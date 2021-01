El PSC aboga por acatar la resolución del TSJC y "seguir con los preparativos" del 14F

Publicada el 19/01/2021 a las 17:06 Actualizada el 19/01/2021 a las 18:12

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha abogado este martes por "seguir con los preparativos de unas elecciones" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya decidido suspender de forma cautelar y provisional el aplazamiento de las elecciones al Parlament, manteniendo así en vigor la fecha del 14 de febrero, según informa Europa Press.

"Lo que procede en este momento es acatar la resolución judicial, esperar que se resuelva definitivamente y seguir con los preparativos de unas elecciones porque las medidas cautelarísimas implican que el decreto sigue totalmente vigente", ha declarado a los periodistas tras anunciarse la resolución.

Pese a que ha llamado a acatar la resolución y a seguir con los preparativos, ha abogado por "mantenerse a la espera de la decisión definitiva" del TSJC.

Ha remarcado que los socialistas catalanes ya alertaron de "graves dudas jurídicas sobre lo que estaba haciendo el Govern y de que las cosas se tenían que hacer de otra manera" para celebrar el proceso electoral en plenas garantías.

Al ser preguntado por si el PSC también se plantea recurrir el aplazamiento ante el TSJC, ha replicado: "No tiene ningún sentido que el PSC añada otro tropiezo y que se pueda pensar que hacemos cosas con intereses de partido o electorales".

El PSC pide al Govern que de "garantías democráticas"

El diputado del PSC en el Congreso de los Diputados José Zaragoza ha pedido este martes al Govern que de "garantías democráticas" para la celebración de las elecciones autonómicas en Cataluña. En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Zaragoza ha criticado con dureza a los partidos independentistas por la decisión de aplazar los comicios, a su juicio, por intereses electoralistas. "No hay ninguna seguridad. Dicen que la cuarta ola puede ser en el mes de mayo y que nos podemos ir a septiembre, un mes que a los independentistas les gusta mucho", ha asegurado.

Así, Zaragoza ha insistido en que un gobierno ha de solventar problemas y no crearlos. "Y estos dos partidos toman decisiones que perjudican a los ciudadanos de Cataluña", ha continuado, recordando a ERC y JxCat que no las elecciones catalanas no son "un juego entre partidos políticos".

En esta línea, y tras recordar que el PSC planteó una "solución" que pasaba por aplazar "tres o cuatro semanas" las elecciones por la situación sanitaria, el socialista catalán ha lamentado que el Govern decidiese suspender los comicios en vez de aplazarlos.

"¿Se imagina que Trump anuncia que suspende las elecciones?", se ha preguntado Zaragoza, que ha aseverado que todo "demuestra que" los partidos que forman el Ejecutivo han tomado esta decisión pensando en la demoscopia. "Y han formado un lío", ha zanjado.

El Gobierno "respeta" la decisión judicial sobre el 14F

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha manifestado este martes el respeto del Ejecutivo por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de suspender el aplazamiento de las elecciones catalanas y ha recordado que se trata de una medida "bastante coincidente" con la postura que ya manifestó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha recordado que la decisión sobre la fecha de los comicios al Parlamento de Cataluña ha sido adoptada por un órgano judicial, y por tanto el Gobierno "poco más tiene que añadir".

"Son los tribunales los que tenían la responsabilidad de pronunciarse en una cuestión que había sido recurrida. Una vez que los tribunales se pronuncian, el Gobierno no tienen ninguna cosa que añadir y habrá que esperar al resultado definitivo para que todos obremos en consecuencia", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que ella misma apuntó la pasada semana que el debate debían tenerlo los partidos políticos de Cataluña y, una vez que se han pronunciado los tribunales, "el Gobierno no tiene ninguna otra cuestión que añadir".

Eso sí, ha recordado que la postura de la justicia es "bastante coincidente" a la "aproximación" que realizó el ministro de Justicia sobre un posible aplazamiento, avisando del difícil encaje legal que podía tener esa decisión.

ERC ve inadmisible que el TSJC mantenga el 14F

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha tachado este martes de inadmisible que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya suspendido, de forma cautelar y provisional, el aplazamiento de las elecciones, y mantenga así en vigor la convocatoria electoral del 14 de febrero: "Felicidades, Illa, ya tienes lo que querías".

En una publicación en Twitter recogida por Europa Press, ha acusado al PSC y a la Moncloa de estar detrás de esta decisión: "El PSC apunta, la Moncloa maniobra y la justicia ejecuta. Y todo a cuesta de la salud de la ciudadanía".

Inadmissible la judicialització, una vegada més, d la política catalana. El PSC apunta, la Moncloa maniobra i la justícia executa. I tot a costa d la salut de la ciutadania.

Felicitats, Illa, ja tens el q volies.

A les urnes, quan siguin les eleccions, no deixarem q te'n surtis. — MartaVilaltaTorres (@martavilaltat) January 19, 2021

JxCat también se pronuncia

La candidata de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, ha defendido que esta decisión supone una "nueva injerencia judicial del TSJC en la normalidad democrática y en la política catalana".

En rueda de prensa este martes tras conocerse la resolución, ha acusado al Estado español de haber hecho "todo lo que está a su alcance para obstaculizar el normal funcionamiento de la democracia en Cataluña", algo que cree que genera inseguridad jurídica y democrática.

Para Borràs, la decisión del TSJC es equiparable a la "suspensión de los derechos" de los líderes independentistas encarcelados por el 1-O y a la inhabilitación del expresidente de la Generalitat, Quim Torra.

Así, ha asegurado que desde 2017 no existe normalidad electoral en Catalunya y que las elecciones previstas para el 14 de febrero eran fruto "de la represión y de la judicialización de la política catalana de estos últimos 3 años", algo que considera que solo se puede revertir alcanzado la independencia de Cataluña.

Según Borràs, la política catalana "debe salir de este 'cul-de-sac' y de esta resolución permanente en los tribunales españoles", y ha acusado a otros partidos de intentar lograr en los tribunales aquello que no pueden conseguir en las urnas.

De este modo, ha llamado a la ciudadanía a "llenar de votos independentistas las urnas, sean cuando sean las elecciones para acabar con esta situación y ser leales al mandato del 1-O".

Ante las críticas que ha recibido el Govern por la redacción del decreto de aplazamiento del 14F, Borràs ha defendido que los servicios jurídicos del Ejecutivo catalán han "hecho su trabajo" para ofrecer un marco jurídico que ahora se ve roto por esta injerencia, según ella, del TSJC.