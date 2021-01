Publicada el 29/01/2021 a las 11:21 Actualizada el 29/01/2021 a las 11:35

ERC ganaría las elecciones catalanas del 14 de febrero con entre 34 y 35 diputados, seguido de cerca por JxCat, que obtendría entre 32 y 34 escaños, y el PSC sería tercero con 26-29, según la encuesta electoral del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, recogida por Europa Press.

La encuesta publicada este viernes sitúa a Cs como cuarta fuerza con entre 12 y 13 diputados, el PP subiría hasta los 9, la CUP doblaría escaños y se situaría con 8, los comuns bajarían hasta los 6-8 diputados, y Vox irrumpiría en el Parlament con 5-6.

El independentismo reeditaría la mayoría absoluta en la Cámara catalana, tanto en su horquilla más baja como en la alta, y alcanzaría el 51,2% de los votos sumando los apoyos de ERC, JxCat, CUP y el PDeCAT, y habría una mayoría alternativa de republicanos, socialistas y comuns, aunque solo en su estimación más alta.

Un 47,7% rechaza la independencia y un 44,5% la apoya

El 47,7% de los catalanes rechaza que Cataluña se convierta en un estado independiente, mientras que el 44,5% sí que lo quiere. El 5,5% no lo sabe y el 2,3% no contesta, según la encuesta electoral. La encuesta publicada este viernes se ha elaborado con 1.100 personas entrevistadas telefónicamente entre el 13 y el 21 de enero -durante el repunte de contagios de coronavirus y en pleno debate sobre posponer o no las elecciones del 14 de febrero- y cuenta con un margen de error de 2,95.

Los datos reflejan la tendencia de las últimas encuestas, que sitúan el no a la independencia por delante del sí, aunque en esta ocasión los contrarios a una república catalana bajan dos puntos respecto a la última encuesta de diciembre de 2020.