos que han presentado recurso, Lliga Democràtica y Federalistes d'Esquerres.

Además, las fuentes consultadas subrayan que el decreto del 21 de diciembre en el que se convocaron los comicios para el 14 de febrero ya se planteaba cauto, pues en su cuarto párrafo advertía de que "si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud por la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la covid-19 el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias", se podría "dejar sin efecto" la convocatoria y "posponer la votación para una fecha posterior que ofrezca dichas garantías".

Según los expertos, el decreto de aplazamiento implica que queda sin efecto todo el proceso electoral realizado hasta la fecha, esto es, la admisión de las listas electorales, el voto por correo ya recibido y el censo electoral a día 14 de febrero. Por lo tanto, una nueva convocatoria, que será fijada cuando las condiciones epidemiológicas mejoren, supondrá iniciar todo el procedimiento desde el principio, ya que con el paso de los días el censo cambia –habrá más ciudadanos mayores de edad, por ejemplo– y las candidaturas podrían ser diferentes, en la medida en que pueda haber nuevos partidos porque hayan conseguido los avales necesarios o coaliciones.