El PP evitar valorar la polémica del consejero murciano, UP y Cs exigen su dimisión y el Gobierno lo califica de "especialmente grave"

La dirección nacional del PP ha evitado valorar hasta este momento la polémica que se ha creado con el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, por recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 y se ha remitido "a lo que diga Murcia", según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, no se ha pronunciado por ahora. Sí que lo ha hecho Ciudadanos (Cs), socio de gobierno del Partido Popular en la región, que ha solicitado la dimisión del consejero.

Así, la portavoz del Gobierno murciano, Ana Martínez Vidal, de Cs, ha recalcado que el protocolo de vacunación "es muy claro" en Murcia y a los consejeros no les corresponde vacunarse "todavía". "Es muy importante que seamos ejemplares. Este comportamiento no es admisible. El consejero de Salud debe asumir su responsabilidad y dejar el cargo", ha asegurado en su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, el consejero de Salud —que es médico— ha negado este martes que vaya a dimitir por vacunarse tanto él como funcionarios y altos cargos de la Consejería y del Servicio Murciano de Salud (SMS) porque la decisión se adoptó siguiendo, según ha dicho, el "protocolo nacional".

No obstante, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este miércoles al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), que cese a su consejero de Salud por "saltarse la cola" para ponerse la vacuna del coronavirus, ya que este comportamiento es "indignante", a su juicio, y debe tener consecuencias: "Si no dimite estoy segura de que el presidente de la Región de Murcia le cesará".

"Es absolutamente intolerable e indignante que haya políticos que se hayan saltado la cola y que se hayan puesto los primeros para vacunarse. Esto no lo entiende absolutamente nadie y es un insulto a todas las personas mayores, a los enfermos crónicos y a los sanitarios que están pacientemente esperando que les llegue la vacuna", ha declarado en rueda de prensa en Sevilla tras una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

No es afiliado del PP sino independiente

Villegas no es afiliado del PP sino independiente, algo que, según fuentes consultadas, impediría al partido aplicar los Estatutos y tomar alguna medida. En esa tesitura y, si el consejero no dimite, sería el presidente de Murcia el que podría decretar su cese si así lo considera.

Hasta ahora el PP ha criticado duramente que varios alcaldes del PSOE hayan decidido vacunarse cuando no les tocaba. El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, cargó el viernes pasado contra los cuatro alcaldes socialistas que en ese momento ya habían recibido la primera dosis de la vacuna pese a no pertenecer al primer grupo de vacunación, lamentando que este hecho de los primeros ediles del PSOE "empieza a ser otra epidemia".

El propio secretario general del PP, Teodoro García Egea, criticó este lunes en rueda de prensa, tras el comité de dirección del partido, la actuación de los regidores del PSOE. "Hasta ahora sabemos que se está vacunando a grupos de riesgo y a alcaldes del PSOE que ya sabemos que están alcanzando la inmunidad de rebaño", ironizó.

El Gobierno considera "especialmente grave" que el consejero de Murcia se vacune y que el PP tiene un problema

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado que "no está bien" que algunos cargos públicos se haya vacunado contra el covid-19 sin formar parte de los grupos prioritarios, si bien ha señalado que el caso del consejero de Sanidad de Murcia, Manuel Villegas, es "especialmente grave".

Así lo considera por tratarse de la autoridad sanitaria de su comunidad autónoma, que es quien ha acordado los protocolos de vacunación, y que además es quien recibe las dosis. "Ya que he recibido la vacuna me quedo una para mí y para los que me interese", ha criticado Ábalos.

"Todo servidor público está llamado a observar como el primero el cumplimiento de los protocolos", es decir, a "dar ejemplo", ha señalado, algo que ni en este ni en el resto de casos se está dando, ha señalado el ministro, a pesar de que pretendan "banalizar las circunstancias" en las que se ha producido dicha vacunación.

Además, ha subrayado que ahora quien tiene el "problema" con el caso del consejero de Sanidad de Murcia es el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien tras calificar actuaciones similares como "inmorales e indecentes", resulta que "tenía el grano en casa", en referencia a su "paisano".

Iglesias pide la dimisión de alcaldes y consejeros

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha pedido la dimisión "de inmediato" de alcaldes, concejales y consejeros autonómicos que han tenido la "desvergüenza de saltarse la cola" de vacunación y ponerse por delante de personas con dependencia.