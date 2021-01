Directo | Sánchez anunciará a las 17.30 horas el sustituto de Illa tras comunicárselo al rey

Publicada el 26/01/2021 a las 09:07 Actualizada el 26/01/2021 a las 14:11

Este lunes, Sanidad notificó la mayor cifra de contagios durante un fin de semana de toda la pandemia, 93.822 nuevos casos, 7.698 de ellos diagnosticados en las 24 horas anteriores. Además, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 884, frente a 828 el viernes.

14.10. El Gobierno nombra JEMAD al almirante Teodoro López Calderón. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento del almirante Teodoro López Calderón como nuevo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), según han confirmado a Europa Press fuentes militares. López Calderón era desde 2017 almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA). El nombramiento tiene lugar después de la renuncia del general Miguel Ángel Villarroya como jefe de la cúpula militar tras la polémica por las vacunaciones en las Fuerzas Armadas. Villarroya recibió la vacuna del Covid-19 junto a otros altos mandos militares dentro de la campaña de vacunación en las Fuerzas Armadas. El ya exJEMAD –su cese ha sido formalizado también por el Consejo de Ministros de este martes– anunció el sábado su petición de baja a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Dijo irse "con la conciencia tranquila" y defendiendo haber seguido los protocolos establecidos, pero con el objetivo de no dañar la imagen de las Fuerzas Armadas.

14.00. El Gobierno despide a Illa elogiando su "honestidad" y que haya fomentado el "diálogo" político durante la pandemia. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha despedido a Salvador Illa en su último día como ministro de Sanidad agradeciéndole su "honestidad" y su "talante" y que haya fomentado el "diálogo" político en un periodo difícil para España por la pandemia del coronavirus. "Quiero agradecerte tu honestidad, tu humanidad y tu talante y, sobre todo, que hayas aportado serenidad y diálogo a la política en un momento complicado, donde era obligado el entendimiento entre todas las Administraciones", ha declarado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros dirigiéndose directamente a Illa, que ha comparecido por última vez en Moncloa para centrarse a partir de ahora en su candidatura a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña por el PSC. Asimismo, la portavoz ha destacado la "inestimable contribución" de Salvador Illa "al servicio de este país, al interés general y al bienestar de todos los ciudadanos" en el que ha descrito como "uno de los años más complicados, duros y sacrificados" en la historia de España, "doloroso" para toda la sociedad española.

13.52. Salvador Illa comparece ante los medios tras el Consejo de Ministros: "Me llevo conmigo a todos los que han perdido a un ser querido". El todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de ministros de este martes, en el que ha formalizacdo su dimisión del cargo y ha hecho una última valoración de la evolución de la pandemia. Así, ha informado del acuerdo para prorrogar por tercera vez la restricción de movilidad con Gran Bretaña, en vista a la injerencia de la variante británica del covid-19, que supone un 5% de los casos en España. En la línea de los datos ofrecidos por Sanidad el lunes, ha advertido que "estamos en cifras récord" y ha resaltado la gravedad del "escenario de preocupación" que vivimos. Asimismo, ha llamado a la "solidaridad" de la población, especialmente de los cargos públicos, para asegurar la efectividad de la pandemia, y ha agradecido su "cumplimiento ejemplar mayoritario" de las restricciones: "Me llevo conmigo a todos los que han perdido a un ser querido".

13.47. España registró más de 262.000 fallecimientos durante la primera ola de la pandemia, la mayor cifra desde 1941. Un total de 262.373 personas fallecieron en España entre enero y junio de 2020 coincidiendo con la primera ola de la pandemia del covid-19, un 19,6% más que en el mismo periodo del año anterior (43.023 personas más). Se trata de la mayor cifra registrada en un primer semestre desde que comenzó la serie histórica, en 1941, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el estudio 'Estadísticas del Movimiento Natural de la Población' del INE, publicado este martes 26 de enero de 2021, este incremento se ha debido, principalmente, al efecto de la pandemia de la Covid-19 desde el mes de marzo.

