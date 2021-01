Directo | Andalucía pide a los ciudadanos un toque de queda "voluntario" a partir de las 20 horas

Publicada el 21/01/2021 a las 09:07 Actualizada el 21/01/2021 a las 13:45

El Ministerio de Sanidad notificó este miércoles 41.576 nuevos casos de coronavirus, lo que supone un nuevo récord de contagios desde el comienzo de la pandemia. Se ha sobrepasado la anterior cifra récord, alcanzada el pasado 15 de enero, cuando se comunicaron 40.197 nuevas infecciones.

Sigue en infoLibre toda la actualidad de este jueves.

13.44. Aguado critica que en vez de dar "más herramientas" a las CCAA se vaya a los tribunales: "No entiendo esta cogobernanza". El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha criticado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en vez de dar "más herramientas" a las comunidades autónomas para gestionar la pandemia "correctamente" se les "lleve a los tribunales". "No entiendo qué entiende el Gobierno de España por cogobernanza, cuando hay 15 autonomías que piden expresamente más herramientas lo lógico no es llevarlo a los tribunales sino facilitar esas herramientas", ha censurado el también portavoz del Ejecutivo madrileño durante una visita al equipo de fútbol femenino del Atlético de Madrid.

13.40. El consejero de Madrid pide al Gobierno de España que "reaccione": "Cuando actúa lo hace por interés político". El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido al Gobierno de España que "actúe" ante la situación "tan complicada" que vive el Sistema Nacional de Salud y le ha sugerido que tiene que "reaccionar" aunque "no lo ha hecho hasta ahora y vemos difícil que lo haga ahora". Durante su comparecencia en la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno monográfico de este jueves sobre la situación del covid-19, el consejero ha relatado que en el Consejo Interterritorial de ayer pudieron ver "que el Gobierno de Sánchez sigue parado" y la Comunidad de Madrid, al igual que otras comunidades, "solicitó instrumentos" para poder, dentro del ámbito de sus competencias, "tener capacidad de actuación".

13.35. Logroño reduce tasas de terrazas y basuras para la hostelería y el IBI para el comercio por el nuevo cierre. El Ayuntamiento de Logroño ha decidido implementar una reducción de las tasas de terrazas y de basuras para la hostelería en la ciudad y del IBI para el comercio, para compensar el impacto que va a tener en estos sectores el nuevo cierre decretado desde este viernes y hasta el 23 de febrero por el Gobierno riojano para frenar la evolución del coronavirus en la comunidad. El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, en una comparecencia ante los medios de comunicación, junto a los concejales Kilian Cruz, Iván Reinares, Eva Tobías Olarte y Esmeralda Campos, ha detallado las medidas en la ciudad ante las nuevas restricciones.

13.35. Murcia abre una información al sanitario que firma un escrito justificando la vacunación de la alcaldesa de Molina. El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha abierto una información reservada al sanitario que firma un escrito justificando la vacunación de la alcaldesa de Molina, Esther Clavero, según informaron fuentes de la Consejería de Salud en un comunicado. El SMS ha hecho este anuncio después de las declaraciones de la alcaldesa en rueda de prensa y de que el Ayuntamiento de Molina de Segura hiciera público un informe médico en el que el coordinador del centro de salud 'Antonio García', Emilio Macanas, asegura que en el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus "se creyó conveniente" administrarle la vacuna a Clavero.

13.29. Aguado cree que las zonas básicas de salud "funcionaron" en la segunda ola, pero que la cepa británica podría "replantear algunas cosas". El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este jueves que el modelo de restricciones por zonas básicas de salud (ZBS) fue "eficaz" en la gestión de la segunda ola, pero ha advertido de que la nueva variante británica del covid-19 podría hacer "replantearse cosas" según cómo esté impactando. "(Las ZBS) Nos han funcionado y hemos sido capaces de capear la segunda ola de forma razonablemente bien y si en la tercera hubiera que tomar más medidas, lo haríamos. Ahora hay una nueva variante, esta variante británica, que puede hacernos replantearnos algunas cosas y hay que estudiar con detenimiento cómo está impactando en la Comunidad de Madrid", ha indicado el vicepresidente regional durante una visita al equipo femenino del Atlético de Madrid.

