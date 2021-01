Directo | Entra en vigor la prórroga de los ERTE y de la prestación de autónomos hasta el 31 de mayo

Publicada el 27/01/2021 a las 09:05 Actualizada el 27/01/2021 a las 12:17

El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 36.435 nuevos casos de coronavirus, de los que 15.660 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, duplicando los registrados el lunes. La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días ha seguido aumentando hasta situarse en los 893,91 casos por cada 100.000 habitantes.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles.

12.16. Primera querella contra Illa tras salir de Sanidad, por homicidio, lesiones y prevaricación en su gestión de la pandemia. La Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus (Anvac) ha presentado una querella criminal contra el ex inistro de Sanidad Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por delitos de homicidio y lesiones imprudentes, prevaricación y contra los trabajadores por su gestión de la pandemia de covid 19. Se trata de la primera acción penal que se presenta tras publicarse su cese del cargo este mismo miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La querella se presenta como acusación particular en representación de varias decenas de familias cuyos familiares se han visto afectados por el coronavirus, y según el abogado firmante de la misma, Pedro Tabares, no solo los hechos de la primera ola, que entienden muy graves "para muchos ciudadanos que fallecieron por la mala gestión en el primer trimestre de 2020" sino por otros posteriores, como los referidos a decisiones adoptadas por el Ministerio de Sanidad entre julio y septiembre pasados.

11.57. Ciudadanos pregunta al Gobierno sobre la falta de un protocolo para aprovechar las dosis de las vacunas. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha registrado en el Congreso una pregunta al Gobierno, para ser respondida por escrito, sobre la falta de un protocolo nacional para asegurar el aprovechamiento de dosis de las vacunas contra el covid-19. En concreto, cuestionan si el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez fijará un protocolo común a todo el territorio nacional, a la mayor brevedad posible, sobre qué hacer con las dosis sobrantes de vacuna del covid-19 y evitar así desigualdades entre territorios y prácticas fraudulentas.

11.57. Baleares prevé prorrogar hasta el 15 de febrero el cierre de la restauración y grandes superficies. El Govern prevé prorrogar hasta el 15 de febrero el cierre de la restauración, gimnasios y grandes superficies en Mallorca, iniciado el 13 de enero para contener la expansión del covid-19 en la Comunidad. La resolución todavía no se ha formalizado y, salvo que haya sorpresas, en principio se concretará en los próximos días, según las fuentes consultadas. Cabe destacar que las cifras de la pandemia muestran en los últimos días una tendencia a la baja en Mallorca, si bien las tasas de incidencia siguen siendo altas.

11.42. Moreno: Andalucía recurrirá a todos los recursos sanitarios públicos y privados para afrontar la pandemia. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles que todos los recursos tanto de la sanidad pública como de la privada se van a utilizar para hacer frente a la pandemia del coronavirus y estarán al servicio de todos los andaluces. Así lo ha anunciado Moreno durante una visita las nuevas instalaciones del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla. "Los recursos sanitarios públicos y privados van a estar al servicio de todos los andaluces", según ha sentenciado el presidente, quien ha apuntado que hay que utilizar todos los recursos para evitar que la pandemia "nos atropelle".

11.29. España y Francia, a la cabeza en ayudas públicas por el covid entre los grandes de la UE, con un 4% del PIB. España y Francia fueron los dos países que más ayudas públicas destinaron en porcentaje del PIB entre los grandes Estados de la UE-28 en el primer semestre de 2020, afectado por la pandemia del covid-19, al destinar un 4% de su PIB nacional en esos primeros meses de crisis, frente al 1% del PIB en Alemania, si bien en volumen lideró el país germano con un total de 820.000 millones de euros, frente a los 100.000 millones de España. Así se desprende del informe anual de ayudas públicas de 2020, aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y remitido a las Cortes Generales, que señala que las ayudas públicas han tenido una "gran relevancia" en el año 2020 en el contexto de la pandemia del covid-19.

