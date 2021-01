Podemos difunde un vídeo con la defensa de Iglesias de las pensiones: "Tenemos palabra, en la oposición y el gobierno"

Publicada el 21/01/2021 a las 15:23 Actualizada el 21/01/2021 a las 15:31

Podemos ha difundido este jueves en redes sociales un vídeo en el que reivindica la defensa de las pensiones por parte del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, tanto en su etapa en la oposición como en el actual Ejecutivo de coalición.

"Tenemos palabra. En la oposición y en el Gobierno las pensiones se defienden", expone el partido en su cuenta oficial en Twitter para adjuntar el vídeo con varias intervenciones de Iglesias.

Tenemos palabra. En la oposición y en el Gobierno las pensiones se defienden. ✊ pic.twitter.com/3U7M2DQmIr — PODEMOS (@PODEMOS) January 21, 2021

La pieza comienza con un fragmento de una rueda de prensa en 2017 sobre su apuesta por un proyecto de ley para "blindar" pensiones dignas, al ser un derecho constitucional.

En esa línea recoge una intervención del líder de Podemos, ya en 2018, que en el Pleno del Congreso vuelve a reivindicar, entonces ante el Gobierno del PP, que garantizara las pensiones públicas. También incluye una parte de una comparecencia ante los medios ese mismo año para ensalzar la movilización del colectivo de pensionistas, descanto que también hicieron posible la moción de censura al expresidente Mariano Rajoy.

El vídeo recoge dos intervenciones recientes del vicepresidente, entre las que se encuentra la entrevista al programa Salvados, en la que enfatizó que el acuerdo de gobierno con el PSOE era "cristalino" y recogía una revalorización de las pensiones, lo que era incompatible con "cualquier recorte".

Lo hacía en alusión a la posibilidad de ampliar el cómputo de las pensiones de 25 a 35 años en el plan de reformas que el Gobierno debía mandar a Bruselas, algo que no se incluyó en las fichas técnicas remitidas por Moncloa.

Tras confirmarse que esa opción no se remitió, Iglesias se mostró satisfecho al confirmarse que no había finalmente "ningún recorte de pensiones". "Si alguien ha ganado la batalla son los pensionistas del presente y los pensionistas del futuro. Esto no es una victoria de Unidas Podemos ni de Pablo Iglesias; que las pensiones se vayan a revalorizar es una victoria de la sociedad", dijo en declaraciones a Antena 3, que incluye el vídeo de Podemos.

Tensión sobre las pensiones

La cuestión de aumentar el cálculo de las pensiones fue objeto de polémica durante las últimas semanas. Desde Unidas Podemos dejaron claro que no apoyarían ninguna reforma en ese sentido y advirtieron incluso de que si llegaba al Congreso no lo apoyarían, aunque estaban convencidos de que no pasaría.

Y es que un borrador del Gobierno sobre el Plan de Reformas e Inversiones, al que tuvo acceso Europa Press, incluía la propuesta de elevar la edad del cómputo de la pensión de jubilación de 25 a un máximo de 35 años de manera progresiva, medida que finalmente no se remitió a Bruselas.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró ayer que esa ampliación del periodo de cálculo era una medida que "ni ha existido ni va a existir".