13.38. Resistencia Balear desplegará una pancarta ante el Congreso para pedir la dimisión de Armengol. Resistencia Balear ha anunciado que este miércoles, apoyados por otras plataformas de nivel nacional y autonómico, desplegará una pancarta ante el Congreso de los Diputados para pedir la dimisión de la presidenta del Govern, Francina Armengol. En una nota de prensa, la asociación ha explicado este martes que, "una vez transcurrido el plazo establecido para negociar y tras no haber recibido ningún tipo de respuesta" por parte del Govern, se ven "obligados a dar un paso adelante".

13.37. Andalucía aprueba el Plan 7.500 para hacer frente a la tercera ola "explosiva" del coronavirus. La Junta de Andalucía ha aprobado este martes el Plan 7.500 para hacer frente a la tercera ola "explosiva" del coronavirus en la comunidad, que cuenta con 4.119 andaluces hospitalizados, de ellos 570 en la UCI. Así lo ha señalado el consejero de la Presidencia, Administración Local e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. "Esta tercera ola es mucho más agresiva que las dos anteriores", ha reconocido.

13.36. PP Murcia: "Que Conesa sea valiente por una vez y si tiene nombres de cargos del PP vacunados que los diga". El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Joaquín Segado, ha pedido al secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Diego Conesa, que "sea valiente por una vez y si tiene nombres de cargos del PP vacunados que los diga". Segado ha contestado de esta forma a Conesa, quien ha confirmado que su partido está recibiendo "muchos datos e información confusa" de "muchos ciudadanos y ciudadanas estos últimos días" indicando, entre otras cosas, que "no solamente se han vacunado altos cargos del Gobierno regional indebidamente, sino también altos cargos que están en Madrid, y lo han hecho saltándose los protocolos con vacunas que corresponden a la ciudadanía de esta Región".

13.29. Sánchez anunciará a las 17.30 horas el sustituto de Illa tras comunicárselo al rey. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicará esta tarde al Rey los cambios en su Ejecutivo a raíz de la salida del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y tras ello, ofrecerá una breve declaración en Moncloa a las 17:30 horas para informar de ellos. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, es la favorita desde hace un mes para sustituir a Illa. Además, se espera que entre en el Gobierno el líder del PSC, Miquel Iceta, para ocupar esa vacante. El dirigente catalán ya se encuentra en Madrid.

13.25. El presidente canario mantiene previsión de vacunación del 70% de la población en verano si no hay problemas de suministro. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha garantizado este martes que el 70% de la población canaria estará vacunada antes del verano si no hay problemas de suministro por parte de las compañías farmacéuticas. En la sesión de control del Parlamento ha defendido la planificación y el trabajo "ejemplar" del Servicio Canario de Salud (SCS), con la segunda dosis de vacuna garantizada y el 100% del grupo 2 cubierto y el 80% del grupo 2.

13.24. El PSOE asturiano readmite a la concejala de Castrillón, una liberada sindical que se había vacunado. La Federación Socialista Asturiana-PSOE ha informado este martes de que han levantado la suspensión de militancia de la concejala de Derechos y Servicios Sociales de Castrillón, Carmen Piedralba. La edil, sido suspendida el pasado 22 de enero después de trascender que había recibido la vacuna contra el covid-19. Piedralba es trabajadora sanitaria en el hospital de San Agustín, pero está liberada por sus funciones de representante sindical. Fue apartada del puesto por su partido desde ese 22 de enero, a la espera de que se esclareciese lo sucedido. La gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, explicó este lunes que se está vacunando a personal con liberación sindical porque pueden ser necesarios en esta tercera ola.

13.10. Castilla y León inicia los cribados masivos en Zamora capital con una prueba para 12.500 personas. La Consejería de Sanidad de Castilla y León iniciará los días 29 y 30 de enero los cribados masivos en Zamora capital con una prueba para 12.500 personas, que es el número de cartillas adscritas a la zona básica de salud de Santa Elena. Los equipos de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora realizarán este test masivo mediante pruebas de antígenos de segunda generación para el diagnóstico de covid en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, pertenecientes al Ayuntamiento de Zamora.

