El Ministerio de Sanidad notificó este miércoles 40.285 nuevos casos de covid-19, una cifra ligeramente inferior a la del mismo día de la semana anterior. Sin embargo, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes sufre otro aumento y se sitúa en 899, frente a al dato de 893 del martes.

Sigue en infoLibre toda la actualidad de este jueves sobre la pandemia.

13.25. Salud cree que Mallorca "comienza a doblegar la tercera ola" pero pide "no ser triunfalistas". La consellera de Salud del Gobierno balear, Patricia Gómez, ha informado este jueves de que Mallorca "consolida la disminución de la incidencia a 14 días" de covid-19, por lo que se puede "pensar que se comienza a doblegar la tercera ola", si bien "las cifras son muy elevadas y no hay que ser triunfalistas". Así se ha expresado Gómez durante una rueda de prensa en la que ha detallado que la incidencia en Mallorca se sitúa en 379 casos por cada 100.000 habitantes; en Menorca es de 470 casos; de 2.234 en Ibiza, y 1.205 en Formentera. En el conjunto de Baleares la incidencia es de 648,8 casos por cada 100.000 habitantes.

13.18. El PP pide la dimisión del consejero de Sanidad cántabro y la gerente de AP por la vacuna a la madre de la directora médica. El PP ha "exigido" la dimisión del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), y el "cese fulminante" de la gerente de Atención Primaria (AP), Alicia Gómez, por la vacunación a la madre de 87 años de la directora médica de Atención Primaria, Beatriz Josa, que ya presentó su dimisión. Así lo ha reclamado este jueves, en rueda de prensa, el portavoz de Sanidad del PP, César Pascual, quien ha justificado esta petición, entre otras razones, en que ambos han "mentido".

13.05. La abstención de Vox permitirá al Gobierno salvar en el Congreso el decreto ley de los fondos europeos. La abstención de Vox permitirá al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos asegurar este jueves la convalidación en el Congreso del decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos, reordena la Administración y revisa la normativa para facilitar su ejecución. Y es que, los apoyos recabados por el Gobierno resultaban insuficientes para alcanzar una mayoría absoluta que la oposición sí tenía al alcance, dados los rechazos anticipados por el PP, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PDeCAT, Junts, la CUP, UPN y Foro Asturias.

12.50. El Supremo avala el silencio administrativo para autorizar un ERTE de fuerza mayor por covid. El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que avala el silencio administrativo para la puesta en marcha de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor por Covid. Asimismo, ha establecido que este tipo de ERTE es compatible con el derecho del contratista o concesionario de un servicio público a solicitar el restablecimiento económico del contrato. El fallo responde a un recurso de casación interpuesto contra una sentencia previa de la Audiencia Nacional, de 15 junio de 2020, que desestimaba la demanda de conflicto colectivo promovida por CCOO para impugnar un ERTE de suspensión en una empresa propietaria de varios centros de educación infantil situados en diversos ayuntamientos.

12.30. Los rectores piden incluir a los docentes universitarios en el grupo de vacunación del resto de profesorado. "Hemos pedido al ministro que haga gestiones con el Ministerio de Sanidad para que se incluya el profesorado universitario, igual que el profesorado no universitario, en el grupo quinto del protocolo de vacunación", ha explicado Gómez Villamandos en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha expresado su malestar por las declaraciones del ministro Manuel Castells en las que cuestionaba a las universidades españolas por la realización de exámenes presenciales. Según ha indicado el presidente de la CRUE, el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad ha incluido a este personal docente en el grupo sexto y considera que el ministerio de Universidades "debe hacer la gestión" para agilizar el proceso.

12.26. La pandemia deja casi 101 millones de casos, con cerca de 590.000 contagios durante el último día. El coronavirus ha dejado cerca de 590.000 casos de coronavirus en todo el mundo durante las últimas 24 horas, lo que eleva a cerca de 101 millones el número de contagios desde el inicio de la pandemia, que ha causado además más de 2,1 millones de muertos a nivel mundial. La Universidad Johns Hopkins ha destacado a través de su página web que durante el último día se confirmaron 589.484 casos y 16.647 fallecidos, lo que sitúa los totales en 100.957.112 y 2.177.045, respectivamente, mientras que 55.841.645 personas se han recuperado del covid-19 hasta la fecha.

