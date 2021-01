Publicada el 21/01/2021 a las 12:00 Actualizada el 21/01/2021 a las 12:49

El grupo municipal de Vox en Torrelodones (Madrid) ha intentado eliminar de un artículo en una revista municipal sobre la experiencia de un donante de plasma contra el covid-19 la palabra marido al entender que se trata de una "utilización" de la "ideología de género". El entrevistado en la pieza era el secretario de Comunicación y asesor del grupo municipal del PSOE en el municipio, Víctor Ibáñez Pérez. En el reportaje, explicaba cómo, tras contraer la enfermedad, los análisis posteriores demostraron que contaba con un alto nivel de anticuerpos en sangre, por lo que se puso en contacto con las instituciones sanitarias de la Comunidad de Madrid para donar y así ayudar a otros pacientes, dado que hay evidencia de que el plasma de los recuperados puede ser útil para el tratamiento de la enfermedad. En la entrevista, explicó que su marido también lo había contraído: un relato inaceptable para el grupo municipal, que pidió, sin éxito, que se sustituyera el término por pareja.



El artículo, que ya está en imprenta, se titula "Plasma hiperinmune: la nueva arma contra la covid-19" y pertenece a la publicación Torre Salud. Está disponible aquí. El Ayuntamiento de Torrelodones cuenta con un comité en el que, sin ningún ánimo censurador, se revisan las publicaciones y la actividad informativa de medios de titularidad municipal como éste, para salvaguardar su objetividad y su pertinencia. Pero en la reunión del pasado martes estalló la polémica y se evidenció la homofobia del grupo municipal de Vox. Todos los grupos municipales habían aprobado por unanimidad la propuesta de Ibáñez para contar su caso y animar a otros vecinos que estuvieran en la misma situación a donar. Pero en el encuentro de enero, la representante de Vox se opuso al uso de la palabra marido.



En el reportaje, Ibáñez cuenta su experiencia con el covid durante la primera ola. Así lo relata: "Fue un momento muy difícil no solo para mí, sino para todos los que me rodean, empezando por mi marido, que acabó ingresado en el Puerta de Hierro, afortunadamente solo durante una semana (...) yo pude empezar a salir de casa lo justito tras quince días sin síntomas, pero mi marido estuvo cuarenta y cinco días aislado hasta que dio negativo en las pruebas. Fue un momento muy complicado, como lo fue para todos, y me quedó la inquietud de si, además de ser responsables, los ciudadanos podíamos hacer algo más". Para Vox Torrelodones, que un hombre hable de su cónyuge del mismo género con el término marido, más de 15 años después de la aprobación del matrimonio homosexual, es inaceptable.



Ibáñez explica a infoLibre que está "estupefacto" y "ojiplático", tras la natural reacción de disgusto cuando saltó la polémica. "Ese es mi estado de ánimo personal. Lo he dicho: lo voy a seguir llamando marido, o por su nombre, aquí, ahora y siempre". Explica cómo fue la interlocución con la representante de Vox en el comité de medios que se opuso al término: "Le pregunté: ¿estoy casado legalmente con este señor? Me dijo que sí. ¿Es mi marido? Sí. Le pregunté después, y por dos veces, si en vez de marido pusiera mujer, si habría algún problema. Me dijo que no". "Ha costado mucho esfuerzo y mucho sufrimiento de muchas personas que cualquiera se pueda casar si así lo desea. Desde luego, no voy a referirme a mi marido con otra palabra que no sea marido. Me niego a callarme", asegura.



En su cuenta de Twitter, Vox Torrelodones ha ofrecido explicaciones, que a juicio de Ibáñez no son ni cabales ni lógicas. Asegura que el hecho de que un entrevistado hable de su marido es "ideología de género" y que los miembros del comité de medios deben velar por que "lo publicado no se someta a intereses políticos particulares". Solo por contar su experiencia personal en casa contra la enfermedad, para Vox el artículo "desvía la atención de lo verdaderamente importante, que es la donación de plasma. Pero el PSOE aprovecha para meter sus cuñas ideológicas". A Ibáñez le llama especialmente la atención un argumento: el grupo de extrema derecha considera que el reportaje "no respeta la intimidad del protagonista de la noticia, al descubrir su identidad sexual". "¡Pero si lo he contado yo!", responde el asesor del PSOE.



Ibáñez agradece "la reacción de apoyo" tanto a él como a su grupo municipal y su partido del resto de fuerzas del Ayuntamiento de Torrelodones, así como los mensajes de cariño del partido a nivel nacional. Más allá de la sorpresa y el absurdo, el secretario de Comunicación asegura que es "preocupante" que, en 2021, este tipo de posicionamientos tengan cabida.



El concejal de Vox en Torrelodones Gonzalo Martín aseguró en julio, durante un debate municipal sobre impuestos, que "la familia para Vox es un padre, una madre y sus hijos. Todo lo que se salga de ahí son inventos de la izquierda comunista". El partido de extrema derecha cuenta con tres escaños en el Ayuntamiento, gobernado por mayoría absoluta por Vecinos por Torrelodones.