Publicada el 22/01/2021 a las 09:03 Actualizada el 22/01/2021 a las 13:03

Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 44.357 nuevos casos de covid-19, lo que supone el récord en un solo día de la pandemia, superando al día anterior.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este viernes.

13.00. Yolanda Díaz dice que los políticos que se salten la vacunación "deben dimitir con rapidez": "En esto no hay partidos". La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que todos los dirigentes políticos que se salten los protocolos y se apliquen la vacuna contra el covid-19 antes de tiempo "deben dimitir con rapidez" porque en esta cuestión "no hay partidos". "Todos somos iguales", ha asegurado. Díaz se ha expresado así en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, después de la dimisión del consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, después de conocerse que se saltó los protocolos de vacunación.

13.00. Zinedine Zidane da positivo en covid-19. El entrenador del Real Madrid ha dado positivo por coronavirus, según informan en un comunicado desde el propio club de fútbol. El pasado 7 de enero se anunció su aislamiento por un contacto estrecho con una persona portadora del virus.

12.52. Bildu se pregunta si el JEMAD y la cúpula militar dimitirán por vacunarse y si también se la ha puesto el rey. Bildu se ha preguntado este viernes si el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y otros cargos militares dimitirán tras haber sido vacunados y si el rey, como capitán general de los tres Ejércitos, también ha recibido la primera dosis. Conforme al plan de vacunación de las Fuerzas Armadas, dentro del Estado Mayor de la Defensa se estableció vacunar en primer lugar al personal sanitario, después a militares que van a participar en misiones internacionales y, por último, la estructura de mando siguiendo un criterio de edad.

12.51. Almería, primera provincia y capital en rebasar la tasa de 1.000 contagios en Andalucía. La provincia de Almería y su capital son las primeras de Andalucía en rebasar la tasa de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en esta tercera ola del coronavirus; una marca que también supera Jerez de la Frontera (Cádiz) dentro de las ciudades andaluzas con una población de más de 100.000 habitantes aunque, por el momento, ninguno de los dos municipios sufrirá restricciones adicionales al cierre perimetral hasta que se revisen las medidas el próximo lunes.

12.43. Formentera pasa al nivel 4 de riesgo extremo, con toque de queda a las 22.00 horas. La isla de Formentera pasará al nivel 4 de riesgo extremo tras los últimos casos registrados en la Isla. Por el momento, este nivel se mantendrá hasta el 30 de enero. La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha recordado en rueda de prensa que hay 100 casos activos y son unos datos "muy preocupantes". También ha explicado que hace una semana se cerró perimetralmente la Isla, lo que fue "una buena decisión" y además, se está realizado el seguimiento a las personas que regresan a la Isla, a quienes se recomienda que se aíslen voluntariamente.

12.42. Feijóo lamenta que el 'no' del Gobierno a adelantar el toque de queda "aboca" a las CCAA a más restricciones. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que la negativa del Gobierno central a que las comunidades adelanten el toque de queda más allá de las 22,00 horas "aboca" a las comunidades a adoptar "medidas más restrictivas". Así, ha avanzado la implantación de mayores limitaciones en los próximos días —el comité clínico se volverá a reunir el lunes— que afectarán "aún más" a la hostelería, a la práctica del deporte e "incluso al aislamiento municipal". En una intervención abierta a los medios antes de participar en la reunión del foro de los fondos europeos 'Next Generation' junto al vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, y al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, Feijóo ha insistido en pedir que Estado que "rectifique" esta decisión.

Es una frustración ver que el Gobierno nos impide trabajar con herramientas que necesitamos para paliar la pandemia, como la ampliación del toque de queda que piden los expertos. Ni gestiona ni deja gestionar — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) January 21, 2021

12.42. Denuncian a Ambuibérica en Cantabria por vacunar al gerente y 30 personas más antes que al personal. El comité de Ambuibérica ha denunciado a la empresa por vacunar del coronavirus a una treintena de personas de la misma antes que al personal sanitario, incluido el gerente y, también, el exgerente, "que está en el País Vasco", según los sindicatos, que han llevado el asunto a los tribunales. Los representantes de los trabajadores aseguran además que se ha 'colado' en la administración de las dosis a empleados de oficinas, administrativos y encargados de las muestras, en tanto que técnicos del transporte sanitario urgente están "sin vacunar", en concreto los que más carga de trabajo tienen por el covid.