13.22. Cs pide la dimisión del consejero de Sanidad de Ceuta por haberse vacunado y decir que le obligaron. Ciudadanos ha exigido este jueves la dimisión del consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero, del PP, por haberse vacunado del coronavirus "cuando no le correspondía" y haberlo justificado diciendo que le obligaron a hacerlo. "Dice que se vacunó cuando no le correspondía porque le 'obligaron' y además siembra dudas sobre las vacunas. Un comportamiento inaceptable y otro episodio más en el escándalo de la caja B de vacunas del bipartidismo. Debe dimitir inmediatamente", ha escrito el portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

12.48. Castilla y León permite pasear perros más allá de las 20.00 horas un máximo de 30 minutos y hasta 500 metros del domicilio. La Junta de Castilla y León permitirá sacar a pasear a los perros más allá de las 20.00 horas, cuando entra en vigor el nuevo toque de queda impuesto en la Comunidad para tratar de frenar la pandmia de covid-19, aunque por un tiempo máximo de 30 minutos y sin alejarse más de 500 metros del docmicilio. Así lo ha actualizado la Junta de Castilla y León en la guía de preguntas y respuestas sobre la alerta sanitaria vigente en la Comunidad a causa de la pandemia.

Actualizada la Guía de aplicación por niveles de alerta en #CastillayLeón, con respuestas a dudas frecuentes:

Salidas con perros

️Limitación de personas en mesas en hostelería

Horario de academias y supermercados

Bodas civiles

⛹Actividad deportivahttps://t.co/zdOR3a7GIz pic.twitter.com/uCBJpy6opI — Junta de Castilla y León (@jcyl) January 21, 2021

12.37. El consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta dice que se vacunó porque se lo pidieron los técnicos. El consejero de Sanidad y Gobernación del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero (PP), ha asegurado este jueves que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad del coronavirus, como otros nueve altos cargos y trabajadores del área que dirige, "sin saltar ningún protocolo o estrategia", sino "como personal de Salud Pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia". "Yo no quería vacunarme, a mí no me gustan las vacunas, pero mis técnicos me lo recomendaron y me lo pidieron, me dijeron que si no lo hacía ellos tampoco, también por mi vulnerabilidad con mi diabetes, mi corazón y mi tensión", ha dicho este miembro del Ejecutivo local, que ha descartado que valore presentar su dimisión.

12.32. Duque está convencido de que no hay ningún problema con las jeringuillas porque está "perfectamente planificado". El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, se ha mostrado convencido de que no hay ningún problema con las jeringuillas para vacunar contra la covid-19 en España porque todo está "perfectamente planificado" desde hace meses. Duque, que se encuentra en el País Vasco este jueves para visitar empresas innovadoras punteras y que ha mantenido un encuentro con Confebask en Bilbao, ha señalado que no le consta y le extraña que haya un déficit de jeringuillas para la vacunación contra la pandemia, después de que se hayan difundido informaciones sobre que esta ha sido causa de que se hayan perdido miles de dosis de la vacuna de Pfizer.

12.21. Andalucía pide a los ciudadanos un toque de queda "voluntario" a partir de las 20 horas. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha pedido este jueves a los andaluces que de "forma voluntaria y solidaria" se queden en casa a partir de las 20.00 horas. Así lo ha solicitado al inicio de su intervención en un Pleno extraordianrio del Parlamento andaluz y un día después de que el Consejo Interterritorial de Salud rechazase esta petición de la Junta.

12.15. Fiscalía cree que entre el 6 y el 8% de los internos de residencias han podido fallecer desde marzo por covid. La fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, ha dado cuenta este jueves en rueda de prensa de la actividad desarrollada por su departamento por la afectación en residencias por la pandemia de covid, señalando que desde el pasado mes de marzo se han abierto en el ámbito penal un total de 441 diligencias, de las que actualmente se encuentran en trámite 209, 112 de ellas en Madrid. En cuanto a los motivos de denuncia recibidas, el 42% (un total de 189) lo han sido por homicidios por imprudencia y un 36% de tipo general por la situación de las Residencias (163).

12.04. Madrid está "ultimando la regulación" para que los MIR puedan ser trasladados al Isabel Zendal. La Comunidad de Madrid está "ultimando la regulación" para que los MIR (Médico Interno Residente) puedan ser trasladados al Hospital Enfermera Isabel Zendal de forma voluntaria "dentro de su ciclo formativo". Tal y como ha avanzado 'elDiario.es', fuentes de la Consejería de Sanidad han informado de que "se está ultimando la regulación" para poder llevar a cabo "rotaciones voluntarias de residentes que quieran ir al hospital y hacerlo de una manera programada dentro de su ciclo formativo". Se va a regular "a través de las Comisiones de Docencia", han indicado las citadas fuentes.