12.13. La OMS señala que el aumento de casos de covid-19 en España se debe a las fiestas de Navidad, no a la cepa británica. La responsable de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, Catherine Smallwood, ha señalado que el aumento de casos de covid-19 en España que se produjo después de Navidad se debe a las celebraciones navideñas, y no a la introducción de la cepa británica, que aparentemente resulta más contagiosa. "Ha habido discusiones en torno a la posible participación de nuevas variantes. Aunque eso no parece ser necesariamente lo que impulsa la transmisión en España en este momento, pero ciertamente podría ser el resultado de las celebraciones del período de vacaciones que han tenido lugar y que requerirá un esfuerzo realmente sostenido para reducir las cifras", ha comentado Smallwood en rueda de prensa este jueves.

12.12. La preocupación por el covid supera la de la primera ola y la crisis económica es el segundo problema. La preocupación por el coronavirus creció 13 puntos en enero y supera ya la que generaba al inicio de la pandemia. Si el pasado mes de abril se situaba como primer problema nacional con menciones en el 49,3% de los cuestionarios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ahora lo hace en el 51,4%, mientras que la crisis económica derivada de la sanitaria es la segunda preocupación, con un 45,5%. Así se desprende del barómetro de enero realizado por el organismo que preside José Félix Tezanos en plena expansión de la tercera ola del coronavirus y cuando ya había arrancado el proceso de vacunación en España.

11.54. El 70% de los españoles ha reducido o abandonado el pago en efectivo durante el covid. El 70% de los españoles ha reducido o abandonado el pago con dinero en efectivo durante la pandemia del covid-19, según un informe elaborado por Minsait Payments, la filial de medios de pago de Minsait, que constata que el coronavirus ha impulsado en España la digitalización de los medios de pago centrada en tarjetas, móvil y el abandono del efectivo. La compañía remarca que la acelerada digitalización provocada por la pandemia está consolidando el uso de los medios de pago electrónicos e impulsando el avance hacia una sociedad sin pago en efectivo, una transición que se refleja en la mayor convivencia o multiplicidad de medios de pago en uso por la población en un año en el que los más digitales han experimentado un impulso frente a los más físicos o materiales.

11.52. El equipo de la OMS inicia su investigación en Wuhan tras el fin de la cuarentena en China. El equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se ha desplazado a la ciudad china de Wuhan para investigar el origen de la pandemia de covid-19 ha podido comenzar su labor sobre el terreno tras el fin de 14 días de aislamiento. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, ha confirmado el final de esta cuarentena, que según ha explicado es conforme a los estándares internacionales. En este sentido, ha explicado que los expertos podrán ahora realizar entrevistas y análisis in situ, según Xinhua. Durante estas dos semanas, el grupo ha mantenido reuniones telemáticas para poder ir avanzando, pero el fin de la cuarentena le permitirá visitar el mercado donde podrían haberse originado los primeros casos en 2019, informan los medios oficiales.

11.51. El precio de los carburantes encadena su novena subida y se consolida en máximos desde marzo. El precio de los carburantes ha encadenado esta semana su novena alza consecutiva, con un repunte de hasta el 0,7%, para consolidarse en máximos desde marzo, cuando empezó a descender en pleno confinamiento por la crisis sanitaria del covid-19. En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha subido un 0,74% respecto a la semana anterior, para situarse en los 1,224 euros, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Europa Press. Por su parte, el precio del gasóleo se ha encarecido un 0,63%, también en su novena subida consecutiva, para elevarse hasta los 1,106 euros el litro.

11.39. CSIF avisa de que el covid y la falta de personal dispararon los contratos temporales en la Administración Pública. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado que el coronavirus y la falta de personas dispararon los contratos temporales en las administraciones y, por primera vez, se superó el millón, ha señalado en un comunicado tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2020. De hecho, ha remarcado que el incremento fundamentalmente se da en sanidad y educación. Así, el número total de personas asalariadas con contrato temporal fue de 1.011.500 personas, 106.200 más que respecto a 2019, con lo que la tasa de temporalidad se situó en casi el 30%, frente al 20,7% general.

11.32. Más País apoyará el decreto de fondos europeos tras acordar un proyecto piloto para reducir la jornada. El portavoz de Más País-Equo en el Congreso, Íñigo Errejón, ha anunciado este jueves que su formación votará este jueves a favor del decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos tras haber acordado con el Gobierno la inclusión de un proyecto piloto para la reducción de la jornada laboral. "Hemos acordado con el Gobierno impulsar un proyecto piloto para la reducción de la jornada laboral. Los fondos europeos deben servir también para reorientar la economía hacia la mejora de la salud, cuidar el medioambiente y aumentar la productividad", ha manifestado Errejón, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

11.12. Cerca del 40% de españoles se ha planteado irse a vivir al medio rural por la pandemia, según un estudio. Cerca del 40% de los españoles se ha planteado trasladarse a vivir al medio rural o a plena naturaleza a consecuencia de la pandemia del coronavirus, que ha provocado una 'nueva normalidad' que 9 de cada 10 españoles "no lleva bien", según un estudio realizado por Securitas Direct. La encuesta expone que apenas el 4,71% de la población española se ha cambiado de casa por causa de la pandemia, aunque cerca del 40%, exactamente el 37,25 por ciento, se ha planteado alejarse de la gran ciudad para ir a vivir en la naturaleza o el medio rural.