11.23. Salud de la Generalitat de Cataluña avisa de que no hay un "llamamiento" a salir del municipio por mítines. El secretario general de la Conselleria de Salud, Marc Ramentol, ha advertido de que no hay un "llamamiento a romper el perímetro municipal" para asistir a mítines electorales, después de que el Govern informara este martes de que permite salir del municipio para participar en este tipo de actos. En una entrevista en TV3 este miércoles recogida por Europa Press, ha afirmado que los actos presenciales de la campaña electoral deben dirigirse a los vecinos del municipio en que se celebren, en el marco de las restricciones por el covid-19. "Los partidos se están preparando para hacer actos de muy pequeño formato en los que básicamente habrá un componente telemático y un muy pequeño componente presencial", ha sostenido Ramentol.

11.10. Hosteleros, que demandarán al Gobierno por las pérdidas en pandemia, retrasan su presentación por las nuevas adhesiones. El equipo legal que prepara la demanda colectiva ante el Tribunal Supremo (TS) de al menos 700 hosteleros contra el Gobierno y las Comunidades Autónomas por las pérdidas provocadas por el estado de alarma ha decidido retrasar una semana la presentación del escrito debido a que se siguen adhiriendo afectados. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan a que además se continúa trabajando en el documento incluyendo más material. La indemnización por el momento se cifra en 55 millones de euros, y se deriva de esos daños y perjuicios soportados por el gremio durante el año 2020, desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo e 2020.

11.02. Miembros de la Benemérita en Aragón, que pertenecen a escalones médicos, recibirán la vacuna en próximos días. El Servicio Aragonés de Salud ha ofrecido vacunar al personal de la Guardia Civil, con destino en esa comunidad autónoma, perteneciente a escalones médicos —medicina, enfermería y auxiliares sanitario—, y que mantienen contacto con posibles casos sospechosos de coronavirus y realizan pruebas de detección activa, tales como test de antígenos y test de anticuerpos, según han informado desde el Ministerio del Interior. De esta forma, van a ser vacunadas próximamente una decena de personas. La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha consultado este ofrecimiento, el primero de estas características realizado por una comunidad autónoma, con la Secretaría de Estado de Sanidad, con el fin de verificar el escrupuloso cumplimiento de los protocolos de vacunación establecidos por ese departamento.

11.01. Personas con discapacidad piden a Darias ser colectivo "prioritario" en la estrategia de vacunación. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha pedido a la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, que las personas con discapacidad sean un colectivo "prioritario" dentro del calendario de vacunación contra el covid-19 y que se retomen las consultas y terapias pospuestas. "Las personas con discapacidad deberíamos ser un colectivo prioritario dentro de la estrategia nacional de vacunación del covid-19, así como retomar la agenda de citas médicas pospuestas, tanto las consultas de atención primaria o especialistas como las intervenciones quirúrgicas", ha indicado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga. Según ha asegurado, la salud de las personas con discapacidad en España está "empeorando" desde que comenzó la pandemia del coronavirus hace un año.

11.00. El Gobierno catalán revisará con los partidos la posibilidad de saltarse confinamiento municipal para ir a mítines. El Govern volverá a convocar a la mesa de partidos antes del inicio de la campaña electoral para revisar la medida anunciada el martes de permitir a los ciudadanos saltarse el confinamiento municipal para acudir a mítines de partidos en otras localidades. Según han explicado fuentes de la Conselleria de Exteriores, la reunión de partidos se celebrará el jueves a las 11.00 y la posibilidad de saltarse el perímetro para ir a actos políticos estará sobre la mesa. Este encuentro ya estaba previsto tras la reunión de la mesa técnica del pasado sábado para tratar de conjugar la situación sanitaria con la celebración de unas elecciones de la forma más segura posible.

