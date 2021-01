Sánchez subraya que Cataluña necesita "cuanto antes" un Gobierno con "plenas facultades"

Publicada el 20/01/2021 a las 11:19 Actualizada el 20/01/2021 a las 13:51

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que Cataluña necesita "cuanto antes" un Ejecutivo autonómico con "plenas facultades". Se trata de la primera reacción de Sánchez 24 horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) suspendiera de forma cautelar el aplazamiento de los comicios al 30 de mayo, circunstancia que, de momento, devuelve la situación a la casilla de salida, es decir, al 14 de febrero.

El presidente del Gobierno quiso dejar que hay que "asumir" la decisión que acabe tomando el TSJC, pero manifestó que, a su juicio, es importante que la "crisis de gobernabilidad" en Catalunya se resuelva" cuanto antes" para que un Govern "con plenas competencias" pueda ponerse a la tarea de la "recuperación" y a la del "reencuentro" entre los gobiernos central y autonómico.

"Desgraciadamente esta decisión que se tomó por parte del Govern de la Generalitat no ha contado con el consenso de los partidos políticos, también con la oposición de los empresarios y sindicatos en Cataluña. Ha acabado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y creo que lo que tenemos que asumir es la decisión que tome", añadió.

Sánchez pronunció estas palabras en un encuentro sobre los fondos europeos organizados por la agencia Efe en la que también respondió sobre llegada de Joe a la presidencia de Estados Unidos.

"La victoria de Biden representa la victoria de la democracia frente a la ultraderecha", destacó.

Entrando en materia de los fondos europeos, el presidente destacó que España cuenta con un tejido empresarial y un sector público capaces de gestionar de manera óptima los fondos europeos de reconstrucción.

No obstante, reconoció que la absorción de los fondos será un reto. "Se dice que solo absorbemos el 38 % de los fondos europeos, es una verdad a medias". Según explicó, España "ejecuta todo" y "no ha devuelto ni un solo euro", aunque admitió que no siempre se hace a tiempo.

El presidente fue muy insistente en este acto en la idea de los consensos y en la importancia de que todas las grandes decisiones que ha ido tomando el Gobierno en el plano económico hayan contado en el respaldo de sindicatos y patronal. En el plano parlamentario, invitó al PP a "redefinir" su estrategia para "hacer útil" su labor de oposición.