12.40. Echenique pide que dimitan todos los "sinvergüenzas" que se "saltan la cola" de la vacuna por ser cargos públicos. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que "deben dimitir todos" los "sinvergüenzas" que se han vacunado contra el coronavirus, "saltándose la cola desde el privilegio de ser cargos públicos". Así lo ha indicado en Twitter para enfatizar que cada día "aparecen más" casos de vacunación sin cumplir los criterios marcados en la esfera pública, situación que relaciona con el delitos de prevaricación y malversación.

Los sinvergüenzas que se han vacunado saltándose la cola desde el privilegio de ser cargos públicos (cada día aparecen más) por supuesto deben dimitir todos, desde luego no pueden recibir la segunda dosis y posiblemente hayan cometido delitos de malversación y/o prevaricación. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 22, 2021

12.39. PP exige a Sánchez "que salga del búnker en el que está haciendo cálculos electorales" y atienda a la pandemia. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que salga del búnker en el que está haciendo cálculos electorales" y dé explicaciones sobre la gestión de la pandemia del coronavirus en España. En rueda de prensa este viernes en Málaga, Montesinos ha trasladado su preocupación porque, en mitad de la tercera ola, "tenemos a un presidente del Gobierno desaparecido, con una dejación de funciones absoluta", ha criticado, apelando a que "hace muchos días" que no comparece para informar sobre la situación de la pandemia y "muchas semanas que se resiste a ir al Congreso de los Diputados a dar explicaciones".

12.38. PP pide a Illa que "dé la cara" y diga si "por votos se está impidiendo tomar determinadas decisiones" a comunidades. El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha insistido este viernes en que "no podemos tener un ministro de sanidad a tiempo parcial" y ha exigido a Salvador Illa que "dé la cara" y diga "si por los votos se está impidiendo tomar determinadas decisiones a las comunidades", además de que aproveche esa comparecencia de prensa "para dimitir". "No puede estar ni un minuto mas en el Consejo de ministros", ha apostillado. Montesinos, que ha participado en Málaga junto con el también diputado nacional conservador Mario Cortés en un encuentro con el responsable de la agencia de viajes Nautalia de Andalucía Oriental, Francisco Torres, ha dejado señalado que "tenemos un candidato que ha sobresalido con respecto al ministro Illa".

12.37. PP pide a su alcalde de Luesia (Zaragoza) que dimita tras haberse vacunado sin corresponderle. El alcalde de Luesia, Jaime Lacosta, ha justificado su vacunación contra el covid-19, el pasado 13 de enero, por su labor en el Patronato de la residencia de ancianos Fundación Aruej: "Mi vacunación no se hizo estrictamente por mi condición de alcalde sino por mi labor en el Patronato de la residencia, colaboración que desempeño de forma gratuita y altruista en tanto que alcalde y que me lleva a sus instalaciones con frecuencia". El Partido Popular de Zaragoza ha abierto expediente al alcalde, y le exige su dimisión ante su "falta de ejemplaridad", expediente que se resolverá por el Comité de Derechos y Garantías del Partido

Popular de Aragón.

12.00. Sanidad destaca el "esfuerzo tremendo" de todas las CCAA por optimizar los viales de vacunas. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha destacado este viernes el "esfuerzo tremendo" que están realizando todas las comunidades autónomas por optimizar el rendimiento de los viales de la vacuna de Pfizer. En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Calzón ha recalcado, en relación con el hecho de que de cada vial de la vacuna de Pfizer se puedan sacar seis dosis en lugar de las cinco que se indicaron en un principio, el "esfuerzo" de todas las comunidades por optimizar las dosis de vacunas de que disponen.

11.53. Baleares decreta el cierre perimetral de la isla de Ibiza y solo se permitirán entradas o salidas justificadas. El Govern ha decretado el cierre perimetral de Ibiza, una situación que se reflejará en un decreto que este viernes firma la presidenta del Govern, Francina Armengol. Según ha avanzado la consellera de Presidencia, Pilar Costa, sólo se permitirán desplazamientos por causas sanitarias, educativas o laborales, entre otros motivos justificados. En la Isla, ha añadido, la situación epidemiológica es "muy elevada, muy preocupante".

11.53. El Gobierno de Japón acuerda penalizar, incluso con cárcel, a quienes no cumplan las medidas sanitarias. El Gobierno de Japón ha acordado este viernes proyectos de ley para penalizar a quienes no cumplan con las medidas de seguridad ante el covid-19, incluso con condenas de cárcel en caso de negarse a ser hospitalizado. En un nuevo esfuerzo por contener la propagación del coronavirus, el Gobierno espera empezar la próxima semana a negociar esta modificación de la legislación con los partidos de la oposición, para poder llevarla al Parlamento en febrero, si bien algunas de las formaciones ya han manifestado que la consideran excesiva, informa agencia Kiodo. En concreto, el primero de los proyectos de ley para hacer frente al covid-19 aboga por permitir a las autoridades locales tomar "medidas intensivas" en una situación menos grave que un estado de emergencia.