13.03. El 64-68% de la mortalidad total de la primera ola de la pandemia se concentró en mayores de residencias. Entre el 64% y el 68% de la mortalidad total de la primera ola de la pandemia se concentró en mayores que estaban en residencias, según ha informado la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) con motivo de la publicación de la 'Guía práctica de actuación en epidemias de covid-19 en residencias para personas mayores'. Este documento pasará a partir de ahora del fondo documental que la Semfyc han elaborado durante este año y que ya suma 10 monografías específicas. En el mismo, se analiza cómo las personas de edad avanzada presentan ciertas características que hacen que tanto la presentación clínica como el pronóstico de muchas enfermedades difieran con respecto a los de los adultos de mediana edad, de la que proceden prácticamente todos los estudios.

13.00. Urkullu siente "pena y rabia" ante la vacunación irregular de altos cargos. El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que siente "pena y rabia" ante la vacunación irregular contra la pandemia de covid-19 de algunas personas, como los directores de los hospitales bilbaínos de Basurto y Santa Marina, Eduardo Maiz y José Luis Sabas, que han tenido que abandonar sus cargos, y ha mostrado el compromiso de que Gobierno para "gestionar con el mayor rigor posible, transparencia y honestidad" este proceso, en el que prevalecen los "colectivos prioritarios" de riesgo. Urkullu, que ha comparecido tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha explicado que su sensación personal y como Lehendakari es de "pena, dolor, tristeza y rabia" ante casos como los de Maiz y Sabas, y ha recordado que "están identificados los colectivos prioritarios a los que tiene que administrarse la vacuna, la que sea en cada momento", y se dispone de protocolos claros", en los que no se incluyen a los cargos directivos.

12.52. Ayuso carga contra el "lamentable" papel de Sánchez en la pandemia: "Ni siente, ni padece, lo que está pasando". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este martes contra el "lamentable" papel del Gobierno de España y el presidente, Pedro Sánchez, en la pandemia. "Solo aparece para hacer propaganda y todo le da igual. Ni siente, ni padece, lo que está pasando en este país", ha espetado. En su intervención en la firma del convenio para que farmacias y clínicas odontológicos puedan hacer test de antígenos, en la Real Casa de Correos, la dirigente madrileña ha manifestado su "más absoluta decepción y hartazgo" con el Ejecutivo central.

12.50. Madrid suma a farmacias y clínicas dentales a su estrategia de cribados poblacionales a pesar de las "trabas". La Comunidad de Madrid ha firmado este martes sendos convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la primera región para poner en marcha la realización de test de antígenos en las oficinas de farmacia y en las clínicas dentales a partir del día 1 de febrero dentro de cribados poblacionales. "Hoy es un gran día puesto que Madrid vuelve otra vez a demostrar que sigue a la vanguardia y que sigue innovando y luchando contra esta epidemia", ha manifestado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras la firma de los convenios.

12.45. PP y Cs reclaman una comisión de investigación sobre vacunas irregulares y Compromís pide dimisiones inmediatas. Los síndics de PP y Cs, Isabel Bonig y Toni Cantó, han anunciado este martes la presentación de sendas propuestas de comisión de investigación en Les Corts para esclarecer todos los casos de personas vacunadas de forma improcedente, tanto cargos públicos como funcionarios, después de que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, confirmara hace unos días que serían unas 200 personas. Entre los grupos del gobierno, Compromís acordó este lunes en una reunión de la coalición pedir la dimisión "inmediata" de todos los que hayan aprovechado su cargo público para vacunarse, al considerarlo como "corrupción sanitaria". También exige a los partidos a los que pertenecen que tomen medidas y recuerda que el protocolo se basa en inmunizar a los más vulnerables y trabajadores en primera línea.

12.44. El consejero de Sanidad de Ceuta dimite seis días después de saberse que se había vacunado. El consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero (PP), ha presentado este martes a mediodía su "dimisión irrevocable" y su renuncia al acta de diputado de la Asamblea de la Ciudad Autónoma, según ha informado el Ejecutivo local que preside Juan Vivas en un comunicado a los medios seis días después de conocerse que ya había sido vacunado contra el coronavirus. Esta decisión la ha tomado "tras volver a reflexionar y estando convencido de que, en todo momento, ha actuado de manera correcta y de buena fe, sabiendo que tanto el Gobierno de la Ciudad como el PP van a continuar con la gestión de la pandemia con igual eficacia, y teniendo en cuenta que la ciudad está atravesando una crisis sanitaria que requiere del máximo esfuerzo y atención de todos".