11.12. Las tasas de contagio por coronavirus en Alemania caen a su punto más bajo desde finales de octubre. Las autoridades de Alemania han indicado este jueves que las tasas de contagio por coronavirus se encuentran en su punto más bajo desde finales de octubre, después de que la incidencia acumulada durante los últimos siete días haya caído por debajo de los cien casos por cada 100.000 habitantes por primera vez desde entonces. El Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado que la incidencia se encuentra en 98,1, cerca de la mitad del existente el 22 de diciembre, cuando llegó a su tope, con 197,6.

11.10. La afluencia a los centros comerciales se desplomó casi un 40% en 2020 por el impacto del coronavirus. La afluencia a centros comeciales se desplomó un 37,84% en 2020 en comparación con los registros alcanzados en 2019, debido al impacto de las restricciones y confinamientos ocasionados por la pandemia del coronavirus, según los datos del informe realizado por MVGM, compañía referente europea en Property Management. En concreto, la afluencia entre semana ha sido aceptable, pero la caída durante los fines de semana ha sido muy significativa. Pese a ello, el impacto del coronavirus en los cierres definitivos ha sido únicamente del 2,49% de la Superficie Bruta Alquilable (SBA) total.

11.10. Vara reafirma que la "prudencia" a inicio de la vacunación "hoy está permitiendo que Extremadura no deje de vacunar". El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado que la "prudencia" que tuvo la comunidad autónoma al inicio de la vacunación frente al covid-19, "la que hoy está permitiendo que Extremadura no deje de vacunar, frente a otros que están dejando de vacunar", así como que, en la situación actual, "estén aseguradas las vacunas para los próximos 15 días". Por su parte, el presidente del PP de Extremadura ha reclamado la apertura de una comisión de investigación sobre "el personal directivo vacunado indebidamente", y ha reclamado el cese del consejero de Sanidad, José María Vergeles.

11.09. Los miembros de las mesas tendrán un EPI y no será obligatorio que se hagan un test de covid. El director general de participación ciudadana y procesos electorales de la Generalitat, Ismael Peña-López, ha explicado que los miembros de las mesas electorales tendrán un equipo de protección individual (EPI) a su disposición y que se les facilitará un test de covid-19 que no será "obligatorio, por un tema de derechos". Además, en los colegios habrá personal sanitario que les ayudarán a colocarse el EPI y a sacárselo para evitar contagios de covid-19, ha informado este jueves en una entrevista en una entrevista de Ràdio4 y La2 recogida por Europa Press.

11.01. Cs de La Nucía (Alicante) pide en el pleno la dimisión de Bernabé Cano (PP) como alcalde tras vacunarse contra el covid. El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Nucía (Alicante) ha pedido este jueves la dimisión de Bernabé Cano como alcalde del municipio después de que el conservador haya recibido la vacuna contra el covid-19 supuestamente de manera indebida. En esos términos se ha expresado el único edil 'naranja' de la formación en el Ayuntamiento de la Marina Baixa, Rafael Congost, durante la celebración del pleno ordinario en el que se ha debatido sobre la situación del alcalde del Partido Popular tras recibir la inmunización, hecho que investiga la Conselleria de Sanidad por "incumplir los protocolos".

10.42. USO afirma que los ERTE "tapan" la caída real de la ocupación en 2020. La Unión Sindical Obrera (USO) ha indicado este jueves que los ERTE han tapado la caída real de la ocupación en 2020 y, a pesar de ello, la tasa de paro ha escalado hasta el 16,54%. "A pesar de una campaña de Navidad coja, que trajo contratación, pero lejos de otros años, el paro solo bajó en el último trimestre de 2020 en 3.100 personas", indicó el secretario general de USO, Joaquín Pérez, quien apuntó que en los meses finales del año creció levemente la ocupación e 167.400 personas, "cifras engañosas, pues incluyen a las personas en ERTE".

