Sanidad potenciará el aborto con fármacos en las nueve primeras semanas de embarazo a través de la Atención Primaria

Publicada el 22/01/2021 a las 16:53 Actualizada el 22/01/2021 a las 17:33

El Ministerio de Sanidad prepara un proyecto para fomentar el aborto farmacológico en los centros de salud hasta las nueve semanas de embarazo. "Desde la evidencia científica adquirida y la evolución a lo largo de los años", sostiene el departamento de Salvador Illa, "se hace necesario actualizar toda la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo con un nuevo desarrollo que facilite" la interrupción voluntaria en la sanidad pública mediante el método farmacológico.

Esta actualización, detalla el ministerio a preguntas de infoLibre, "implica especificar las instalaciones, equipamiento y marco básico de prestación de esta modalidad, de forma que no sea ya necesario el uso exclusivo de instalaciones quirúrgicas para su prestación". Así lo acordaron el Ministerio de Sanidad y las comunidades en la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud.

Sanidad argumenta que la técnica farmacológica es un "método que ya viene empleándose en los servicios extra hospitalarios de algunas comunidades autónomas" y está avalado por la "evidencia científica". La modificación prevé solventar algunos problemas detectados en el día a día, tales como "la dificultad relativa a la necesidad exclusiva del uso quirúrgico de las instalaciones", al aplicarse este método a "todas las interrupciones". Asimismo, "la saturación de las instalaciones quirúrgicas en el sistema público hacía que la demanda se reorientara hacia el sector privado", donde se engloba "más del 85% de la demanda". El método propuesto "no solo es oportuno", argumenta el ministerio, sino que "es más económico, dado que el bajo coste de los fármacos empleados, junto con la simplicidad de las instalaciones requeridas, reducen el coste total de los procedimientos a un tercio de los quirúrgicos". Aunque la Dirección General de Salud Pública publicó el proyecto de modificación para someterlo a consulta pública, tal y como reveló en un primer momento Redacción Médica, actualmente la propuesta no consta en la página web porque "se está ajustando el detalle del procedimiento administrativo para poder iniciar" el trámite de consulta pública.

La decisión del Ministerio de Sanidad, sin embargo, ha hecho saltar las alarmas de las clínicas acreditadas. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) denuncia las consecuencias que, en la práctica, tendrá este cambio de rumbo. La iniciativa pilotada por el ministerio "acabará privando a las mujeres de un método eficaz y seguro como es la técnica instrumental, imponiéndoles el aborto con medicamentos", señalan en un comunicado. Fuentes de la asociación defienden la necesidad de que los dos métodos convivan en armonía, entre otros motivos porque entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) así lo recomiendan.

Recuerdan, además, la importancia de que las mujeres puedan tomar la decisión tras una atención adecuada y una información rigurosa. Las particularidades de cada situación son numerosas. "En un embarazo ectópico [aquel en el que el óvulo fecundado crece fuera de la cavidad principal del útero], por ejemplo, es imposible someterse a un aborto farmacológico". Son, por tanto, "las circunstancias de las mujeres las que deben guiar su elección, no imponer nosotros el método: lo contrario es una involución y un retroceso".

ACAI recalca que la crítica no está vinculada al posible impacto en sus centros: las clínicas defienden que el sistema público garantice la interrupción voluntaria del embarazo siempre que sea de calidad y respete la decisión de las mujeres. Ahí entra en juego la objeción de conciencia. Y el método "farmacológico es un firme aliado de la objeción de conciencia" porque no requiere de personal formado y sensibilizado. En este último aspecto pone también el acento la asociación. "El personal de los centros públicos ha evitado realizar esta prestación sanitaria entre otras razones porque se han visto afectados por una objeción de conciencia fundamentalmente profesional y porque no han sido formados", reza el comunicado de la asociación.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha pronunciado este viernes al respecto en una línea que confronta con la defendida por el Ministerio de Sanidad: "El aborto farmacológico nunca debe ser la única opción, ni siquiera la prioritaria".

La interrupción voluntaria del embarazo debe garantizarse de forma segura y efectiva para todas las mujeres y con acompañamiento médico especializado. El aborto farmacológico nunca debe ser la única opción, ni siquiera la prioritaria. — Irene Montero (@IreneMontero) January 22, 2021

El modelo propuesto por el Ministerio de Sanidad existe en comunidades como Cataluña desde hace años. Fuentes de ACAI en la región explican que en teoría ambos métodos conviven, pero "en la práctica es mucho más complejo", especialmente por la "prácticamente nula formación de los profesionales". "Lo que nos preocupa es que no se da la información correcta en cada uno de los métodos", señalan.

La opción farmacológica, originalmente pensada como forma de autogestión para las mujeres donde el aborto estaba penalizado, ha experimentado un "gran avance" y eso es positivo. Sin embargo, las profesionales temen que "acabe sustituyendo al instrumental porque no hay personal especializado". "No queremos que el aborto deje de estar en las instituciones públicas y nos lleven a hacerlo solas en casa", advierten.