12.42. Extremadura dice que está en una "estabilización" de la curva, pero rechaza "hablar de desescalada". El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha señalado este martes que los últimos indicadores indicadores epidemiológicos apuntan a que en Extremadura se está "aplanando la curva" o "en el descenso de la curva", pero ha aseverado que en la situación actual no se puede hablar "en ningún caso de desescalada". "Estamos ante una estabilización, o como pasó en el día de ayer, una reducción mas leve de la incidencia acumulada a los 14 días, y una reducción mucho más importante de la incidencia a los 7 días", ha valorado el consejero extremeño de Sanidad en rueda de prensa este martes en Mérida, respecto a los datos de contagios en la región.

12.38. Miquel Iceta llega a Madrid y podría ser nombrado ministro de Política Territorial. Miquel Iceta llega a la estación de Atocha este martes, poco antes de celebrarse el Consejo de Ministros en el que Salvador Illa dejará el cargo. Previsiblemente, el socialista catalán ocupará la cartera de Política Territorial, en cuanto Carolina Darias se ponga al frente del Ministerio de Sanidad.

12.10. Andalucía suma 82 muertos y 4.751 casos, y reduce su tasa por primera vez en un mes hasta 909,9. Andalucía suma este martes 26 de enero 4.751 casos de coronavirus, uno mil más que el martes pasado (3.731), según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 82 muertes, 37 más que el lunes, 15 más que hace siete días y mayor cifra desde el sábado (88). La comunidad alcanza una tasa de incidencia de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días de 909,9, cifra que es 1,5 puntos más baja que los 911,4 del lunes y 267,2 más que hace una semana (642,7). De hecho, es la primera vez que la región registra una bajada en su tasa de incidencia desde el 29 de diciembre.

12.07. Compromís pide cerrar centros comerciales y el PSPV dice que "miles de trabajadores no se pueden ir a la calle". Compromís propone reforzar las restricciones en la Comunitat Valenciana con el cierre de todos los centros comerciales de más de 800 metros para minimizar al máximo las aglomeraciones y mantener la "coherencia" con el cierre total de la hostelería, vigente desde la semana pasada. Mientras tanto, el PSPV, su socio mayoritario de gobierno, insiste en que los valencianos están "prácticamente confinados" y la inmensa mayoría van del trabajo a casa. "Ya no se puede cerrar más el comercio. No son los 'lobbies', son los trabajadores: si en Ikea trabajan mil personas no se pueden ir mañana a la calle", ha defendido su síndic, Manolo Mata.

11.48. Baleares reclama que el Gobierno sea "coherente" y permita ampliar toque de queda o aplicar confinamientos. La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha defendido este martes que el Gobierno central debe ser "coherente" y permitir a la Comunidad adelantar el toque de queda -actualmente fijado a las 22.00 horas en las cuatro islas- o aplicar confinamientos domiciliario "si esto fuera necesario en algún momento o territorio". Así se ha expresado Armengol durante su comparecencia ante el Parlament para exponer la situación de la pandemia en Baleares. La presidenta ha asegurado que insistirán en "pedir al Gobierno de España que sea coherente, y, si ha dejado en manos autonómicas la gestión de la pandemia", proporcione a las CCAA "todas las herramientas necesarias para frenar el virus".

11.45. PSOE Murcia denuncia que también se habrían vacunado en la Región "altos cargos que están en Madrid". El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Diego Conesa, ha confirmado que su partido está recibiendo "muchos datos e información confusa" de "muchos ciudadanos y ciudadanas estos últimos días" indicando, entre otras cosas, que "no solamente se han vacunado altos cargos del Gobierno regional indebidamente, sino también altos cargos que están en Madrid, y lo han hecho saltándose los protocolos con vacunas que corresponden a la ciudadanía de esta Región". "Parece ser que la trama regional de vacunas llega más allá de nuestras fronteras", ha denunciado públicamente Conesa en una rueda de prensa en la que ha anunciado que pondrá esa información a disposición de la autoridad judicial conforme su partido la vaya recabando y contrastando, con el fin de acompañarla a las diligencias abiertas.