10.19. García Egea ataca al Gobierno por el "caos" de la vacunación contra el covid-19: "Ni hay un plan ni hay vacunas". El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que el "caos" que se vive en España con la vacunación evidencia el "fracaso" del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez en este proceso. Según ha recalcado, "ni hay un plan ni ahora hay vacunas" contra el covid-19. En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, García Egea, ha afirmado que el Ejecutivo "llegó tarde a las mascarillas, a los test, a las vacunas" y también está llegando "tarde al material para suministrar" esas dosis dado que, según ha dicho, en España hay "escasez" de jeringuillas.

10.15. El Gobierno vasco da todo su apoyo a su consejera de Sanidad tras el escándalo de las vacunaciones irregulares. El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, cuenta con "toda la confianza y apoyo" del Lehendakari, Iñigo Urkullu, de todos los consejeros del Ejecutivo y del PNV, partido en el que milita, tras hacer público este pasado miércoles en el Parlamento Vasco el resultado de las investigaciones sobre vacunaciones irregulares contra el covid-19. Además, como militante de la formación jeltzale, Zupiria ha afirmado que siente "tristeza" y hasta "rabia" por que los directores de los Hospitales bilbaínos de Basurto y Santa Marina, Eduardo Maiz y José Luis Sabas, ambos del PNV, al vacunarse sin corresponderles, "pongan en tela de juicio" las siglas de la formación y a las instituciones.

10.13. Militares del Regimiento de Ingenieros de Salamanca instalan tiendas para el cribado masivo de Zamora. Personal del Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 (REI 11), con base en Salamanca, montará cinco tiendas para la realización de las pruebas de detección del covid-19 en el cribado masivo previsto para este viernes y sábado en Zamora, junto a otra tienda como sala de control y comunicación también en el interior del Pabellón Azul de la Ciudad Deportiva. Las autoridades sanitarias de la Junta de Castilla y León llevarán a cabo el cribado en la zona básica de salud de Santa Elena y, con motivo de esta acción, la Subdelegación del Gobierno en Zamora ha solicitado al Mando de Ingenieros del Ejército de Tierra su colaboración, según la información facilitada por la base de Salamanca.

9.29. PharmaMar valida su kit PCR para el uso de muestras directas de saliva. Genomica, empresa de diagnóstico molecular del Grupo PharmaMar, ha validado su kit 'COVID-19 Respiratory Combo' para el uso de muestras directas con saliva, según ha anunciado este jueves la compañía, que ha resaltado que este kit es capaz de detectar SARS-CoV-2 a partir de muestras de saliva. "El uso de saliva hace más sencillo el proceso de toma de muestra y reduce el contacto con el personal sanitario, lo que disminuye sensiblemente su exposición y potenciales riesgos de contagio durante el proceso de toma. Ya en el laboratorio, el uso directo de la saliva para la PCR, elimina la necesidad de realizar el paso de extracción, actual cuello de botella en muchos laboratorios", ha explicado la firma.

9.04. Alertan de una crisis nutricional por la pérdida de 39.000 millones de menús escolares a causa de la pandemia. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han alertado de la llegada de una "crisis nutricional" por la pérdida de 39.000 millones de menús escolares a causa del cierre de colegios por la pandemia, cuando estos son, a menudo, "la única comida diaria nutritiva que reciben los niños".bAsí lo han recogido sendas organizaciones en el informe 'COVID-19: No solo se pierden las clases', que señala que 370 millones de niños de todo el mundo se han perdido el 40% de esas comidas de promedio. "Mientras respondemos a la pandemia y esperamos a la distribución de la vacuna, debemos dar prioridad a la reapertura de las escuelas y pasar a la acción para que sean lo más seguras posibles", ha manifestado la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

7.10. Bruselas exige a AstraZeneca un calendario "claro" de entrega de vacunas tras una reunión sin avances. La Comisión Europea sigue reclamando a AstraZeneca un calendario "claro" de distribución de vacunas a los Estados miembro tras la reunión que ha mantenido este miércoles con representantes de la compañía farmacéutica, que se ha desarrollado en un tono "constructivo" pero en la que no se han conseguido avances. "Lamentamos la falta continuada de claridad sobre el calendario de entregas y pedimos un plan claro de AstraZeneca para la distribución rápida de vacuas que habíamos reservado para el primer trimestre", ha expresado la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, en un mensaje compartido en la red social Twitter.

We regret the continued lack of clarity on the delivery schedule and request a clear plan from AstraZeneca for the fast delivery of the quantity of vaccines that we reserved for Q1. We will work with the company to find solutions and deliver vaccines rapidly for EU citizens.