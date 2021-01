Directo | Biden planea restablecer las restricciones por el coronavirus a los viajes desde Reino Unido y Europa

Publicada el 25/01/2021 a las 09:02 Actualizada el 25/01/2021 a las 09:37

La pandemia de coronavirus avanza en nuestro país tras dejar 42.885 nuevos casos este viernes, como notificó Sanidad. Antes del fin de semana, la incidencia acumulada a 14 días siguió cno su aumento, hasta los 828,57 casos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, las comunidades autónomas continúan implementando nuevas restricciones a la movilidad para frenar la tendencia creciente de esta ola de covid-19, mientras que el Ejecutivo se niega a modificar el esatdo de alarma actual.

10.03. La pandemia de covid-19 rebasa los 99 millones de contagios tras sumar otros 445.000 casos. La pandemia de coronavirus ha dejado otros 445.371 contagios en las últimas 24 horas en todo el mundo, con lo que el total de casos desde el inicio de la pandemia supera ya los 99 millones de afectados, de los cuales 2,1 millones han fallecido, según los datos actualizados a la mañana de este domingo por la Universidad Johns Hopkins. La organización ha señalado a través de su página web que durante el último día se han confirmado también 8.786 fallecidos, con lo que los totales ascienden a 99.225.963 afectados y 2.130.179 decesos, respectivamente. Asimismo, más de 54,7 millones de personas se han recuperado del covid-19 a nivel mundial.

9.01. El sindicato Ertzaintza acusa a Otegi de "incendiar la situación" tras incidentes en Euskadi que parecen organizados. El portavoz del sindicato Esan de la Ertzaintza, Iñaki Uraga, ha acusado a los representantes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Maddalen Iriarte de "incendiar la situación" con declaraciones "que no ayudan nada", después de que en las últimas jornadas la coalición soberanista cuestionara la actuación de la Policía vasca ante los toques de queda. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Uraga se ha referido a los incidentes ocurridos durante las últimas semanas en diversos puntos de Euskadi por parte de personas que no respetan la normativa sanitaria establecida para combatir la pandemia de covid-19.

Iñaki Uraga, portavoz del sindicato @ESANInfo, la vinculación política de “esta minoría de jóvenes” que crea altercados está clara porque “ellos mismos se retratan y se vinculan con unas siglas políticas” que les apoyan.



Entrevista completahttps://t.co/fmGXRvK2tS January 25, 2021

9.01. La pobreza severa en España podría aumentar en casi 800.000 personas por el covid-19, según Oxfam Intermón. La pobreza severa podría aumentar en España en 790.000 personas y llegar a 5,1 millones como consecuencia de la pandemia de covid-19, según el informe anual de desigualdad que publica la ONG Oxfam Intermón con motivo del Foro de Davos. Según el documento, el total de personas en esta situación, que son las que viven con menos del equivalente a 16 euros al día, podría alcanzar la cifra de 5,1 millones de personas, lo que supone un aumento desde el 9,2% registrado antes de la pandemia hasta el 10,9%.

9.00. Alemania constata más de 6.700 nuevos contagios de covid-19 y 200 fallecidos en las últimas 24 horas. Las autoridades sanitarias de Alemania han constatado 6.729 nuevos contagios de covid-19 y 217 fallecidos a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas, según los datos ofrecidos este lunes por el Instituto Robert Koch (RKI). El organismo gubernamental, encargado del control de enfermedades infecciosas, ha elevado el cómputo global de Alemania hasta las 2.141.665 personas contagiadas, mientras que ya son 52.087 las víctimas mortales debido al covid-19 en suelo alemán. La incidencia a siete días se ubica en 111,2 por cada 100.000 habitantes, según el RKI.

8.00. Illa dejará Sanidad este martes para centrarse en la campaña de las catalanas y Sánchez dará a conocer su sustituto. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejará este martes el Ministerio para centrarse en la campaña electoral de las elecciones catalanas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará a conocer su sustituto, según ha informado Moncloa.

7.45. Biden planea restablecer las restricciones por el coronavirus a los viajes desde Reino Unido y Europa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea restablecer las restricciones y las limitaciones por la crisis del coronavirus al tráfico aéreo, afectando a aquellos ciudadanos no estadounidenses que procedan de Reino Unido, Irlanda, Europa y Brasil. Además de los pasajeros que llegan del espacio Schengen, Washington prevé imponer restricciones adicionales para aquellos que procedan también de Sudáfrica, debido a una de las últimas variantes del coronavirus surgida en ese país, han adelantado cadena como la NBC o CNN.

7.30. La alcaldesa de Molina de Segura (Murcia) presenta su dimisión por vacunarse del covid. La alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, ha presentado su renuncia al cargo después de conocerse que el PSOE de la Región de Murcia y los doce ediles socialistas de la localidad difundieran un comunicado en el que exigían su dimisión tras conocerse que se había puesto la vacuna del coronavirus incumpliendo el protocolo de vacunación aprobado por el Ministerio de Sanidad. En una carta dirigida a sus vecinos, Clavero ha anunciado su marcha "desde la tristeza" y "el abatimiento de haber sufrido un linchamiento sin precedentes". La exalcaldesa ha defendido que no está imputada ni procesada "por ningún caso de corrupción". "No he robado, no he prevaricado, no he malversado", ha dicho.