11.44. El gobierno de Cataluña abre el miércoles las ayudas de 15 millones para los comercios obligados a cerrar. La Generalitat abre este miércoles la línea de ayudas extraordinarias de 15 millones de euros para los comercios cerrados desde el 7 de enero, en cumplimiento de las restricciones aprobadas por el Procicat contra el coronavirus. La aportación será de 3.750 euros por establecimiento para paliar las pérdidas derivadas del cierre decretado y la pueden pedir aquellos situados en centros, galerías y recintos comerciales, y los locales comerciales de más de 400 metros cuadrados, ha informado la Generalitat este martes.

11.42. Casi 400 municipios valencianos suman casos el fin de semana mientras la pandemia se dispara en el sur. Un total de 399 municipios valencianos han sumado nuevos casos de coronavirus durante el fin de semana, que ha dejado especial incidencia en el sur de la Comunitat. Como muestra, Alicante es por primera vez el municipio que más contagios ha registrado, por encima de Valencia, al contar 3.635. De las 15 ciudades que más positivos han registrado este fin de semana, 11 pertenecen a la provincia de Alicante: la capital (3.635), Elche (2.240), Sant Vicent del Raspeig (649), Alcoy (597), Benidorm (593), Ibi (415), Orihuela (389), Elda (367), Petrer (351), el Campello (325) y Sant Joan d'Alacant (316).

11.32. Las defunciones aumentaron casi un 20% entre enero y junio de 2020 y los nacimientos cayeron un 4,2%, según el INE. El número de defunciones aumentó un 19,6% en los primeros seis meses del año 2020, entre enero y junio, debido a la pandemia de covid-19, mientras que el número de nacimientos se redujo un 4,2% en ese mismo periodo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el estudio 'Estadísticas del Movimiento Natural de la Población', publicado este martes 26 de enero, en la primera mitad de 2020 fallecieron en España 262.373 personas, un 19,6% más que en el mismo periodo de 2019, un incremento que, según el INE, se ha debido, principalmente, al efecto de la pandemia de covid-19 desde el mes de marzo.

11.29. Expertos internacionales reclaman "normas claras" para la vacunación del personal sanitario contra el covid-19. Un análisis realizado por profesores de la Facultad de Derecho y un médico-investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ottawa (Canadá) considera que los gobiernos provinciales y territoriales deberían establecer "normas claras" para la vacunación de los trabajadores sanitarios contra el SARS-CoV-2, el virus causante del covid-19, en entornos públicos y privados. En su artículo, publicado en la revista 'Canadian Medical Association Journal', se describen los precedentes jurídicos de los intentos de imponer la vacunación antigripal a los trabajadores sanitarios y el modo en que esos precedentes podrían aplicarse a la vacunación contra el SARS-CoV-2. También describe la justificación legal para imponer la vacunación contra el SRAS-CoV-2 a los trabajadores sanitarios y otras consideraciones legales.

11.29. Podemos exige explicaciones al Gobierno asturiano por las vacunaciones de directivos sanitarios. El portavoz de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Daniel Ripa, ha pedido explicaciones este martes al Gobierno asturiano por la aplicación de vacunas contra el covid-19 a personal directivo de hospitales y residencias. En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo Ripa se ha mostrado así muy crítico con directivos de centros sanitarios vacunados por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) o por el caso del presidente del Montepío y la Mutualidad de la Minería Asturiana, Juan José Pulgar, quien se vacunó el día 30 de diciembre en una de las residencias de la organización y lo hizo público en las redes sociales del Montepío.

11.28. PSPV pide la dimisión del alcalde del PP Villahermosa del Río (Castellón) por vacunarse indebidamente. El diputado autonómico del PSPV-PSOE por Castellón, Carlos Laguna, ha pedido la dimisión del alcalde del Partido Popular en Villahermosa del Río, Luis Rubio, por —según ha dicho— haber incumplido "gravemente" el protocolo de vacunación contra la Covid-19 y haber sido vacunado "sin pertenecer a los grupos de riesgo de la primera fase, saltándose cualquier lista y aprovechándose de su cargo". Laguna ha lamentado que el PP "dé lecciones cuando son ellos los que no toman medidas cuando corresponde". "Es inadmisible que tengan un alcalde que se ha vacunado sin pertenecer a los grupos de riesgo de la primera fase de vacunación y todavía no hayan tomado medidas", ha dicho.