10.54. (AV) Feijóo crítica que el Gobierno "ni gobierne ni deje gobernar" y pedirá la obligatoriedad de las FFPP2. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que el Gobierno del Estado "ni gobierne ni deje gobernar" a las comunidades autónomas por priorizar "criterios políticos de corto alcance" —en referencia a las elecciones catalanas— y ha avanzado que pedirá la obligatoriedad de las mascarillas FFPP2. Así lo ha avanzado durante su comparecencia en el pleno del Parlamento de Galicia, en el que ha vuelto a solicitar al Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez que "asuma sus responsabilidades" sobre la pandemia. "Es triste que se mantenga en un segundo plano", ha sostenido Feijóo, que ha criticado que, en un contexto de gravedad, los ciudadanos tengan que observar "el relevo del ministro de Sanidad" o el "despliegue de miembros del Ejecutivo en actos de campaña". "Pero lo más grave es que, por encima de todo, se impidan a las comunidades los instrumentos que vemos necesarios desde la primera línea", ha afirmado.

10.49. La pandemia deja cerca de 17.300 muertos en el último día, la segunda cifra más alta hasta ahora. El coronavirus ha causado cerca de 17.300 en todo el mundo durante el último día, la segunda cifra más alta desde el inicio de la pandemia, sólo por detrás de los 17.819 fallecidos registrados el 20 de enero, hace una semana. La Universidad Johns Hopkins ha resaltado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han confirmado 17.298 fallecidos y 546.267 casos, lo que sitúa los totales en 2.158.473 y 100.296.057, respectivamente, mientras que 55.418.424 se han recuperado hasta ahora del covid-19. Estados Unidos continúa siendo el país más afectado en cifras totales, con 25.443.700 casos y 425.216 muertos. Por detrás están India, con 10.689.527 contagios y 153.724 fallecidos, y Brasil, con 8.933.356 y 218.878, respectivamente.

10.49. Vodafone, Intel, Fivecomm y Altran desarrollan un robot conectado por 5G que ayuda a prevenir el covid-19. Vodafone, Intel, Fivecomm y Altran han desarrollado de forma conjunta un proyecto para la creación de un robot que, conectado a la red 5G de la operadora, es capaz de circular por entornos donde se encuentran peatones y analizar si cumplen con la normativa de seguridad para la prevención del covid-19, ya que detecta si los viandantes llevan mascarillas correctamente colocadas y toma la temperatura corporal. En un comunicado, las compañías explican que el proyecto 'Robot Covid 5G' está basado en un vehículo ('Robot Centinela') autónomo autoguiado que integra unos sensores de imágenes y temperatura que permiten realizar "acciones de control muy útiles en el escenario actual de pandemia".

10.48. La prórroga de contratos de alquiler y la moratoria de rentas hasta el 9 de mayo entra hoy en vigor. La prórroga de los contratos de alquiler y la moratoria de las rentas de alquiler de vivienda en los aplazamientos o reestructuraciones de deuda para arrendatarios de grandes tenedores de vivienda hasta el final del estado de alarma (9 de mayo) entra este miércoles en vigor tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Concretamente, la prórroga de los contratos de alquiler podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

10.42. Monedero critica que Illa "abandone el barco" y dice que a Iceta se le había "agotado su capacidad danzarina". El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha criticado este miércoles que Salvador Illa "abandone el barco" al dejar el Ministerio de Sanidad para centrarse en la campaña de las elecciones catalanas como candidato del PSC en mitad de una "tercera ola terrible". En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Monedero ha asegurado que Illa tenía que "haber aguantado" en el puesto y ha sostenido que su salida del Ministerio es una "decisión tomada desde hace mucho tiempo". "Seguramente ellos hicieron las cuentas mal y pensaron que la tercera ola no iba a venir tan fuerte. Pensaron que la vacuna iba a solventar los problemas y por tanto que su salida iba a ser más suave. Pero no ha sido así, y por tanto arrastra la sensación de que te vas en un mal momento", ha aseverado.

