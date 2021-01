Directo | Casi todas las comunidades pedirán este miércoles modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda

Publicada el 20/01/2021 a las 09:03 Actualizada el 20/01/2021 a las 10:19

La incidencia del coronavirus ha ascendido a más de 700 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos notificados por Sanidad este martes. Ante la escalada de contagios, las comunidades autónomas se reúnen esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud para debatir la posible modificación del estado de alarma de forma que dé cabida a nuevas restricciones, como el adelanto del toque de queda. Por ahora, el Ejecutivo sigue descartando medidas más drásticas y apunta que no habrá confinamiento domiciliario.

Sigue en infoLibre toda la actualidad de este miércoles.

10.15. El presidente de Castilla-La Mancha evita polemizar por los políticos que se adelantan al protocolo para vacunarse: "No es un drama". El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha evitado polemizar al respecto de los episodios conocidos en distintos puntos del país donde dirigentes políticos de varios partidos han sido vacunados contra el coronavirus pese a no encontrarse dentro de los primeros estamentos del protocolo, asegurando primero que "no es un drama" y entendiendo que en todos los casos que se van conociendo, incluidos los últimos en la Región de Murcia, afectan a personas que "están en contacto con la cadena de contagio y de control". En una entrevista con Tele 5 recogida por Europa Press, el líder del Ejecutivo ha admitido que se valoró al marcar el plan de prioridades en su región para dar cabida también a determinados gestores políticos en contacto con el virus, pero se desechó la idea automáticamente.

10.14. Los reguladores mundiales de medicamentos destacan el papel de los sanitarios en el fomento de la vacunación. La Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA, por sus siglas en inglés) ha publicado una declaración, a la que se ha sumado la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), para destacar el papel que juegan los profesionales sanitarios en el fomento de la vacunación contra el covid-19. "Los profesionales de la salud son los héroes de esta pandemia. Somos conscientes de que muchos ciudadanos quieren más información sobre el desarrollo, la revisión regulatoria y el monitoreo de seguridad de las vacunas covid-19 y se lo preguntarán a sus médicos o enfermeras. El ICMRA ha hecho esta declaración para apoyar a los sanitarios cuando hablan con miembros del público en general para asegurarles que los procesos regulatorios para la autorización y el monitoreo de seguridad de las vacunas covid-19 son sólidos, independientes y están impulsados por las necesidades de salud pública y del paciente", ha dicho el presidente de ICMRA y director ejecutivo de EMA, Emer Cooke.

10.08. El consejero de Salud de Murcia se disculpa por haberse vacunado, pero descarta dimitir. "Lamento que lo sucedido pueda ensombrecer la labor de los profesionales", ha dicho Manuel Villegas, consejero de Salud de la Región de Murcia, en una rueda de prensa tras conocerse que se adelantó al plan de vacunación para recibir una dosis de la vacuna contra el covid-19. "No ha habido voluntad de ocultar nada ni de dar tratos de favor o privilegio", ha afirmado.

8.28. Alemania supera los 48.000 muertos por coronavirus tras sumar más de 1.100 durante el último día. Las autoridades de Alemania han anunciado este miércoles que el país ha superado la barrera de los 48.000 muertos a causa del coronavirus, tras sumar más de 1.100 durante el último día, tras prorrogar hasta el 14 febrero el confinamiento en el país. El Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha detallado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 1.148 fallecidos y 15.974 casos, lo que sitúa los totales en 48.770 y 2.068.002, respectivamente.

7.47. Casi todas las CCAA pedirán este miércoles al Gobierno modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda. El Consejo Interterritorial de Salud debatirá este miércoles la petición de varias Comunidades Autónomas de modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda más allá de las 22.00 horas, como está fijado actualmente. En concreto, Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Baleares, Canarias, Madrid, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, y la ciudad autónoma de Melilla, se han posicionado a favor de dar este paso, que permitiría a los gobiernos regionales adelantar el toque de queda para controlar el avance del virus.