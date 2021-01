El consejero murciano de Sanidad que se saltó la cola para vacunarse pide disculpas pero dice que no piensa dimitir

Publicada el 20/01/2021 a las 10:08 Actualizada el 20/01/2021 a las 13:03

El consejero de Salud de la Región de Murcia, el conservador Manuel Villegas, se ha disculpado este miércoles por haberse saltado la cola para vacunarse contra el covid-19. Pero ha descartado dimitir. "Lamento que lo sucedido pueda ensombrecer la labor de los profesionales", ha dicho en una rueda de prensa tras conocerse que se adelantó al plan de vacunación para inmunizarse. "No ha habido voluntad de ocultar nada ni de dar tratos de favor o privilegio", ha afirmado. Sin embargo, ha recibido el suero cuando no le correspondía, lo que ocasionó que sus socios de Gobierno de Cs pidieran su dimisión, algo que él mismo ha descartado.

Villegas, en declaraciones a La Verdad, justificó su comportamiento alegando que se vacunó "como sanitario", ya que es cardiólogo en el Servicio Murciano de Salud (SMS), aunque no ejerce como tal. Además, alegó que también se ha vacunado a los funcionarios de la Consejería de Salud y el SMS debido a que hay "servicios que son esenciales" y sus profesionales acuden a centros sanitarios. Por estos motivos, este miércoles decidió hacer oídos sordos a sus socios en el Ejecutivo regional y permanecer en el cargo. "Soy sanitario, y de eso no me puedo desligar", ha insistido. "Pido perdón por la desilusión que ha podido causar mi comportamiento, pero ahora prima la unidad", ha añadido.

Tal y como ha manifestado, actualmente se está "en el momento más crítico de la pandemia". Además, ha señalado que las próximas tres semanas "son las más duras de la pandemia, ahora hay que cerrar los puños y tirar para adelante y no buscar distorsionar o huir", ha afirmado, al tiempo que ha dicho que "hay que afrontar la realidad y pedir disculpas".

Villegas ha explicado que las disculpas las pide al entender que "hay gente que está esperando su vacuna y al oír esto, no saben que no se puede vacunar a nadie del segundo bloque porque aún no tenemos permiso del Ministerio, que es lo que venimos pidiendo desde hace unas semanas", ha dicho antes de añadir que pide disculpas "porque hay gente que se puede haber sentido decepcionada".

Otros cargos vacunados

No ha sido el único dirigente político que se ha saltado la cola para vacunarse. En total, son al menos ocho alcaldes —cinco del PSOE, uno del PP, otro de JxCat y otro de CDEI— y cuatro concejales —dos del PP, uno del PSOE y otro de JxCat— los que ya se han vacunado aunque no sean grupos de riesgo.

El Ministerio de Sanidad estableció que los primeros que recibirían las vacunas contra el covid-19 serían los residentes de los centros de mayores y personal sanitario y sociosanitario. Estos ciudadanos empezaron el pasado 27 de diciembre a vacunarse con las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, y en los últimos días se ha incorporado también la vacuna de Moderna.

Sin embargo, muchos de estos cargos públicos han aprovechado que, según justifican muchos de ellos, "sobraban algunas dosis" y por eso se vacunaron con ellas.