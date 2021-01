Directo | Page se une a Castilla y León y pedirá al Consejo Interterritorial adelantar el toque de queda

Tras notificarse este lunes la cifra de nuevos contagios más alta hasta el momento —casi 85.000 positivos durante el fin de semana—, la pandemia de coronavirus continúa su avance por el país. Las comunidades autónomas estudian nuevas restricciones a la movilidad y piden que se adelante el toque de queda. Mientras, desde Sanidad llaman a utilizar las herramientas previstas en el estado de alarma y no precipitarse hacia un nuevo confinamiento domiciliario.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este martes.

11.57. La Sociedad Española de Inmunología lanza una aplicación para diferenciar el resfriado, la gripe y el covid-19. La Sociedad Española de Inmunología (SEI) ha lanzado una nueva aplicación (SEICoV) para ayudar a diferenciar los síntomas entre el resfriado común, la gripe y el covid-19. Es un esfuerzo de colaboración multidisciplinar entre la SEI, la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Bayesia (Francia) que proporciona el software de Inteligencia Artificial y médicos de diferentes institutos, entre ellos el Hôpital Foch (Francia), la Universidad de Mons (Bélgica), la Bristol Royal Infirmary (Reino Unido), y el Hospital Universitario Donostia (España). Esta aplicación ha sido diseñada de acuerdo con la investigación bibliográfica publicada mediante el análisis de los datos de 6.000 pacientes en Europa, junto con indicaciones adicionales comunicadas por los Centros Europeos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

11.40. Urkullu pide a Sánchez y el primer ministro francés alternativas al cierre de pasos fronterizos entre España y Francia. El Lehendakari, Iñigo Urkullu, como presidente de turno de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, pedirá este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Primer Ministro francés, Jean Castex, alternativas al cierre de los pasos fronterizos entre ambos Estados. Francia procedió este pasado 11 de enero a la clausura de la frontera a la circulación de vehículos y peatones por un tiempo indefinido ante la amenaza terrorista y para controlar la inmigración ilegal.

11.37. Los farmacéuticos comunitarios lamentan el "inmovilismo" sobre la realización de test antígenos en farmacias. La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) ha expresado su "gran preocupación" por el "inmovilismo" que las autoridades sanitarias "llevan mostrando desde hace meses" respecto a la posible realización en las farmacias de test de antígenos para la detección precoz del covid-19. Para SEFAC, esta decisión es "incomprensible" en tanto en cuanto "la pandemia ya ha iniciado una tercera ola, la incidencia acumulada no deja de subir y el número de fallecidos continúa en ascenso en España sin que se vislumbre su pico a corto plazo".

11.28. El gobierno gallego cierra hostelería y suspende actividad no esencial en Arteixo, Viveiro y Xinzo. La Consellería de Sanidade ha ordenado el cierre completo de la hostelería y la suspensión de actividades no esenciales en tres municipios: Arteixo, Viveiro y Xinzo, municipios de más de 10.000 habitantes que preocupan a los expertos de forma especial porque presentan una incidencia por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Así lo ha explicado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que ha comparecido en rueda de prensa para informar de las decisiones tomadas este lunes en el seno del comité clínico de expertos que asesora a la Xunta en materia de coronavirus.

11.26. Exministro de Justicia del PSOE defiende que el Gobierno puede adelantar el toque de queda sin pasar por el Congreso. El exministro de Justicia socialista Tomás de la Quadra-Salcedo ha defendido este martes que el Gobierno puede endurecer el estado de alarma con medidas como el adelanto del toque de queda o el confinamiento domiciliario sin tener que pasar por el Congreso de los Diputados para su votación. En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, el que fuera titular de Justicia con Felipe González ha explicado que el real decreto aprobado en octubre y prorrogado en noviembre tiene una disposición que permite al Ejecutivo modificarlo únicamente "dando cuenta a las Cortes" de los cambios.

11.12. Satse cree que "gran parte" de los 2.400 brotes en colegios "podrían haberse evitado" con el enfermero escolar. El Sindicato de Enfermería (Satse) ha subrayado que "gran parte" de los más de 2.400 brotes de coronavirus registrados hasta la fecha en los centros educativos "podrían haberse evitado si se hubiera implantado de manera generalizada la figura de la enfermera escolar para realizar las labores de coordinador covid-19". A través de un comunicado, Satse señala que la incidencia del covid-19 en la aulas es "muy preocupante" a tenor de los datos que va dando a conocer el Ministerio de Sanidad y que constatan que "se producen casi cuatro veces más brotes en los colegios e institutos que en los centros sanitarios de nuestro país".

11.12. El Comité Ejecutivo de la CEOE da el visto bueno a la prórroga de los ERTE y facilita el acuerdo. El Comité Ejecutivo de la CEOE, reunido a primera hora de este martes, ha aprobado por unanimidad la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo ofrecida por el Gobierno, con lo que el camino a un nuevo acuerdo social para extender este instrumento queda despejado, según informaron a Europa Press en fuentes empresariales. La Ejecutiva de CCOO está analizando también a esta hora la última propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTE, aunque el sindicato ya se ha mostrado a favor de dar continuidad a esta herramienta. UGT, por su parte, ya informó a su Ejecutiva la semana pasada del contenido de la propuesta del Gobierno y Cepyme, que se prevé que siga los pasos de CEOE, ha convocado a su Ejecutiva esta misma tarde.

11.09. Bruselas incluye a Fernando Simón en la campaña para animar a la vacunación en la UE. La Comisión Europea ha lanzado una campaña este martes para animar a la ciudadanía europea a vacunarse contra el covid-19 que cuenta con la participación de otros científicos al frente de la gestión de la crisis en los estados miembro, entre ellos Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias es la cara española en esta campaña de Bruselas que quiere dar razones a los europeos para vacunarse contra el coronavirus. "Lo haré cuando llegue mi turno, por todos y cada uno de nosotros", señala el cartel que protagoniza Simón. Junto a este mensaje se ve al epidemiólogo mostrando el brazo, con la manga de la camisa arremangada, en una postura en alusión a recibir la vacuna.

