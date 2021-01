Publicada el 19/01/2021 a las 10:20 Actualizada el 19/01/2021 a las 12:17

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido este martes disculpas a los madrileños porque, tras la borrasca Filomena, "Madrid no está como debería estar" pese a que se ha llevado a cabo, ha manifestado, "un esfuerzo enorme".

"Trabajamos con los distritos y las empresas de mantenimiento. Hemos hecho un esfuerzo enorme, hemos recibido apoyo de la UME, del Ministerio de Transición Ecológica, pero es verdad que Madrid no está como debería estar", ha expresado durante una entrevista con Antena3, recogida por Europa Press.

Por ello ha pedido "disculpas a los madrileños". "Estamos haciendo todo lo que podemos, pero Madrid no es una ciudad preparada para la nieve", ha manifestado a continuación.

"La UME ha hecho un gran trabajo en Madrid"

Por otro lado, Villacís ha asegurado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha llevado a cabo un "gran trabajo en Madrid" pero que en la ciudad, tras el paso del temporal Filomena, "no sobra nadie".

"Creo que en Madrid no sobra nadie. Tenemos que superar el tema partidos y ser conscientes de que aquí no sobra nadie. La UME ha hecho un gran trabajo en Madrid; tenemos que colaborar todos", ha manifestado la vicealcaldesa.

El pasado viernes, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior notificó a las autoridades municipales la retirada de la UME de la ciudad, pese a que desde el Ayuntamiento se les reiteró la petición de ayuda durante unos días más. "No me consta que hayamos pedido esa retirada, pero repito que aquí no sobra nadie", ha apostillado.

Sobre la apertura de los colegios en la capital, Villacís ha indicado que abrirán sus puertas aquellos en los que sea seguro hacerlo (se han detectado daños estructurales en un total de seis y desperfectos en once). En este punto ha explicado que "muchos de los que a lo mejor tienen desperfectos son compatibles con una actividad normal".

Dispositivo en el Metro

La Comunidad de Madrid ha activado un dispositivo en Metro de Madrid y en la red de carreteras regionales ante la previsión de fuertes lluvias a partir de mañana, por lo que se han comenzado a poner en marcha medidas preventivas con el objetivo de minimizar el posible impacto de la lluvia tanto en el servicio del suburbano, como en el uso de las vías regionales.

El operativo de Metro incluye la revisión periódica y limpieza de los sumideros de los accesos, así como del funcionamiento de los pozos de bombas pluviales, entre otras instalaciones. También, se comprobarán los pasillos y andenes de las estaciones, con especial hincapié en aquellas que suelen quedar más afectadas con las lluvias, según recoge el Gobierno regional en un comunicado.

Cuando comiencen las alertas por lluvia, desde el Puesto de Control Central se coordinará a los equipos de limpieza, que se centrarán en mantener limpias las áreas de tránsito y, en particular, las zonas de andén utilizadas para la entrada y salida de los trenes. Se retirarán también restos de los sumideros y se levantarán arquetas o rejillas para que los desagües traguen con más rapidez, en caso de que sea necesario.

Asimismo, en todos los depósitos de Metro se va a procurar que los trenes estén siempre a cubiertos, "en la medida de lo posible".

Drenaje de las carreteras

En el caso de los más de 2.500 kilómetros de la red de carreteras competencia de la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional ha puesto en marcha un dispositivo preventivo centrado en el mantenimiento de las instalaciones de drenaje, que recientemente ya se habían revisado en previsión de la llegada de la borrasca Filomena.

Debido a la acumulación de nieve y hielo en las carreteras, se ha reforzado la vigilancia del estado de la calzada, cunetas, sumideros y obras de drenaje. Además, se ha movilizado personal y vehículos para limpiar los enlaces y otros puntos clave de las vías.

Asimismo, mientras dure el episodio de precipitaciones, han precisado que se activarán los vehículos que no estén ocupados en la retirada de nieve para revisar la calzada y atender las posibles incidencias que pueda causar el agua.

En este sentido, han informado de que están preparadas máquinas de limpieza, bombas de achique y, en caso de que sea necesario, está previsto que se puedan utilizar, incluso, máquinas quitanieves para retirar el barro de las carreteras.

A la hora de llevar a cabo estas actuaciones, han señalado que se dará prioridad a puntos como la red principal de carreteras competencia de la Comunidad de Madrid o las conexiones y accesos a hospitales, entre otros.