11.26. Galicia suma otras seis comunidades, entre ellas la vecina Castilla y León, al registro obligatorio para viajeros. La Xunta ha actualizado su listado de países y comunidades de registro obligatorio para los viajeros que visiten Galicia, una herramienta en la que tendrán que anotarse personas que lleguen desde 12 autonomías españolas. De acuerdo con la resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) por la Dirección Xeral de Saúde Pública, a las seis comunidades que ya eran de comunicación obligatoria —Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia, Extremadura y Madrid— se añaden ahora otras seis: la vecina Castilla y León, Andalucía, Aragón, La Rioja, Melilla y Murcia.

11.26. Monago reitera que Extremadura "está al borde del colapso", por lo que "necesita la ayuda del Gobierno". El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reiterado este martes que la comunidad extremeña "está al borde del colapso" sanitario por la alta incidencia de coronavirus, por lo que "necesita la ayuda del Gobierno de España", ya que "no tiene capacidad de respuesta con los recursos que tiene ahora". "Si una comunidad está al borde del colapso, el Gobierno la tiene que ayudar", ha señalado el presidente del PP extremeño, en una entrevista este martes en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que "los españoles, vivan donde vivan, tienen que tener los mismos derechos, también en el acceso a la sanidad".

11.15. La pandemia deja más de 500.000 casos en el último día y roza ya los 100 millones de contagios en el mundo. La pandemia de coronavirus ha dejado más de 500.000 casos durante el último día en todo el mundo, por lo que el total se acerca ya a los cien millones de contagios, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins. Así, durante las últimas días se han confirmado 505.144 contagios y 10.519 fallecidos, lo que sitúa los totales en 99.755.496 y 2.141.228, respectivamente, mientras que 55.111.190 personas se han recuperado por ahora del covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Estados Unidos figura como el país más afectado en cifras totales, con 25.297.072 casos y 421.129 muertos. Por detrás están India, con 10.676.838 contagios y 153.587 fallecidos, y Brasil, con 8.871.393 y 217.664, respectivamente.

11.05. El Parlament balear valida el decreto que endurece las sanciones por incumplir la normativa anticovid. El pleno del Parlament ha validado este martes el Decreto Ley 15/2020 que establece un régimen sancionador para los incumplimientos de la normativa para frenar la expansión de la pandemia de coronavirus en Baleares. El texto endurece las sanciones previstas en el primer decreto, aprobado en julio, en función de los niveles de alerta y supone que en el nivel 4 de alerta las sanciones leves pasan a graves y las graves pasan a muy graves, llegando las sanciones de hasta 600.000 euros.

10.58. El alcalde del PAR de Castejón de Sos (Huesca) dice que se vacunó porque fue citado en el centro de salud. El alcalde de Castejón de Sos, José Manuel Abad, se ha vacunado de coronavirus porque fue citado por el centro de salud de la localidad para ello. Así lo ha señalado el edil, en declaraciones a Europa Press, y lo confirman los primeros datos de la investigación abierta por el Partido Aragón (PAR) al conocerse que se había producido esta vacunación. José Manuel Abad ha señalado que, el mismo día que se suministro la primera vacuna contra el coviden varios centros de Castejón de Sos y a varios ciudadanos, le llamaron del centro de salud para que acudiese a vacunarse. El alcalde cuenta con una patología previa y también se suelen poner en contacto con él durante la campaña de vacunación de la gripe.

10.57. Illa participa en su último Consejo de Ministros y comparecerá en la rueda de prensa posterior. El todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, participa este martes en su último Consejo de Ministros y comparecerá en la rueda de prensa posterior, según ha informado Moncloa, antes de dar el salto a Cataluña y volcarse totalmente en la campaña electoral de las catalanas que arranca este jueves a medianoche, como candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat. De este modo, Illa tendrá oportunidad de despedirse desde la mesa del Consejo de Ministros, poco más de un año después de haber asumido el Ministerio de Sanidad sin saber que tendría que hacer frente a la pandemia del coronavirus.

