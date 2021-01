Publicada el 25/01/2021 a las 19:31

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este lunes en rueda de prensa en el ministerio de Sanidad que "nuestro sistema sanitario está cerca del límite". “La evolución puede estar mejorando en cuanta transmisión, pero tenemos la mayor ocupación hospitalaria desde el mes de abril. Hay hospitales que aún no han tenido que reprogramar su actividad, no tiene nada que ver con lo que sucedido en marzo y abril, pero tenemos que controlar lo máximo posible la transmisión para que los hospitales no sufran al nivel que están sufriendo. España no está yendo bien”, ha incidido el epidemiólogo.

“La ocupación media es del 40% solo por coronavirus, y de las camas convencionales es del 24%”, ha desarrollado Simón. “Sabemos que las estancias medias en UCI han mejorado, que se nota en la letalidad por debajo del 1%, pero la sobrecarga sigue siendo importante y no podemos pensar que se vaya a reducir en las próximas tres semanas. Son cifras muy largas”, ha detallado.

El departamento que dirige Salvador Illa ha registrado este lunes 93.882 casos nuevos durante el fin de semana, 7.698 en las últimas 24 horas, elevando la incidencia hasta los 884 casos por cien mil habitantes, frente a los 828 casos del viernes. Sin embargo, pese a este aumento de la incidencia, el director del CCAES ha vuelto a insistir en que España superó el pico de la tercera ola el fin de semana previo.

“La pandemia ha seguido una evolución progresivamente más lenta de los días previos, y si parece que estaríamos empezando a descender, mientras que el pico de la tercera ola se situaría en el fin de semana previo”, ha asegurado Simón, que ha justificado la evolución de los datos en la naturaleza del indicador de incidencia.

“La incidencia acumulada se da a 14 días. El pico pudo ser en fin de semana previo, pero eso quiere decir que estamos utilizando los datos del periodo más alto de epidemia. Por lo tanto, estamos en un periodo en el que más datos de la parte alta de la curva vamos a trabajar. A medida que pasen los días, si va manteniéndose este ritmo, dentro de los 14 días tendremos más días con menos incidencia, y por lo tanto se empezará a observar en el indicador”, ha argumentado el epidemiólogo.

Sobre el incremento de casos pese a que han pasado más de 20 días respecto a las navidades, el director del CCAES ha asegurado que el descenso de la transmisión no se da tan rápido como el ascenso, y que aún quedan cadenas de transmisión que ralentizan ese descenso. “Han pasado 20 días, y hemos visto un incremento muy agudo pocos días después del fin de año. Pero la transmisión no se corta instantáneamente. Por lo que podemos entender que después de ese pico agudo el descenso es lento porque las cadenas de transmisión van creando contagios”, ha detallado Simón.

Sobre la cepa británica, si bien está ocupa únicamente un 5% en la actualidad, el departamento de Salvador Illa estima que en marzo está podría convertirse en la variante más prominente, si bien se desconoce el porcentaje que podría llegar a alcanzar.

Finalmente, sobre la decisión de Salvador Illa de abandonar el Ministerio y presentarse candidato a las elecciones catalanas, Simón ha asegurado que “él tiene su profesión” y la respeta “totalmente”. “Ellos valoran dentro de ese marco cual es la mejor acción que tienen realizar en cada momento, han decidido esto y yo lo echaré de menos, pero es una decisión que tiene que tomar él y yo la respeto totalmente”.