10.41. Celaá asegura que "de momento" no se contempla el cierre de colegios y pide a los padres que lleven a sus hijos. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha querido dejar claro este miércoles que, "de momento", no se contempla el cierre de los centros educativos por la pandemia del coronavirus, apuntando que se ha demostrado que son un "entorno seguro", al tiempo que ha pedido a los padres que sigan llevando a sus hijos a los colegios y se evite el absentismo escolar. En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Celaá ha manifestado que esta es una posición que comparten tanto el Ministerio como las comunidades autónomas, y se ha visto en todos los territorios el "magnífico" resultado de la apertura de las aulas tras el verano y como se ha desarrollado el primer trimestre del curso.

10.35. La Policía Local de León tramita 14 denuncias relativas al covid-19 y consumo de alcohol en la vía pública. La Policía Local del Ayuntamiento de León ha tramitado este martes un total de 14 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública e incumplimiento de las medidas para prevenir la propagación del covid-19. En un mismo operativo, los efectivos municipales formalizaron 11 sanciones por consumo de alcohol en la vía pública, incumplimiento de la medida de agrupación para prevenir la propagación del covid-19 y otra por saltarse el confinamiento perimetral de la provincia.

10.31. Cataluña registra 3.447 casos y 88 fallecidos más por coronavirus en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este miércoles 491.097 casos confirmados acumulados de coronavirus —454.974 con una prueba PCR o test de antígenos—, 3.447 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra total de fallecidos se sitúa en 18.925, 88 más que los registrados el martes. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 3.021 —705 en las UCI—, que son 12 más que en el último recuento.

10.30. Jupol solicita PCR para los agentes que vuelven a Valladolid desde La Línea (Cádiz). El sindicato Jupol ha solicitado a estamentos policiales, políticos y sanitarios de Castilla y León la realización de pruebas PCR a todos los agentes de las unidades de la UPR que regresan este miércoles a Valladolid tras una comisión de servicio en La Línea de la Concepción. Desde este sindicato, tal y como explica a través de un comunicado recogido por Europa Press, se han elevado escritos a la Jefatura Superior de Policía de Valladolid, a la Dirección General de la Policía, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y su titular, Verónica Casado, y al Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana.

10.15. Escrivá prevé unos 20.000 nuevos ocupados en enero y cree que el SMI debe subir "cuando pase la pandemia". El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha adelantado este miércoles que la afiliación a la Seguridad Social aumentará en enero en unos 20.000 nuevos ocupados sin tener en cuenta el componente estacional. Escrivá, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha subrayado además que el número de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) está "estabilizado" en torno a los 700.000 y ha descartado que se pueda alcanzar la cifra de cuatro millones de parados.

10.02. Los alcaldes del PP urgen al Gobierno a poner en marcha un fondo covid de 3.000 millones de euros para los ayuntamientos. Los alcaldes y presidentes de Diputación del PP han instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que "tome en serio a las entidades locales" y que den luz verde "de una vez por todas" a los fondos covid de 3.000 millones de euros para los ayuntamientos. Así lo reclamaron estos primeros ediles del PP en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que se celebró este martes de manera telemática. A este respecto, el vicepresidente de la FEMP, José María García Urbano, ha expresado su incredulidad porque las entidades locales, llegado el 2021, "no hayan recibido un solo euro de los fondos extroardinarios".

9.43. Rusia registra menos de 18.000 casos diarios de coronavirus por primera vez desde finales de octubre. Las autoridades de Rusia han señalado este miércoles que el país ha registrado menos de 18.000 casos diarios de coronavirus por primera vez desde finales de octubre, una jornada en la que se ha superado además el umbral de los 71.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El centro operativo ruso para la lucha contra el coronavirus ha manifestado que durante las últimas 24 horas se han detectado 17.741 contagios y 594 fallecidos, lo que sitúa los totales en 3.774.672 y 71.076, respectivamente, según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.