10.45. Andalucía, muy preocupada por la situación en los próximos quince días: "La tercera ola sigue creciendo". El consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha expresado este martes la preocupación del Gobierno andaluz por la situación de la pandemia del coronavirus de cara a los próximos quince días porque la tercera ola no ha llegado a su pico máximo, sino que "sigue creciendo". En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Bendodo ha manifestado que ojalá pudieran creer las palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, relativas a que "ya está bajando la tercera ola", porque en Andalucía no es así y por lo que se está viendo en el resto de España, tampoco. Esta tercera ola, según ha recalcado Bendodo, "sigue creciendo en Andalucía y en España" y ha recordado que en esta comunidad ya se han superado los 4.000 ingresos hospitalarios en planta y se está cerca de las 600 personas ingresadas en UCI.

10.45. Chivite afirma que Navarra "es una de las comunidades que mejor está" y ve "suficientes" actuales restricciones. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que la situación actual del covid es "complicada" y que la Comunidad foral "no está bien", pero ha destacado que "si miramos al contexto somos una de las comunidades que en estos momentos mejor estamos, tanto en incidencia acumulada a 14 días como a 7 días". Chivite ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que "es verdad que estamos empezando a tener ya mayor presión en UCI", si bien ha esperado que las últimas medidas de restricción adoptadas, que entraron en vigor el pasado sábado, tengan "un buen resultado dentro de una semana más o menos".

10.45. Bruselas insinúa que AstraZeneca ha vendido a otros países parte de las dosis comprometidas con la Unión Europea. La comisaria europea de salud, Stella Kyriakides, se ha dirigido a AstraZeneca tras haber recibido menos dosis de las acordadas. "La Unión Europea quiere conocer exactamente cuántas dosis han sido producidas por AstraZeneca y a dónde o a quién han sido enviadas", reza la comisaria en un comunicado. Los responsables europeos se han reunido ya con la compañía y prevén otra reunión próximamente. Bruselas ha anunciado, como consecuencia, que impondrá el control de las exportaciones de vacunas a los laboratorios que producen en suelo europeo.

10.35. Colegio Abogados Madrid solicita a Sanidad la vacunación como grupo preferente en el Turno de Oficio. El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha dirigido hoy una petición urgente a las autoridades sanitarias para que los letrados de turno de oficio queden incluidos en el grupo de prioridad en el programa de vacunación que corresponda en atención al servicio público que desempeñan. Según ha informado el colegio en un comunicado, el colegio ha ofrecido las instalaciones del ICAM como puntos de administración masiva de la vacuna. En una misiva remitida al Ministerio de Sanidad, el decano recuerda que la Abogacía es un colectivo "muy numeroso y de altísima interacción" que presta un servicio esencial a la ciudadanía por cuanto es garante del derecho de defensa.

10.22. USO denuncia que el covid no ha alterado el patrón español de contratos temporales y precarios. Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado este martes que, pese al "drástico" descenso de la contratación en 2020, se siguió manteniendo el mismo patrón de siempre: "volatilidad en los contratos, mínima contratación indefinida inicial y contratos temporales injustificados". En el conjunto del año pasado se formalizaron 15.943.031 contratos, un 29,18% menos que en 2019. "Es obvio el impacto económico de la pandemia por coronavirus en la actividad económica y la consecuente bajada en la contratación, pero no nos engañemos, el mundo laboral ha seguido exactamente el mismo patrón que cualquier otro año en cuanto a precariedad y temporalidad", ha denunciado el secretario general de USO, Joaquín Pérez.

10.17. PharmaMar se dispara en Bolsa más de un 15% tras confirmarse la eficacia de plitidepsina contra el covid-19. Las acciones de PharmaMar se disparaban en Bolsa más de un 15% en los primeros compases de la sesión de este martes después de que la revista científica 'Science' haya confirmado la "potente" actividad de plitidepsina, de PharmaMar, frente al SARS-CoV-2. En concreto, los títulos de la compañía se anotaban una subida del 15,1% pasadas las 10.00 horas, hasta intercambiarse a un precio de 100,9 euros.

10.15. Plitidepsina (PharmaMar) tiene una "potente eficacia preclínica" contra el coronavirus. Plitidepsina, de la compañía PharmaMar, tiene una potente eficacia preclínica contra el coronavirus gracias a que se dirige a la proteína del huésped eEF1A, según los resultados de un estudio publicado en la revista 'Science'. El artículo relata que la actividad antiviral de plitidepsina contra el SARS-CoV-2 se produce mediante la inhibición de la conocida diana eEF1A. Además, plitidepsina 'in vitro' demostró una fuerte potencia antiviral, en comparación con otros antivirales contra el SARS-CoV-2, con una toxicidad limitada.