11.51. Puig cifra en menos de 200 personas las que se habrían vacunado indebidamente en la Comunitat Valenciana. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que se está investigando el número de personas que se habrían vacunado indebidamente en la Comunitat Valenciana, algo que ha cifrado en "menos de 200" y que no recibirán la segunda dosis, según confirmó el propio president este jueves. Puig ha dado esta cifra en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser, donde ha defendido que "estamos hablando de un porcentaje mínimo", pero ha declarado: "Yo creo que no podemos ir de la teoría de la picaresca a la del desperdicio. Es verdad que probablemente alguna gente ha actuado por ingenuidad o mala fe. Pero en este momento en el que hay que consolidar la credibilidad del proceso de vacunación, no podemos estar con estas cosas".

Ximo Puig confirma en @hora25 que cerca de 200 personas se han vacunado antes de tiempo en la Comunitat Valenciana https://t.co/brvhVIOp8Q — Hora 25 (@hora25) January 21, 2021

11.39. Compromís pregunta al Gobierno si algún miembro de la Casa Real ha sido vacunado ya contra el covid-19. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha formulado este viernes una pregunta escrita en la que insta al Gobierno a explicar si algún miembro de la Casa Real, de la familia del rey o del personal a su servicio han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. A través de esta cuestión escrita, registrada este viernes en la Cámara Alta, el senador valenciano también pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aclare si algún miembro del Gobierno también ha sido vacunado. Asimismo, pregunta qué personal de los ministerios, Administración General del Estado o empresas públicas han recibido la vacuna.

11.12. Sanidad recomienda seguir vacunando a los grupos prioritarios de la primera fase de vacunación. La Comisión de Salud Pública ha aprobado la segunda actualización de la Estrategia de Vacunación frente al covid-19 en la que se recomienda que se debe continuar vacunando a las personas de la primera etapa, es decir, a los residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de mayores y de atención a grandes dependientes, personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, otro personal sanitario y sociosanitario y personas consideradas grandes dependientes que no estén institucionalizadas. Además, el mismo documento establece que dentro del grupo de 'otro personal sanitario y sociosanitario' se va a priorizar a los profesionales del ámbito hospitalario y de Atención Primaria no considerados de primera línea. También se vacunará al personal de Odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende sin mascarilla durante más de 15 minutos.

10.57. El PP recuerda al consejero de Salud de Ceuta vacunado el criterio de Casado y aconseja a otros partidos hacer lo mismo. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado este viernes que el presidente del PP, Pablo Casado, "ha marcado claramente el criterio y la consigna de la ejemplaridad" que debe seguir el partido tras la salida del Gobierno murciano del consejero de Salud de esta región, Manuel Villegas, por saltarse los protocolos de vacunación. Dicho esto, ha aconsejado también a otros partidos seguir esta misma línea de actuación. Sin embargo, el consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, también del PP, aseguró este jueves que no dimitirá por haberse vacunado contra el coronavirus y explicó que se vacunó ante la insistencia de sus técnicos porque está "en primera línea" contra la pandemia. El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas también dio por zanjada la polémica y destacó que su consejero se vacunó por indicación de los técnicos.

10.56. El JEMAD y otros cargos militares han sido vacunados de covid dentro del plan de vacunación en las Fuerzas Armadas. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, y otros cargos militares ha recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus dentro del plan de vacunación de las Fuerzas Armadas, según han confirmado a Europa Press fuentes del Estado Mayor de la Defensa. Según ha explicado un portavoz del EMAD, las Fuerzas Armadas tienen asignado por el Ministerio de Sanidad un cupo de vacunas al margen de las que se reparten entre las comunidades autónomas para ser suministradas a la población civil. Dentro de ese cupo, al Estado Mayor de la Defensa le corresponde un porcentaje para el que se estableció un orden de prioridades: personal sanitario, militares que van a participar en misiones internacionales y, por último, la estructura de mando siguiendo un criterio de edad.

10.50. El Govern catalán augura que a corto plazo el Gobierno aplicará un confinamiento domiciliario. La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado que a corto plazo el Gobierno tendrá que decretar un nuevo confinamiento domiciliario ante los datos de algunas comunidades: "No sé a qué espera el gobierno español para aplicar algún tipo de confinamiento". Miramos el mapa de cómo está el Estado español, y estamos muy preocupados porque a corto plazo yo pienso que sí, que el Estado tendrá que decretar algún nuevo confinamiento domiciliario, no sé si será general o por territorios", ha dicho este viernes en una entrevista de la Ser recogida por Europa Press.