El Gobierno de Ayuso está "ultimando una regulación" para que los residentes puedan ser trasladados al Zendal durante dos meses y alega que es una convocatoria "voluntaria" https://t.co/E6u3itzvCn Por @FatymaCaballero y @Sofi_pm — elDiario.es (@eldiarioes) January 21, 2021

11.54. Los farmacéuticos dicen que la vacunación va bien pero "faltan vacunas" y ofrecen a las CCAA su colaboración. El presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha asegurado que el proceso de vacunación va "relativamente bien" en España pero "faltan vacunas" y ha ofrecido a las administraciones la colaboración del sector en esta materia. En un encuentro con periodistas para hacer balance del año 2020 y repasar los principales desafíos que presenta el año 2021, Aguilar ha informado de que, por ejemplo, en Castilla y León han colaborado en la campaña de la gripe y ha permitido derivar desde las farmacias a los centros de salud a 300.000 pacientes, lo que supone unos 10.000 al día.

11.52. Cierre perimetral desde el sábado en todas las ciudades andaluzas de más de 100.000 habitantes salvo Sevilla. Todas las ciudades andaluzas de más de 100.000 habitantes salvo Sevilla tendrá activado el cierre perimetral desde el próximo sábado 23 de enero al registrar este jueves una tasa de incidencia del coronavirus superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, límite establecido por la Junta en sus últimas restricciones para decretar esta restricción. Hasta el pasado lunes, todas capitales andaluzas menos Jaén y Sevilla superaban la tasa de 500 casos junto a otras tres ciudades con más de 100.000 habitantes, Jerez de la Frontera (Cádiz), Marbella (Málaga) y Dos Hermanas (Sevilla). Este jueves también registran una tasa por encima de 500 positivos en 14 días Jaén, con 639,8, y Algeciras (Cádiz), con 552,7.

Evolución de la incidencia acumulada en #Andalucía.

Casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes. #COVIDー19 ✅ pic.twitter.com/AsGOLmMiXZ — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) January 21, 2021

11.47. Nuevo máximo de contagios detectados con más de 1.700 en Galicia, que suma otros 50 hospitalizados en 24 horas. Más de 1.700 contagios de covid-19 fueron detectados en las 24 horas en Galicia, 1.354 de ellos confirmados por prueba PCR, lo que supone un nuevo máximo de la pandemia, que también fija un nuevo techo en la comunidad en cuanto al número de casos activos, que rompen el umbral de los 16.000 al sumarse al cómputo 1.055 en solo un día. Y todo ello en un contexto en el que la presión sobre los hospitales sigue disparada. Este jueves, según los datos ofrecidos por la Consellería de Sanidade, suben en 50 los ingresados por coronavirus, lo que deja la cifra total de hospitalizados en 879, 135 de ellos en cuidados intensivos (tres más que en la jornada previa).

11.44. Andalucía registra un nuevo récord con 7.409 positivos, suma 54 muertes y su tasa sube hasta 740. Andalucía suma este jueves 21 de enero 7.409 casos de coronavirus Covid-19, la mayor cifra diaria registrada durante toda pandemia, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 54 muertes, seis menos que la víspera y 25 más que los fallecidos hace siete días. La comunidad ha aumentado su tasa de incidencia de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días hasta 740,5, cifra que es 66,2 puntos superior a los 674,3 del miércoles y 335,4 puntos más que hace siete días (405,1).

11.42. El PP cree que el Gobierno no modifica el decreto para adelantar toque de queda para no comparecer Sánchez en el Congreso. El secretario regional del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez, cree que desde el Gobierno central no se quiere aprobar una modificación del actual decreto del estado de alarma para permitir adelantar el toque de queda, algo que han reclamado 15 comunidades en el Consejo Interterritorial, para evitar que el presidente Pedro Sánchez acuda al Congreso a dar explicaciones de la gestión de la pandemia. Así lo ha manifestado Vázquez en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en Segovia donde ha aprovechado para pedir al PSOE de Castilla y León "altura de miras y unidad" ante la pandemia y si no quieren "copiar" nada del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que al menos lo hagan del presidente socialista de Castilla-La Mancha, quien ayer reclamó al Gobierno un comité de emergencia nacional para hacer frente a una situación que está provocando cientos de muertos a diario.

