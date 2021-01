Indignación por una fiesta en el Teatro Barceló de Madrid: Almeida invita a los asistentes a darse una vuelta por hospitales y tanatorios

Publicada el 22/01/2021 a las 13:36 Actualizada el 22/01/2021 a las 15:47

Las redes sociales han explotado esta pasada noche con el vídeo de una fiesta en el madrileño Teatro Barceló en el que se ve una multitud de jóvenes saltando y bailando al ritmo de la música, sin mascarilla ni ningún tipo de distancia de seguridad. La sala de fiestas ha trasladado que se trató de "hecho puntual y extraordinario" que fue disuelto con rapidez por el personal de seguridad.

"Estas imágenes resultarían divertidísimas si no se hubieran producido hace diez minutos, justo el día en el que hemos hecho récord de contagios", denuncia Miguel Frigenti en su cuenta de Twitter, en la que ha compartido el vídeo.

Hola @TeatroBarcelo , estas imágenes resultarían divertidísimas si no se hubieran producido hace diez minutos, justo el día en el que hemos hecho récord de contagios. Vosotros a lo vuestro :) pic.twitter.com/uwpaoCwEO7 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) January 21, 2021

Este jueves, Madrid notificó 4.622 casos nuevos en las 24 horas anteriores, al tiempo que Sanidad anunciaba un nuevo récord de nontagios a nivel nacional. El alcalde de la Comuniadd de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha posicionado esta mañana sobre las imágenes, y ha invitado a la "pandilla de irresponsables" que aparecen en ellas a "dar una vuelta por hospitales o tanatorios". "Todo aquel que participe en fiestas ilegales tiene un grado de inmadurez que hace que tengamos que decir basta. Si se tiene conocimiento de que se produce una fiesta ilegal, pido que se llame a la Policía porque acudiremos de forma inmediata", ha manifestado.

El Teatro Barceló ha lanzado a media mañana un comunicado explicando lo ocurrido la pasada tarde. Según apunta el texto, se trató de un "hecho puntual y extraordinario" que tuvo lugar "en el contexto del final de la sesión y como consecuencia de una reacción espontánea de una parte del público". Además, hacen hincapié en que solo sucedió "en una zona muy concreta de la sala".

"El personal de control de acceso de la sala reaccionó con la mayor celeridad expulsando del local al grupo de personas que participa en las imágenes, por incumplimiento de la normativa sanitaria", aseveran, además de afirmar que "reforzarán sus medidas de seguridad" garantizar que un hecho de estas características no pueda volver a producirse.

"Entendiendo el malestar que pueden provocar estas imágenes, la sala quiere transmitir un mensaje de responsabilidad y compromiso. También quiere reiterar en estos momentos un sincero mensaje de disculpa tanto ante la opinión pública, como a los responsables sanitarios y a los compañeros del sector del ocio y los espectáculos que puedan sentirse afectados negativamente por las imágenes que se han difundido", reza el comunicado.

La Policía Municipal abrirá una investigación

La Policía Municipal de Madrid va a abrir una investigación sobre lo ocurrido y para ello "en estos momentos ya está recabando toda la información posible", por lo que se recuperarán todos los antecedentes y expedientes que afecten a este local de ocio, han indicado a Europa Press fuentes municipales. Los agentes municipales está pendientes de recibir la denuncia por parte de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha sido quien ha solicitado una investigación.

Una vez realizada la investigación, la Policía ha señalado que "se adoptarán todas las actuaciones administrativas y/o penales precisas". Y afirman que no se personó en el interior de dicho local puesto que no tuvo conocimiento de esa presunta fiesta. "En la emisora policial no se recibió ninguna llamada al respecto por ninguna fiesta en el interior del local, como se ha comprobado en el sistema", ha apuntado.

El Cuerpo Local recuerda que tiene en marcha un operativo especial desde verano para combatir la celebración tanto de botellones como de fiestas ilegales en domicilios y locales de ocio "para lo que se ha doblado prácticamente el número de agentes municipales destinados a estas actuaciones".

Así, en los fines de semana y puentes del actual estado de alarma (desde el 25 de octubre), los agentes municipales madrileños han intervenido en más de 4.400 fiestas celebradas en locales de ocio y domicilios de la ciudad.

Además, en el actual estado de alarma la Policía Municipal ha interpuesto, hasta el pasado martes, un total de 6.264 denuncias por consumo de alcohol en vía pública, a 10.749 ciudadanos por no usar mascarilla, a 6.385 personas por agruparse más de seis, y a 16.443 por estar en vía pública sin justificación más allá de la hora estipulada por las autoridades sanitarias.