10.49. Andreu reconoce que La Rioja está en un "confinamiento indirecto" que ha sido "necesario". Un "confinamiento indirecto" que, además, es "necesario". Así ha descrito la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, la situación en La Rioja en una entrevista con la cadena Ser, recogida por Europa Press. Andreu ha calificado la situación "de muro" o, más bien, "de frontón". "No vemos el final de la curva; los contagios están produciéndose a una velocidad que no esperábamos", ha dicho al tiempo que ha destacado que la "preocupación" es que se "sature el sistema sanitario". La jefa del Ejecutivo riojano ha señalado que la comunidad venía, cuando dio comienzo su legislatura, "de una época en la que no se invirtió en la red pública" por lo que hubo que "triplicar el número de camas UCI".

10.49. Solo la mitad de pacientes crónicos continuó su tratamiento en centros sanitarios durante el último cuatrimestre de 2020. Solo el 53,3 por ciento de los pacientes crónicos ha podido continuar su tratamiento en los centros ambulatorios y hospitalarios con normalidad desde la finalización del primer estado de alarma, mientras que el 44,3 por ciento ha sufrido algún cambio en su atención, según datos extraídos del 'Estudio del impacto de la covid-19 en las personas con enfermedad crónica', impulsado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). "Cuando se inició la crisis sanitaria provocada por la covid-19 en nuestro país, comenzamos este estudio para conocer cuál estaba siendo el impacto en los pacientes crónicos y los datos que obtuvimos resultaron ser muy preocupantes, poniendo de relevancia que el sistema no había sido capaz de mantener la atención a las personas con una patología previa. "Con la continuidad de esta situación tan compleja, vimos necesario realizar una segunda fase de seguimiento que nos permitiera comprender la situación para concretar así propuestas de mejora de la atención sanitaria", ha explicado la presidenta de la POP, Carina Escobar.

10.33. La pandemia suma cerca de 630.000 casos y deja ya más de 97 millones de contagios en el mundo. El coronavirus ha dejado otros 630.000 casos durante las 24 horas en todo el mundo, con lo que el total de contagios desde el inicio de la pandemia supera ya el umbral de los 97 millones, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins. La organización ha señalado a través de su página web que durante el último día se han confirmado 630.016 contagios y 14.691 fallecidos, con lo que los totales ascienden a 97.560.171 y 2.092.500, respectivamente. Asimismo, 53.808.249 personas se han recuperado del covid-19 a nivel mundial. Estados Unidos sigue como el país más afectado en cifras totales, con 24.631.890 casos y 410.349 muertos. Por detrás están India, con 10.625.428 contagios y 153.032 fallecidos, y Brasil, con 8.697.382 y 214.147, respectivamente.

10.10. Jóvenes de fiesta sin distancia de seguridad ni mascarilla en el Teatro Barceló. Las redes sociales han explotado esta pasada noche con el vídeo de una fiesta en el madrileño Teatro Barceló en el que se ve una multitud de jóvenes saltando y bailando al ritmo de la música, sin mascarilla ni ningún tipo de distancia de seguridad. "Estas imágenes resultarían divertidísimas si no se hubieran producido hace diez minutos, justo el día en el que hemos hecho récord de contagios", denuncia Miguel Frigenti en su cuenta de Twitter, en la que ha compartido el vídeo. Madrid notificó este jueves 4.622 casos nuevos en las 24 horas anteriores.

Hola @TeatroBarcelo , estas imágenes resultarían divertidísimas si no se hubieran producido hace diez minutos, justo el día en el que hemos hecho récord de contagios. Vosotros a lo vuestro :) pic.twitter.com/uwpaoCwEO7 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) January 21, 2021

10.02. Aguado insiste al Gobierno de España que renegocie cantidades de vacunas y acelere su envío. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha vuelto a insistir este viernes al Gobierno de España en que renegocie las cantidades de las vacunas que reciben las comunidades autónomas y acelere su envío. "Es urgente que el Gobierno de España renegocie las cantidades y acelere el envío de vacunas a las CCAA. Con las dosis que recibimos actualmente, a finales de junio solo habremos vacunado al 10% de los madrileños", ha escrito Aguado en su cuenta de Twitter.