11.19. El servicio telemático de apoyo psicológico para sanitarios afectados por el covid-19 se amplía seis meses más. Los Consejos Generales de Médicos, Enfermería y Psicología de España, junto al Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación Galatea -del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña-, prolongarán hasta junio el servicio Telemático de Apoyo Psicológico (TAP) para los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la situación de covid-19. Ante la evolución de la pandemia por Covid-19, estas organizaciones han acordado la ampliación de este servicio gratuito a disposición de todos los sanitarios afectados por la pandemia. Bajo el objetivo compartido de "cuidar al que cuida", el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, a través de su Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), insiste en la importancia de acudir a este recurso de apoyo psicológico a través del teléfono gratuito 900 670 777, que está disponible los siete días de la semana en horario de 9 a 22 horas.

11.03. Arrimadas cree que el Gobierno se resiste a endurecer medidas porque teme un retraso de las elecciones catalanas. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho este jueves que, en su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez se resiste a que las comunidades autónomas puedan endurecer las medidas frente al coronavirus porque teme un aplazamiento de las elecciones catalanas y porque no quiere llevar al Congreso una nueva modificación del decreto del estado de alarma. En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha afirmado que ve dos motivos que explican que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, descartara este miércoles la reclamación de gran parte de las comunidades autónomas de modificar el decreto del estado de alarma para adelantar el toque de queda más allá de las 22.00 horas o incluso para aplicar un confinamiento domiciliario.

DIRECTO| Preguntamos a @InesArrimadas, presidenta de @CiudadanosCs, por la actualidad política en Cataluña



"Un motivo para no adelantar el toque de queda son las elecciones catalanas"#21EneroESp



▶https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/QHBTFm23IR — Espejo Público (@EspejoPublico) January 21, 2021

11.03. Cuatro detenidos y ocho ertzainas y un viandante heridos, en los altercados en la Parte Vieja de San Sebastián. Cuatro personas fueron detenidas y, además, ocho ertzainas y un viandante resultaron contusionados en los altercados registrados este miércoles en la Parte Vieja de San Sebastián, en los que varios individuos arrojaron objetos contundentes contra la Policía Municipal y la Ertzaintza. Los arrestos se practicaron durante la tarde y noche en la Plaza de la Constitución y en la calle San Juan de San Sebastián, así como en vías aledañas. Los detenidos son dos jóvenes de 18 años, otro chico de 21 y un cuarto hombre de 31 años. En el marco de los enfrentamientos, resultaron contusionados ocho agentes de la Ertzaintza, uno de los cuales tuvo que ser atendido en un centro hospitalario, todos ellos heridos leves. Además, otra persona, un viandante ajeno a los disturbios, tuvo que ser trasladada hasta el Hospital de Donosti por contusiones, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

10.59. Ciudadanos propondrá que los partidos se comprometan a cesar a los políticos que se salten el protocolo de vacunación. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado este jueves que su partido llevará a todos los parlamentos de España una propuesta para que las formaciones se comprometan a cesar a los dirigentes que se salten el protocolo de vacunación y accedan antes de tiempo a la dosis. En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Arrimadas ha apostado por la "transparencia" en la vacunación después de la "preocupación e indignación" provocada por el caso del consejero de Salud murciano, Manuel Villegas, que presentó este miércoles su dimisión después de la polémica suscitada por su vacunación contra lel covid-19. Precisamente, la líder de Cs ha destacado que, de no ser por el papel de su partido en la Región de Murcia, Villegas todavía "estaría en su puesto". "Si el PP tuviera mayoría absoluta, que nadie tenga duda de que seguiría con la mayor tranquilidad. Nuestro papel es importante, porque no vamos a pasar ni una", ha sostenido.

10.36. El covid-19 causa más de 17.400 muertos en el último día, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. La pandemia de coronavirus ha causado más de 17.400 muertos en todo el mundo durante el último día, lo que supone una nueva cifra máxima desde el inicio de la pandemia, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins y publicados a través de su página web. El centro ha indicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 17.405 muertos y 689.683 contagios a nivel mundial, lo que sitúa los totales en 2.075.902 y 96.906.712, respectivamente, mientras que 53.431.108 se han recuperado hasta la fecha del covid-19.

