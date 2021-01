Cataluña pone rumbo al 14F por vía judicial y Sánchez prepara el relevo inminente de Illa

Publicada el 22/01/2021 a las 06:00

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de mantener de forma cautelar la convocatoria de elecciones al Parlament para el 14 de febrero, tras recibir los argumentos de la Fiscalía y la Generalitat, conocida este jueves, obliga a los partidos a continuar con la maquinaria electoral como si los comicios fuesen a celebrarse en la fecha original. La Sala ha acordado acortar los trámites de la demanda "por razones de urgencia" y ha dado a las partes cuatro días para presentar alegaciones antes de la resolución definitiva, algo que el tribunal prevé publicar, como tarde, el 8 de febrero. Con estos plazos sobre la mesa, la campaña arrancaría casi con total seguridad sin pronunciamiento del tribunal a las 00.00 horas del viernes 29 de enero. En el caso de Salvador Illa, ministro de Sanidad y candidato de los socialistas de Cataluña, esto implica que la cuenta atrás para su salida del Gobierno ha comenzado ya. Salvo sorpresas de última hora, esta será su última semana completa al frente de la cartera ministerial.

Fue él mismo quien aseguró cuando fue elegido candidato tras el paso atrás de Miquel Iceta que estaría al frente de las responsabilidades del ministerio hasta el arranque de la campaña. Y ha sido Iceta este jueves el que, en la rueda de prensa convocada para valorar las novedades judiciales, señaló en varias ocasiones que Illa cumplirá con su compromiso. No quiso fijar el día concreto ni dar más detalles de la que será la primera crisis de Gobierno de la legislatura. Pero subrayó que "el compromiso se mantiene y se verificará en la próxima semana". Las fuentes consultadas ubican su marcha el miércoles o jueves, por lo que el martes sería el último Consejo de Ministros al que asistiría como máximo responsable de Sanidad.

¿Y si hay de nuevo cambios sobre la fecha una vez que la decisión del TSJC sea definitiva? "Si hay cambios ya se decidirá en cada momento. Habrá mucha tarea por hacer. Ya se irá viendo", respondió a los periodistas Iceta tras haber leído una breve declaración con la posición del PSC respecto a la decisión del TSJC que se había conocido por la mañana. Con los plazos fijados por el tribunal para resolver, cabe la posibilidad de que la semana que viene arranque la campaña y que finalmente la fecha de celebración de los comicios no sea la del 14F.

Los magistrados del TSJC han adelantado el fallo, pero los argumentos de la resolución que resuelve sobre las medidas cautelares planteadas en los seis recursos presentados contra el aplazamiento electoral a mayo se conocerán este viernes. Será este día cuando se notifique a las partes afectadas –Generalitat, Fiscalía y recurrentes–, que tendrán cuatro días para presentar alegaciones. Al ser sábado y domingo inhábiles en la Administración de Justicia, dicho plazo no empezaría a contar hasta el próximo lunes y terminaría oficialmente el jueves, justo un día antes del inicio de la campaña.

Los jueces han acortado los plazos para los recursos de las partes conscientes de la urgencia del procedimiento para dar una solución definitiva al contencioso planteado tras el aplazamiento de los comicios el viernes pasado. De los ocho días habituales, han previsto cuatro. En caso de que las partes agoten el plazo, la campaña electoral comenzaría según lo previsto inicialmente. Una campaña que se podría interrumpir si el TSJC resolviera sobre el fondo de la cuestión dando la razón a la Generalitat y aceptando la suspensión de la fecha elegida para acudir a las urnas. En caso contrario, esto es, si se resolviera a favor de los recurrentes, todo el proceso seguiría su curso y Cataluña votaría el 14 de febrero.

La marcha de Illa del Gobierno implica, evidentemente, su sustitución. La idea inicial en la Moncloa cuando el PSC pulsó el botón de la operación Illa era limitar los cambios al máximo, pero dar también con ellos una salida a Miquel Iceta después del gesto de apartarse para permitir el regreso de Illa a Barcelona. La operación que más convencía al entorno de Pedro Sánchez era la de ubicar a Carolina Darias, responsable de Política Territorial y Función Pública, al frente de Sanidad. Darias ha acompañado en los últimos meses a Illa a las conferencias interterritoriales de Salud, el órgano en el que están representado el Gobierno y las comunidades autónomas y que, en el marco de la crisis del covid-19, se reúne todos los miércoles. También ha estado presente en todas las ruedas de prensa posteriores a estas reuniones.

Para cubrir la vacante que dejaría Darías, todas las miradas se dirigen a Iceta. No sería la primera vez que Sánchez diseña un viaje a Madrid para el catalán. No fue posible cuando pensó en él como futuro presidente del Senado y ahora tiene en su mano, de nuevo, su incorporación a la política nacional. Además, vendría a ocupar la cuota del PSC que Illa deja vacante en el Consejo de Ministros [aquí, todas las claves].

