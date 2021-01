Una concentración exige al Ayuntamiento de Madrid que no borre el mural feminista

Publicada el 24/01/2021 a las 19:31 Actualizada el 24/01/2021 a las 19:40

Una concentración ciudadana ha reclamado este domingo a la Junta Municipal de Ciudad Lineal que se mantenga el mural feminista del centro deportivo municipal del barrio de La Concepción (Madrid). Así, los vecinos de la zona junto a algunos representantes políticos de la izquierda se han concentrado esta mañana a las 12.30 horas en dicho muro, situado en la calle José del Hierro.

Por su parte, uno de los artistas creadores del mural, Jorge Nuño, ha declarado a Europa Press que el origen del mural surgió en una mesa del foro local de Ciudad Lineal, que elevó al Pleno la propuesta. "Se buscaba visibilizar el papel de la mujer a lo largo de la Historia, el pleno lo aprobó por unanimidad y el proceso fue participativo, nos reunimos con vecinos y entidades ya través de esas reuniones hicimos bocetos que se subieron a la web y se votó este", ha explicado.

Así, Nuño ha expresado su deseo de que el mural se mantenga y ha criticado que la argumentación que se ha dado desde determinadas formaciones políticas "no es la correcta" ya que los vecinos de la zona decidieron "que el muro fuera así, con esa configuración y estas mujeres no en base a ningún criterio político" si no que se hizo por "los logros de cada una de ellas".

En este sentido, ha remarcado que en esta pintura "no hay tinte político" y se ha mostrado a favor de que se cree otro mural que reconozca y visibilice el deporte paralímpico pero que se podría llevar a cabo en otro de los soportes del centro deportivo ya que "no son ideas excluyentes".

Finalmente, Nuño ha agradecido a los vecinos del barrio de La Concepción por su apoyo y sus muestras de cariño, que incluso llegaron a reunir más de 10.900 firmas en Change.org para mantenerlo.