10.25. La vacuna del CSIC más adelantada contra el covid-19 muestra una eficacia del 100% en ratones. El proyecto de vacuna para el SARS-CoV-2 que dirigen los virólogos Mariano Esteban y Juan García Arriaza, el más adelantado de las tres vacunas contra el COVID-19 que se están desarrollando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha mostrado una eficacia del cien por cien en ratones, según un estudio publicado en la revista científica 'Journal of Virology.' En concreto, el candidato vacunal MVA-CoV-2-S, que usa como vehículo el virus vaccinia modificado de Ankara (MVA) para transportar una proteína del SARS-CoV-2 (la proteína S) que estimule la defensa inmunitaria contra el coronavirus, ha probado su eficacia en modelos animales y, por tanto, está listo para seguir avanzando hacia las pruebas clínicas.

10.08. El PP de Molina de Segura (Murcia) exige a la alcaldesa que "asuma su responsabilidad" por haberse vacunado. El portavoz y presidente del Partido Popular de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha afirmado que "es el momento de que la alcaldesa, Esther Clavero, asuma su responsabilidad política por vacunarse contra rl covidsaltándose el protocolo sanitario establecido por el Ministerio de Sanidad". El Partido Popular de Molina de Segura considera que la alcaldesa "ha mentido a la ciudadanía, además de vacunarse contra el covid-19, cuando no le correspondía y saltándose el protocolo establecido que regula la administración de la vacuna", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

10.06. Page cree que PP apoyaría modificar estado de alarma si no estuviera tan expuesto a la "atomización" de la derecha. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que en caso de acordarse una modificación del estado de alarma en España para endurecer medidas contra el coronavirus como adelantar el toque de queda, el PP estaría más en disposición de apoyar la propuesta si no estuviera tan expuesto a la "atomización" de la derecha y de su espectro político. En una entrevista con Televisión Española recogida por Europa Press, el líder del Ejecutivo castellanomanchego ha insistido en que los 'populares', "sin el condicionamiento de otros partidos, quizá se avendría más a planteamientos razonables".

10.03. Hungría se convierte en el primer país de la UE en aprobar la vacuna Sputnik V y la de Astrazeneca. Hungría se ha convertido en el primer país miembro de la Unión Europea (UE) en aprobar el uso de la vacuna desarrollada en Rusia, conocida como Sputnik V, al tiempo que ha autorizado igualmente la utilización de la producida por AstraZeneca. Según las informaciones recogidas por el portal húngaro de noticias Origo, Hungría podría convertirse así en el primer país de la UE en el que se llevan a cabo vacunaciones con estos fármacos. La vacuna de AstraZeneca está en uso en Reino Unido, pero la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aún no ha dado su visto bueno.

9.55. El 13% de negocios de hostelería no ha rescatado del ERTE a ningún trabajador y un tercio ha hecho despidos. Casi el 13% de los negocios de transporte y hostelería aún no ha podido rescatar del ERTE a ningún trabajador y prácticamente un tercio (33,8%) ha tenido que despedir o no renovar contratos con la llegada de la 'nueva normalidad'. Así lo reflejan los datos de un módulo de opinión sobre el impacto del covid realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el marco de la publicación del indicador de confianza empresarial. Durante el estado de alarma, un 38,9% de los establecimientos empresariales solicitó un ERTE para todos o parte de sus trabajadores, porcentaje que en el caso de transporte y hostelería alcanzó el 52%.

8.27. Alemania suma nuevamente más de mil muertos en un día y se acerca al umbral de los 50.000 fallecidos. Las autoridades de Alemania han confirmado este jueves nuevamente más de mil muertos durante el último día a causa del coronavirus, con lo que el país europeo se acerca al umbral de los 50.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 20.398 casos y 1.013 fallecidos, lo que sitúa los totales en 2.088.400 y 49.783, respectivamente.

8.22. Los líderes UE hablan este jueves de acelerar la vacunación y coordinarse mejor entre amagos de cerrar fronteras. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea vuelven este jueves a reunirse por videoconferencia para tratar de mejorar la coordinación frente al repunte de contagios por coronavirus y acelerar las campañas de vacunación, en un momento en el que varios de ellos barajan el cierre de sus fronteras pese a las llamadas de Bruselas para no dar ese paso. A falta de decisiones formales, el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, quiere centrar la discusión en cuestiones ya debatidas pero que no han logrado aún consensos claros, como el reconocimiento mutuo de pruebas diagnósticas, tanto PCR como test de antígenos.