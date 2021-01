La ridícula justificación de por qué se vacunó el consejero de Sanidad de Ceuta: "Yo no quería"

Publicada el 21/01/2021 a las 12:59 Actualizada el 21/01/2021 a las 16:32

"Yo me puse la vacuna hace 3 ó 4 días, y yo no quería vacunarme y no tengo ni idea de cuándo me tendría que vacunar", ha respondido a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa de este jueves acerca de la polémica de si él y otros altos cargos de la consejería se habían adelantado al protocolo y se han colado en la lista de vacunación.

El consejero de Sanidad y Gobernación del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero (PP), ha asegurado este jueves que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad del coronavirus, como otros nueve altos cargos y trabajadores del área que dirige, "sin saltar ningún protocolo o estrategia", sino "como personal de Salud Pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia".

"Yo no quería vacunarme, a mí no me gustan las vacunas, pero mis técnicos me lo recomendaron y me lo pidieron, me dijeron que si no lo hacía ellos tampoco, también por mi vulnerabilidad con mi diabetes, mi corazón y mi tensión", ha dicho este miembro del Ejecutivo local, que ha descartado que valore presentar su dimisión, informa Europa Press.

Guerrero, que compagina su cargo con el ejercicio de la medicina privada desde hace algo más de un año, ha subrayado que "el Ministerio incluye al personal de Salud Pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia entre los colectivos a inmunizar con prioridad y eso se ha seguido al pie de la letra".

"Si analizamos ese epígrafe de la Estrategia Nacional debo decir que soy personal sanitario de la Consejería, así como la máxima autoridad de Salud Pública, e intervengo en la gestión directa de la crisis sanitaria", ha señalado el consejero. "Llevo casi un año gestionando esta pandemia en primera línea: he estado en las trincheras, me he remangado, y nadie puede negármelo", ha aseverado.

"Si yo hubiera hecho mal, no seguiría aquí, pero no he incumplido ningún protocolo, no he alterado la Estrategia del Ministerio y no ha hecho nada malo", ha insistido al ser preguntado por si prevé abandonar su cargo y se ha negado a "comparar" su caso con el de su homólogo murciano que dimitió este miércoles.

Cerca de un centenar de trabajadores de la Consejería de Sanidad han firmado este jueves una carta pública en la que le muestran su "apoyo" porque "es uno más del equipo, arrima el hombro tanto como cualquier otro, trabaja codo con codo con nosotros para salir de esta pesadilla cuanto antes y tiene que seguir haciéndolo".

El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha pedido al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que cese "de inmediato" al consejero "si es cierto que se ha vacunado" y que abra un expediente "para la depuración de responsabilidades".

Cs pide que dimita

Ciudadanos ha exigido este jueves la dimisión del consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero, del PP, por haberse vacunado del coronavirus "cuando no le correspondía" y haberlo justificado diciendo que le obligaron a hacerlo.

"Dice que se vacunó cuando no le correspondía porque le 'obligaron' y además siembra dudas sobre las vacunas. Un comportamiento inaceptable y otro episodio más en el escándalo de la caja B de vacunas del bipartidismo. Debe dimitir inmediatamente", ha escrito el portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Bal ha afirmado que "los casos de políticos que abusan de su poder para vacunarse son indignantes y no se pueden repetir". Por ello, Ciudadanos va a llevar una propuesta a todos los Parlamentos autonómicos para que los distintos partidos se comprometan a apartar de sus cargos a quienes acceden a la vacuna antes de que les toque según el protocolo establecido.

Un partido de la oposición en la Asamblea de Ceuta pidió explicaciones el miércoles al Gobierno de Juan Vivas (PP) sobre por qué el consejero de Sanidad había recibido ya la primera dosis de inmunización contra el covid-19.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, dijo el miércoles que el consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, debía dejar su cargo por "saltarse la cola" para ponerse la vacuna contra el coronavirus, e instó al presidente autonómico, Fernando López Miras (PP), a destituirle si no se marchaba. Unas horas después, se produjo la dimisión del consejero en el Gobierno de coalición del PP y Cs.

Para Arrimadas, es "muy grave" que algunos cargos políticos se hayan vacunado antes de que les toque mientras muchas personas mayores, profesionales sanitarios y otros colectivos siguen esperando su turno, y por ello reclamó la dimisión de todos los que hayan incurrido en ese comportamiento, incluidos varios alcaldes del PSOE.