9.38. Escrivá asegura que Darias seguirá la línea de Illa en Sanidad y dice que el Gobierno descarta un nuevo confinamiento. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles que la nueva titular de Sanidad, Carolina Darias, seguirá la línea marcada hasta ahora por Salvador Illa en la dirección del departamento y en la gestión de la pandemia, por lo que ha descartado un nuevo confinamiento. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Escrivá ha descartado cambios en la dirección de Sanidad y ha recordado que Darias e Illa han "trabajado conjuntamente en la relación con las comunidades autónomas y la coordinación" en todas la reuniones de la Comisión Interterritorial.

9.34. Darias promete ante el rey su nuevo cargo como ministra de Sanidad. Carolina Darias ha prometido su cargo como nueva ministra de Sanidad ante el rey en el Palacio de la Zarzuela, y en presencia de representantes de los tres poderes del Estado. Como ya hiciera el pasado año cuando prometió como ministra de Política Territorial y Función Pública, se ha acercado al lugar dispuesto para el nombramiento en el Salón de Audiencias del Palacio, frente a un ejemplar de la Constitución, y sin presencia de Biblia ni crucifijo, como muestra de la aconfesionalidad del Estado. Con la mano derecha sobre la Constitución ha prometido por su "conciencia y honor" cumplir "fielmente las obligaciones del cargo como ministro de Sanidad con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros".

9.16. El BOE recoge el cese de Illa y del JEMAD y los nombramientos de Darias e Iceta como ministros. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles recoge el cese de Salvador Illa como ministro de Sanidad y de Miguel Ángel Villarroya Vilalta como Jefe de Estado Mayor de la Defensa además del nombramiento de Carolina Darias y de Miquel Iceta. En concreto, el BOE hace efectivo el traspaso de carteras que lleva a Darias al departamento de Sanidad y al primer secretario del PSC a ocupar el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que hasta ahora dirigía la propia Darias. Con el cese, Illa se centra definitivamente en la campaña electoral de los comicios catalanes.

8.35. Alemania confirma cerca de mil muertos y más de 13.000 casos de coronavirus durante el último día. Las autoridades de Alemania han confirmado este miércoles la muerte de cerca de mil personas durante el último día a causa del coronavirus, un día después de que la canciller del país, Angela Merkel, reconociera la lentitud del Gobierno a la hora de responder a la pandemia. El Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha apuntado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han detectado 13.202 casos y 982 fallecidos, lo que sitúa los totales en 2.161.279 y 53.972, respectivamente.

8.31. Un año de prisión para una mujer china que ocultó síntomas de covid-19 en un vuelo. El Tribunal Popular del Distrito Shunyi de Pekín, en China, ha condenado a un año de prisión y otro de libertad condicional a una mujer por haber ocultado síntomas de covid-19 a la tripulación de un vuelo procedente de Estados Unidos. La mujer, Li Jiem, de 38 años, volvía a su país en marzo de 2020 tras una temporada con su familia en Estados Unidos. De forma previa al vuelo, había tenido fiebre y acudido al hospital, y había podido comprobar su contacto con personas contagiadas, pero decidió regresar a China para ser tratada, informa China Daily.

8.21. Entra en vigor la prórroga de los ERTE y de la prestación de autónomos hasta el 31 de mayo. El Real Decreto-ley que prorroga hasta el 31 de mayo los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la prestación por cese de los autónomos entra en vigor este miércoles tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ambas medidas tendrán un coste cercano a los 7.000 millones de euros, de los que 5.000 millones corresponden a la extensión de los ERTE y unos 2.000 millones a la prórroga de la prestación de autónomos.

8.00. Galicia perimetra todos sus municipios, cierra la hostelería y permite solo reuniones entre convivientes. A las 00.00 de este miércoles han entrado en vigor las nuevas restricciones implantadas por la Xunta para luchar contra la pandemia del coronavirus. Entre las medidas se encuentra el cierre perimetral de los 313 ayuntamientos de Galicia, así como el cierre total de la hostelería y la limitación de las reuniones a solo entre personas convivientes. Así lo decidió este lunes el comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la crisis sanitaria del covid-19, que en los últimos días ha alcanzado cifras récord en lo que respecta no solo a los contagios detectados y a los casos activos, sino también a la presión hospitalaria.