10.12. Canarias admite que la situación epidemiológica de Gran Canaria "ha mejorado algo" pero no como se esperaba. El catedrático Lluís Serra Majem, que forma parte del Comité de Expertos que asesora al Gobierno de Canarias para afrontar la crisis sanitaria del coronavirus, ha admitido este martes que la situación epidemiológica de la isla de Gran Canaria "ha mejorado algo" pero no como se esperaba. La isla de Gran Canaria se encuentra desde el pasado 18 de enero en nivel 3 debido a la evolución que habían experimentado los contagios. Sobre la posibilidad de que esta semana el Ejecutivo autonómico opte por bajar el nivel, Serra Majem apuntó que todo dependerá de los diferentes puntos que se analizan para ello.

10.00. Las instituciones culturales europeas pierden casi 200.000 millones de euros en 2020 por la pandemia. Las instituciones culturales y creativas de la UE han registrado pérdidas de más del 30% de su volumen de negocios en 2020, hasta alcanzar los 199.000 millones de euros, según el estudio Recostruyendo Europa: la economía cultural y creativa antes y después del covid-19. En concreto, el estudio elaborado por la consultora EY destaca que los sectores de la música y las artes escénicas han experimentado pérdidas del 75% y el 90%, respectivamente. En el caso de las artes visuales, son 53.000 millones de euros en las artes visuales y en el audiovisual de 26.000 millones de euros.

9.46. Navarra registra 239 nuevos casos y la tasa de positividad se sitúa en el 8%. Navarra registró este lunes 239 casos de covid-19, cifra superior a la de este domingo cuando se detectaron 159 casos, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra. En total, ayer se realizaron un total de 2.973 pruebas de PCR y antígenos, con el resultado de 239 positivos, lo que supone una tasa de positividad del 8 por ciento.

9.32. Rusia supera los 70.000 muertos pero confirma su cifra diaria de casos más baja desde noviembre. Las autoridades de Rusia han confirmado este martes más de 550 muertos por coronavirus durante el último día, con lo que el país supera la barrera de los 70.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia, si bien ha registrado su cifra diaria más baja de contagios desde principios de noviembre. El centro operativo ruso para la lucha contra el coronavirus ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 564 fallecidos, por lo que el total asciende a 70.482, si bien se han detectado en este día 18.241 casos, para un total de 3.756.931 contagios.

9.00. Nueva Zelanda señala que podría mantener el cierre de fronteras durante gran parte de 2021. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha señalado que las autoridades podrían mantener el cierre de fronteras durante gran parte de 2021 y ha vinculado la decisión con el progreso de la campaña de vacunación contra el coronavirus, que aún no ha arrancado. Ardern ha destacado que un número suficiente de personas deben ser vacunadas antes de que se proceda a la reapertura de fronteras y ha añadido que eso "llevará tiempo", antes de agregar que la primera vacuna contra el covid-19 recibirá la aprobación de las autoridades en febrero.

8.43. Detenidas más de 150 personas en una nueva noche de protestas contra el toque de queda en Países Bajos. Las fuerzas de seguridad de Países Bajos han detenido a más de 150 personas durante la última noche de protestas contra el toque de queda y otras restricciones impuestas por las autoridades frente a la pandemia de coronavirus, según ha confirmado la Policía. Los disturbios se han sucedido en varias ciudades del país, si bien han tenido su epicentro en la capital, Ámsterdam, La Haya y Rotterdam, donde se han registrado ataques con piedras y fuegos artificiales contra los agentes desplegados para intentar contener las protestas.

8.14. Alemania suma más de 900 muertos diarios y roza los 53.000 fallecidos por coronavirus. Las autoridades de Alemania han confirmado este martes más de 900 muertos por coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país europeo roza ya los 53.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia, con más de 2,1 millones de casos. El Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado a través de su página web que durante el último día se han confirmado6.408 casos y 903 fallecidos, lo que sitúa los totales en 2.148.077 y 52.990, respectivamente.