9.53. El PP carga contra Illa por traspasar la "línea más roja" al primar sus "intereses electorales" a la gestión de la pandemia. La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, ha cargado este viernes contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por haber traspasado la "línea más roja" al haber primado sus "intereses electorales y partidistas" como candidato del PSC a la Generalitat a la gestión de la pandemia. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Pastor ha asegurado que Illa no puede ser "juez y parte" y ha insistido en que es "una vergüenza" que el titular de Sanidad negase a Castilla y León y al resto de comunidades autónomas que solicitaban la posibilidad de adelantar el toque de queda.

9.48. El PNV cree "puntuales y reprobables" casos como los de los directores de hospitales de Bilbao que se vacunaron. El presidente del PNV de Álava, José Antonio Suso, cree "puntuales y reprobables" casos como los de los directores de los Hospitales de Basurto y de Santa Marina de Bilbao, los ex concejales de la formación jeltzale Eduardo Maiz y José Luis Sabas. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Suso cree que estas cosas "hacen daño" y la gente piensa: "ya están aquí los de siempre aprovechándose, ellos siempre los primeros". Sin embargo, ha asegurado que se trata de "casos puntuales, reprobables", y quiere pensar que "se han hecho sin mala intención".

"Espero que sean hechos puntuales y se acaben porque todos estamos esperando a la vacuna", ha apuntado.

Comenzamos la entrevista a @jsuso presidente de @eajpnvaraba



Síguela en el 104.1 fm y en la web https://t.co/IDD5BK1K0h pic.twitter.com/zDVervzTaI — Radio Vitoria (@radio_vitoria) January 22, 2021

9.29. Rusia confirma cerca de 600 muertos por coronavirus y supera la barrera de los 60.000 fallecidos. Las autoridades de Rusia han confirmado este viernes cerca 600 muertos por coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país supera el umbral de los 68.000 fallecidos, tal y como ha recogido el centro operativo para la lucha contra la pandemia. El organismo ha detallado que durante el último día se han detectado 21.513 casos y 580 muertos, lo que sitúa los totales en 3.677.352 y 68.412, respectivamente, al tiempo que ha destacado que San Petersburgo y Moscú continúan siendo las ciudades con más contagios y fallecidos.

9.15. Francia pedirá una PCR negativa a todos los viajeros de la UE que quieran ingresar en el país. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha informado este jueves por la noche, durante la Cumbre de los Veintisiete dedicada al coronavirus, de que Francia solicitará a partir del domingo por la noche una prueba negativa de PCR con una validez de menos de 72 horas a los viajeros europeos que quieran acceder al país. La medida excluirá los "viajes imprescindibles", según ha informado un comunicado del Elíseo expedido tras la cumbre, así como "a los trabajadores fronterizos y el transporte terrestre".

9.00. Los 27 restringirán más los viajes no esenciales pero se comprometen a no cerrar fronteras. Los Veintisiete seguirán discutiendo en los próximos días cómo restringir aún más los viajes considerados "no esenciales" dentro de la Unión Europea para atajar la propagación de nuevas variantes del coronavirus, pero lo harán con el compromiso de no cerrar las fronteras interiores para no dañar el mercado interior y proteger la economía, según han convenido los líderes de la UE en una cumbre por videoconferencia este jueves. Según ha dicho el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, tras dirigir desde Bruselas las casi cuatro horas de reunión telemática, los mandatarios están "totalmente convencidos de que se deben garantizar las fronteras abiertas", pero siendo conscientes de que al mismo tiempo se deben poder tomar medidas para hacer más difíciles los viajes que no sean imprescindibles.

8.30. Biden presenta su plan para abordar la pandemia de covid-19 en EEUU: "La ayuda está en camino". El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha presentado este jueves su plan para abordar la pandemia del covid-19 en la nación norteamericana, subrayando que "la ayuda está en camino". En su primer día completo en la Presidencia estadounidense, Biden también ha firmado otra batería de órdenes ejecutivas vinculadas a la lucha contra la pandemia, una de sus prioridades que marca distancia con la estrategia adoptada por su predecesor, Donald Trump, para enfrentarse al covid-19. Según ha explicado en rueda de prensa, su estrategia se ha creado para contrarrestar el "fracaso" de la administración Trump y actuar con "la urgencia, el enfoque y la coordinación" que Estados Unidos "necesita".

8.24. Alemania supera el umbral de los 50.000 muertos por coronavirus con más de 850 durante el último día. Las autoridades de Alemania han confirmado este viernes más de 850 muertos por coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país europeo supera el umbral de los 50.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia, con más de 2,1 millones de casos. El Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha recogido a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han confirmado 859 muertos y 17.862 casos, lo que sitúa los totales en 50.642 y 2.106.262, respectivamente.