Las fuentes consultadas por infoLibre coinciden en que, si bien Pedro Sánchez ha tenido tiempo de madurar en las últimas semanas otro tipo de cambios, este sigue siendo el escenario con más posibilidades a día de hoy.

Quien tome las riendas de Sanidad tendrá que hacer frente a los estragos de la tercera ola de la pandemia y a la consolidación de la campaña de vacunación con las comunidades autónomas, de todo signo político, demandando al Gobierno herramientas para poner en marcha restricciones más duras.

Iceta no quiso pronunciarse en la rueda de prensa sobre los cambios que Sánchez podría introducir en el Gobierno a partir de la marcha del todavía ministro de Sanidad.

El CIS y la 'operación Illa'

Respecto a las declaraciones del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, sobre la incertidumbre que provocará en el inicio de la campaña electoral el hecho de que el TSJC no haya resuelto todavía el fondo del asunto, Iceta le reprochó que si se ha producido alguna incertidumbre "es por culpa del Govern porque ha hecho mal sus deberes".

"No hay incertidumbre, lo que hay es un Govern haciendo mal las cosas. Ya les habíamos advertido de los problemas jurídicos que traería el decreto", abundó en la misma idea. Y añadió: "El Govern lo que hizo fue anular las elecciones previstas y decir que quizás el 30 de mayo pueda convocar otras. Tampoco está claro que tenga capacidad de convocatoria electoral un gobierno que no tiene presidente. Estamos ante una situación absolutamente distinta a la del País Vasco y Galicia".

La última decisión del TSJC coincidió con la publicación del sondeo preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre Cataluña con muy buenos datos para los socialistas. Según la encuesta, la operación Illa catapultaría al PSC y ganaría las elecciones en votos y escaños –el 23,9% de los votos válidos y 30-35 escaños–. Esta subida viene a confirmar la tendencia de lo reflejado en otros sondeos previos.

"O Illa, o más de lo mismo", resumió Iceta haciendo hincapié en que los datos del CIS coinciden con los de los sondeos publicados en los medios de comunicación "en los últimos días y semanas".

Dudas con el voto CERA

La incertidumbre política en la que está sumida Cataluña desde que el TSJC aceptó suspender de forma urgente el aplazamiento de las elecciones ha tenido incidencia directa en todos los preparativos que se habían estado haciendo para los comicios, puesto que el decreto de la Generalitat del viernes pasado que trasladó la fecha al 30 de mayo también los había dejado sin efecto. Cuatro días después, hubo que retomarlos ante la posibilidad de que el tribunal decida mantener el 14 de febrero. Así, por ejemplo, el martes pasado debían haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las candidaturas definitivas para las elecciones, por lo que las juntas electorales provinciales de Cataluña volvieron a poner en marcha la maquinaria para aprobar las listas en un corto espacio de tiempo. La oficina del censo electoral también había parado la revisión de los avales de aquellos partidos que querían presentarse y ahora no tienen representación parlamentaria, por lo que también se debió retomar este proceso. Asimismo, los ayuntamientos no habían empezado el proceso de sorteo de las mesas electorales, por lo que, según fuentes parlamentarias, todos recibieron un correo electrónico de la Generalitat para que llevaron a cabo la elección este miércoles.

Según las fuentes consultadas, todos estos trámites se han solventado en los últimos días, pero aún hay dudas sobre qué ocurrirá con las solicitudes de voto por correo que se habían registrado antes del decreto de suspensión, es decir, antes del 16 de enero. Es una duda que la Generalitat deberá resolver, si esas peticiones siguen siendo válidas o si, por el contrario, los solicitantes han de volver a hacer los trámites, aunque desde la Junta Electoral Central (JEC) opinan que no deberían presentarse mayores problemas en este aspecto, puesto que podrían seguir aceptándose las peticiones ya realizadas.

En lo que sí tiene dudas la JEC es en lo que respecta al voto de las personas electoras residentes en el extranjero (CERA). Fuentes del organismo explican a infoLibre que el plazo para solicitarlo se suspendió con el decreto del viernes pasado y ahora ya no se podría volver a abrir porque el periodo habilitado para ello habría terminado el miércoles si no se hubieran suspendido los comicios. Es un asunto que la JEC discutirá en su reunión de este mismo viernes y valorará si se puede abrir un nuevo plazo extraordinario para todos aquellos votantes que no hubiesen llegado a tiempo.

El Govern no se mueve

Mientras los partidos están a menos de una semana para el arranque de la campaña, la consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, defendió la validez del decreto suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que aplazó las elecciones del 14 febrero al 30 de mayo, y mantuvo que "el Govern no se plantea ni un nuevo decreto ni una nueva fecha electoral que no sea la fijada".

En rueda de prensa telemática desde el Palau de la Generalitat, señaló que por ahora no pueden tomar una decisión al respecto y que esperarán a que el TSJC resuelva el asunto de forma definitiva, informa Europa Press.